Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - представитель внешнеполитической службы ЕС Шмид
Глава Европейского совета Шарль Мишель безрезультатно пытался связаться с Александром Лукашенко.
Об этом заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Хельга Шмид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.
"Глава Европейского совета пытался связаться с Лукашенко, что оказалось невозможным", - заявила чиновник во вторник на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном ситуации в Беларуси.
Шмид снова озвучила позицию ЕС по осуждению насилия против мирных демонстрантов и их незаконных задержаний, а также непризнания результатов президентских выборов
По ее словам, внешнеполитическое ведомство Евросоюза уже готовит точечные санкции против людей, ответственных за произвол милиции и фальсификации на выборах. Этот вопрос будет обсуждаться на совещании глав министерств иностранных дел стран ЕС 27 и 28 августа в Берлине.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.
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Будуть вмовляти його, пальчиком сваритись - ай-ай-ай, а Сашік їх нах буде посилати
Почему не возмущаются, что в Китае только один кандидат в бюллютене?
Представляете? - я чуть с кресла не выпал..
Плюс ей в карму от меня..
послал импотентов с ЕС подальше...
"во первых что вы мне сделаете?, а во вторых идите нах.."
Это в Украине за ними записывают - как жить, как защищать изык меньшин, как обхаживать ЛГБТ, как Крым защищать (или не защищать) и тд...
бункерікоморі нема зв'язку
Бедная Грузия, бедная Украина, несчастная Сирия что мы имеем таких " союзников".
Что они могут ему предложить, что ему интересно?
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.*****************************&psig=AOvVaw1p-gBVoU7TdsUI_QJtyxXE&ust=1598451831896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLCUmcfHtusCFQAAAAAdAAAAABAD Убери телефон!.." - у Лукашенко не выдержали нервы во время встречи
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