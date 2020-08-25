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Новости Революция в Беларуси
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Евросоюз планирует ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси, - Йозвяк

Евросоюз планирует ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси, - Йозвяк

Евросоюз может ввести санкции против Беларуси в отношении 15-20 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что 15-20 человек из Беларуси попадут под санкции Евросоюза.

"Я слышал, что "около дюжины". В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что его (список. - Ред.) можно увеличить в ближайшие недели/месяц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает к дополнительным санкциям против властей Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство Евросоюза не может связаться с Лукашенко, - представитель внешнеполитической службы ЕС Шмид

Евросоюз планирует ввести санкции против 15-20 человек из Беларуси, - Йозвяк 01

Автор: 

Беларусь (7887) санкции (11257) Евросоюз (17061) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+8
Мощно , парикмахера и повара Луки не забудьте
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25.08.2020 17:15
+6
И на этом ударить по рукам с Бацькой: кто старое помянет - тому глаз вон!
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25.08.2020 17:15
+2
Хорошо, но мало.
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25.08.2020 17:12
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25.08.2020 17:12 Ответить
И на этом ударить по рукам с Бацькой: кто старое помянет - тому глаз вон!
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25.08.2020 17:15 Ответить
Мощно , парикмахера и повара Луки не забудьте
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25.08.2020 17:15 Ответить
Сильный ход....скоту луке на раз в сортир сходить...
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25.08.2020 17:18 Ответить
"шахматный мир белорусии в беспокойстве" (С)
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25.08.2020 17:19 Ответить
....Санкции очень вялые за тот геноцид против своего народа.....Очкуют Пуйла....... Затянет в Мордер Беларусь - военные базы кремлядей будут по всей восточной границе ЕС.......
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25.08.2020 17:21 Ответить
Хрен ты угадал.... в Украине их не будет никогда...
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25.08.2020 17:23 Ответить
.....а где я что то писал про Украину?.......
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25.08.2020 17:25 Ответить
военные базы кремлядей будут по всей восточной границе ЕС....



Это ты писал? Или с памятью хреново и с географией тоже?? Украина граничит с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией...то бишь с четырьмя странами ЕС....следовательно военных баз паРаши по всей границе ЕС быть не может...
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25.08.2020 17:28 Ответить
.....понимать написанное нужно в контексте написанного.....подразумевалось: по всей восточной границе ЕС с РБ..... ....протяжённость которой 1250 км....
.
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25.08.2020 17:35 Ответить
По всей восточной границе ЕС и беларуссией они уже и сейчас стоят....
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25.08.2020 17:44 Ответить
.....ошибаешься.. ......https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8/a-40359816 ЧИТАЙ ...... ...но Мазаичный может всё поменять....
......вся бодяга именно из за этого.....
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25.08.2020 17:51 Ответить


Оба военные учреждения не наделены статусом военных баз. На их территории нет летального оружия.



А нахрена винторогим статус?? А уж отсутствие летального оружия так то вообще из области фантастики....
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25.08.2020 17:53 Ответить
......статус - это официальное присутствие...... мир читает не домыслы и соображения, а документы и факты....
....у тебя есть документальное подтверждение твоим словам о военных базах РФ в РБ "по всей восточной границе ЕС"?.....тогда пожалуйста опубликуй.....
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25.08.2020 18:00 Ответить
Кого не ввели? солдаты паРаши уже давно ходят по территории беларуссии как у себя дома.....
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25.08.2020 17:47 Ответить
....коммент не туда попал...
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25.08.2020 17:54 Ответить
https://censor.net/user/22056 Т.е. Крым таки не Украина, ли там баз нет?
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25.08.2020 19:35 Ответить
Крым это Украина...временно оккупированная паРашей часть Украины...
Так что утри соплю винторогий...тем более что Крым не граничит с ЕС..
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25.08.2020 19:41 Ответить
а Крим таки межує з ЄС??... чи в тебе з географією не дуже? )))
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25.08.2020 20:59 Ответить
У Крыма, морская граница с Румынией,и Болгарией. Прикинь, географ
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25.08.2020 21:35 Ответить
в сравнении с "санкциями" против Х#йла и ко за оккупацию территорий, начало агрессивной войны, убийство 14000 украинцев, боинга, хим атак массового поражения, нарушения морских конвенций и т.п. и т.д. санкции я бы сказал прямо наоборот мегамощные ...
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25.08.2020 17:35 Ответить
.....так ещё даже не ввели....посмотрим через пару дней.....Очень уж хотелось бы что бы хотя бы изолировали семейку фанатов АК в полном составе.......мусорских отморозков и судей.....
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25.08.2020 17:53 Ответить
Денег нет,но вы держитесь там.У Путлереску и Лукашеску нет выхода...
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25.08.2020 17:26 Ответить
https://www.facebook.com/burkonews?__cft__%5b0%5d=AZUQUH-LAb7xH2YCdclCAdIs3-92QHb4wdQuRhIgXbMrMX8GJ9lxyYguvi2BfstgCENbDdJ9yTSmVE88OzV7jznagNZkaqWQp61nzvfuJ3iIXRsYL-wp3B_U0Cjf8uAeDPo&__tn__=-UC%2CP-R Roman Burko
2 год


