США готові допомогти в розслідуванні отруєння Навального, - Помпео

Сполучені Штати занепокоєні повідомленням про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і готові допомогти в проведенні розслідування.

Про це йдеться в заяві глави Державного департаменту США, опублікованому на офіційному сайті держструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Помпео зазначив, що Штати стурбовані попередніми висновками лікарів про отруєння Олексія Навального.

"Якщо ця інформація підтвердиться, то США підтримають заклик ЄС до проведення ретельного розслідування. І ми готові надати допомогу в його проведенні", - наголосив Помпео.

Він зазначив, що "сім'я Навального і народ Росії заслуговують на те, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цієї справи були притягнуті до відповідальності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння Навального явно не вигідне Кремлю, - МЗС РФ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно

Також читайте: Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков