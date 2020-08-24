Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України.
Про це він сказав на спільній пресконференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у понеділок у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна зацікавлена у незалежній, демократичній Білорусі. І тому будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України. У нас дуже довгий кордон із Білоруссю, і ми маємо розуміти, що принаймні ця частина кордону залишатиметься для нашої країни безпечною і дружньою", - заявив Кулеба.
Він також зауважив, що не порівнював би Революцію Гідності, що відбулася в Україні 2014 року, і нинішні події в Білорусі.
"Зовні вони можуть здаватися подібними, але між ними є одна фундаментальна відмінність — у 2014 році українці повстали за розвиток своєї держави як європейської, це було питання вибору: повернення в простір, контрольований Росією, або продовження руху у велику європейську родину. Ми не бачимо цього вибору зараз у Білорусі. Ми вважаємо, що білоруси насамперед висловлюють своє невдоволення правлячою елітою, яка десятиліттями утримує владу в країні. Але не йдеться зараз у Білорусі про вибір руху цієї країни", - сказав глава МЗС.
За його словами, Україна відчула справжню підтримку Заходу вже після Революції Гідності.
"В ході Майдану і Революції Гідності ми відчували політичну підтримку, відчували заяви, які лунали з Заходу, але по-справжньому машина підтримки розгорнулася після того, як була підписана Угода про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом", - сказав Кулеба.
На його думку, насамперед вибір має зробити білоруський народ, і вже на основі цього вибору Європейський Союз буде ухвалювати рішення про те, як надалі підтримувати Білорусь.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.
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https://www.facebook.com/svirkoy/posts/3235442736531730 4 дні ·
Меня не очень волнует процедура отставки и назначения белорусского правительства, потому что это в любом случае не правительство, а ширма, и это противоречит законному варианту Конституции 1994 года.
Но сейчас было объявлено, что Совмин РБ сложил полномочия перед новоизбранным президентом. Оставим за скобками, точно ли новоизбранным и действительно ли президентом. Однако сегодня Лукашенко назначил новое правительство из старых лиц.
Интересно, он вообще инаугурироваться собирается на новый срок? Или это уже тоже ненужные формальности, поэтому можно править до смерти, не утруждая себя ими (да и выборами вообще)? И можно назначать новый Совмин указом старого президента после отставки старого Совмина перед якобы новым президентом?
https://www.facebook.com/svirkoy/posts/3235871399822197 4 дні ·
Я придумал, как обеспечить победу белорусской революции.
Лукашенко прав: Беларуси не нужны в 2020-м повторные выборы. Их проведет в 2021-м, как и обещала, президент Тихановская. Но чтобы она стала президентом, необходим второй тур президентских выборов. И лучше всего провести его в ближайшие выходные.
Это будет необычный второй тур: без избиркомов-фальсификаторов, без тайного голосования и всего с одним кандидатом - Светланой Тихановской.
Второй тур проведут сами белорусы. Они придут к своим избирательным участкам и принесут с собой бумажные заявления-бюллетени с таким текстом: «09.08.2020 я проголосовал за кандидата в президенты РБ Светлану Тихановскую. Дата заявления, ФИО, адрес, номер паспорта, подпись».
У избирательных участков эти самодельные, но подлинные бюллетени будут сложены в стопки по адресам (каждый дом - одна стопка), тщательно пересчитаны и оформлены протоколами, которые подпишут независимые наблюдатели из числа участников мирных митингов у избирательных участков. Протоколы и митинги будут сфотографированы.
Затем итоги открытого голосования по каждому участку будут направлены в штаб Светланы Тихановской, где в присутствии СМИ подведут настоящие итоги выборов. Эти итоги, в отличие от фальшивых ермошинских, можно будет легко проверить, если у кого-то возникнут сомнения.
А в том, что Тихановская набрала свыше 50% голосов в первом туре и должна стать президентом Беларуси, не сомневается никто, кроме Лукашенко и его опричников. Второй тур поможет подтвердить ее победу документально.
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Если верить модной нынче конспирологии, то российские полит.технологи специально сливают Лукашенко. Именно для этих целей создавались Ябатьки, над которыми смеялись все, для этого появилось видео в стиле Африканского Диктатора с АК-74У, которое отсылает к Кадафи, Хусейну и герою Саши Барон Коэна из одноименного фильма , поэтому такая нелепая пропаганда по Б.Т с очевидными ошибками даже в названии страны. Привезенные Российские полит. технологи делают это специально, чтобы Шкловский Рэмбо стал токсичным и нерукопожатным для запада и был вынужден либо уступить свой трон более приемлимому для Москвы человеку , либо быть более сговорчивым и , сохранив свой пост, пойти на любые уступки в будущем. Сам же "самоизбранный" , судя по всему, не понимает, что советчики из Москвы его не спасают , а топят, и с удовольствием примеряет на себя образ "*********" из любимых фильмов юности. К тому же вызов был брошен самим Чаком Норрисом, как не ответить. Вторая цель Москвы, внести раскол в общество на основе языка, флага, религии и чего угодно. Здесь задача сложнее, так как общество достаточно монолитно и все эти проблемы, очевидно, искуственны и надуманны. Делается эта "Донбассизация" Беларуси для осуществления возможного крымского сценария в будущем, но это запасной вариант и не рассматривается Москвой серьезно. Трудятся на этой ниве ,не покладая мышки, Пригоженские тролли, что стало очень заметно по соц.сетям. Сам же Крутой Уокер из Александрии разыгрывает карту мнимой внешней угрозы, поднимая звенья боевых вертолетов Ми-24 против вторгнувшейся в воздушное пространство страны эскадрильи воздушных шариков , а также передеслоцирует войска в район Гродно в направлении "Лязгающих гусениц танков Нато". Эта нехитрая задумка нужна для того, чтобы отвлечь проституток и наркоманов от формирования Гражданского общества и иметь формальный повод запросить российской помощи в рамках ОДКБ. Правда для этого нужна еще и небольшая провокация на границе, но переодеть 10 омоновцев в форму Нато и атаковать самих себя не составит труда, к тому же можно воспользоваться опытом 39-го года. Но Москва, вроде как, участвовать в такой авантюре не хочет. Как бы странно это не звучало, Москва не против некоторой демократизации Беларуси, главное чтобы геополитически страна оставалась с Россией. Примерно такие же изменения уже произошли в Армении, Молдове и Кыргыстане, которые, получив некоторые демократические свободы остались с Москвой, и пока вся эта закулисная пьеса разыгрывается, нас отвлекают разговорами о видах колючей проволоки вокруг президентского дворца, и о том, можно ли ребенку ходить с автоматом . Вот такая вот конспирология.
P.S.
Фактор нахождения в стране бывшего диктатора Бакиева тоже не нужно сбрасывать со счетов, ведь если бежать куда-то вместе, то можно даже немного сэкономить.
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Чуть раньше Зельц сделал покойного Кузьму Скрябина Героем Украины.
Сильно удивлюсь, если 95 квартал не сделают героями небесной сотни, Ройтбурда - маэстро церемоний.
А ВЕРКЕ СЕРДЮЧКЕ - МАРШАЛА КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК. И наградной лазер.
РАБссия сдохнет,когда взойдет УКРАИНСКОЕ СОЛНЦЕ!!!!
Некоторые зебилы начинают что то подозревать.
Цікаво дізнатись що б відповів цей КУЛя в ***!