Керівництво Євросоюзу не може зв'язатися з Лукашенком, - представник зовнішньополітичної служби ЄС Шмід
Глава Європейської Ради Шарль Мішель безрезультатно намагався зв'язатися з Олександром Лукашенком.
Про це заявила заступниця голови зовнішньополітичного відомства ЄС Хельга Шмід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Глава Європейської Ради намагався зв'язатися з Лукашенком, що виявилося неможливим", - заявила чиновниця у вівторок на позачерговому засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах, присвяченому ситуації у Білорусі.
Шмід знову озвучила позицію ЄС щодо засудження насильства проти мирних демонстрантів і їх незаконних затримань, а також невизнання результатів президентських виборів
За її словами, зовнішньополітичне відомство Євросоюзу вже готує точкові санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах. Це питання обговорюватиметься на нараді глав міністерств закордонних справ країн ЄС 27 і 28 серпня у Берліні.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.
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Будуть вмовляти його, пальчиком сваритись - ай-ай-ай, а Сашік їх нах буде посилати
Почему не возмущаются, что в Китае только один кандидат в бюллютене?
Представляете? - я чуть с кресла не выпал..
Плюс ей в карму от меня..
послал импотентов с ЕС подальше...
"во первых что вы мне сделаете?, а во вторых идите нах.."
Это в Украине за ними записывают - как жить, как защищать изык меньшин, как обхаживать ЛГБТ, как Крым защищать (или не защищать) и тд...
бункерікоморі нема зв'язку
Бедная Грузия, бедная Украина, несчастная Сирия что мы имеем таких " союзников".
Что они могут ему предложить, что ему интересно?
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.*****************************&psig=AOvVaw1p-gBVoU7TdsUI_QJtyxXE&ust=1598451831896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLCUmcfHtusCFQAAAAAdAAAAABAD Убери телефон!.." - у Лукашенко не выдержали нервы во время встречи
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