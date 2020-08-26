Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля "Схем", - Аваков. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы".

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге автомобиля журналистов "Схем". Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

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