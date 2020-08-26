Отравление Навального явно не выгодно Кремлю, - МИД РФ
В Министерстве иностранных дел России утверждают, что российское руководство выступает за тщательное и максимально объективное изучение ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В ведомстве также заявили, что травить оппозиционера Кремлю явно не было выгодным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь", - заявили в ведомстве.
Также дипломаты заверили, полные данные истории болезни политика российские медики передали своим немецким коллегами. В частности, тем, которые прибыли в Омск для транспортировки Навального в берлинскую клинику "Шарите".
"Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в любых политизированных целях", - добавили в российском министерстве иностранных дел.
Кроме того, в ведомстве напомнили о якобы "готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами в руках" рассмотреть не только случай с Навальным, а и другие громкие отравления. Говорится о делах Литвиненко и Скрипалей. В МИД России эти дела назвали так называемыми.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального заявил о транспортировке его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.
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Шукають «візитку Яроша».
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То зажмуріть свого )(уйла Воно теж кремлю не вигідно!
Теж варіант.
І скоріш не за гроші. Їм цього вистачає. А за факап з «Новороссієй».
Главное, чтобы рашистам добавили санкций.
Март 2020 года.
"МИД РФ призвал ко всеобщему перемирию и отмене санкций в связи с коронавирусом."
Немцов,Политковская,Скрипали,
Литвиненко и др.
Скоріше за все в Омську Навальному її і кололи.
- У. Роджерс
Навіть, якщо цей Навальний стане президентом, він не зможе змінити РОСІЙСЬКОЇ ПОВІСТКИ щодо України, Криму, Донбасу (тому що це такий запит російського суспільства).... Але з ним вже будуть говорити ЗАХІДНІ ПОЛІТИКИ і вважати його демократичним лідером, тобто своїм...... І скоріш за все підуть на поступки по санкціям......
Путін достатньо демонізований на Заході,у Путіна достатньо негативний імідж у Світі, ТИРАНА і ДИКТАТОРА..... І Україна за Путіна, це ФОРПОСТ ЗАХІДНОГО СВІТУ....При Путіні, до нас буде завжди прикута увага.... В разі НАВАЛЬНОГО-ПРЕЗИДЕНТА, ці акценти змістяться на Росію, і вже Україна не буде такою важливою для Заходу....
Тому для України тут головне не хто є чи буде керманичем Росії..... А робити своє... Будувати Армію для захисту, проводити реформи, розбудовувати країну.... і з сарказмом спостерігати, що діється на цих московських болотах....
І якщо раптом там поміняється влада (на Навального - найгірший варіант) .... Вони скажуть.... "Всё, ПУТИН-ТИРАН ПОВЕРЖЕН, в России - демократия, давайте ДРУЖИТЬ с демократической Россией как прежде, мы же братья?" І все буде знову по колу.... Знову ці русскі артисти в Україні, русскі ліберасти будуть знову впарювати імперську чухню по ВЄЛІКУЮ РУССКУЮ ЛІТЄРАТУРУ.....,будуть проводитися мости дружби, політика зближення України і Росії.... і все таке...
Так що Путін до 36 року.... це дуже добре для України..... А щоб не нападав, потрібна Армія.. Сильна Армія..... всього лиш
Тож, можете вибирати з трьох варіантів: Навальний перебрав з наркотою, Навальному виводили отруту з організму чи Навального травонули отрутою групи "Новичок". Будь який варіфант підходить українцям.
Інгібіторами холінестерази лікують холінолітичні отруєння (тропанові алкалоїди). Перший діагноз був отруєння галюциногенами, симптоми схожі на гострий антихолінергічний синдром.
Но как показало время... ЕЩЕ КАК ВЫГОДНО БЫЛО КРЕМЛЮ.... После Немцова, острота протестов резко упала.... Ну ходят там этот МОСТ-НЕМЦОВА, кладут cdjb цветочки каждый год.... и ВСЕ....
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16930 https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16930
🏥☣️Федеральной разведывательной службе Германии (БНД) поступила утечка из Москвы, что в крови у Навального есть подозрение на второй токсин под кодовым названием «Зум», прикрывающий действие первого вещества, принятого орально. Обе инъекции выявить в организме очень сложно, тем более на этом этапе. На данный момент неизвестно, как отреагировал организм, но полное восстановление займёт, по различным оценкам, от двух месяцев до полугода.
Походу там из СЛАВЯН, был только НАВАЛЬНЫЙ из под Житомира и того травонули))))))
- Холодова
- Щекочихіна
- Лист'єва
- Боровіка
- Березовського
- Політковської
- Нємцова.
І ще багато «не вигідних» кремлю вбивств та війн, по всьому Світу...
Ніяких конфліктів організовувати не треба - фєдєрасти самі іх продукують з задоволенням, просто вчасно тре було вимінювати ядрьону зброю на їжу, а не годувати дарма.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Provide_Hope Операция Provide Hope
До речі - перші гроші пуйло «заробив» розпродаючи цю гуманітарку...
"Так нельзя, товарищи, безответственно это и не патриотично. Есть много нормальных объяснений. Они противоречат друг другу, но версии по "Боингу" тоже одна другую опровергали, и никому это не мешало.
Самое очевидное: его отравили немцы в самолете по приказу американцев. Варианты: по приказу украинцев или его же соратников, которые передрались из-за американских грантов. При этом варианте максимально расширяется диапазон поражения - виноваты уже и немцы, и украинцы, и американцы, и наша пятая колонна, подлинное лицо которой стало, наконец, ясно всем.
Не могу не заметить, что роль Украины освещена недостаточно. Ясно же, что среди тех, с кем Навальный встречался в Томске, был хотя бы один этнический украинец. Неужели вам этого мало? Вот эту тему и надо разрабатывать.
И еще. В Украине 24.08 отмечали День Независимости - трагическая, конечно, дата - спросите любого украинца, который выступает на нашем телевидении. Разве не ясно, что СБУ (по приказу американцев) хотела сделать к празднику подарок так называемому президенту Зеленскому - подставить Путина. Специально все рассчитали, чтобы объявление Шарите пришлось на этот день, чтобы именно в этот день мир уже в который раз безосновательно обвинял нашего президента в убийствах или в соучастии в них.
Доказать заговор украинцев, кстати, просто. Надо показать портрет начальника СБУ, затем карту передвижений Навального за последние пару дней перед покушением (это ни о чем, но публикой карты хорошо воспринимаются), а затем, говоря о Шарите, дать кадры нацистской хроники.
А почему не дается принципиальной оценки тому факту, что Навального отправили в Германию против воли его семьи и сейчас удерживают в Берлине силой? Не случайно же клиника окружена войсками НАТО (часть из них сняли сейчас для нападения на Беларусь, но еще много осталось). А чтобы люди верили в нашу конечную победу, надо напомнить, что именно из Шарите Штирлиц вывез нашу радистку Кэт. Так что все еще впереди, господа натовцы!
В это трудное время наш народ вправе ожидать от чекистов и пропагандистов более активной позиции по защите Отечества от грязной клеветы. А что отравили, так это наше внутреннее дело. Мы суверенная страна и на своей территории делаем все, что считаем нужным. На чужой тоже. И мы никому не позволим нас учить!"