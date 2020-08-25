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Новини Революція в Білорусі
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Євросоюз планує запровадити санкції проти 15-20 осіб із Білорусі, - Йозвяк

Євросоюз планує запровадити санкції проти 15-20 осіб із Білорусі, - Йозвяк

Євросоюз може запровадити санкції проти Білорусі щодо 15-20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, один з високопоставлених чиновників ЄС заявив, що 15-20 осіб з Білорусі потраплять під санкції Євросоюзу.

"Я чув, що "приблизно дюжина". У будь-якому випадку це невелика кількість, але ідея полягає в тому, що його (список. - Ред.) можна збільшити в найближчі тижні/місяць", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає до додаткових санкцій проти влади Білорусі.

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Євросоюз планує запровадити санкції проти 15-20 осіб із Білорусі, - Йозвяк 01

Автор: 

Білорусь (7923) санкції (11768) Євросоюз (13315) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+8
Мощно , парикмахера и повара Луки не забудьте
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25.08.2020 17:15
+6
И на этом ударить по рукам с Бацькой: кто старое помянет - тому глаз вон!
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25.08.2020 17:15
+2
Хорошо, но мало.
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25.08.2020 17:12
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25.08.2020 17:12 Відповісти
И на этом ударить по рукам с Бацькой: кто старое помянет - тому глаз вон!
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25.08.2020 17:15 Відповісти
Мощно , парикмахера и повара Луки не забудьте
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25.08.2020 17:15 Відповісти
Сильный ход....скоту луке на раз в сортир сходить...
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25.08.2020 17:18 Відповісти
"шахматный мир белорусии в беспокойстве" (С)
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25.08.2020 17:19 Відповісти
....Санкции очень вялые за тот геноцид против своего народа.....Очкуют Пуйла....... Затянет в Мордер Беларусь - военные базы кремлядей будут по всей восточной границе ЕС.......
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25.08.2020 17:21 Відповісти
Хрен ты угадал.... в Украине их не будет никогда...
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25.08.2020 17:23 Відповісти
.....а где я что то писал про Украину?.......
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25.08.2020 17:25 Відповісти
военные базы кремлядей будут по всей восточной границе ЕС....



Это ты писал? Или с памятью хреново и с географией тоже?? Украина граничит с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией...то бишь с четырьмя странами ЕС....следовательно военных баз паРаши по всей границе ЕС быть не может...
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25.08.2020 17:28 Відповісти
.....понимать написанное нужно в контексте написанного.....подразумевалось: по всей восточной границе ЕС с РБ..... ....протяжённость которой 1250 км....
.
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25.08.2020 17:35 Відповісти
По всей восточной границе ЕС и беларуссией они уже и сейчас стоят....
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25.08.2020 17:44 Відповісти
.....ошибаешься.. ......https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8/a-40359816 ЧИТАЙ ...... ...но Мазаичный может всё поменять....
......вся бодяга именно из за этого.....
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25.08.2020 17:51 Відповісти


Оба военные учреждения не наделены статусом военных баз. На их территории нет летального оружия.



А нахрена винторогим статус?? А уж отсутствие летального оружия так то вообще из области фантастики....
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25.08.2020 17:53 Відповісти
......статус - это официальное присутствие...... мир читает не домыслы и соображения, а документы и факты....
....у тебя есть документальное подтверждение твоим словам о военных базах РФ в РБ "по всей восточной границе ЕС"?.....тогда пожалуйста опубликуй.....
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25.08.2020 18:00 Відповісти
Кого не ввели? солдаты паРаши уже давно ходят по территории беларуссии как у себя дома.....
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25.08.2020 17:47 Відповісти
....коммент не туда попал...
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25.08.2020 17:54 Відповісти
https://censor.net/user/22056 Т.е. Крым таки не Украина, ли там баз нет?
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25.08.2020 19:35 Відповісти
Крым это Украина...временно оккупированная паРашей часть Украины...
Так что утри соплю винторогий...тем более что Крым не граничит с ЕС..
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25.08.2020 19:41 Відповісти
а Крим таки межує з ЄС??... чи в тебе з географією не дуже? )))
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25.08.2020 20:59 Відповісти
У Крыма, морская граница с Румынией,и Болгарией. Прикинь, географ
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25.08.2020 21:35 Відповісти
в сравнении с "санкциями" против Х#йла и ко за оккупацию территорий, начало агрессивной войны, убийство 14000 украинцев, боинга, хим атак массового поражения, нарушения морских конвенций и т.п. и т.д. санкции я бы сказал прямо наоборот мегамощные ...
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25.08.2020 17:35 Відповісти
.....так ещё даже не ввели....посмотрим через пару дней.....Очень уж хотелось бы что бы хотя бы изолировали семейку фанатов АК в полном составе.......мусорских отморозков и судей.....
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25.08.2020 17:53 Відповісти
Денег нет,но вы держитесь там.У Путлереску и Лукашеску нет выхода...
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25.08.2020 17:26 Відповісти
https://www.facebook.com/burkonews?__cft__%5b0%5d=AZUQUH-LAb7xH2YCdclCAdIs3-92QHb4wdQuRhIgXbMrMX8GJ9lxyYguvi2BfstgCENbDdJ9yTSmVE88OzV7jznagNZkaqWQp61nzvfuJ3iIXRsYL-wp3B_U0Cjf8uAeDPo&__tn__=-UC%2CP-R Roman Burko
2 год


Сьогодні у статті на "Радіо Свобода" (додам лінк у коментарі) прочитав, що фіксуються факти перекидання бойовиків з ОРДЛО у Білорусь через неконтрольовані ділянки кордону.
Це цілком корелюється з нашими даними.

Більш того, ще 2 роки тому у аналітичному звіті https://www.facebook.com/informnapalm24/?__cft__%5b0%5d=AZUQUH-LAb7xH2YCdclCAdIs3-92QHb4wdQuRhIgXbMrMX8GJ9lxyYguvi2BfstgCENbDdJ9yTSmVE88OzV7jznagNZkaqWQp61nzvfuJ3iIXRsYL-wp3B_U0Cjf8uAeDPo&__tn__=kK-R InformNapalm , який був представлений на Парламентській Асамблеї НАТО, ми наголошували щодо російських проксі-формувань та гібридних армій:
"Практика використання ПВК для маскування повноцінної регулярної армії цілком відповідає радянській класичній воєнній тактиці. Вона дає керівникам Росії ідеальну основу для того, щоб спотворювати істинний порядок підпорядкування цих сил і уникати відповідальності за злочини проти миру та інші міжнародні злочини.

Розігруючи карту "недержавних формувань", Путін сподівається захопити якомога більше ресурсів, перш ніж ООН, інші міжнародні організації та світова спільнота зможуть згенерувати ефективну відповідь.
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25.08.2020 17:30 Відповісти
Неоднозначність статусу ПВК в Росії не має нікого вводити в оману. Незалежно від їхнього офіційного правового статусу, російські ПВК:

- зростають кількісно та якісно;
- швидко розширюють географію своїх операцій;
- нарощують свій вплив у регіонах експансії;
- збільшують бюджети і отримують більше фінансування з прихованих урядових і неурядових джерел.

Простіше кажучи, окупаційна армія Росії збільшується і продовжує завойовувати нові території..."
(лінк на звіт теж додам у коментарі, там також у висновках прописані способи протидії гібридним арміям, які на нашу думку було б доречно реалізовувати на рівні світового співтовариства).
Але віз і нині там, замість того, щоб виробити ефективні механізми боротьби з такою тактикою Кремля, світ реагує лише на наслідки цих процесів, тож агресія РФ продовжує розширювати свою географію.
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25.08.2020 17:31 Відповісти
Санкції - наше "фсьйо"...
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25.08.2020 17:37 Відповісти
Гора родила мышь.
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25.08.2020 18:20 Відповісти
Ну теперь Лукашенко точно станет больно и обидно и он все осознает и уйдет.
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25.08.2020 18:37 Відповісти
Вот поэтому на вас хрен и кладут эуропэйци. Сопли пожевали,высказали озабоченность и торгуем дальше.
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25.08.2020 18:51 Відповісти
Отже мітинг білорасєян від@издили 15-20 осіб...))))
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25.08.2020 22:04 Відповісти
 
 