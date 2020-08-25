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Новости Революция в Беларуси
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Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - представитель внешнеполитической службы ЕС Шмид

Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - представитель внешнеполитической службы ЕС Шмид

Глава Европейского совета Шарль Мишель безрезультатно пытался связаться с Александром Лукашенко.

Об этом заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Хельга Шмид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

"Глава Европейского совета пытался связаться с Лукашенко, что оказалось невозможным", - заявила чиновник во вторник на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном ситуации в Беларуси.

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Шмид снова озвучила позицию ЕС по осуждению насилия против мирных демонстрантов и их незаконных задержаний, а также непризнания результатов президентских выборов

По ее словам, внешнеполитическое ведомство Евросоюза уже готовит точечные санкции против людей, ответственных за произвол милиции и фальсификации на выборах. Этот вопрос будет обсуждаться на совещании глав министерств иностранных дел стран ЕС 27 и 28 августа в Берлине.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.

Автор: 

Беларусь (7887) Европарламент (1795) Лукашенко Александр (3611) санкции (11257) Евросоюз (17061) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+13
Саша, вазьми те-ле-фон! Это ООН, это ООН зва-нит. (с)
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25.08.2020 16:27
+7
запустите воздушные шарики с сообщением.. Лука прилетит на бульболёте их сбивать и прочтет..
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25.08.2020 16:31
+6
Сложно жить в Украине? Перезжай в Беларусь и борись
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25.08.2020 16:45
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Правила форума Совет форумчан
ЄС може через Україну налагодити контакти з Лукашенком! А не буде відповідати, закриємо кордони для білоруської продукції!
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25.08.2020 16:28 Ответить
Белорусская продукция очень чувствительна для Украины, это нефтепродукты, удобрения, военно-техническое сотрудничество.
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25.08.2020 17:18 Ответить
Ще кальмари, мідії і кріль.
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25.08.2020 17:39 Ответить
В партизаны ушел.
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25.08.2020 16:35 Ответить
"А был ли мальчик?" (с)
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25.08.2020 16:27 Ответить
Мальчик был-магазина,не было.
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25.08.2020 16:36 Ответить
Саша, вазьми те-ле-фон! Это ООН, это ООН зва-нит. (с)
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25.08.2020 16:27 Ответить
российские войска оккупируют белорашу
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25.08.2020 16:28 Ответить
уже оккупировали, колонна зашла ещё неделю назад.
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25.08.2020 16:31 Ответить
Они хотят ему лично выразить глубокую озабоченность
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25.08.2020 16:28 Ответить
А варто з таким терористом, як Лука зв'язуватися?
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25.08.2020 16:29 Ответить
потрібно.Україна понад усе.
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25.08.2020 16:31 Ответить
Яким боком тоталітарно-терористичний режим Лукашенки до України?
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25.08.2020 16:34 Ответить
нам не потрібен новий плацдарм для наступу.
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25.08.2020 16:49 Ответить
запустите воздушные шарики с сообщением.. Лука прилетит на бульболёте их сбивать и прочтет..
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25.08.2020 16:31 Ответить
Надеюсь, автомат с одним патроном использован по назначению...
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25.08.2020 16:31 Ответить
Зато такого дебилизма с короновирусом в РБ нет как в Украине! Такого лохотрона и унижения не было за 29 лет! Про День Независимости вообще молчу! С Лукой можно бороться, а с писюнистом как?
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25.08.2020 16:33 Ответить
Сложно жить в Украине? Перезжай в Беларусь и борись
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25.08.2020 16:45 Ответить
От чомусь фани Луки з України не поспішають емігрувати в совковий калгасній "рай" Луки з законами типу про Юр*їв день. Все в країни ЄС, США та Канаду п*ятки салом мажуть, та лижі гострять.
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25.08.2020 16:55 Ответить
стыдно и унизительно, если по совести...И почему еврей не едет в израиль, а прется руководить Украиной?
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25.08.2020 20:15 Ответить
Цікаво, нахер той бульб*яний диктатор здався верхівці європоців, щоб так сумувати за ним?
Будуть вмовляти його, пальчиком сваритись - ай-ай-ай, а Сашік їх нах буде посилати
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25.08.2020 16:59 Ответить
Интересно, почему раньше ЕС 30 лет не обращал внимания на единственного кандидата на выборах в Белоруси?
Почему не возмущаются, что в Китае только один кандидат в бюллютене?
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25.08.2020 16:33 Ответить
Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - представитель внешнеполитической службы ЕС Шмид - Цензор.НЕТ 1187
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25.08.2020 16:34 Ответить
а какой конкретно вове оно звонит?
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25.08.2020 16:37 Ответить
лавров назвал тихановскую агентом нато
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25.08.2020 16:34 Ответить
кстати, прямо сейчас он обратилась к белорусам и.... все время на мове !
Представляете? - я чуть с кресла не выпал..
Плюс ей в карму от меня..
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25.08.2020 16:41 Ответить
Він просто побачив біля неї Бернара Леві і охрінів.
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25.08.2020 17:42 Ответить
спрятался?
Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - представитель внешнеполитической службы ЕС Шмид - Цензор.НЕТ 3342
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25.08.2020 16:35 Ответить
вот этот момент от свихнувшегося Луки мне понравился..

