Стан постраждалих у ДТП курсанток стабільно важкий, - начальник академії
Стан курсанток Української військово-медичної академії, на яких на території військового коледжу наїхав нетверезий офіцер, стабільно важкий.
Про це на брифінгу повідомив начальник академії полковник медичної служби Валерій Савицький, передає Цензор.НЕТ.
"Дійсно, військовослужбовець на власному транспорті наїхав на групу майбутніх слухачів академії. Троє слухачок зазнали травм нижніх кінцівок різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю немає, проте стан у них стабільно важкий", - повідомив він.
На даний момент дівчата перебувають у Головному військовому клінічному госпіталі.
Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму. Двом дівчатам ампутували по нозі.
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По административному кодексу его оштрафуют за пьяную езду.
По уголовному кодексу он отсидит за ДТП с жертвами.
А по гражданскому девчонки могут требовать от него пожизненного содержания через суд. И в этом смысле чем быстрее он отсидит. тем быстрее и больше сможет им платить.
Че эта **** по западному одевается? Понты западные гнет. В кацапские ***** ее тварь недоразвитую. кацапский кокошник суке и залейте клеем.
Больная на кацлживые понты **** говноснежана говноегорова должна ответить за убийство гадзюк - этой больной на кацапские понты и обчитавшейся и поведшейся на стизженный у запада литературы с прокацапскими самовозхваляния руцке дураков с обсиранием украинства, МОРДА ДОЛЖНА ЗАЛИТА КИСЛОТОЙ.
А то получается что народ ПОСТОЯННО несет потери, а всякие твари, коррупционеры и предатели типа зеленской путинской суперпроститутки, здравствуют. Это нужно исправлять. Око за око.Хотя бы не опосредственно.
Начальник Военно-медицинской академии Валерий Савицкий сообщил, что за рулем Toyota Prius, который въехал в девушек, находился начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный.