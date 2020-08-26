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Отравление Навального явно не выгодно Кремлю, - МИД РФ

Отравление Навального явно не выгодно Кремлю, - МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что российское руководство выступает за тщательное и максимально объективное изучение ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В ведомстве также заявили, что травить оппозиционера Кремлю явно не было выгодным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь", - заявили в ведомстве.

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Также дипломаты заверили, полные данные истории болезни политика российские медики передали своим немецким коллегами. В частности, тем, которые прибыли в Омск для транспортировки Навального в берлинскую клинику "Шарите".

"Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в любых политизированных целях", - добавили в российском министерстве иностранных дел.

Кроме того, в ведомстве напомнили о якобы "готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами в руках" рассмотреть не только случай с Навальным, а и другие громкие отравления. Говорится о делах Литвиненко и Скрипалей. В МИД России эти дела назвали так называемыми.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального заявил о транспортировке его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

МИД РФ (1665) отравление (1583) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+11
Старый не смешной анекдот.
Немцов,Политковская,Скрипали,
Литвиненко и др.
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26.08.2020 09:51
+10
Так кремль завжди робить те, що йому невигідно - бреше, вбиває, краде... За це кремль і ненавидять у всьому Світові.
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26.08.2020 09:50
+6
Та да.
Шукають «візитку Яроша».
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26.08.2020 09:46
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Как же это вранло задолбало...
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26.08.2020 09:44 Ответить
Та то наверное бИндерИвци подсыпали. Или старая торговка сосисками фрау Меркель.
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26.08.2020 09:45 Ответить
Та да.
Шукають «візитку Яроша».
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26.08.2020 09:46 Ответить
Отравление Навального явно не выгодно Кремлю, - МИД РФ

=====================
То зажмуріть свого )(уйла Воно теж кремлю не вигідно!
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26.08.2020 10:12 Ответить
Сказали, что в анализах яда нет и перестали давать атропин, зачем, если яд не найден?
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26.08.2020 09:46 Ответить
Убивать тоже не выгодно. Но иногда выгодой приходится жертвовать.
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26.08.2020 09:47 Ответить
а пчелам не выгоден мед
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26.08.2020 09:47 Ответить
Взагалі то, можуть копати і під *****.
Теж варіант.
І скоріш не за гроші. Їм цього вистачає. А за факап з «Новороссієй».
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26.08.2020 09:49 Ответить
Так кремль завжди робить те, що йому невигідно - бреше, вбиває, краде... За це кремль і ненавидять у всьому Світові.
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26.08.2020 09:50 Ответить
В перший раз з тобою згоден
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26.08.2020 10:05 Ответить
Я також.
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26.08.2020 10:23 Ответить
"Умом россию не понять..."
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26.08.2020 11:58 Ответить
О, им таки дошло. Почему сразу не подумать, прежде чем что-либо делать.
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26.08.2020 09:50 Ответить
Это неважно.
Главное, чтобы рашистам добавили санкций.
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26.08.2020 09:50 Ответить
Санкции на благосостояние кремлевской верхушки не влияют.
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26.08.2020 10:12 Ответить
Щож у них іскандери перестали гиготіти. Дайош нафту по 10 до кінця наступного року!
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26.08.2020 10:16 Ответить
К чему тогда этот вой на мокшанских болотах с предложением отменить санкции "в связи с коронавирусом"?

Март 2020 года.

