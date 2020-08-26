США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео

Соединенные Штаты обеспокоены сообщением об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и готовы помочь в проведении расследования.

Об этом говорится в заявлении главы Государственного департамента США, опубликованном на официальном сайте госструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Помпео отметил, что Штаты обеспокоены предварительным заключением врачей об отравлении Алексея Навального.

"Если эта информация подтвердится, то США поддержат призыв ЕС к проведению тщательного расследования. И мы готовы оказать помощь в его проведении", - подчеркнул Помпео.

Он отметил, что "семья Навального и народ России заслуживают того, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование, а причастные к этому делу были привлечены к ответственности".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

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