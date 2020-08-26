УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12271 відвідувач онлайн
Новини
3 608 70

Отруєння Навального явно не вигідне Кремлю, - МЗС РФ

Отруєння Навального явно не вигідне Кремлю, - МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії стверджують, що російське керівництво виступає за ретельне і максимально об'єктивне вивчення ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним. У відомстві також заявили, що труїти опозиціонера Кремлю явно не було вигідно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"Вважаємо глибоко образливими звинувачення в якомусь прагненні "приховати істину", що лунають із західних столиць на адресу омських лікарів, які негайно надали О.Навальному висококваліфіковану допомогу", - заявили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков

Також дипломати запевнили, що повні дані історії хвороби політика російські медики передали своїм німецьким колегами. Зокрема, тим, які прибули до Омська для транспортування Навального в берлінську клініку "Шаріте".

"Розраховуємо, що і німецькі медики виявлять настільки ж професійний підхід і не допустять використання результатів їхніх лабораторних досліджень у будь-яких політизованих цілях", - додали в російському міністерстві закордонних справ.

Крім того, у відомстві нагадали про нібито "готовність відкрито, неупереджено і з реально встановленими фактами в руках" розглянути не тільки випадок з Навальним, а й інші гучні отруєння. Йдеться про справи Литвиненка і Скрипаля. У МЗС Росії ці справи назвали так званими.

Читайте также: Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять "серьезные меры" против Кремля из-за отравления Навального

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно

Автор: 

МЗС рф (959) отруєння (944) Навальний Олексій (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Старый не смешной анекдот.
Немцов,Политковская,Скрипали,
Литвиненко и др.
показати весь коментар
26.08.2020 09:51
+10
Так кремль завжди робить те, що йому невигідно - бреше, вбиває, краде... За це кремль і ненавидять у всьому Світові.
показати весь коментар
26.08.2020 09:50
+6
Та да.
Шукають «візитку Яроша».
показати весь коментар
26.08.2020 09:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как же это вранло задолбало...
показати весь коментар
26.08.2020 09:44 Відповісти
Та то наверное бИндерИвци подсыпали. Или старая торговка сосисками фрау Меркель.
показати весь коментар
26.08.2020 09:45 Відповісти
Та да.
Шукають «візитку Яроша».
показати весь коментар
26.08.2020 09:46 Відповісти
Отравление Навального явно не выгодно Кремлю, - МИД РФ

=====================
То зажмуріть свого )(уйла Воно теж кремлю не вигідно!
показати весь коментар
26.08.2020 10:12 Відповісти
Сказали, что в анализах яда нет и перестали давать атропин, зачем, если яд не найден?
показати весь коментар
26.08.2020 09:46 Відповісти
Убивать тоже не выгодно. Но иногда выгодой приходится жертвовать.
показати весь коментар
26.08.2020 09:47 Відповісти
а пчелам не выгоден мед
показати весь коментар
26.08.2020 09:47 Відповісти
Взагалі то, можуть копати і під *****.
Теж варіант.
І скоріш не за гроші. Їм цього вистачає. А за факап з «Новороссієй».
показати весь коментар
26.08.2020 09:49 Відповісти
Так кремль завжди робить те, що йому невигідно - бреше, вбиває, краде... За це кремль і ненавидять у всьому Світові.
показати весь коментар
26.08.2020 09:50 Відповісти
В перший раз з тобою згоден
показати весь коментар
26.08.2020 10:05 Відповісти
Я також.
показати весь коментар
26.08.2020 10:23 Відповісти
"Умом россию не понять..."
показати весь коментар
26.08.2020 11:58 Відповісти
О, им таки дошло. Почему сразу не подумать, прежде чем что-либо делать.
показати весь коментар
26.08.2020 09:50 Відповісти
Это неважно.
Главное, чтобы рашистам добавили санкций.
показати весь коментар
26.08.2020 09:50 Відповісти
Санкции на благосостояние кремлевской верхушки не влияют.
показати весь коментар
26.08.2020 10:12 Відповісти
Щож у них іскандери перестали гиготіти. Дайош нафту по 10 до кінця наступного року!
показати весь коментар
26.08.2020 10:16 Відповісти
К чему тогда этот вой на мокшанских болотах с предложением отменить санкции "в связи с коронавирусом"?

Март 2020 года.

