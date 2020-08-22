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Новини Коронавірус і карантин
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Чернівецька ОДА планує просити пом'якшити карантинні обмеження для "червоної" зони

Чернівецька ОДА планує просити пом'якшити карантинні обмеження для

Чернівецька ОДА проситиме Кабмін пом'якшити карантинні обмеження для "червоної" зони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"Чернівецька ОДА може звернутися до Державної комісії ТЕБ та НС із проханням відкоригувати карантинні обмеження, які діють на території "червоної" зони", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, звернення ґрунтуватиметься на результатах епідеміологічних досліджень, які вказують, де саме люди найбільше інфікуються коронавірусом, а також на інформації, яку нададуть буковинці. "Підготуйте краще спокійний, зважений, аналітичний документ, подайте, будь ласка, його, і обов'язково ми спільно спробуємо відкоригувати ті обмеження, які нам із вами видаються зайвими або не до кінця коректними", - додав він.

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Чиновник вважає, що той факт, що Чернівці, а також Кіцманський та Заставнівський райони потрапили в "червону" зону карантину, має спонукати буковинців до найвищого рівня обережності.

"Ніхто не забороняє бізнес-процеси на території Чернівецької області, це лише тимчасові карантинні обмеження для окремих напрямків для того, щоб унеможливити велике скупчення людей. Адже інфекція передається виключно під час тісного контакту", - пояснив голова ОДА.

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Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) Чернівці (560) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19922)


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Если бы у нас была умная и компетентная власть это может быть и сработало! А поскольку у нас на троне дурачек-наркоман то никакие меры не помогут. Мы получили и падение экономики и рост заболеваемости! Дальше будет только хуже!
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22.08.2020 19:32 Відповісти
Да ты что! А я вот своими глазами вижу другое- я своими глазами вижу,что этому тупорылому стаду баранов по всей Украине абсолютно на все насрать! Больше 2/3 не носит маску вообще или носит на подбородке как в помещениях, так и в транспорте! Это очень характерно показывает отношение "народа" к законам, что уж говорить об рекомендациях?! Так что нехер пынять на правительство- такое тупоголовое стадо просто заслуживает, чтоб его тупо доили и резали на мясо! А еще визжите на дибилоидов с кацапстана... Да чем вы лучше??? Тьфу! Я разочарован в населении Украины
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22.08.2020 20:18 Відповісти
Громады с областью,а области с центром только через обсуждения и не только про ковид.
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22.08.2020 19:45 Відповісти
 
 