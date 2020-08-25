Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - представитель внешнеполитической службы ЕС Шмид

Глава Европейского совета Шарль Мишель безрезультатно пытался связаться с Александром Лукашенко.

Об этом заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Хельга Шмид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

"Глава Европейского совета пытался связаться с Лукашенко, что оказалось невозможным", - заявила чиновник во вторник на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном ситуации в Беларуси.

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Шмид снова озвучила позицию ЕС по осуждению насилия против мирных демонстрантов и их незаконных задержаний, а также непризнания результатов президентских выборов

По ее словам, внешнеполитическое ведомство Евросоюза уже готовит точечные санкции против людей, ответственных за произвол милиции и фальсификации на выборах. Этот вопрос будет обсуждаться на совещании глав министерств иностранных дел стран ЕС 27 и 28 августа в Берлине.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.