послал импотентов с ЕС подальше...
"во первых что вы мне сделаете?, а во вторых идите нах.."
Это в Украине за ними записывают - как жить, как защищать изык меньшин, как обхаживать ЛГБТ, как Крым защищать (или не защищать) и тд...
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25.08.2020 16:39 Ответить
в бункері коморі нема зв'язку
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25.08.2020 16:39 Ответить
Покормить уточек и устроить гей парад это все что вы можете никчемы.
Бедная Грузия, бедная Украина, несчастная Сирия что мы имеем таких " союзников".
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25.08.2020 16:40 Ответить
А для чего таракану нужно общаться с представителями ЕС?
Что они могут ему предложить, что ему интересно?
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25.08.2020 16:42 Ответить
санкции, к примеру!
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25.08.2020 17:29 Ответить
І що йому до тих санкцій у порівнянні із владою?
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25.08.2020 20:41 Ответить
Гарантії особистої безпеки і безпеки вкладів.
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25.08.2020 17:45 Ответить
Йому то не цікаво - він не бажає відмовлятися від влади.
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25.08.2020 20:41 Ответить
A sto s etim pridurkom razgavirat?Nenado emu zvonit potomu sto on nikto
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25.08.2020 16:45 Ответить
запустите пару гелиевых шариков с польши в белорусь. сразу на вертолёте с автоматом обьявится )
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25.08.2020 16:49 Ответить
цари всегда плохо заканчивали
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25.08.2020 16:52 Ответить
Бацька наверное в бункере заныкался, а там мобильная связь не ловит
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25.08.2020 16:58 Ответить
и колю отправил патрулировать периметр бункера
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25.08.2020 17:33 Ответить
Руководство ЕС , двиньте войска к границе , и Бульбофюрер сам позвонит .
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25.08.2020 17:03 Ответить
У него фобия на телефон,як у всех промордовских
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.*****************************&psig=AOvVaw1p-gBVoU7TdsUI_QJtyxXE&ust=1598451831896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLCUmcfHtusCFQAAAAAdAAAAABAD Убери телефон!.." - у Лукашенко не выдержали нервы во время встречи
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25.08.2020 17:26 Ответить
кто ж ************* в обход главного ***** звонит?
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25.08.2020 17:32 Ответить
У него режим полета.
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25.08.2020 17:44 Ответить
Посылайте танковую дивизию.
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25.08.2020 17:59 Ответить
Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - вместо него с ними разговаривает *****.
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25.08.2020 18:01 Ответить
Хотели бы прижать Луку арестовали бы его счета и счета семьи в европейских банках . договорились с эмиратами и блокировали бы счет лукашенко на 15 миллиардов тамошнем банке . А звоночки диктатору до фонаря . вывешивайте чаще флажки ЛГБТ на своих представительствах . все на что вы способны

...
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25.08.2020 19:20 Ответить
Шмід, дзвони в крємль. Х-ло тримає чіполіно в клітці для домашніх тварин.
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25.08.2020 19:34 Ответить
Попробуйте хорошего снайпера,он быстро доставит послание в голову.
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25.08.2020 20:00 Ответить
Самый лучший вариант,через кремлевского карлика-лука тогда сам найдет телефон Меркель с космической скоростью.
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25.08.2020 20:03 Ответить
 
 