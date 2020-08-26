Власти Беларуси призывают организации проводить митинги в поддержку Лукашенко. ДОКУМЕНТ
В Беларуси действующая власть обязала учреждения и организации - в том числе и негосударственные - вывешивать государственную символику. Их также призывают организовывать митинги в поддержку захватившего в стране власть "президента" Александра Лукашенко.
Об этом сообщат Telegram-канал NEXTA, информирует Цензор.НЕТ. Он опубликовал распоряжение Совета министров Беларуси, адресованное руководителям органов госуправления и иных государственных организаций.
"Обеспечить применение и популяризацию государственной символики. Вывесить государственные флаги, в том числе и всем учреждениям и организациям, включая объекты негосударственной формы собственности (без перегибов в принуждении)", – сказано в распоряжении.
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Также руководителям госучреждений велят "мобилизовать всех возможных общественных активистов для проведения собственных публичных мероприятий в поддержку главы государства, а также уличного противопоставления акциям сторонников "перемен".
К тому же, дают поручение "кардинально усилить деятельность в Интернете, особенно в соцсетях".
Руководители государственных учреждений должны отчитаться о проделанной работе до 10 сентября.
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До этого, даже если ты искренне верил в победу Лукашенко, выйдя на митинг на его поддержку с кучей недовольных, что их выгнали на тот митинг - очень быстро переубедишься что это не так!
Достаточно вспомнить совковые митинги, на которые принудительно выгоняли - это только сеяло недовольство
Борьба за свободу это тот путь который народ должен пройти сам и помочь ему можно только в мелочах, 90% они должны сделать сами, иначе не будут ценить то что получили.
Кроме того они сами выбрали мирный протест.....попросту говоря, решили побеждать ежа голой жопой. В чем тут может быть помощь?! Помочь поплотнее сесть или еще свою жопу на ежа усадить?
Да и при том длинные полотнища флага....
Лукашенко шил и продавал в магазинах?
Не смеши.
Ксюхе VB привет передавай.
А флаг хранишь на случай сепаратных заворушек?
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Каждый,кто пытался принести рай всем,черпал вдохновение в собственном аду.(Ницше)..
Как у вас с Порохом вышло.
Слава Украине!!!
На самом деле сейчас с попыткой русскомирного лукашистского реванша произошла полная и окончательная фильтрация долб*****. Я имею в виду тех, кто вроде бы начал сомневаться в правдивости выборов, в законности избиений, в правильности выбранного курса, но потом услышал знакомые чарующие звуки волшебной телевизионной флейты (Russia Today на гастролях) и с облегчением встал на привычные рельсы: "Фошизды. Нашу страну хотят разорвать (западные страны), потому что мы хорошо живем. Протестовали проплаченные/обкуренные молодчики, которые если получили по загривку, то так им и надо. Издевательства - вранье. Увечья - постановка. Обгадившийся "батька" с незаряженным автоматом - настоящий мужик, не то что Янукович".
Их не так уж и много, но они есть. Теперь по крайней мере, после всего происшедшего вменяемым людям вокруг понятно, что на них рассчитывать не стоит, но и режиму они плохие помощники, потому что для поддержания в форме ежевечерне требуют себе массированную дозу пропагандистского допинга. Наркоманы, включая зависимых от телевизора, действительно те еще солдаты и те еще работники.
До речі, хто хоче підтримати білорусів - заходьте на сайт Хартия 97 , там доступна й можливість коментувати ту чи іншу новину.
Скоро он затолкает эти шарики в задницы каждому, кто крикнет - "Живе Беларусь!"
Это стало понятно сразу после 1-го, а окончательно после 2-го огромного протестного митинга, когда по окончанию их протестующие пошли по домам спать и дранники кушать..
по ЕС, "Швейцария готовит аналог SWIFT для обхода иранских санкций США"
И бацька всегда молодой