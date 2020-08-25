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Євросоюз планує запровадити санкції проти 15-20 осіб із Білорусі, - Йозвяк
Євросоюз може запровадити санкції проти Білорусі щодо 15-20 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
За його словами, один з високопоставлених чиновників ЄС заявив, що 15-20 осіб з Білорусі потраплять під санкції Євросоюзу.
"Я чув, що "приблизно дюжина". У будь-якому випадку це невелика кількість, але ідея полягає в тому, що його (список. - Ред.) можна збільшити в найближчі тижні/місяць", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає до додаткових санкцій проти влади Білорусі.
Топ коментарі
+8 Roman Rjevskiy
показати весь коментар25.08.2020 17:15
+6 Юрий Гресь
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Это ты писал? Или с памятью хреново и с географией тоже?? Украина граничит с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией...то бишь с четырьмя странами ЕС....следовательно военных баз паРаши по всей границе ЕС быть не может...
.
......вся бодяга именно из за этого.....
Оба военные учреждения не наделены статусом военных баз. На их территории нет летального оружия.
А нахрена винторогим статус?? А уж отсутствие летального оружия так то вообще из области фантастики....
....у тебя есть документальное подтверждение твоим словам о военных базах РФ в РБ "по всей восточной границе ЕС"?.....тогда пожалуйста опубликуй.....
Так что утри соплю винторогий...тем более что Крым не граничит с ЕС..
2 год
Сьогодні у статті на "Радіо Свобода" (додам лінк у коментарі) прочитав, що фіксуються факти перекидання бойовиків з ОРДЛО у Білорусь через неконтрольовані ділянки кордону.
Це цілком корелюється з нашими даними.
Більш того, ще 2 роки тому у аналітичному звіті https://www.facebook.com/informnapalm24/?__cft__%5b0%5d=AZUQUH-LAb7xH2YCdclCAdIs3-92QHb4wdQuRhIgXbMrMX8GJ9lxyYguvi2BfstgCENbDdJ9yTSmVE88OzV7jznagNZkaqWQp61nzvfuJ3iIXRsYL-wp3B_U0Cjf8uAeDPo&__tn__=kK-R InformNapalm , який був представлений на Парламентській Асамблеї НАТО, ми наголошували щодо російських проксі-формувань та гібридних армій:
"Практика використання ПВК для маскування повноцінної регулярної армії цілком відповідає радянській класичній воєнній тактиці. Вона дає керівникам Росії ідеальну основу для того, щоб спотворювати істинний порядок підпорядкування цих сил і уникати відповідальності за злочини проти миру та інші міжнародні злочини.
Розігруючи карту "недержавних формувань", Путін сподівається захопити якомога більше ресурсів, перш ніж ООН, інші міжнародні організації та світова спільнота зможуть згенерувати ефективну відповідь.
- зростають кількісно та якісно;
- швидко розширюють географію своїх операцій;
- нарощують свій вплив у регіонах експансії;
- збільшують бюджети і отримують більше фінансування з прихованих урядових і неурядових джерел.
Простіше кажучи, окупаційна армія Росії збільшується і продовжує завойовувати нові території..."
(лінк на звіт теж додам у коментарі, там також у висновках прописані способи протидії гібридним арміям, які на нашу думку було б доречно реалізовувати на рівні світового співтовариства).
Але віз і нині там, замість того, щоб виробити ефективні механізми боротьби з такою тактикою Кремля, світ реагує лише на наслідки цих процесів, тож агресія РФ продовжує розширювати свою географію.