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Затримано підозрюваного в підпалі автомобіля "Схем", - Аваков. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми".

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці Нацполіція затримала в порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється в підпалі авто журналістів "Схем". Вилучено одяг зловмисників, запальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі пізніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч із 16 на 17 серпня в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підпал автомобіля програми "Схеми" зняли камери спостереження. ВIДЕО

Затримано підозрюваного в підпалі автомобіля Схем, - Аваков 01
Затримано підозрюваного в підпалі автомобіля Схем, - Аваков 02
Затримано підозрюваного в підпалі автомобіля Схем, - Аваков 03
Затримано підозрюваного в підпалі автомобіля Схем, - Аваков 04
Затримано підозрюваного в підпалі автомобіля Схем, - Аваков 05

Автор: 

Аваков Арсен (2189) журналістика (1752) підпал (668)


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Топ коментарі
+40
Я уж подумал авакова задержали
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26.08.2020 09:53
+34
Опять кого попало взяли?
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26.08.2020 09:52
+25
Аваков, черт, шо ты лепишь?

Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля "Схем", - Аваков - Цензор.НЕТ 5527
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26.08.2020 10:02
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Новорос ***!
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26.08.2020 21:45 Відповісти
Ой, ну да, конечно. Держали черта под колпаком до угодного момента, и вот момент настал, его взяли, как и десятки других "лопухов", у которых при обысках находили 2 самопала, один ПМ и кучу боеприпасов 12-го калибра, 14,5мм и мины к миномету. Каким хером ему нужны были охотничьи, пулеметные патроны и мины, никто вопросом не задавался
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26.08.2020 22:02 Відповісти
Так Аваков сам организовал поджог!!! Маска ментовская фирменная!!!
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26.08.2020 22:36 Відповісти
А КТО ОН !? ЛОПУХ !) ГГГГГГГГГ.... А ТЕ КТО СТОИТ ЗА НИМ НЕЛЮДИ !!!
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26.08.2020 23:36 Відповісти
А что это за история с полицейским, который поджигал автомобиль журналистки Радио Свобода во Львове? Может быть,все авто поджигали полицейские? Если попадутся, всех можно уволить задним числом?
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27.08.2020 00:09 Відповісти
Явно "бывший" мусор.
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27.08.2020 08:52 Відповісти
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