"МИД РФ призвал ко всеобщему перемирию и отмене санкций в связи с коронавирусом."
показати весь коментар
26.08.2020 10:17 Відповісти
Большой Х вам в жопу, дружно ответил запад.
показати весь коментар
26.08.2020 12:05 Відповісти
Немного не в такой норме, но смысл тот же. )
показати весь коментар
26.08.2020 12:10 Відповісти
Старый не смешной анекдот.
Немцов,Политковская,Скрипали,
Литвиненко и др.
показати весь коментар
26.08.2020 09:51 Відповісти
все это было невыгодно, а местами и весьма накладно! ; )
показати весь коментар
26.08.2020 12:01 Відповісти
З погляду здорового глузду таки справді не вигідне. Але хіба у кацапів є здоровий глузд? Зате наглості є без міри. Так і живуть. Так і діють. Нагло, але без здорового глузду.
показати весь коментар
26.08.2020 09:52 Відповісти
да все равно, что там мычит маша захерова, главное чтобы паРаше еще насыпали полезных санкций.
показати весь коментар
26.08.2020 09:56 Відповісти
Им не выгодно убивать людей, но в десять раз не выгоднее наличие оппозиции и в тысячу раз не выгоднее уйти от власти.
показати весь коментар
26.08.2020 09:59 Відповісти
Прошли те времена, когда травили старым добрым цианидом. Травить удобрением это отвратительно и унизительно.
показати весь коментар
26.08.2020 10:07 Відповісти
Яке там добриво? Інгібітори використовуються крім отрути, як протиотрута для виведення з організму різної гидоти, від опіума до заріну та VX. Ото у фільмі "Скеля" Кейдж мав колоти собі в сердце якраз ту фігню.
Скоріше за все в Омську Навальному її і кололи.
показати весь коментар
26.08.2020 10:14 Відповісти
То й шо? Там вже моцкалота стільки один одного навалила що, всім давно пофіг шо їм вигодно, а шо ні. Є факт злочину одного кацапа проти іншого. Особисто мені до спини але, випадку показати яка вони гидота я не прогавлю. ***** відповідальий за замах на свого васала. Навіть злочинці не сміють мочити один одного в сортирі.
показати весь коментар
26.08.2020 10:09 Відповісти
Ну оно, наверное, и не выгодно, но привычки никуда не делись.
показати весь коментар
26.08.2020 10:14 Відповісти
Зрозуміло, не дарма ж Навальний цікавився "Вьімпелом"
показати весь коментар
26.08.2020 10:16 Відповісти
Это было не отравление , а прозрачный намек.
показати весь коментар
26.08.2020 10:16 Відповісти
Це почерк кремля, нагадити і відмовитися. Думали, що залишки речовини вийдуть з організму? Бачите не вийшло. Попалися знову.
показати весь коментар
26.08.2020 10:16 Відповісти
В принципі вони праві, який зміст їм травити ручного "опозиціонера". Його соратники працюють в державних структурах рф, він закликає людей ходити на "вибори" - якраз те, що потрібно кремлю, він виводить на демонстрації на яких вичисляються самі "безбашенні" противники влади і кидаються в тюрьму, а сам він так акуратненько сідає на пару діб адмінарешту. Скоріш за все він просто дуже насолив якійсь із башт кремля.
показати весь коментар
26.08.2020 10:17 Відповісти
Россия такая страна, о которой что ни скажешь, все будет правдой. Даже если это неправда.
- У. Роджерс
показати весь коментар
26.08.2020 10:26 Відповісти
агент ФСБ Навальний почав пхати носа в Хабаровськ - а це вотчина ГРУ
показати весь коментар
26.08.2020 10:29 Відповісти
О, як варіант підходить.
показати весь коментар
26.08.2020 10:41 Відповісти
Він попхався на "Вектор" звідки пішов по світу в результаті аварії рік тому корона-вірус. А для ***** це вже зашкал.
показати весь коментар
26.08.2020 12:01 Відповісти
Еще как выгодно.Ведомство калантаряна тбилисского(стал Лавров??)-бездаря, провалившего Ливию,Египет,Ирак,Сирию и т.д,.ЛАПШУ ОЧЕРЕДНУЮ ВЕШАЕТ.Как разтаки у Навального могут один раз спросить-откуда такой точный компромат на богачей и неугодных правительству,кто дал???Он им не нужен уже, да и может выдать адрес происхождения материалов.
показати весь коментар
26.08.2020 10:19 Відповісти
Не знаю чим там травонули Навального чи він сам перебрав галюциногенного але "неделімий бутєрброд с калбасой" йому не допоміг. Я звичайно надіюсь що, німці знайдуть у нього в крові щось цікавеньке, але за деякими данними те, що вони поки що виявили може бути, як слідами отрути, так і слідами антидоту, який йому вводили на ерефії аби вивести з організму реальні наркотики чи отруту. Хімічний склад там майже однаковий, а сполуки і дозування різні. Головне не в тому, що він з'їв, а в тому що є гарна тема.
показати весь коментар
26.08.2020 10:30 Відповісти
Одним словом.... КРИМНАШИСТИ травонули такого ж як вони КРИМНАШИСТА))) Тому украънцям повинно бути одинаково....
показати весь коментар
26.08.2020 10:40 Відповісти
Ні, українці мають витягнути з цього максимум користі для себе.
показати весь коментар
26.08.2020 11:26 Відповісти
А яка користь Україні від Навального? Ви впевнені, що якщо навіть Навальний звалить режим Путіна, то Росія не обере собі НОВОГО ПУТІНА?, який буде ще агресивніший проти України?......
Навіть, якщо цей Навальний стане президентом, він не зможе змінити РОСІЙСЬКОЇ ПОВІСТКИ щодо України, Криму, Донбасу (тому що це такий запит російського суспільства).... Але з ним вже будуть говорити ЗАХІДНІ ПОЛІТИКИ і вважати його демократичним лідером, тобто своїм...... І скоріш за все підуть на поступки по санкціям......

