Чернівецька ОДА планує просити пом'якшити карантинні обмеження для "червоної" зони

Чернівецька ОДА проситиме Кабмін пом'якшити карантинні обмеження для "червоної" зони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Чернівецька ОДА може звернутися до Державної комісії ТЕБ та НС із проханням відкоригувати карантинні обмеження, які діють на території "червоної" зони", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, звернення ґрунтуватиметься на результатах епідеміологічних досліджень, які вказують, де саме люди найбільше інфікуються коронавірусом, а також на інформації, яку нададуть буковинці. "Підготуйте краще спокійний, зважений, аналітичний документ, подайте, будь ласка, його, і обов'язково ми спільно спробуємо відкоригувати ті обмеження, які нам із вами видаються зайвими або не до кінця коректними", - додав він.

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Чиновник вважає, що той факт, що Чернівці, а також Кіцманський та Заставнівський райони потрапили в "червону" зону карантину, має спонукати буковинців до найвищого рівня обережності.

"Ніхто не забороняє бізнес-процеси на території Чернівецької області, це лише тимчасові карантинні обмеження для окремих напрямків для того, щоб унеможливити велике скупчення людей. Адже інфекція передається виключно під час тісного контакту", - пояснив голова ОДА.

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