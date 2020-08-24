Черновцы в "красной зоне": закрыты детсады, общественный транспорт приостановил работу

В городе Черновцы, который попал в "красную" зону распространения коронавируса, сегодня утром начали свою работу заведения общественного питания, непродовольственные магазины, салоны красоты и т.п. В то же время на карантин ушли детские сады, а общественный транспорт после выхода на маршруты утром, приостановил работу после обеда до завтрашнего решения сессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу рассказал заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман.

"По требованию полиции, которая выполняет постановление правительства, в Черновцах приостановили работу маршруток и троллейбусов. Еще утром мы вышли на маршруты, просили не парализовать работу города. Но они выполняют решение центрального органа власти. Завтра на заседании внеочередной сессии мы рассмотрим этот вопрос", - сказал заместитель городского головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновицкая ОГА планирует просить смягчить карантинные ограничения для "красной" зоны

Кроме того, как говорится в приказе управления образования горсовета, которым располагает Укринформ, с 24 августа по 7 сентября прекращается работа детских садов.

"Во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 г., решение внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 21.08.2020 г. в связи с установления в Черновцах "красной зоны" ... приостановить деятельность учреждений дошкольного образования , дошкольных подразделений УВК коммунальной формы собственности Черновицкого городского совета с 24 августа по 7 сентября 2020 ", - говорится в документе.

Также читайте: Из-за попадания в "красную" зону в Черновцах могут начаться массовые протесты, - и.о. мэра Каспрук

В то же время, подавляющее большинство кафе и ресторанов в Черновцах работают в обычном режиме, а на продуктовых рынках не соблюдаются противоэпидемические меры. В обычном режиме работают и парикмахерские.

Как рассказали Укринформу в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, на правоохранителей совместно с работниками Нацгвардии, Госпродпотребслужбы положили обязательства контролировать выполнение решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. И с 24 августа на нарушителей карантина будут составлять соответствующие протоколы и будут применять штрафные санкции.