Путін достатньо демонізований на Заході,у Путіна достатньо негативний імідж у Світі, ТИРАНА і ДИКТАТОРА..... І Україна за Путіна, це ФОРПОСТ ЗАХІДНОГО СВІТУ....При Путіні, до нас буде завжди прикута увага.... В разі НАВАЛЬНОГО-ПРЕЗИДЕНТА, ці акценти змістяться на Росію, і вже Україна не буде такою важливою для Заходу....

Тому для України тут головне не хто є чи буде керманичем Росії..... А робити своє... Будувати Армію для захисту, проводити реформи, розбудовувати країну.... і з сарказмом спостерігати, що діється на цих московських болотах....
показати весь коментар
26.08.2020 12:00 Відповісти
Від Навального користі ніякої, а ось від замаху на нього є. Думати треба ширше і икористовувати те що, можна використати.
показати весь коментар
27.08.2020 09:21 Відповісти
Який би не був імідж *****, його завжди можна погіршити. До того ж, можна погіршувати імідж тих, хто з ним співпрацює. Ось наприклад: Рабіновіч і Медведчук в Україні, Меркель, Шрьодер і Макрон в ЄС....
показати весь коментар
27.08.2020 09:24 Відповісти
Все правильно.... І не забувайте, у нас є значна частина населення (особливо південно-східні регіони.... Харків, Одеса)... Яка симпатизує Росії, але їм не подобається сам Путін, тобто ПУТІНСЬКА РОСІЯ.....
І якщо раптом там поміняється влада (на Навального - найгірший варіант) .... Вони скажуть.... "Всё, ПУТИН-ТИРАН ПОВЕРЖЕН, в России - демократия, давайте ДРУЖИТЬ с демократической Россией как прежде, мы же братья?" І все буде знову по колу.... Знову ці русскі артисти в Україні, русскі ліберасти будуть знову впарювати імперську чухню по ВЄЛІКУЮ РУССКУЮ ЛІТЄРАТУРУ.....,будуть проводитися мости дружби, політика зближення України і Росії.... і все таке...
Так що Путін до 36 року.... це дуже добре для України..... А щоб не нападав, потрібна Армія.. Сильна Армія..... всього лиш
показати весь коментар
27.08.2020 10:24 Відповісти
Старий Кінь наводить тінь на плетінь. Інгібітор холінестерази антидотом ніякого наркотику не може бути. Це зовсім різні біохімічні процеси. Якби в організмі були хоч мінімальні сліди наркотиків, то у Німеччині їх знайшли б. І ніякі російські антидоти міфічні виявленню слідів наркотиків не зашкодили б. Тому згадки про наркотики - то є маячня фсбешних приховувачів слідів злочину шляхом отруєння.
показати весь коментар
26.08.2020 12:12 Відповісти
Правильно вони стараються. Щоб вони не виявили, все буде проти ерефії. Або у Навального передоз, або ***** підтвердить своє реноме отруйника.
показати весь коментар
26.08.2020 10:34 Відповісти
Не знаю що там казав "Один немецкий профессор", а https://www.dw.com/ru/chto-izvestno-o-veshhestve-obnaruzhennom-v-organizme-navalnogo/a-54688881 за данними Дойче Веле в крові Навального виявлено залишки субстанції групи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8B інгібіторів холінестерази . До цієї групи відноситься і "Новичок" та інших отрутах в тому числі природних, в малих дозах використовують в інсектицидах (тараканів травлять). Крім того, ці сполуки широко використовуються в лікувальних припаратах: при лікуванні глаукоми та Альцгеймера, тахікардії та діменції, шизофренії та аутизму. Аще цікаве те що, їх використовують для виведення інших ядів у тому числі при передозуванні опіантами та для збільшення шансів "усвідомленого сну", мабуть з цим пов'язані перші заяви про галюциногенне.
Тож, можете вибирати з трьох варіантів: Навальний перебрав з наркотою, Навальному виводили отруту з організму чи Навального травонули отрутою групи "Новичок". Будь який варіфант підходить українцям.
показати весь коментар
26.08.2020 11:47 Відповісти
Ну, якось рано йому лікуватися від альцгеймера чи паркінсона. А за хімією вибір залишається не великий. Решта речовин сильно псує смак чаю.
показати весь коментар
26.08.2020 15:10 Відповісти
"опіаНтами" : опіатами. Дурниці. Антидотом при отруєнні опіатами використовують налоксон.
показати весь коментар
26.08.2020 12:22 Відповісти