"МИД РФ призвал ко всеобщему перемирию и отмене санкций в связи с коронавирусом."
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26.08.2020 10:17 Ответить
Большой Х вам в жопу, дружно ответил запад.
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26.08.2020 12:05 Ответить
Немного не в такой норме, но смысл тот же. )
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26.08.2020 12:10 Ответить
Старый не смешной анекдот.
Немцов,Политковская,Скрипали,
Литвиненко и др.
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26.08.2020 09:51 Ответить
все это было невыгодно, а местами и весьма накладно! ; )
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26.08.2020 12:01 Ответить
З погляду здорового глузду таки справді не вигідне. Але хіба у кацапів є здоровий глузд? Зате наглості є без міри. Так і живуть. Так і діють. Нагло, але без здорового глузду.
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26.08.2020 09:52 Ответить
да все равно, что там мычит маша захерова, главное чтобы паРаше еще насыпали полезных санкций.
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26.08.2020 09:56 Ответить
Им не выгодно убивать людей, но в десять раз не выгоднее наличие оппозиции и в тысячу раз не выгоднее уйти от власти.
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26.08.2020 09:59 Ответить
Прошли те времена, когда травили старым добрым цианидом. Травить удобрением это отвратительно и унизительно.
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26.08.2020 10:07 Ответить
Яке там добриво? Інгібітори використовуються крім отрути, як протиотрута для виведення з організму різної гидоти, від опіума до заріну та VX. Ото у фільмі "Скеля" Кейдж мав колоти собі в сердце якраз ту фігню.
Скоріше за все в Омську Навальному її і кололи.
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26.08.2020 10:14 Ответить
То й шо? Там вже моцкалота стільки один одного навалила що, всім давно пофіг шо їм вигодно, а шо ні. Є факт злочину одного кацапа проти іншого. Особисто мені до спини але, випадку показати яка вони гидота я не прогавлю. ***** відповідальий за замах на свого васала. Навіть злочинці не сміють мочити один одного в сортирі.
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26.08.2020 10:09 Ответить
Ну оно, наверное, и не выгодно, но привычки никуда не делись.
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26.08.2020 10:14 Ответить
Зрозуміло, не дарма ж Навальний цікавився "Вьімпелом"
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26.08.2020 10:16 Ответить
Это было не отравление , а прозрачный намек.
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26.08.2020 10:16 Ответить
Це почерк кремля, нагадити і відмовитися. Думали, що залишки речовини вийдуть з організму? Бачите не вийшло. Попалися знову.
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26.08.2020 10:16 Ответить
В принципі вони праві, який зміст їм травити ручного "опозиціонера". Його соратники працюють в державних структурах рф, він закликає людей ходити на "вибори" - якраз те, що потрібно кремлю, він виводить на демонстрації на яких вичисляються самі "безбашенні" противники влади і кидаються в тюрьму, а сам він так акуратненько сідає на пару діб адмінарешту. Скоріш за все він просто дуже насолив якійсь із башт кремля.
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26.08.2020 10:17 Ответить
Россия такая страна, о которой что ни скажешь, все будет правдой. Даже если это неправда.
- У. Роджерс
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26.08.2020 10:26 Ответить
агент ФСБ Навальний почав пхати носа в Хабаровськ - а це вотчина ГРУ
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26.08.2020 10:29 Ответить
О, як варіант підходить.
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26.08.2020 10:41 Ответить
Він попхався на "Вектор" звідки пішов по світу в результаті аварії рік тому корона-вірус. А для ***** це вже зашкал.
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26.08.2020 12:01 Ответить
Еще как выгодно.Ведомство калантаряна тбилисского(стал Лавров??)-бездаря, провалившего Ливию,Египет,Ирак,Сирию и т.д,.ЛАПШУ ОЧЕРЕДНУЮ ВЕШАЕТ.Как разтаки у Навального могут один раз спросить-откуда такой точный компромат на богачей и неугодных правительству,кто дал???Он им не нужен уже, да и может выдать адрес происхождения материалов.
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26.08.2020 10:19 Ответить
Не знаю чим там травонули Навального чи він сам перебрав галюциногенного але "неделімий бутєрброд с калбасой" йому не допоміг. Я звичайно надіюсь що, німці знайдуть у нього в крові щось цікавеньке, але за деякими данними те, що вони поки що виявили може бути, як слідами отрути, так і слідами антидоту, який йому вводили на ерефії аби вивести з організму реальні наркотики чи отруту. Хімічний склад там майже однаковий, а сполуки і дозування різні. Головне не в тому, що він з'їв, а в тому що є гарна тема.
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26.08.2020 10:30 Ответить
Одним словом.... КРИМНАШИСТИ травонули такого ж як вони КРИМНАШИСТА))) Тому украънцям повинно бути одинаково....
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26.08.2020 10:40 Ответить
Ні, українці мають витягнути з цього максимум користі для себе.
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26.08.2020 11:26 Ответить
А яка користь Україні від Навального? Ви впевнені, що якщо навіть Навальний звалить режим Путіна, то Росія не обере собі НОВОГО ПУТІНА?, який буде ще агресивніший проти України?......
Навіть, якщо цей Навальний стане президентом, він не зможе змінити РОСІЙСЬКОЇ ПОВІСТКИ щодо України, Криму, Донбасу (тому що це такий запит російського суспільства).... Але з ним вже будуть говорити ЗАХІДНІ ПОЛІТИКИ і вважати його демократичним лідером, тобто своїм...... І скоріш за все підуть на поступки по санкціям......

