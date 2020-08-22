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Новости Коронавирус и карантин
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Черновицкая ОГА планирует просить смягчить карантинные ограничения для "красной" зоны

Черновицкая ОГА планирует просить смягчить карантинные ограничения для

Черновицкая ОГА будет просить Кабмин смягчить карантинные ограничения "красной" зоны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Черновицкая ОГА может обратиться в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой откорректировать карантинные ограничения, которые действуют на территории "красной" зоны", – говорится в сообщении.

По словам председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, обращение будет основываться на результатах эпидемиологических исследований, которые указывают, где именно люди больше всего инфицируются коронавирусом, а также на информации, которую предоставят буковинцы. "Подготовьте лучше спокойный, взвешенный, аналитический документ, подайте, пожалуйста, его и обязательно мы совместно попытаемся откорректировать те ограничения, которые нам с вами представляются излишними или не до конца корректными", - добавил он.

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Чиновник считает, что тот факт, что Черновцы, а также Кицманский и Заставновский районы попали в "красную" зону карантина, должен побудить буковинцев к наивысшему уровню осторожности.

"Никто не запрещает бизнес-процессы на территории Черновицкой области, это всего лишь временные карантинные ограничения для отдельных направлений для того, чтобы исключить большое скопление людей. Ведь инфекция передается исключительно при тесном контакте", – пояснил председатель ОГА.

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Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) Черновцы (676) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Если бы у нас была умная и компетентная власть это может быть и сработало! А поскольку у нас на троне дурачек-наркоман то никакие меры не помогут. Мы получили и падение экономики и рост заболеваемости! Дальше будет только хуже!
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22.08.2020 19:32 Ответить
Да ты что! А я вот своими глазами вижу другое- я своими глазами вижу,что этому тупорылому стаду баранов по всей Украине абсолютно на все насрать! Больше 2/3 не носит маску вообще или носит на подбородке как в помещениях, так и в транспорте! Это очень характерно показывает отношение "народа" к законам, что уж говорить об рекомендациях?! Так что нехер пынять на правительство- такое тупоголовое стадо просто заслуживает, чтоб его тупо доили и резали на мясо! А еще визжите на дибилоидов с кацапстана... Да чем вы лучше??? Тьфу! Я разочарован в населении Украины
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22.08.2020 20:18 Ответить
Громады с областью,а области с центром только через обсуждения и не только про ковид.
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22.08.2020 19:45 Ответить
 
 