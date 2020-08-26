Затримано підозрюваного в підпалі автомобіля "Схем", - Аваков. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми".

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці Нацполіція затримала в порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється в підпалі авто журналістів "Схем". Вилучено одяг зловмисників, запальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі пізніше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч із 16 на 17 серпня в Броварах (Київська область) підпалили автомобіль знімальної групи програми "Схеми: корупція в деталях".

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.

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