Путін достатньо демонізований на Заході,у Путіна достатньо негативний імідж у Світі, ТИРАНА і ДИКТАТОРА..... І Україна за Путіна, це ФОРПОСТ ЗАХІДНОГО СВІТУ....При Путіні, до нас буде завжди прикута увага.... В разі НАВАЛЬНОГО-ПРЕЗИДЕНТА, ці акценти змістяться на Росію, і вже Україна не буде такою важливою для Заходу....

Тому для України тут головне не хто є чи буде керманичем Росії..... А робити своє... Будувати Армію для захисту, проводити реформи, розбудовувати країну.... і з сарказмом спостерігати, що діється на цих московських болотах....
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26.08.2020 12:00 Ответить
Від Навального користі ніякої, а ось від замаху на нього є. Думати треба ширше і икористовувати те що, можна використати.
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27.08.2020 09:21 Ответить
Який би не був імідж *****, його завжди можна погіршити. До того ж, можна погіршувати імідж тих, хто з ним співпрацює. Ось наприклад: Рабіновіч і Медведчук в Україні, Меркель, Шрьодер і Макрон в ЄС....
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27.08.2020 09:24 Ответить
Все правильно.... І не забувайте, у нас є значна частина населення (особливо південно-східні регіони.... Харків, Одеса)... Яка симпатизує Росії, але їм не подобається сам Путін, тобто ПУТІНСЬКА РОСІЯ.....
І якщо раптом там поміняється влада (на Навального - найгірший варіант) .... Вони скажуть.... "Всё, ПУТИН-ТИРАН ПОВЕРЖЕН, в России - демократия, давайте ДРУЖИТЬ с демократической Россией как прежде, мы же братья?" І все буде знову по колу.... Знову ці русскі артисти в Україні, русскі ліберасти будуть знову впарювати імперську чухню по ВЄЛІКУЮ РУССКУЮ ЛІТЄРАТУРУ.....,будуть проводитися мости дружби, політика зближення України і Росії.... і все таке...
Так що Путін до 36 року.... це дуже добре для України..... А щоб не нападав, потрібна Армія.. Сильна Армія..... всього лиш
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27.08.2020 10:24 Ответить
Старий Кінь наводить тінь на плетінь. Інгібітор холінестерази антидотом ніякого наркотику не може бути. Це зовсім різні біохімічні процеси. Якби в організмі були хоч мінімальні сліди наркотиків, то у Німеччині їх знайшли б. І ніякі російські антидоти міфічні виявленню слідів наркотиків не зашкодили б. Тому згадки про наркотики - то є маячня фсбешних приховувачів слідів злочину шляхом отруєння.
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26.08.2020 12:12 Ответить
Правильно вони стараються. Щоб вони не виявили, все буде проти ерефії. Або у Навального передоз, або ***** підтвердить своє реноме отруйника.
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26.08.2020 10:34 Ответить
Не знаю що там казав "Один немецкий профессор", а https://www.dw.com/ru/chto-izvestno-o-veshhestve-obnaruzhennom-v-organizme-navalnogo/a-54688881 за данними Дойче Веле в крові Навального виявлено залишки субстанції групи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B інгібіторів холінестерази . До цієї групи відноситься і "Новичок" та інших отрутах в тому числі природних, в малих дозах використовують в інсектицидах (тараканів травлять). Крім того, ці сполуки широко використовуються в лікувальних припаратах: при лікуванні глаукоми та Альцгеймера, тахікардії та діменції, шизофренії та аутизму. Аще цікаве те що, їх використовують для виведення інших ядів у тому числі при передозуванні опіантами та для збільшення шансів "усвідомленого сну", мабуть з цим пов'язані перші заяви про галюциногенне.
Тож, можете вибирати з трьох варіантів: Навальний перебрав з наркотою, Навальному виводили отруту з організму чи Навального травонули отрутою групи "Новичок". Будь який варіфант підходить українцям.
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26.08.2020 11:47 Ответить
Ну, якось рано йому лікуватися від альцгеймера чи паркінсона. А за хімією вибір залишається не великий. Решта речовин сильно псує смак чаю.
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26.08.2020 15:10 Ответить
"опіаНтами" : опіатами. Дурниці. Антидотом при отруєнні опіатами використовують налоксон.
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26.08.2020 12:22 Ответить
Є помилка. При отруєнні опіатами до антагоніста налоксона додають оксикодон, який містить трохи інший інгібітор. Хоча і трамадол є одночасо інгібітором і опіатом. Трохи наплутав зі складом інгібіторів. Не бути мені наркологом.
Інгібіторами холінестерази лікують холінолітичні отруєння (тропанові алкалоїди). Перший діагноз був отруєння галюциногенами, симптоми схожі на гострий антихолінергічний синдром.
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26.08.2020 15:06 Ответить
Старая песня о главном)))) После Немцова тоже подпевали - "невыгодно, сакральная жертва, подставить Путина".....
Но как показало время... ЕЩЕ КАК ВЫГОДНО БЫЛО КРЕМЛЮ.... После Немцова, острота протестов резко упала.... Ну ходят там этот МОСТ-НЕМЦОВА, кладут cdjb цветочки каждый год.... и ВСЕ....
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26.08.2020 10:38 Ответить
Отруєння Навального явно не вигідне Кремлю, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2246https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 14 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16930 https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16930
🏥☣️Федеральной разведывательной службе Германии (БНД) поступила утечка из Москвы, что в крови у Навального есть подозрение на второй токсин под кодовым названием «Зум», прикрывающий действие первого вещества, принятого орально. Обе инъекции выявить в организме очень сложно, тем более на этом этапе. На данный момент неизвестно, как отреагировал организм, но полное восстановление займёт, по различным оценкам, от двух месяцев до полугода.
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26.08.2020 10:38 Ответить
Шойгу тувинец, Собянин манси, Кадыров вайнах, Гундяев мордвин, Путин утконосый вепс, Вайно, Матвиенко девичье Тютина (ерзянка по отцу), Жирик, Роттенберги, Аликперовы, Абрамовичи и Дерепаски...

