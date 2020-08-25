Керівництво Євросоюзу не може зв'язатися з Лукашенком, - представник зовнішньополітичної служби ЄС Шмід

Глава Європейської Ради Шарль Мішель безрезультатно намагався зв'язатися з Олександром Лукашенком.

Про це заявила заступниця голови зовнішньополітичного відомства ЄС Хельга Шмід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Глава Європейської Ради намагався зв'язатися з Лукашенком, що виявилося неможливим", - заявила чиновниця у вівторок на позачерговому засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах, присвяченому ситуації у Білорусі.

Шмід знову озвучила позицію ЄС щодо засудження насильства проти мирних демонстрантів і їх незаконних затримань, а також невизнання результатів президентських виборів

За її словами, зовнішньополітичне відомство Євросоюзу вже готує точкові санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах. Це питання обговорюватиметься на нараді глав міністерств закордонних справ країн ЄС 27 і 28 серпня у Берліні.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.

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