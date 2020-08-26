Отравление Навального явно не выгодно Кремлю, - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что российское руководство выступает за тщательное и максимально объективное изучение ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В ведомстве также заявили, что травить оппозиционера Кремлю явно не было выгодным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь", - заявили в ведомстве.

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Также дипломаты заверили, полные данные истории болезни политика российские медики передали своим немецким коллегами. В частности, тем, которые прибыли в Омск для транспортировки Навального в берлинскую клинику "Шарите".

"Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в любых политизированных целях", - добавили в российском министерстве иностранных дел.

Кроме того, в ведомстве напомнили о якобы "готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами в руках" рассмотреть не только случай с Навальным, а и другие громкие отравления. Говорится о делах Литвиненко и Скрипалей. В МИД России эти дела назвали так называемыми.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального заявил о транспортировке его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.