Евросоюз планирует ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси, - Йозвяк

Евросоюз может ввести санкции против Беларуси в отношении 15-20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции Евросоюза.

"Я слышал, что "около дюжины". В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что его (список. - Ред.) можно увеличить в ближайшие недели/месяц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает к дополнительным санкциям против властей Беларуси.

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