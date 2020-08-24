Черновцы в "красной зоне": закрыты детсады, общественный транспорт приостановил работу
В городе Черновцы, который попал в "красную" зону распространения коронавируса, сегодня утром начали свою работу заведения общественного питания, непродовольственные магазины, салоны красоты и т.п. В то же время на карантин ушли детские сады, а общественный транспорт после выхода на маршруты утром, приостановил работу после обеда до завтрашнего решения сессии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу рассказал заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман.
"По требованию полиции, которая выполняет постановление правительства, в Черновцах приостановили работу маршруток и троллейбусов. Еще утром мы вышли на маршруты, просили не парализовать работу города. Но они выполняют решение центрального органа власти. Завтра на заседании внеочередной сессии мы рассмотрим этот вопрос", - сказал заместитель городского головы.
Кроме того, как говорится в приказе управления образования горсовета, которым располагает Укринформ, с 24 августа по 7 сентября прекращается работа детских садов.
"Во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 г., решение внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 21.08.2020 г. в связи с установления в Черновцах "красной зоны" ... приостановить деятельность учреждений дошкольного образования , дошкольных подразделений УВК коммунальной формы собственности Черновицкого городского совета с 24 августа по 7 сентября 2020 ", - говорится в документе.
В то же время, подавляющее большинство кафе и ресторанов в Черновцах работают в обычном режиме, а на продуктовых рынках не соблюдаются противоэпидемические меры. В обычном режиме работают и парикмахерские.
Как рассказали Укринформу в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, на правоохранителей совместно с работниками Нацгвардии, Госпродпотребслужбы положили обязательства контролировать выполнение решения государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. И с 24 августа на нарушителей карантина будут составлять соответствующие протоколы и будут применять штрафные санкции.
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значит скоро повалят оттуда новости: сгорели, разбились с окна упав, отравились, собака загрызла и т.д.
последнее время комменты больше про то, как клоуна вернуть в цирк ...
не, ну если там реально много подуставших от микроба, то почему бы не не закрыть то что закрыли?
его зеля использует сейчас для личного обогощения и прикрытия неугодных городов регионов
Но ведь не скажешь, ибо Бразилия и Мексика основные поставщики "гуро"-видео(Сирию не считаем, там БД)
вот и вся статистика..
Как выглядит - просили написать шо вирус? может врачей разогнать, ведь поциент сам се диагнозы уже ставит?
врач в открытую говорит не будуте против если напишем что у вас короновирус, будет вам награда за сие.. что не ясно?
та просто так звучит же)
и кстати, "я знаю" тех, из-за которых врачей могут посодить - так оно логичней. я х.з., но из-за лишней тыщи, или как там пишут, рисковать сесть на 8 лет.... увы, либо жадность, либо "знаю сестры внука, так вот, его кореш говорил шо знает того кто знает внука того кого просили под.писать"
второе, эти тесты на короновирус все такие размытые, китайские, росийские, украинские.. никакой из них не даёт 100% гарантии верный тест или нет.. нет всемирно утвержденного теста, который чётко говорит болен или нет, поэтому и делают повторные тесты..
т.е. всё пока в режиме тестирования.. так за что кого садить?
https://defence-line.org/2020/08/kovid-ne-spit-ili-kto-tebe-doktor-chast-1/
врачам, а также родственникам умершего выгодно что б был такой диагноз, потому что за это будут выплаты, компенсации
И попрошу без оскорблений, я к вам себе такого не позволяю.