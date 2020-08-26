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Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля "Схем", - Аваков. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге автомобиля  журналистов "Схем". Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Читайте: Журналисты объявили сбор денег на новый автомобиль, вместо сожженного неизвестными, для программы "Схемы"

Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Схем, - Аваков 01
Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Схем, - Аваков 02
Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Схем, - Аваков 03
Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Схем, - Аваков 04
Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Схем, - Аваков 05

Автор: 

Аваков Арсен (3444) журналистика (3287) поджог (1066)


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Топ комментарии
+40
Я уж подумал авакова задержали
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26.08.2020 09:53
+34
Опять кого попало взяли?
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26.08.2020 09:52
+25
Аваков, черт, шо ты лепишь?

Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля "Схем", - Аваков - Цензор.НЕТ 5527
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26.08.2020 10:02
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Новорос ***!
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26.08.2020 21:45 Ответить
Ой, ну да, конечно. Держали черта под колпаком до угодного момента, и вот момент настал, его взяли, как и десятки других "лопухов", у которых при обысках находили 2 самопала, один ПМ и кучу боеприпасов 12-го калибра, 14,5мм и мины к миномету. Каким хером ему нужны были охотничьи, пулеметные патроны и мины, никто вопросом не задавался
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26.08.2020 22:02 Ответить
Так Аваков сам организовал поджог!!! Маска ментовская фирменная!!!
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26.08.2020 22:36 Ответить
А КТО ОН !? ЛОПУХ !) ГГГГГГГГГ.... А ТЕ КТО СТОИТ ЗА НИМ НЕЛЮДИ !!!
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26.08.2020 23:36 Ответить
А что это за история с полицейским, который поджигал автомобиль журналистки Радио Свобода во Львове? Может быть,все авто поджигали полицейские? Если попадутся, всех можно уволить задним числом?
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27.08.2020 00:09 Ответить
Явно "бывший" мусор.
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27.08.2020 08:52 Ответить
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