Походу там из СЛАВЯН, был только НАВАЛЬНЫЙ из под Житомира и того травонули))))))
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26.08.2020 10:49 Ответить
Доки ***** буде при владі , доти будуть травити політиків , які мають іншу думку !
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26.08.2020 10:49 Ответить
там и до ***** при власти и так всю дорогу были душегубы и вурдалаки
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26.08.2020 11:18 Ответить
Для кремля нет слов выгодно, не выгодно, для кремля есть одно слово - убить.
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26.08.2020 10:54 Ответить
Как это не парадоксально, но это похоже на правду. (прекрасно понимаю, насколько по-идиотски звучит связка "Кремль" и "правда"). Травили, скорее всего, какие-то сибирские коррупционеры, против которых Навальный проводил расследование. В первые дни, Кремль явно не понимал "что за нах и кто посмел". Это было очень заметно по их реакции.
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26.08.2020 10:58 Ответить
Кремлю були раніше «не вигідні» вбивства:
- Холодова
- Щекочихіна
- Лист'єва
- Боровіка
- Березовського
- Політковської
- Нємцова.
І ще багато «не вигідних» кремлю вбивств та війн, по всьому Світу...
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26.08.2020 11:08 Ответить
Захід зробив велику помилку, не доразваливши совок довбаний... Їм здалось, що фєдєрашка вже стала на прозахідний напрямок розвитку й почали годувати окорочками... А не тре було цього робити... Вони опасалися, що ядрьона зброя опиниться не у тих руках - і в чиїх руках вона зараз??? Ця недоімперія вже вкотре, після допомоги та рятування,починає кусати кормильця за руки... До речі - теперішній кремлівський керманич просився спочатку до НАТО, але отримав відповідь, що за керівництвом наркоторговця цього не станеться... І понеслося...
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26.08.2020 12:13 Ответить
Якщо би розвалив, то зараз не було би фєдєрастії, а багато нормальних національних країн (Татарія, Бурятія, Ічкерія, Карелія і т.і.,сибирські, уральські та далекосхідні республіки, і Московія, можливо з виходом до Білого або Карського моря)
Ніяких конфліктів організовувати не треба - фєдєрасти самі іх продукують з задоволенням, просто вчасно тре було вимінювати ядрьону зброю на їжу, а не годувати дарма.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Provide_Hope Операция Provide Hope

