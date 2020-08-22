Черновицкая ОГА планирует просить смягчить карантинные ограничения для "красной" зоны

Черновицкая ОГА будет просить Кабмин смягчить карантинные ограничения "красной" зоны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Черновицкая ОГА может обратиться в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой откорректировать карантинные ограничения, которые действуют на территории "красной" зоны", – говорится в сообщении.

По словам председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, обращение будет основываться на результатах эпидемиологических исследований, которые указывают, где именно люди больше всего инфицируются коронавирусом, а также на информации, которую предоставят буковинцы. "Подготовьте лучше спокойный, взвешенный, аналитический документ, подайте, пожалуйста, его и обязательно мы совместно попытаемся откорректировать те ограничения, которые нам с вами представляются излишними или не до конца корректными", - добавил он.

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Чиновник считает, что тот факт, что Черновцы, а также Кицманский и Заставновский районы попали в "красную" зону карантина, должен побудить буковинцев к наивысшему уровню осторожности.

"Никто не запрещает бизнес-процессы на территории Черновицкой области, это всего лишь временные карантинные ограничения для отдельных направлений для того, чтобы исключить большое скопление людей. Ведь инфекция передается исключительно при тесном контакте", – пояснил председатель ОГА.

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