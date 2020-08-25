Євросоюз планує запровадити санкції проти 15-20 осіб із Білорусі, - Йозвяк

Євросоюз може запровадити санкції проти Білорусі щодо 15-20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, один з високопоставлених чиновників ЄС заявив, що 15-20 осіб з Білорусі потраплять під санкції Євросоюзу.

"Я чув, що "приблизно дюжина". У будь-якому випадку це невелика кількість, але ідея полягає в тому, що його (список. - Ред.) можна збільшити в найближчі тижні/місяць", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає до додаткових санкцій проти влади Білорусі.

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