До речі - перші гроші пуйло «заробив» розпродаючи цю гуманітарку...
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26.08.2020 22:49 Ответить
"Мне это было невыгодно", заявил Чикатилло в ответ на обвинения в изнасилованиях и убийствах
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26.08.2020 11:16 Ответить
************ фуфло 🤣
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26.08.2020 11:56 Ответить
Но для них еще не выгодней чтоб он был жив
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26.08.2020 15:12 Ответить
"Тревожусь я, товарищи. С таким хреновым креативом слона не продать. Ну обнаружили в Шарите, что Навальный был отравлен. А что же ваши офицеры, направленные на пропагандистский фронт, к столь неизбежному событию не подготовились? Только на несчастных омских медиков кивают, что не было, мол, ничего", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в https://www.facebook.com/leonid.gozman.77/posts/3250750581686493 Facebook .
"Так нельзя, товарищи, безответственно это и не патриотично. Есть много нормальных объяснений. Они противоречат друг другу, но версии по "Боингу" тоже одна другую опровергали, и никому это не мешало.
Самое очевидное: его отравили немцы в самолете по приказу американцев. Варианты: по приказу украинцев или его же соратников, которые передрались из-за американских грантов. При этом варианте максимально расширяется диапазон поражения - виноваты уже и немцы, и украинцы, и американцы, и наша пятая колонна, подлинное лицо которой стало, наконец, ясно всем.
Не могу не заметить, что роль Украины освещена недостаточно. Ясно же, что среди тех, с кем Навальный встречался в Томске, был хотя бы один этнический украинец. Неужели вам этого мало? Вот эту тему и надо разрабатывать.
И еще. В Украине 24.08 отмечали День Независимости - трагическая, конечно, дата - спросите любого украинца, который выступает на нашем телевидении. Разве не ясно, что СБУ (по приказу американцев) хотела сделать к празднику подарок так называемому президенту Зеленскому - подставить Путина. Специально все рассчитали, чтобы объявление Шарите пришлось на этот день, чтобы именно в этот день мир уже в который раз безосновательно обвинял нашего президента в убийствах или в соучастии в них.
Доказать заговор украинцев, кстати, просто. Надо показать портрет начальника СБУ, затем карту передвижений Навального за последние пару дней перед покушением (это ни о чем, но публикой карты хорошо воспринимаются), а затем, говоря о Шарите, дать кадры нацистской хроники.
А почему не дается принципиальной оценки тому факту, что Навального отправили в Германию против воли его семьи и сейчас удерживают в Берлине силой? Не случайно же клиника окружена войсками НАТО (часть из них сняли сейчас для нападения на Беларусь, но еще много осталось). А чтобы люди верили в нашу конечную победу, надо напомнить, что именно из Шарите Штирлиц вывез нашу радистку Кэт. Так что все еще впереди, господа натовцы!
В это трудное время наш народ вправе ожидать от чекистов и пропагандистов более активной позиции по защите Отечества от грязной клеветы. А что отравили, так это наше внутреннее дело. Мы суверенная страна и на своей территории делаем все, что считаем нужным. На чужой тоже. И мы никому не позволим нас учить!"
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27.08.2020 09:29 Ответить
...не вигодно кремлю...нота РФ. Подробно! Навальний с помощником.....не вигодно не дали "чаевие" стюардам, Аерофлоту і Томску за..чай с пакета "а ля Скрипаль..аль не Видаль". А ето уже серйозно и обидно для МЗС РФ!
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10.09.2020 07:26 Ответить
 
 