Состояние пострадавших в ДТП курсанток стабильно тяжелое, - начальник академии
Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, на которых на территории военного колледжа наехал нетрезвый офицер, стабильно тяжелое.
Об этом на брифинге сообщил начальник академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Действительно, военнослужащий на собственном транспорте наехал на группу будущих слушателей академии. Трое слушательниц получили травмы нижних конечностей различной степени тяжести. Угрозы их жизни нет, однако состояние у них стабильно тяжелое", - сообщил он.
На данный момент девушки находятся в Главном военном клиническом госпитале.
Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой. Двум девушкам ампутировали по ноге.
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По административному кодексу его оштрафуют за пьяную езду.
По уголовному кодексу он отсидит за ДТП с жертвами.
А по гражданскому девчонки могут требовать от него пожизненного содержания через суд. И в этом смысле чем быстрее он отсидит. тем быстрее и больше сможет им платить.
Че эта **** по западному одевается? Понты западные гнет. В кацапские ***** ее тварь недоразвитую. кацапский кокошник суке и залейте клеем.
Больная на кацлживые понты **** говноснежана говноегорова должна ответить за убийство гадзюк - этой больной на кацапские понты и обчитавшейся и поведшейся на стизженный у запада литературы с прокацапскими самовозхваляния руцке дураков с обсиранием украинства, МОРДА ДОЛЖНА ЗАЛИТА КИСЛОТОЙ.
А то получается что народ ПОСТОЯННО несет потери, а всякие твари, коррупционеры и предатели типа зеленской путинской суперпроститутки, здравствуют. Это нужно исправлять. Око за око.Хотя бы не опосредственно.
Начальник Военно-медицинской академии Валерий Савицкий сообщил, что за рулем Toyota Prius, который въехал в девушек, находился начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный.