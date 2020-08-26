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Состояние пострадавших в ДТП курсанток стабильно тяжелое, - начальник академии

Состояние пострадавших в ДТП курсанток стабильно тяжелое, - начальник академии

Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, на которых на территории военного колледжа наехал нетрезвый офицер, стабильно тяжелое.

Об этом на брифинге сообщил начальник академии полковник медицинской службы Валерий Савицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, военнослужащий на собственном транспорте наехал на группу будущих слушателей академии. Трое слушательниц получили травмы нижних конечностей различной степени тяжести. Угрозы их жизни нет, однако состояние у них стабильно тяжелое", - сообщил он.

На данный момент девушки находятся в Главном военном клиническом госпитале.

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой. Двум девушкам ампутировали по ноге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начальник академии о майоре, сбившем курсанток: Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо военнослужащего

Автор: 

Киев (25481) курсанты (158) военнослужащие (6102)


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Топ комментарии
+14
Жаль , что от 3-х до восьми . Этот урод должен их содержать пожизненно , а не отмазаться сроком .
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26.08.2020 17:45
+12
Это просто какой то трэш, взять и испортить девчонкам жизнь до конца их дней...в стране нет позитивных новостей вовсе. То разбились, то раздавили, то......
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26.08.2020 17:44
+5
Надеюсь урод долго не проживёт.
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26.08.2020 17:46
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Это просто какой то трэш, взять и испортить девчонкам жизнь до конца их дней...в стране нет позитивных новостей вовсе. То разбились, то раздавили, то......
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26.08.2020 17:44 Ответить
В Днепре рёбра поломали . зеля приехал !!
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26.08.2020 17:54 Ответить
Жаль , что от 3-х до восьми . Этот урод должен их содержать пожизненно , а не отмазаться сроком .
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26.08.2020 17:45 Ответить
Ему оторвать яйца
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26.08.2020 17:47 Ответить
Пострадавшим это не поможет . Разве , что он не будет отвлекаться .
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26.08.2020 17:48 Ответить
Вы не путайте горячее с сиреневым.

По административному кодексу его оштрафуют за пьяную езду.
По уголовному кодексу он отсидит за ДТП с жертвами.
А по гражданскому девчонки могут требовать от него пожизненного содержания через суд. И в этом смысле чем быстрее он отсидит. тем быстрее и больше сможет им платить.
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26.08.2020 21:33 Ответить
Надеюсь урод долго не проживёт.
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26.08.2020 17:46 Ответить
Штрафы еще поднимите-за пьяную езду.
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26.08.2020 17:53 Ответить
там так сейчас психологи должны работать... день и ночь!!! (и с родителями тоже)
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26.08.2020 17:53 Ответить
Это полный ******.
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26.08.2020 17:53 Ответить
Больную на кацапские понты суку понтожану егорову бан и на гиляку.
Че эта **** по западному одевается? Понты западные гнет. В кацапские ***** ее тварь недоразвитую. кацапский кокошник суке и залейте клеем.

Больная на кацлживые понты **** говноснежана говноегорова должна ответить за убийство гадзюк - этой больной на кацапские понты и обчитавшейся и поведшейся на стизженный у запада литературы с прокацапскими самовозхваляния руцке дураков с обсиранием украинства, МОРДА ДОЛЖНА ЗАЛИТА КИСЛОТОЙ.
А то получается что народ ПОСТОЯННО несет потери, а всякие твари, коррупционеры и предатели типа зеленской путинской суперпроститутки, здравствуют. Это нужно исправлять. Око за око.Хотя бы не опосредственно.
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26.08.2020 19:59 Ответить
Эка тебя колбасит. Браток, ты главное не нервничай, береги себя. Может ромашки завари.
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26.08.2020 21:02 Ответить
Это надо как умудриться с места так сбить девчёнок на приусе? Он же не на бульдозере ехал...Феерический длбйб!!! Загадка для эксперта.
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26.08.2020 17:59 Ответить
Бухой. Примерно бутылка водки
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26.08.2020 18:11 Ответить
Один мой знакомый сел бухой в авто, перепутал передний/задний ход и расхерачил весь задок о стену дома. Если бы кто-то стоял у стены - ноги были бы в кашу.
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26.08.2020 21:35 Ответить
Купить ящик водки и п@здить пока не выпьет. Ну это после срока и компенсаций разумеется.
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26.08.2020 18:23 Ответить
https://www.facebook.com/vskholodniy
Начальник Военно-медицинской академии Валерий Савицкий сообщил, что за рулем Toyota Prius, который въехал в девушек, находился начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный.
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26.08.2020 18:56 Ответить
Загрози життю немає... Радісний такий...А як дівчатам молодим до кінця днів без ніг...
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26.08.2020 19:08 Ответить
за пьяную езду права надо забирать навеки
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26.08.2020 19:39 Ответить
От 3 до 8 ?...Отдать родителям девчат!
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26.08.2020 20:36 Ответить
Знову управлінець...знову "учасник" АТО. Герої гинуть у "котлах" та на передовій, а мразі та покидьки по Академіях розползлися, як щури та жирують у Київі на хабарях та бюджетних коштах...Горіти йому у пеклі!!
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26.08.2020 20:48 Ответить
 
 