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Новини Революція в Білорусі
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Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба

Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України.

Про це він сказав на спільній пресконференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у понеділок у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна зацікавлена у незалежній, демократичній Білорусі. І тому будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України. У нас дуже довгий кордон із Білоруссю, і ми маємо розуміти, що принаймні ця частина кордону залишатиметься для нашої країни безпечною і дружньою", - заявив Кулеба.

Він також зауважив, що не порівнював би Революцію Гідності, що відбулася в Україні 2014 року, і нинішні події в Білорусі.

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"Зовні вони можуть здаватися подібними, але між ними є одна фундаментальна відмінність — у 2014 році українці повстали за розвиток своєї держави як європейської, це було питання вибору: повернення в простір, контрольований Росією, або продовження руху у велику європейську родину. Ми не бачимо цього вибору зараз у Білорусі. Ми вважаємо, що білоруси насамперед висловлюють своє невдоволення правлячою елітою, яка десятиліттями утримує владу в країні. Але не йдеться зараз у Білорусі про вибір руху цієї країни", - сказав глава МЗС.

За його словами, Україна відчула справжню підтримку Заходу вже після Революції Гідності.

"В ході Майдану і Революції Гідності ми відчували політичну підтримку, відчували заяви, які лунали з Заходу, але по-справжньому машина підтримки розгорнулася після того, як була підписана Угода про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом", - сказав Кулеба.

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На його думку, насамперед вибір має зробити білоруський народ, і вже на основі цього вибору Європейський Союз буде ухвалювати рішення про те, як надалі підтримувати Білорусь.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.

Автор: 

Білорусь (7922) росія (64911) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 819Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 21Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2015
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24.08.2020 14:03
+5
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1998
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24.08.2020 14:01
+4
вот и не суй...для начала в украинские дела.
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24.08.2020 14:19
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А кто кроме самой Украины блюдет наши национальные интересы? Их по телефрну пуйло сообщает сопле напрямую...
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24.08.2020 13:52 Відповісти
Україна має готувати своїх кандидатів на пост Президента Білорусі. Шкода що вбили Павла Шеремета, зараз він би очолив білоруські протести і став би проукраїнським Президентом Білорусі. А хто в Україні ще мешкає з білоруських опозиціонерів?

https://www.facebook.com/svirkoy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD6RJH0E83eLGJIt-7EEtIcCWjlFFD76AnTZJrB3cE73WUcLIGxf6S8FQEW8BPrFDYJPSLqdIjn4z1B&hc_ref=ART-Jf5GFXge7PCcLqzBlvbXE9eWePdB8ReiFwfFGx2QoZTdB8GohE2pJBh-kE7oxSQ&fref=nf Yuriy Svirko
https://www.facebook.com/svirkoy/posts/3235442736531730 4 дні ·

Меня не очень волнует процедура отставки и назначения белорусского правительства, потому что это в любом случае не правительство, а ширма, и это противоречит законному варианту Конституции 1994 года.
Но сейчас было объявлено, что Совмин РБ сложил полномочия перед новоизбранным президентом. Оставим за скобками, точно ли новоизбранным и действительно ли президентом. Однако сегодня Лукашенко назначил новое правительство из старых лиц.
Интересно, он вообще инаугурироваться собирается на новый срок? Или это уже тоже ненужные формальности, поэтому можно править до смерти, не утруждая себя ими (да и выборами вообще)? И можно назначать новый Совмин указом старого президента после отставки старого Совмина перед якобы новым президентом?
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24.08.2020 14:34 Відповісти
https://www.facebook.com/svirkoy?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARANZRHbeo8WXbL5VpgWco_jVNsqA6yYhVoQA4hBz703yC34V-ayUMeL322PX7olH_Wv7ZJYg5ii-h4K&hc_ref=ARTMjHZElvQKB87afei_kPRV25IyvBYZ4BIUrUC4n1KsRAmVRQiZ1pG3M1W3iFC-kKI&ref=nf_target Yuriy Svirko
https://www.facebook.com/svirkoy/posts/3235871399822197 4 дні ·

Я придумал, как обеспечить победу белорусской революции.
Лукашенко прав: Беларуси не нужны в 2020-м повторные выборы. Их проведет в 2021-м, как и обещала, президент Тихановская. Но чтобы она стала президентом, необходим второй тур президентских выборов. И лучше всего провести его в ближайшие выходные.
Это будет необычный второй тур: без избиркомов-фальсификаторов, без тайного голосования и всего с одним кандидатом - Светланой Тихановской.
Второй тур проведут сами белорусы. Они придут к своим избирательным участкам и принесут с собой бумажные заявления-бюллетени с таким текстом: «09.08.2020 я проголосовал за кандидата в президенты РБ Светлану Тихановскую. Дата заявления, ФИО, адрес, номер паспорта, подпись».
У избирательных участков эти самодельные, но подлинные бюллетени будут сложены в стопки по адресам (каждый дом - одна стопка), тщательно пересчитаны и оформлены протоколами, которые подпишут независимые наблюдатели из числа участников мирных митингов у избирательных участков. Протоколы и митинги будут сфотографированы.
Затем итоги открытого голосования по каждому участку будут направлены в штаб Светланы Тихановской, где в присутствии СМИ подведут настоящие итоги выборов. Эти итоги, в отличие от фальшивых ермошинских, можно будет легко проверить, если у кого-то возникнут сомнения.
А в том, что Тихановская набрала свыше 50% голосов в первом туре и должна стать президентом Беларуси, не сомневается никто, кроме Лукашенко и его опричников. Второй тур поможет подтвердить ее победу документально.
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24.08.2020 14:37 Відповісти
Ляпис Трубецкой, тоже артист как и наш...
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24.08.2020 14:57 Відповісти
Артисти гарно кривляються на сцені, а державою та військами потрібно керувати досвідченими чиновниками.
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24.08.2020 15:04 Відповісти
Тролі,У вас дах поїхав від наглості ?
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24.08.2020 22:07 Відповісти
Зверніть увагу.. новозареєстрований,але "прожьонний троль" Ігорьок...
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Если верить модной нынче конспирологии, то российские полит.технологи специально сливают Лукашенко. Именно для этих целей создавались Ябатьки, над которыми смеялись все, для этого появилось видео в стиле Африканского Диктатора с АК-74У, которое отсылает к Кадафи, Хусейну и герою Саши Барон Коэна из одноименного фильма , поэтому такая нелепая пропаганда по Б.Т с очевидными ошибками даже в названии страны. Привезенные Российские полит. технологи делают это специально, чтобы Шкловский Рэмбо стал токсичным и нерукопожатным для запада и был вынужден либо уступить свой трон более приемлимому для Москвы человеку , либо быть более сговорчивым и , сохранив свой пост, пойти на любые уступки в будущем. Сам же "самоизбранный" , судя по всему, не понимает, что советчики из Москвы его не спасают , а топят, и с удовольствием примеряет на себя образ "*********" из любимых фильмов юности. К тому же вызов был брошен самим Чаком Норрисом, как не ответить. Вторая цель Москвы, внести раскол в общество на основе языка, флага, религии и чего угодно. Здесь задача сложнее, так как общество достаточно монолитно и все эти проблемы, очевидно, искуственны и надуманны. Делается эта "Донбассизация" Беларуси для осуществления возможного крымского сценария в будущем, но это запасной вариант и не рассматривается Москвой серьезно. Трудятся на этой ниве ,не покладая мышки, Пригоженские тролли, что стало очень заметно по соц.сетям. Сам же Крутой Уокер из Александрии разыгрывает карту мнимой внешней угрозы, поднимая звенья боевых вертолетов Ми-24 против вторгнувшейся в воздушное пространство страны эскадрильи воздушных шариков , а также передеслоцирует войска в район Гродно в направлении "Лязгающих гусениц танков Нато". Эта нехитрая задумка нужна для того, чтобы отвлечь проституток и наркоманов от формирования Гражданского общества и иметь формальный повод запросить российской помощи в рамках ОДКБ. Правда для этого нужна еще и небольшая провокация на границе, но переодеть 10 омоновцев в форму Нато и атаковать самих себя не составит труда, к тому же можно воспользоваться опытом 39-го года. Но Москва, вроде как, участвовать в такой авантюре не хочет. Как бы странно это не звучало, Москва не против некоторой демократизации Беларуси, главное чтобы геополитически страна оставалась с Россией. Примерно такие же изменения уже произошли в Армении, Молдове и Кыргыстане, которые, получив некоторые демократические свободы остались с Москвой, и пока вся эта закулисная пьеса разыгрывается, нас отвлекают разговорами о видах колючей проволоки вокруг президентского дворца, и о том, можно ли ребенку ходить с автоматом . Вот такая вот конспирология.

