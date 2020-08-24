Зміцнення позицій РФ у Білорусі не відповідає інтересам України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України.

Про це він сказав на спільній пресконференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у понеділок у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна зацікавлена у незалежній, демократичній Білорусі. І тому будь-яке подальше зміцнення позицій Росії в Білорусі не відповідає національним інтересам України. У нас дуже довгий кордон із Білоруссю, і ми маємо розуміти, що принаймні ця частина кордону залишатиметься для нашої країни безпечною і дружньою", - заявив Кулеба.

Він також зауважив, що не порівнював би Революцію Гідності, що відбулася в Україні 2014 року, і нинішні події в Білорусі.

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"Зовні вони можуть здаватися подібними, але між ними є одна фундаментальна відмінність — у 2014 році українці повстали за розвиток своєї держави як європейської, це було питання вибору: повернення в простір, контрольований Росією, або продовження руху у велику європейську родину. Ми не бачимо цього вибору зараз у Білорусі. Ми вважаємо, що білоруси насамперед висловлюють своє невдоволення правлячою елітою, яка десятиліттями утримує владу в країні. Але не йдеться зараз у Білорусі про вибір руху цієї країни", - сказав глава МЗС.

За його словами, Україна відчула справжню підтримку Заходу вже після Революції Гідності.

"В ході Майдану і Революції Гідності ми відчували політичну підтримку, відчували заяви, які лунали з Заходу, але по-справжньому машина підтримки розгорнулася після того, як була підписана Угода про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом", - сказав Кулеба.

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На його думку, насамперед вибір має зробити білоруський народ, і вже на основі цього вибору Європейський Союз буде ухвалювати рішення про те, як надалі підтримувати Білорусь.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.