Состояние пострадавших в ДТП курсанток стабильно тяжелое, - начальник академии

Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, на которых на территории военного колледжа наехал нетрезвый офицер, стабильно тяжелое.

Об этом на брифинге сообщил начальник академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, военнослужащий на собственном транспорте наехал на группу будущих слушателей академии. Трое слушательниц получили травмы нижних конечностей различной степени тяжести. Угрозы их жизни нет, однако состояние у них стабильно тяжелое", - сообщил он.

На данный момент девушки находятся в Главном военном клиническом госпитале.

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой. Двум девушкам ампутировали по ноге.

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