P.S.

Фактор нахождения в стране бывшего диктатора Бакиева тоже не нужно сбрасывать со счетов, ведь если бежать куда-то вместе, то можно даже немного сэкономить.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B?__eep__=6&__cft__[0]=AZXqrpU9wF-R_MxnEoL-czNn43nS-Q3YYx5Cj7Pk7jYixbMe-KLvUXFwNVgdbj_hBOI5n38kKwLMwZwhkK1oq8rCBw4kJgtnaEytHpE953UIEvUg5IjALUZ1WudkX0B3coZ05OyOcRFq7O2hQl0qTcPb1YaWtrLpDW0-g5lTqqrjrQ&__tn__=R]-R #беларусьмечты
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24.08.2020 22:10 Відповісти
путін скине Лукашенка, саме путін і розпочав всю цю історію антилукашенківською пропагандою на російських телеканалах, які транслюються в Білорусі, фінансуванням білоруської опозиції - раптом власник рекламної студії Компас Продакшн Тихановський почав їздити по Білорусі і знімати тупі критичні ролики проти Лукашенка і робив він це системно. Тепер, коли Тихановського посадили, путін змусив його дружину Тихановську йти в Президенти, бо гроші вже вкладені в розкрутку і потрібно додавлювати Лукашенка. А почалась вся ця демократизація Білорусі російськими телеканалами з відмови Лукашенка входити в склад росії, що поставило хрест на ідеях путіна обиратись в Президенти об'єднаної держави Білорусі та росії і прийшлось терміново міняти конституцію росії, що ледве не закінчилось народними бунтами в росії! Тепер путін не пробачить Лукашенку зради і вб'є Лукашенка.
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25.08.2020 11:06 Відповісти
Прийдеться і з Білоруссю кордон зміцнювати.
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24.08.2020 13:52 Відповісти
россия услышит кулебу и одумается
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24.08.2020 14:31 Відповісти
Чем больше на РАБссию сядет Сирий Ливий Венесуэлов Хабаровских Краев и прочего дерьма,тем сильнее БЫДЛО Мавзолейное...
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24.08.2020 13:52 Відповісти
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9586
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24.08.2020 13:59 Відповісти
новый образ....еще лет на 20
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24.08.2020 14:33 Відповісти
Ляпис Трубецкой - заслуженный артист Украины.
Чуть раньше Зельц сделал покойного Кузьму Скрябина Героем Украины.
Сильно удивлюсь, если 95 квартал не сделают героями небесной сотни, Ройтбурда - маэстро церемоний.
А ВЕРКЕ СЕРДЮЧКЕ - МАРШАЛА КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК. И наградной лазер.
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24.08.2020 14:00 Відповісти
Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8139
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24.08.2020 14:07 Відповісти
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1998
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24.08.2020 14:01 Відповісти
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 819Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 21Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2015
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24.08.2020 14:03 Відповісти
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24.08.2020 14:30 Відповісти
Лукашенке и Путлеру надо присвоить звание ХЕРой РАБссии...а Димке Сикелеву заслуженный идиот Украины
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24.08.2020 14:03 Відповісти
Джохар Дудаев.1995 год.Ютьюб.
РАБссия сдохнет,когда взойдет УКРАИНСКОЕ СОЛНЦЕ!!!!
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24.08.2020 14:06 Відповісти
Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1468Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6499
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24.08.2020 14:07 Відповісти
Укрепление позиций РФ в Беларуси не отвечает интересам Украины/ Прозревшему на шестом году войны Кулебе -поздравление.
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24.08.2020 14:07 Відповісти
Оно по факту неизбежно ни при ослабленном, лишенным полностью легитимности внутри страны и за рубежом и по факту попавшего в полную зависимость Лукашенко, ни при "постановочных лидерах оппозиции" Бабарыко, Цепкало и слабой случайной женщины Тихановской.. Ни при варианте установки власти силовиков.. Хорошо бы что бы это было не так.. Но увы.. Украина не Россия но и Беларусь не Украина. ( политически там все зачищено в течении больше чем 25 лет до состояния асфальта, а народ сам по себе изменений хочет но реально возглавить все это не кому, в добавок нужно учитывать и войска РФ на территории Беларуси, ее полную экономическую, финансовую и политическую зависимость от соседа. Плюс мощные силовые структуры и гос аппарат который построен либо на верности Лукашенко ( пока он в кресле) либо на верности Кремлю.
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24.08.2020 14:08 Відповісти
Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4781
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24.08.2020 14:09 Відповісти
Ты ба.
Некоторые зебилы начинают что то подозревать.
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24.08.2020 14:09 Відповісти
та вряд ли он зебил .просто кому то надо зелины ляпсусы смягчать и нивелировать...пока не придет пора его менять
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24.08.2020 14:18 Відповісти
Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7274Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6906
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24.08.2020 14:11 Відповісти
Хватит сувать свою морду в дела соседнего государства. Правильно вам МИД Беларуси ответил.
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24.08.2020 14:17 Відповісти
вот и не суй...для начала в украинские дела.
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24.08.2020 14:19 Відповісти
Воно прилізло на сайт вільної країни вигавкаться тут про вялічіє рашастана.
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24.08.2020 14:24 Відповісти
Ну а ты какого хера тут,советчик? Ты какого хера суешь свою морду в дела Украины.
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24.08.2020 17:23 Відповісти
А с чего ты взял что меня интересуют дела в Мозамбике или Белоруси?Каждый баран выбирает себе удобный колхоз им.товарища Джугашвили или чЛЕНИНА
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24.08.2020 14:21 Відповісти
У нас 5 областей граничат с рашкой,а Одесса граничит с рашкинским гибридом.Больше границ с врагом нам не надо,сказал Кулеба.Абсолютно адекватно.Против только соевая вонь.
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24.08.2020 14:26 Відповісти
Гопников Мавзолея и плешивого КГБшного МУДАКА вылечит Султан Эрдоган...Осталось совсем недолго...Терпите..быдло кремлевское...
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24.08.2020 14:29 Відповісти
Какое укрепление? Сябростан уже лет 10 как полностью продан с потрохами в *********.
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24.08.2020 14:32 Відповісти
"Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба" -цікаво,а зміцнення позицій українців у самій Україні відповідає інтересам "української " влади ,Росії чи Білорусії ?
Цікаво дізнатись що б відповів цей КУЛя в ***!
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24.08.2020 14:41 Відповісти
Где там РФ ещё не укрепилась?
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24.08.2020 15:18 Відповісти
Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9996Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6753Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9504Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5477
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24.08.2020 15:22 Відповісти
 
 