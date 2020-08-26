Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов

В 2019 году за психиатрической помощью обратилось около 302 тысяч граждан, это больше, чем в 2018.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас в 2019 году за психиатрической помощью в общем обратилось около 302 тысяч граждан. Это больше, чем в 2018 году. Это тот вид медицинской помощи, который очень важен, и на который мы не можем не обращать внимания", - сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что с началом внедрения второго этапа медицинской реформы именно психиатрические больницы столкнулись с наибольшим дефицитом финансирования. Некоторые из них оказались на грани закрытия. В особенности это коснулось специализированных психиатрических больниц, где лечатся больные хроническими психическими заболеваниями, отметил министр.

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Степанов добавил, что сегодня будет проведено совещание с руководителями психиатрических больниц, со всеми ведущими специалистами психиатрической отрасли.

"У нас есть соответствующая концепция по развитию психиатрической помощи на территории нашей страны до 2030 года. Именно со специалистами отрасли я хочу обсудить, как мы будем ее выполнять, какие внести изменения, как двигать эту отрасль медицины", - сказал глава Минздрава.

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