Є помилка. При отруєнні опіатами до антагоніста налоксона додають оксикодон, який містить трохи інший інгібітор. Хоча і трамадол є одночасо інгібітором і опіатом. Трохи наплутав зі складом інгібіторів. Не бути мені наркологом.
Інгібіторами холінестерази лікують холінолітичні отруєння (тропанові алкалоїди). Перший діагноз був отруєння галюциногенами, симптоми схожі на гострий антихолінергічний синдром.
показати весь коментар
26.08.2020 15:06 Відповісти
Старая песня о главном)))) После Немцова тоже подпевали - "невыгодно, сакральная жертва, подставить Путина".....
Но как показало время... ЕЩЕ КАК ВЫГОДНО БЫЛО КРЕМЛЮ.... После Немцова, острота протестов резко упала.... Ну ходят там этот МОСТ-НЕМЦОВА, кладут cdjb цветочки каждый год.... и ВСЕ....
показати весь коментар
26.08.2020 10:38 Відповісти
Отруєння Навального явно не вигідне Кремлю, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2246https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 14 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16930 https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16930
🏥☣️Федеральной разведывательной службе Германии (БНД) поступила утечка из Москвы, что в крови у Навального есть подозрение на второй токсин под кодовым названием «Зум», прикрывающий действие первого вещества, принятого орально. Обе инъекции выявить в организме очень сложно, тем более на этом этапе. На данный момент неизвестно, как отреагировал организм, но полное восстановление займёт, по различным оценкам, от двух месяцев до полугода.
показати весь коментар
26.08.2020 10:38 Відповісти
Шойгу тувинец, Собянин манси, Кадыров вайнах, Гундяев мордвин, Путин утконосый вепс, Вайно, Матвиенко девичье Тютина (ерзянка по отцу), Жирик, Роттенберги, Аликперовы, Абрамовичи и Дерепаски...

Походу там из СЛАВЯН, был только НАВАЛЬНЫЙ из под Житомира и того травонули))))))
показати весь коментар
26.08.2020 10:49 Відповісти
Доки ***** буде при владі , доти будуть травити політиків , які мають іншу думку !
показати весь коментар
26.08.2020 10:49 Відповісти
там и до ***** при власти и так всю дорогу были душегубы и вурдалаки
показати весь коментар
26.08.2020 11:18 Відповісти
Для кремля нет слов выгодно, не выгодно, для кремля есть одно слово - убить.
показати весь коментар
26.08.2020 10:54 Відповісти
Как это не парадоксально, но это похоже на правду. (прекрасно понимаю, насколько по-идиотски звучит связка "Кремль" и "правда"). Травили, скорее всего, какие-то сибирские коррупционеры, против которых Навальный проводил расследование. В первые дни, Кремль явно не понимал "что за нах и кто посмел". Это было очень заметно по их реакции.
показати весь коментар
26.08.2020 10:58 Відповісти
Кремлю були раніше «не вигідні» вбивства:
- Холодова
- Щекочихіна
- Лист'єва
- Боровіка
- Березовського
- Політковської
- Нємцова.
І ще багато «не вигідних» кремлю вбивств та війн, по всьому Світу...
показати весь коментар
26.08.2020 11:08 Відповісти
Захід зробив велику помилку, не доразваливши совок довбаний... Їм здалось, що фєдєрашка вже стала на прозахідний напрямок розвитку й почали годувати окорочками... А не тре було цього робити... Вони опасалися, що ядрьона зброя опиниться не у тих руках - і в чиїх руках вона зараз??? Ця недоімперія вже вкотре, після допомоги та рятування,починає кусати кормильця за руки... До речі - теперішній кремлівський керманич просився спочатку до НАТО, але отримав відповідь, що за керівництвом наркоторговця цього не станеться... І понеслося...
показати весь коментар
26.08.2020 12:13 Відповісти
Якщо би розвалив, то зараз не було би фєдєрастії, а багато нормальних національних країн (Татарія, Бурятія, Ічкерія, Карелія і т.і.,сибирські, уральські та далекосхідні республіки, і Московія, можливо з виходом до Білого або Карського моря)
Ніяких конфліктів організовувати не треба - фєдєрасти самі іх продукують з задоволенням, просто вчасно тре було вимінювати ядрьону зброю на їжу, а не годувати дарма.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Provide_Hope Операция Provide Hope

До речі - перші гроші пуйло «заробив» розпродаючи цю гуманітарку...
показати весь коментар
26.08.2020 22:49 Відповісти
"Мне это было невыгодно", заявил Чикатилло в ответ на обвинения в изнасилованиях и убийствах
показати весь коментар
26.08.2020 11:16 Відповісти
************ фуфло 🤣
показати весь коментар
26.08.2020 11:56 Відповісти
Но для них еще не выгодней чтоб он был жив
показати весь коментар
26.08.2020 15:12 Відповісти
"Тревожусь я, товарищи. С таким хреновым креативом слона не продать. Ну обнаружили в Шарите, что Навальный был отравлен. А что же ваши офицеры, направленные на пропагандистский фронт, к столь неизбежному событию не подготовились? Только на несчастных омских медиков кивают, что не было, мол, ничего", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в https://www.facebook.com/leonid.gozman.77/posts/3250750581686493 Facebook .
"Так нельзя, товарищи, безответственно это и не патриотично. Есть много нормальных объяснений. Они противоречат друг другу, но версии по "Боингу" тоже одна другую опровергали, и никому это не мешало.
Самое очевидное: его отравили немцы в самолете по приказу американцев. Варианты: по приказу украинцев или его же соратников, которые передрались из-за американских грантов. При этом варианте максимально расширяется диапазон поражения - виноваты уже и немцы, и украинцы, и американцы, и наша пятая колонна, подлинное лицо которой стало, наконец, ясно всем.
Не могу не заметить, что роль Украины освещена недостаточно. Ясно же, что среди тех, с кем Навальный встречался в Томске, был хотя бы один этнический украинец. Неужели вам этого мало? Вот эту тему и надо разрабатывать.
И еще. В Украине 24.08 отмечали День Независимости - трагическая, конечно, дата - спросите любого украинца, который выступает на нашем телевидении. Разве не ясно, что СБУ (по приказу американцев) хотела сделать к празднику подарок так называемому президенту Зеленскому - подставить Путина. Специально все рассчитали, чтобы объявление Шарите пришлось на этот день, чтобы именно в этот день мир уже в который раз безосновательно обвинял нашего президента в убийствах или в соучастии в них.
Доказать заговор украинцев, кстати, просто. Надо показать портрет начальника СБУ, затем карту передвижений Навального за последние пару дней перед покушением (это ни о чем, но публикой карты хорошо воспринимаются), а затем, говоря о Шарите, дать кадры нацистской хроники.
А почему не дается принципиальной оценки тому факту, что Навального отправили в Германию против воли его семьи и сейчас удерживают в Берлине силой? Не случайно же клиника окружена войсками НАТО (часть из них сняли сейчас для нападения на Беларусь, но еще много осталось). А чтобы люди верили в нашу конечную победу, надо напомнить, что именно из Шарите Штирлиц вывез нашу радистку Кэт. Так что все еще впереди, господа натовцы!
В это трудное время наш народ вправе ожидать от чекистов и пропагандистов более активной позиции по защите Отечества от грязной клеветы. А что отравили, так это наше внутреннее дело. Мы суверенная страна и на своей территории делаем все, что считаем нужным. На чужой тоже. И мы никому не позволим нас учить!"
показати весь коментар
27.08.2020 09:29 Відповісти
...не вигодно кремлю...нота РФ. Подробно! Навальний с помощником.....не вигодно не дали "чаевие" стюардам, Аерофлоту і Томску за..чай с пакета "а ля Скрипаль..аль не Видаль". А ето уже серйозно и обидно для МЗС РФ!
показати весь коментар
10.09.2020 07:26 Відповісти
 
 