Сьогодні у статті на "Радіо Свобода" (додам лінк у коментарі) прочитав, що фіксуються факти перекидання бойовиків з ОРДЛО у Білорусь через неконтрольовані ділянки кордону.
Це цілком корелюється з нашими даними.

Більш того, ще 2 роки тому у аналітичному звіті https://www.facebook.com/informnapalm24/?__cft__%5b0%5d=AZUQUH-LAb7xH2YCdclCAdIs3-92QHb4wdQuRhIgXbMrMX8GJ9lxyYguvi2BfstgCENbDdJ9yTSmVE88OzV7jznagNZkaqWQp61nzvfuJ3iIXRsYL-wp3B_U0Cjf8uAeDPo&__tn__=kK-R InformNapalm , який був представлений на Парламентській Асамблеї НАТО, ми наголошували щодо російських проксі-формувань та гібридних армій:
"Практика використання ПВК для маскування повноцінної регулярної армії цілком відповідає радянській класичній воєнній тактиці. Вона дає керівникам Росії ідеальну основу для того, щоб спотворювати істинний порядок підпорядкування цих сил і уникати відповідальності за злочини проти миру та інші міжнародні злочини.

Розігруючи карту "недержавних формувань", Путін сподівається захопити якомога більше ресурсів, перш ніж ООН, інші міжнародні організації та світова спільнота зможуть згенерувати ефективну відповідь.
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25.08.2020 17:30 Ответить
Неоднозначність статусу ПВК в Росії не має нікого вводити в оману. Незалежно від їхнього офіційного правового статусу, російські ПВК:

- зростають кількісно та якісно;
- швидко розширюють географію своїх операцій;
- нарощують свій вплив у регіонах експансії;
- збільшують бюджети і отримують більше фінансування з прихованих урядових і неурядових джерел.

Простіше кажучи, окупаційна армія Росії збільшується і продовжує завойовувати нові території..."
(лінк на звіт теж додам у коментарі, там також у висновках прописані способи протидії гібридним арміям, які на нашу думку було б доречно реалізовувати на рівні світового співтовариства).
Але віз і нині там, замість того, щоб виробити ефективні механізми боротьби з такою тактикою Кремля, світ реагує лише на наслідки цих процесів, тож агресія РФ продовжує розширювати свою географію.
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25.08.2020 17:31 Ответить
Санкції - наше "фсьйо"...
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25.08.2020 17:37 Ответить
Гора родила мышь.
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25.08.2020 18:20 Ответить
Ну теперь Лукашенко точно станет больно и обидно и он все осознает и уйдет.
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25.08.2020 18:37 Ответить
Вот поэтому на вас хрен и кладут эуропэйци. Сопли пожевали,высказали озабоченность и торгуем дальше.
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25.08.2020 18:51 Ответить
Отже мітинг білорасєян від@издили 15-20 осіб...))))
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25.08.2020 22:04 Ответить
 
 