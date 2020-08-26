Понад 300 тис. українців минулого року зверталися до психіатрів, - Степанов
У 2019 році по психіатричну допомогу звернулося майже 302 тисячі громадян, це більше, ніж у 2018-му.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас у 2019 році по психіатричну допомогу загалом звернулося майже 302 тисячі громадян. Це більше, ніж у 2018 році. Це той вид медичної допомоги, який дуже важливий, і на який ми не можемо не звертати уваги", - сказав Степанов.
Глава МОЗ нагадав, що з початком впровадження другого етапу медичної реформи саме психіатричні лікарні зіткнулися з найбільшим дефіцитом фінансування. Деякі з них опинилися на межі закриття. Особливо це торкнулося спеціалізованих психіатричних лікарень, де лікуються хворі на хронічні психічні розлади, зазначив міністр.
Степанов додав, що сьогодні буде проведено нараду з керівниками психіатричних лікарень, з усіма провідними фахівцями психіатричної галузі.
"У нас є відповідна концепція з розвитку психіатричної допомоги на території нашої країни до 2030 року. Саме з фахівцями галузі я хочу обговорити, як ми будемо її виконувати, які внести зміни, як рухати цю галузь медицини", - сказав глава МОЗ.
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Они будут ещё кандидатами в ВР и президенты!
Частина з них вже там...
С темы не соскакивай. Ярлыки не вешай. Слюной не давись. Статья об психиатрии в Украине. Ферштейн?
Один до сих пор себя президентом считает.
Другие в это тупо верят.