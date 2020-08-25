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Евросоюз планирует ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси, - Йозвяк
Евросоюз может ввести санкции против Беларуси в отношении 15-20 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
По его словам, один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции Евросоюза.
"Я слышал, что "около дюжины". В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что его (список. - Ред.) можно увеличить в ближайшие недели/месяц", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает к дополнительным санкциям против властей Беларуси.
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показать весь комментарий25.08.2020 17:15
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Это ты писал? Или с памятью хреново и с географией тоже?? Украина граничит с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией...то бишь с четырьмя странами ЕС....следовательно военных баз паРаши по всей границе ЕС быть не может...
.
......вся бодяга именно из за этого.....
Оба военные учреждения не наделены статусом военных баз. На их территории нет летального оружия.
А нахрена винторогим статус?? А уж отсутствие летального оружия так то вообще из области фантастики....
....у тебя есть документальное подтверждение твоим словам о военных базах РФ в РБ "по всей восточной границе ЕС"?.....тогда пожалуйста опубликуй.....
Так что утри соплю винторогий...тем более что Крым не граничит с ЕС..
2 год
Сьогодні у статті на "Радіо Свобода" (додам лінк у коментарі) прочитав, що фіксуються факти перекидання бойовиків з ОРДЛО у Білорусь через неконтрольовані ділянки кордону.
Це цілком корелюється з нашими даними.
Більш того, ще 2 роки тому у аналітичному звіті https://www.facebook.com/informnapalm24/?__cft__%5b0%5d=AZUQUH-LAb7xH2YCdclCAdIs3-92QHb4wdQuRhIgXbMrMX8GJ9lxyYguvi2BfstgCENbDdJ9yTSmVE88OzV7jznagNZkaqWQp61nzvfuJ3iIXRsYL-wp3B_U0Cjf8uAeDPo&__tn__=kK-R InformNapalm , який був представлений на Парламентській Асамблеї НАТО, ми наголошували щодо російських проксі-формувань та гібридних армій:
"Практика використання ПВК для маскування повноцінної регулярної армії цілком відповідає радянській класичній воєнній тактиці. Вона дає керівникам Росії ідеальну основу для того, щоб спотворювати істинний порядок підпорядкування цих сил і уникати відповідальності за злочини проти миру та інші міжнародні злочини.
Розігруючи карту "недержавних формувань", Путін сподівається захопити якомога більше ресурсів, перш ніж ООН, інші міжнародні організації та світова спільнота зможуть згенерувати ефективну відповідь.
- зростають кількісно та якісно;
- швидко розширюють географію своїх операцій;
- нарощують свій вплив у регіонах експансії;
- збільшують бюджети і отримують більше фінансування з прихованих урядових і неурядових джерел.
Простіше кажучи, окупаційна армія Росії збільшується і продовжує завойовувати нові території..."
(лінк на звіт теж додам у коментарі, там також у висновках прописані способи протидії гібридним арміям, які на нашу думку було б доречно реалізовувати на рівні світового співтовариства).
Але віз і нині там, замість того, щоб виробити ефективні механізми боротьби з такою тактикою Кремля, світ реагує лише на наслідки цих процесів, тож агресія РФ продовжує розширювати свою географію.