Кабмин одобрил перечень не подлежащих приватизации объектов: законопроект передадут на рассмотрение Рады

Кабинет Министров Украины на заседании в среду одобрил с однодневной доработкой законопроект с перечнем запрещенных к приватизации госкомпаний.

Как указал министр экономики Игорь Петрашко в ходе заседания, в перечне девять госкомпаний, доля государства в которых не может быть меньше 50%+1 акция, а также 74 госпредприятия со 100%-ной долей государства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помимо этого перечень содержит 474 объекта культуры, спорта и лесного хозяйства, не подлежащих приватизации. "А также перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации, но могут быть превращены в хозяйственные общества: таких объектов 102", - добавил Петрашко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На приватизацию первой волны готовят 41 спиртзавод, ожидается, что за них государство получит 2 млрд грн, - Фонд госимущества

Кабинет Министров одобрил проект закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Документ будет подан в Верховную раду, пишет РБК-Украина.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа.

Проект закона был подготовлен на заседание 12 августа, но тогда был снят с рассмотрения. Окончательный вариант текста законопроекта отсутствует на Правительственном портале.

На заседании правительства министр экономики Сергей Петрашко озвучил количество объектов, которые не подлежат приватизации. Это количество совпадает с перечнем, который предлагалось принять две недели назад, по пунктам 1 и 2. Но количество отличается по пунктам 3 и 4.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В управлении государства должны остаться 300 предприятий, - Шмыгаль

Законопроектом предлагается утвердить перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, в частности: