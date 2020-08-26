РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13150 посетителей онлайн
Новости
1 850 29

Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов

Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов

В 2019 году за психиатрической помощью обратилось около 302 тысяч граждан, это больше, чем в 2018.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас в 2019 году за психиатрической помощью в общем обратилось около 302 тысяч граждан. Это больше, чем в 2018 году. Это тот вид медицинской помощи, который очень важен, и на который мы не можем не обращать внимания", - сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что с началом внедрения второго этапа медицинской реформы именно психиатрические больницы столкнулись с наибольшим дефицитом финансирования. Некоторые из них оказались на грани закрытия. В особенности это коснулось специализированных психиатрических больниц, где лечатся больные хроническими психическими заболеваниями, отметил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Психбольницы оказались на грани полного закрытия, - Степанов

Степанов добавил, что сегодня будет проведено совещание с руководителями психиатрических больниц, со всеми ведущими специалистами психиатрической отрасли.

"У нас есть соответствующая концепция по развитию психиатрической помощи на территории нашей страны до 2030 года. Именно со специалистами отрасли я хочу обсудить, как мы будем ее выполнять, какие внести изменения, как двигать эту отрасль медицины", - сказал глава Минздрава.

Также на Цензор.НЕТ: Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине. ФОТО

Автор: 

Минздрав (4899) психиатрия (124) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов - Цензор.НЕТ 9839
показать весь комментарий
26.08.2020 11:15
+6
Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.
показать весь комментарий
26.08.2020 11:20
+6
Не всі зелохи були готові до нової реальності...
Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов - Цензор.НЕТ 5982
показать весь комментарий
26.08.2020 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І вони будуть голосувати знов.
показать весь комментарий
26.08.2020 11:14 Ответить
Они будут ещё кандидатами в ВР и президенты!
показать весь комментарий
26.08.2020 11:21 Ответить
https://censor.net/user/83626

Они будут ещё кандидатами в ВР и президенты!
Частина з них вже там...
Понад 300 тис. українців минулого року зверталися до психіатрів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5892
показать весь комментарий
26.08.2020 11:24 Ответить
А ще біда в тому, що навіть такі закони невиконуються взагалі
показать весь комментарий
26.08.2020 15:15 Ответить
І всі свідки секти зЕ.
показать весь комментарий
26.08.2020 11:14 Ответить
Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов - Цензор.НЕТ 9839
показать весь комментарий
26.08.2020 11:15 Ответить
если так дальше пойдет в следующем году уже психиатры начнут обращаться к зеркалу...
показать весь комментарий
26.08.2020 11:18 Ответить
По сравнению со 120-ю миллионами в Засрашке, это - капля в море.
показать весь комментарий
26.08.2020 11:26 Ответить
Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.
показать весь комментарий
26.08.2020 11:20 Ответить
Не всі зелохи були готові до нової реальності...
Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов - Цензор.НЕТ 5982
показать весь комментарий
26.08.2020 11:20 Ответить
Понад 300 тис. українців минулого року зверталися до психіатрів, - Степанов - Цензор.НЕТ 4285
показать весь комментарий
26.08.2020 11:21 Ответить
Все 300 тыс? Хочешь стать +1?
показать весь комментарий
26.08.2020 11:22 Ответить
Это про украинскую действительность ...B 2019 1% населения страны обратилось к психиатру.
показать весь комментарий
26.08.2020 11:33 Ответить
Ури, ты такой,*****,предсказуемый мордвин-чебураха ...,а ты знаешь ,что на рф осталось проживать около 90 лямов быдлонаселения (читай пенсфонд заСрахи)
показать весь комментарий
26.08.2020 12:29 Ответить
"В огороде бузина, а в Киеве дядька"
С темы не соскакивай. Ярлыки не вешай. Слюной не давись. Статья об психиатрии в Украине. Ферштейн?
показать весь комментарий
26.08.2020 12:52 Ответить
Шо там оглашать?!
Один до сих пор себя президентом считает.
Другие в это тупо верят.
показать весь комментарий
26.08.2020 11:46 Ответить
Ну с него и начнем. А кто под 2-м номером?
показать весь комментарий
26.08.2020 12:53 Ответить
Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам в надежде получить государственную должность от слуг народа...
показать весь комментарий
26.08.2020 11:22 Ответить
Корону с Вирусом продлить на 5 лет и все заболеют Дебилизмом....
показать весь комментарий
26.08.2020 11:26 Ответить
Понад 300 тис. українців минулого року зверталися до психіатрів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5336
показать весь комментарий
26.08.2020 11:29 Ответить
Та понятно, какая психика нормального человека выдержит результаты выборов Президента в 2019 году. Я сам три дня валидол глотал, когда увидел что 73% за шута проголосовали
показать весь комментарий
26.08.2020 11:39 Ответить
А-а-а! То там черги, і найвеличніший ніяк не втовпиться.
показать весь комментарий
26.08.2020 11:40 Ответить
Та годі вам, а як же 73 відсотки зедибілів , що без допомоги психіатра живуть???
показать весь комментарий
26.08.2020 11:45 Ответить
У 73 % нет мозгов🤣
показать весь комментарий
26.08.2020 11:55 Ответить
Это примерно 0,7% населения. 72,3% оставшихся, нуждающихся в психиатрической помощи - не дошли пока.
показать весь комментарий
26.08.2020 12:07 Ответить
Есть предположение, что в Украине не 40млн, а гораздо меньше (по потреблению хлеба считают).
показать весь комментарий
26.08.2020 12:55 Ответить
Хорошо бы было провести среди них опрос - за кого голосовал(а) на презвыборах ,уверен ,что 99,9% бегали в зеленых жилетках по остановкам и расклеивали рвотные листовки
показать весь комментарий
26.08.2020 12:23 Ответить
Статист??? Что ты лично сделал, как министр, ну кроме как "поговорить", чтобы попытаться решить эту проблему .... Твои действия??? А то , как говорил ваш гАлАбАротько "пи@дят и пи@дят..." ударения разные, а смысл тот же.
показать весь комментарий
14.11.2020 16:07 Ответить
 
 