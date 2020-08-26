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США готові допомогти в розслідуванні отруєння Навального, - Помпео

США готові допомогти в розслідуванні отруєння Навального, - Помпео

Сполучені Штати занепокоєні повідомленням про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і готові допомогти в проведенні розслідування.

Про це йдеться в заяві глави Державного департаменту США, опублікованому на офіційному сайті держструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Помпео зазначив, що Штати стурбовані попередніми висновками лікарів про отруєння Олексія Навального.

"Якщо ця інформація підтвердиться, то США підтримають заклик ЄС до проведення ретельного розслідування. І ми готові надати допомогу в його проведенні", - наголосив Помпео.

Він зазначив, що "сім'я Навального і народ Росії заслуговують на те, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цієї справи були притягнуті до відповідальності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отруєння Навального явно не вигідне Кремлю, - МЗС РФ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно

Також читайте: Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков

Автор: 

Держдепартамент США (1613) отруєння (944) росія (64935) США (22525) Навальний Олексій (612) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+7
Моя версия - ***** посмотрело что творится в Беларуси, где вся оппозиция тщательно зачищалась спецслужбами, и решило немного в РФ "прибраться" - какой-никакой Небутерброд, а все же оппозиционер и угроза...
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26.08.2020 11:37
+2
США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео - Цензор.НЕТ 3035
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26.08.2020 11:32
+2
Глас вопіющого в пустелі...
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26.08.2020 11:34
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З неграми своїми ліпше розбирайтесь і не суньте носа у справи інших країн!
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26.08.2020 11:29 Відповісти
США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео - Цензор.НЕТ 3035
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26.08.2020 11:32 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі...
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26.08.2020 11:34 Відповісти
Ещё разрешение спрашивают. Странно как-то
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26.08.2020 11:36 Відповісти
Моя версия - ***** посмотрело что творится в Беларуси, где вся оппозиция тщательно зачищалась спецслужбами, и решило немного в РФ "прибраться" - какой-никакой Небутерброд, а все же оппозиционер и угроза...
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26.08.2020 11:37 Відповісти
Алан Пинкертон звонит Шерлоку Голмсу и говорит....
-Сэр,тяжелый случай,отравили Политковскую,Щекочихина,Литвиненко,Кара-Мурзу и прочих Навального и Скрипалей...
-Сэр...однозначно виноват Мавзолей....
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26.08.2020 11:40 Відповісти
Помпей пораследует, пораследует и скажет, что виноват................ Обама.
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26.08.2020 11:58 Відповісти
та ладно..что там США..

Обратитесь ксАбакову-у него экперты так эксперты
Сразу Антоненко добавят еще одну статью
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26.08.2020 11:40 Відповісти
А "причастные" к этому делу х@йло №1, со всеми своими двойниками.
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26.08.2020 11:42 Відповісти
США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео - Цензор.НЕТ 1435США готовы помочь в расследовании отравления Навального, - Помпео - Цензор.НЕТ 8463
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26.08.2020 11:43 Відповісти
Наівні янкі .., хто іх пустить в той Козлостан на розслідування ??
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26.08.2020 11:47 Відповісти
Секрет Полишинеля - "кто на Росии травит и убивает оппозиционеров"..
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26.08.2020 11:55 Відповісти
Показанный по ТВ туалет в Омской области где держали Навального это шедевр...,будто он в коме хотел там .... п.....тьььььь
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26.08.2020 11:55 Відповісти
Бюджет на медицину в Омской области на 2020 год составил 6 миллиардов РЖУблей.Столько же заплачено Собяниным для бордюр при асфальтировании дорог в Москве...
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26.08.2020 12:00 Відповісти
 
 