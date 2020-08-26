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США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео

США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео

Соединенные Штаты обеспокоены сообщением об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и готовы помочь в проведении расследования.

Об этом говорится в заявлении главы Государственного департамента США, опубликованном на официальном сайте госструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Помпео отметил, что Штаты обеспокоены предварительным заключением врачей об отравлении Алексея Навального.

"Если эта информация подтвердится, то США поддержат призыв ЕС к проведению тщательного расследования. И мы готовы оказать помощь в его проведении", - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что "семья Навального и народ России заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому делу были привлечены к ответственности".

Читайте на Цензор.НЕТ: Заместитель Помпео Биган заявил, что Вашингтон может принять "серьезные меры" против Кремля из-за отравления Навального

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Также на Цензор.НЕТ: Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков

Автор: 

Госдепартамент США (1818) отравление (1583) россия (95372) США (26422) Навальный Алексей (855) Помпео Майк (340)


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Топ комментарии
+7
Моя версия - ***** посмотрело что творится в Беларуси, где вся оппозиция тщательно зачищалась спецслужбами, и решило немного в РФ "прибраться" - какой-никакой Небутерброд, а все же оппозиционер и угроза...
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26.08.2020 11:37
+2
США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео - Цензор.НЕТ 3035
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26.08.2020 11:32
+2
Глас вопіющого в пустелі...
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26.08.2020 11:34
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Правила форума Совет форумчан
З неграми своїми ліпше розбирайтесь і не суньте носа у справи інших країн!
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26.08.2020 11:29 Ответить
США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео - Цензор.НЕТ 3035
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26.08.2020 11:32 Ответить
Глас вопіющого в пустелі...
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26.08.2020 11:34 Ответить
Ещё разрешение спрашивают. Странно как-то
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26.08.2020 11:36 Ответить
Моя версия - ***** посмотрело что творится в Беларуси, где вся оппозиция тщательно зачищалась спецслужбами, и решило немного в РФ "прибраться" - какой-никакой Небутерброд, а все же оппозиционер и угроза...
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26.08.2020 11:37 Ответить
Алан Пинкертон звонит Шерлоку Голмсу и говорит....
-Сэр,тяжелый случай,отравили Политковскую,Щекочихина,Литвиненко,Кара-Мурзу и прочих Навального и Скрипалей...
-Сэр...однозначно виноват Мавзолей....
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26.08.2020 11:40 Ответить
Помпей пораследует, пораследует и скажет, что виноват................ Обама.
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26.08.2020 11:58 Ответить
та ладно..что там США..

Обратитесь ксАбакову-у него экперты так эксперты
Сразу Антоненко добавят еще одну статью
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26.08.2020 11:40 Ответить
А "причастные" к этому делу х@йло №1, со всеми своими двойниками.
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26.08.2020 11:42 Ответить
США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео - Цензор.НЕТ 1435США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео - Цензор.НЕТ 8463
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26.08.2020 11:43 Ответить
Наівні янкі .., хто іх пустить в той Козлостан на розслідування ??
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26.08.2020 11:47 Ответить
Секрет Полишинеля - "кто на Росии травит и убивает оппозиционеров"..
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26.08.2020 11:55 Ответить
Показанный по ТВ туалет в Омской области где держали Навального это шедевр...,будто он в коме хотел там .... п.....тьььььь
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26.08.2020 11:55 Ответить
Бюджет на медицину в Омской области на 2020 год составил 6 миллиардов РЖУблей.Столько же заплачено Собяниным для бордюр при асфальтировании дорог в Москве...
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26.08.2020 12:00 Ответить
 
 