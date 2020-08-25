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Новини Революція в Білорусі
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Керівництво Євросоюзу не може зв'язатися з Лукашенком, - представник зовнішньополітичної служби ЄС Шмід

Керівництво Євросоюзу не може зв'язатися з Лукашенком, - представник зовнішньополітичної служби ЄС Шмід

Глава Європейської Ради Шарль Мішель безрезультатно намагався зв'язатися з Олександром Лукашенком.

Про це заявила заступниця голови зовнішньополітичного відомства ЄС Хельга Шмід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Глава Європейської Ради намагався зв'язатися з Лукашенком, що виявилося неможливим", - заявила чиновниця у вівторок на позачерговому засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах, присвяченому ситуації у Білорусі.

Шмід знову озвучила позицію ЄС щодо засудження насильства проти мирних демонстрантів і їх незаконних затримань, а також невизнання результатів президентських виборів

За її словами, зовнішньополітичне відомство Євросоюзу вже готує точкові санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах. Це питання обговорюватиметься на нараді глав міністерств закордонних справ країн ЄС 27 і 28 серпня у Берліні.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.

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Автор: 

Білорусь (7923) Європарламент (1041) Лукашенко Олександр (2653) санкції (11768) Євросоюз (13315) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+13
Саша, вазьми те-ле-фон! Это ООН, это ООН зва-нит. (с)
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25.08.2020 16:27
+7
запустите воздушные шарики с сообщением.. Лука прилетит на бульболёте их сбивать и прочтет..
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25.08.2020 16:31
+6
Сложно жить в Украине? Перезжай в Беларусь и борись
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25.08.2020 16:45
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ЄС може через Україну налагодити контакти з Лукашенком! А не буде відповідати, закриємо кордони для білоруської продукції!
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25.08.2020 16:28 Відповісти
Белорусская продукция очень чувствительна для Украины, это нефтепродукты, удобрения, военно-техническое сотрудничество.
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25.08.2020 17:18 Відповісти
Ще кальмари, мідії і кріль.
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25.08.2020 17:39 Відповісти
В партизаны ушел.
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25.08.2020 16:35 Відповісти
"А был ли мальчик?" (с)
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25.08.2020 16:27 Відповісти
Мальчик был-магазина,не было.
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25.08.2020 16:36 Відповісти
Саша, вазьми те-ле-фон! Это ООН, это ООН зва-нит. (с)
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25.08.2020 16:27 Відповісти
российские войска оккупируют белорашу
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25.08.2020 16:28 Відповісти
уже оккупировали, колонна зашла ещё неделю назад.
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25.08.2020 16:31 Відповісти
Они хотят ему лично выразить глубокую озабоченность
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25.08.2020 16:28 Відповісти
А варто з таким терористом, як Лука зв'язуватися?
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25.08.2020 16:29 Відповісти
потрібно.Україна понад усе.
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25.08.2020 16:31 Відповісти
Яким боком тоталітарно-терористичний режим Лукашенки до України?
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25.08.2020 16:34 Відповісти
нам не потрібен новий плацдарм для наступу.
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25.08.2020 16:49 Відповісти
запустите воздушные шарики с сообщением.. Лука прилетит на бульболёте их сбивать и прочтет..
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25.08.2020 16:31 Відповісти
Надеюсь, автомат с одним патроном использован по назначению...
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25.08.2020 16:31 Відповісти
Зато такого дебилизма с короновирусом в РБ нет как в Украине! Такого лохотрона и унижения не было за 29 лет! Про День Независимости вообще молчу! С Лукой можно бороться, а с писюнистом как?
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25.08.2020 16:33 Відповісти
Сложно жить в Украине? Перезжай в Беларусь и борись
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25.08.2020 16:45 Відповісти
От чомусь фани Луки з України не поспішають емігрувати в совковий калгасній "рай" Луки з законами типу про Юр*їв день. Все в країни ЄС, США та Канаду п*ятки салом мажуть, та лижі гострять.
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25.08.2020 16:55 Відповісти
стыдно и унизительно, если по совести...И почему еврей не едет в израиль, а прется руководить Украиной?
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25.08.2020 20:15 Відповісти
Цікаво, нахер той бульб*яний диктатор здався верхівці європоців, щоб так сумувати за ним?
Будуть вмовляти його, пальчиком сваритись - ай-ай-ай, а Сашік їх нах буде посилати
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25.08.2020 16:59 Відповісти
Интересно, почему раньше ЕС 30 лет не обращал внимания на единственного кандидата на выборах в Белоруси?
Почему не возмущаются, что в Китае только один кандидат в бюллютене?
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25.08.2020 16:33 Відповісти
Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - представитель внешнеполитической службы ЕС Шмид - Цензор.НЕТ 1187
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25.08.2020 16:34 Відповісти
а какой конкретно вове оно звонит?
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25.08.2020 16:37 Відповісти
лавров назвал тихановскую агентом нато
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25.08.2020 16:34 Відповісти
кстати, прямо сейчас он обратилась к белорусам и.... все время на мове !
Представляете? - я чуть с кресла не выпал..
Плюс ей в карму от меня..
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25.08.2020 16:41 Відповісти
Він просто побачив біля неї Бернара Леві і охрінів.
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25.08.2020 17:42 Відповісти
спрятался?
Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - представитель внешнеполитической службы ЕС Шмид - Цензор.НЕТ 3342
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25.08.2020 16:35 Відповісти
вот этот момент от свихнувшегося Луки мне понравился..

послал импотентов с ЕС подальше...
"во первых что вы мне сделаете?, а во вторых идите нах.."
Это в Украине за ними записывают - как жить, как защищать изык меньшин, как обхаживать ЛГБТ, как Крым защищать (или не защищать) и тд...
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25.08.2020 16:39 Відповісти
в бункері коморі нема зв'язку
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25.08.2020 16:39 Відповісти
Покормить уточек и устроить гей парад это все что вы можете никчемы.
Бедная Грузия, бедная Украина, несчастная Сирия что мы имеем таких " союзников".
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25.08.2020 16:40 Відповісти
А для чего таракану нужно общаться с представителями ЕС?
Что они могут ему предложить, что ему интересно?
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25.08.2020 16:42 Відповісти
санкции, к примеру!
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25.08.2020 17:29 Відповісти
І що йому до тих санкцій у порівнянні із владою?
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25.08.2020 20:41 Відповісти
Гарантії особистої безпеки і безпеки вкладів.
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25.08.2020 17:45 Відповісти
Йому то не цікаво - він не бажає відмовлятися від влади.
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25.08.2020 20:41 Відповісти
A sto s etim pridurkom razgavirat?Nenado emu zvonit potomu sto on nikto
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25.08.2020 16:45 Відповісти
запустите пару гелиевых шариков с польши в белорусь. сразу на вертолёте с автоматом обьявится )
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25.08.2020 16:49 Відповісти
цари всегда плохо заканчивали
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25.08.2020 16:52 Відповісти
Бацька наверное в бункере заныкался, а там мобильная связь не ловит
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25.08.2020 16:58 Відповісти
и колю отправил патрулировать периметр бункера
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25.08.2020 17:33 Відповісти
Руководство ЕС , двиньте войска к границе , и Бульбофюрер сам позвонит .
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25.08.2020 17:03 Відповісти
У него фобия на телефон,як у всех промордовских
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.*****************************&psig=AOvVaw1p-gBVoU7TdsUI_QJtyxXE&ust=1598451831896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLCUmcfHtusCFQAAAAAdAAAAABAD Убери телефон!.." - у Лукашенко не выдержали нервы во время встречи
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25.08.2020 17:26 Відповісти
кто ж ************* в обход главного ***** звонит?
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25.08.2020 17:32 Відповісти
У него режим полета.
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25.08.2020 17:44 Відповісти
Посылайте танковую дивизию.
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25.08.2020 17:59 Відповісти
Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - вместо него с ними разговаривает *****.
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25.08.2020 18:01 Відповісти
Хотели бы прижать Луку арестовали бы его счета и счета семьи в европейских банках . договорились с эмиратами и блокировали бы счет лукашенко на 15 миллиардов тамошнем банке . А звоночки диктатору до фонаря . вывешивайте чаще флажки ЛГБТ на своих представительствах . все на что вы способны

...
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25.08.2020 19:20 Відповісти
Шмід, дзвони в крємль. Х-ло тримає чіполіно в клітці для домашніх тварин.
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25.08.2020 19:34 Відповісти
Попробуйте хорошего снайпера,он быстро доставит послание в голову.
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25.08.2020 20:00 Відповісти
Самый лучший вариант,через кремлевского карлика-лука тогда сам найдет телефон Меркель с космической скоростью.
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25.08.2020 20:03 Відповісти
 
 