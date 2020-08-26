Отруєння Навального явно не вигідне Кремлю, - МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії стверджують, що російське керівництво виступає за ретельне і максимально об'єктивне вивчення ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним. У відомстві також заявили, що труїти опозиціонера Кремлю явно не було вигідно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Вважаємо глибоко образливими звинувачення в якомусь прагненні "приховати істину", що лунають із західних столиць на адресу омських лікарів, які негайно надали О.Навальному висококваліфіковану допомогу", - заявили у відомстві.

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Також дипломати запевнили, що повні дані історії хвороби політика російські медики передали своїм німецьким колегами. Зокрема, тим, які прибули до Омська для транспортування Навального в берлінську клініку "Шаріте".

"Розраховуємо, що і німецькі медики виявлять настільки ж професійний підхід і не допустять використання результатів їхніх лабораторних досліджень у будь-яких політизованих цілях", - додали в російському міністерстві закордонних справ.

Крім того, у відомстві нагадали про нібито "готовність відкрито, неупереджено і з реально встановленими фактами в руках" розглянути не тільки випадок з Навальним, а й інші гучні отруєння. Йдеться про справи Литвиненка і Скрипаля. У МЗС Росії ці справи назвали так званими.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно