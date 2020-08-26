Власти Беларуси призывают организации проводить митинги в поддержку Лукашенко. ДОКУМЕНТ

В Беларуси действующая власть обязала учреждения и организации - в том числе и негосударственные - вывешивать государственную символику. Их также призывают организовывать митинги в поддержку захватившего в стране власть "президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщат Telegram-канал NEXTA, информирует Цензор.НЕТ. Он опубликовал распоряжение Совета министров Беларуси, адресованное руководителям органов госуправления и иных государственных организаций.

"Обеспечить применение и популяризацию государственной символики. Вывесить государственные флаги, в том числе и всем учреждениям и организациям, включая объекты негосударственной формы собственности (без перегибов в принуждении)", – сказано в распоряжении.

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Также руководителям госучреждений велят "мобилизовать всех возможных общественных активистов для проведения собственных публичных мероприятий в поддержку главы государства, а также уличного противопоставления акциям сторонников "перемен".

К тому же, дают поручение "кардинально усилить деятельность в Интернете, особенно в соцсетях".

Руководители государственных учреждений должны отчитаться о проделанной работе до 10 сентября.

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