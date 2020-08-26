Кабмин одобрил перечень не подлежащих приватизации объектов: законопроект передадут на рассмотрение Рады
Кабинет Министров Украины на заседании в среду одобрил с однодневной доработкой законопроект с перечнем запрещенных к приватизации госкомпаний.
Как указал министр экономики Игорь Петрашко в ходе заседания, в перечне девять госкомпаний, доля государства в которых не может быть меньше 50%+1 акция, а также 74 госпредприятия со 100%-ной долей государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Помимо этого перечень содержит 474 объекта культуры, спорта и лесного хозяйства, не подлежащих приватизации. "А также перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации, но могут быть превращены в хозяйственные общества: таких объектов 102", - добавил Петрашко.
Кабинет Министров одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Документ будет подан в Верховную раду, пишет РБК-Украина.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа.
Проект закона был подготовлен на заседание 12 августа, но тогда был снят с рассмотрения. Окончательный вариант текста законопроекта отсутствует на Правительственном портале.
На заседании правительства министр экономики Сергей Петрашко озвучил количество объектов, которые не подлежат приватизации. Это количество совпадает с перечнем, который предлагалось принять две недели назад, по пунктам 1 и 2. Но количество отличается по пунктам 3 и 4.
Законопроектом предлагается утвердить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в частности:
- перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше чем 50% + 1 акция и не подлежит приватизации (приложение 1) - 9 объектов. В него вошли НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрпошта".
- перечень хозяйственных обществ и объединений, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственных коммерческих и казенных предприятий, не подлежащих приватизации (приложение 2) - 74 объектов. В список входили "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", Оператор газотранспортной системы Украины", "Восточный горно-обогатительный комбинат".
- перечень объектов культуры и спорта, не подлежащих приватизации (приложение 3) - 474 объектов (на заседании 12 августа планировалось включить 116 объектов).
- перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации, но могут быть преобразованы в хозяйственные общества (приложение 4) - 102 объекта (на заседании 12 августа планировалось включить 105 объекта).
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❌ Державі варто було залишити монополію на виробництво спирту - хибна думка
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✅ Насправді, єдиними у світі країнами з монополією на виробництво спирту донедавна були лише Україна та Білорусь.
Результат монополії - частка тіньового обороту 55% у 2019 році.
Демонополізація дозволить створити в Україні конкурентоспроможний ринок етилового спирту, залучити інвестиції, провести модернізацію підприємств та розширити експортний потенціал.
Кабмин назначил на должность главы Укрзалізниці Владимира Жмака
Мы уже писали, что https://t.me/sorosata/486 на главу предприятия претендовали четверо украинцев и двое иностранцев ().
Собственно, Жмак - член наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в российской группе ТНК-BP
Хорошо это или плохого?
Судите сами, Сергей Лещенко заявил что главу предприятия выбрал наблюдательный совет, а Кабмин всего лишь утвердил поданную кандидатуру
Лещенко дает понять, что и сам поддержал кандидатуру Жмака
А это значит курс на уничтожение предприятия, чтобы в дальнейшем все продать по мелким частям, продолжается.