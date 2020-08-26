Стан постраждалих у ДТП курсанток стабільно важкий, - начальник академії

Стан курсанток Української військово-медичної академії, на яких на території військового коледжу наїхав нетверезий офіцер, стабільно важкий.

Про це на брифінгу повідомив начальник академії полковник медичної служби Валерій Савицький, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, військовослужбовець на власному транспорті наїхав на групу майбутніх слухачів академії. Троє слухачок зазнали травм нижніх кінцівок різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю немає, проте стан у них стабільно важкий", - повідомив він.

На даний момент дівчата перебувають у Головному військовому клінічному госпіталі.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму. Двом дівчатам ампутували по нозі.

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