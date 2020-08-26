УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11478 відвідувачів онлайн
Новини
1 850 29

Понад 300 тис. українців минулого року зверталися до психіатрів, - Степанов

Понад 300 тис. українців минулого року зверталися до психіатрів, - Степанов

У 2019 році по психіатричну допомогу звернулося майже 302 тисячі громадян, це більше, ніж у 2018-му.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас у 2019 році по психіатричну допомогу загалом звернулося майже 302 тисячі громадян. Це більше, ніж у 2018 році. Це той вид медичної допомоги, який дуже важливий, і на який ми не можемо не звертати уваги", - сказав Степанов.

Глава МОЗ нагадав, що з початком впровадження другого етапу медичної реформи саме психіатричні лікарні зіткнулися з найбільшим дефіцитом фінансування. Деякі з них опинилися на межі закриття. Особливо це торкнулося спеціалізованих психіатричних лікарень, де лікуються хворі на хронічні психічні розлади, зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Психлікарні опинилися на межі повного закриття, - Степанов

Степанов додав, що сьогодні буде проведено нараду з керівниками психіатричних лікарень, з усіма провідними фахівцями психіатричної галузі.

"У нас є відповідна концепція з розвитку психіатричної допомоги на території нашої країни до 2030 року. Саме з фахівцями галузі я хочу обговорити, як ми будемо її виконувати, які внести зміни, як рухати цю галузь медицини", - сказав глава МОЗ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні. ФОТО

Автор: 

МОЗ (5390) психіатрія (92) Степанов Максим (2196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов - Цензор.НЕТ 9839
показати весь коментар
26.08.2020 11:15
+6
Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.
показати весь коментар
26.08.2020 11:20
+6
Не всі зелохи були готові до нової реальності...
Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов - Цензор.НЕТ 5982
показати весь коментар
26.08.2020 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І вони будуть голосувати знов.
показати весь коментар
26.08.2020 11:14 Відповісти
Они будут ещё кандидатами в ВР и президенты!
показати весь коментар
26.08.2020 11:21 Відповісти
https://censor.net/user/83626

Они будут ещё кандидатами в ВР и президенты!
Частина з них вже там...
Понад 300 тис. українців минулого року зверталися до психіатрів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5892
показати весь коментар
26.08.2020 11:24 Відповісти
А ще біда в тому, що навіть такі закони невиконуються взагалі
показати весь коментар
26.08.2020 15:15 Відповісти
І всі свідки секти зЕ.
показати весь коментар
26.08.2020 11:14 Відповісти
Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов - Цензор.НЕТ 9839
показати весь коментар
26.08.2020 11:15 Відповісти
если так дальше пойдет в следующем году уже психиатры начнут обращаться к зеркалу...
показати весь коментар
26.08.2020 11:18 Відповісти
По сравнению со 120-ю миллионами в Засрашке, это - капля в море.
показати весь коментар
26.08.2020 11:26 Відповісти
Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился.
показати весь коментар
26.08.2020 11:20 Відповісти
Не всі зелохи були готові до нової реальності...
Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов - Цензор.НЕТ 5982
показати весь коментар
26.08.2020 11:20 Відповісти
Понад 300 тис. українців минулого року зверталися до психіатрів, - Степанов - Цензор.НЕТ 4285
показати весь коментар
26.08.2020 11:21 Відповісти
Все 300 тыс? Хочешь стать +1?
показати весь коментар
26.08.2020 11:22 Відповісти
Это про украинскую действительность ...B 2019 1% населения страны обратилось к психиатру.
показати весь коментар
26.08.2020 11:33 Відповісти
Ури, ты такой,*****,предсказуемый мордвин-чебураха ...,а ты знаешь ,что на рф осталось проживать около 90 лямов быдлонаселения (читай пенсфонд заСрахи)
показати весь коментар
26.08.2020 12:29 Відповісти
"В огороде бузина, а в Киеве дядька"
С темы не соскакивай. Ярлыки не вешай. Слюной не давись. Статья об психиатрии в Украине. Ферштейн?
показати весь коментар
26.08.2020 12:52 Відповісти
Шо там оглашать?!
Один до сих пор себя президентом считает.
Другие в это тупо верят.
показати весь коментар
26.08.2020 11:46 Відповісти
Ну с него и начнем. А кто под 2-м номером?
показати весь коментар
26.08.2020 12:53 Відповісти
Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам в надежде получить государственную должность от слуг народа...
показати весь коментар
26.08.2020 11:22 Відповісти
Корону с Вирусом продлить на 5 лет и все заболеют Дебилизмом....
показати весь коментар
26.08.2020 11:26 Відповісти
Понад 300 тис. українців минулого року зверталися до психіатрів, - Степанов - Цензор.НЕТ 5336
показати весь коментар
26.08.2020 11:29 Відповісти
Та понятно, какая психика нормального человека выдержит результаты выборов Президента в 2019 году. Я сам три дня валидол глотал, когда увидел что 73% за шута проголосовали
показати весь коментар
26.08.2020 11:39 Відповісти
А-а-а! То там черги, і найвеличніший ніяк не втовпиться.
показати весь коментар
26.08.2020 11:40 Відповісти
Та годі вам, а як же 73 відсотки зедибілів , що без допомоги психіатра живуть???
показати весь коментар
26.08.2020 11:45 Відповісти
У 73 % нет мозгов🤣
показати весь коментар
26.08.2020 11:55 Відповісти
Это примерно 0,7% населения. 72,3% оставшихся, нуждающихся в психиатрической помощи - не дошли пока.
показати весь коментар
26.08.2020 12:07 Відповісти
Есть предположение, что в Украине не 40млн, а гораздо меньше (по потреблению хлеба считают).
показати весь коментар
26.08.2020 12:55 Відповісти
Хорошо бы было провести среди них опрос - за кого голосовал(а) на презвыборах ,уверен ,что 99,9% бегали в зеленых жилетках по остановкам и расклеивали рвотные листовки
показати весь коментар
26.08.2020 12:23 Відповісти
Статист??? Что ты лично сделал, как министр, ну кроме как "поговорить", чтобы попытаться решить эту проблему .... Твои действия??? А то , как говорил ваш гАлАбАротько "пи@дят и пи@дят..." ударения разные, а смысл тот же.
показати весь коментар
14.11.2020 16:07 Відповісти
 
 