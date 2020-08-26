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Новини
10 032 21

Стан постраждалих у ДТП курсанток стабільно важкий, - начальник академії

Стан постраждалих у ДТП курсанток стабільно важкий, - начальник академії

Стан курсанток Української військово-медичної академії, на яких на території військового коледжу наїхав нетверезий офіцер, стабільно важкий.

Про це на брифінгу повідомив начальник академії полковник медичної служби Валерій Савицький, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, військовослужбовець на власному транспорті наїхав на групу майбутніх слухачів академії. Троє слухачок зазнали травм нижніх кінцівок різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю немає, проте стан у них стабільно важкий", - повідомив він.

На даний момент дівчата перебувають у Головному військовому клінічному госпіталі.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму. Двом дівчатам ампутували по нозі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Начальник академії про майора, який збив курсанток: Соромно, що не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця

Автор: 

Київ (19419) курсанти (129) військовослужбовці (4709)


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Топ коментарі
+14
Жаль , что от 3-х до восьми . Этот урод должен их содержать пожизненно , а не отмазаться сроком .
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26.08.2020 17:45
+12
Это просто какой то трэш, взять и испортить девчонкам жизнь до конца их дней...в стране нет позитивных новостей вовсе. То разбились, то раздавили, то......
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26.08.2020 17:44
+5
Надеюсь урод долго не проживёт.
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26.08.2020 17:46
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Это просто какой то трэш, взять и испортить девчонкам жизнь до конца их дней...в стране нет позитивных новостей вовсе. То разбились, то раздавили, то......
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26.08.2020 17:44 Відповісти
В Днепре рёбра поломали . зеля приехал !!
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26.08.2020 17:54 Відповісти
Жаль , что от 3-х до восьми . Этот урод должен их содержать пожизненно , а не отмазаться сроком .
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26.08.2020 17:45 Відповісти
Ему оторвать яйца
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26.08.2020 17:47 Відповісти
Пострадавшим это не поможет . Разве , что он не будет отвлекаться .
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26.08.2020 17:48 Відповісти
Вы не путайте горячее с сиреневым.

По административному кодексу его оштрафуют за пьяную езду.
По уголовному кодексу он отсидит за ДТП с жертвами.
А по гражданскому девчонки могут требовать от него пожизненного содержания через суд. И в этом смысле чем быстрее он отсидит. тем быстрее и больше сможет им платить.
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26.08.2020 21:33 Відповісти
Надеюсь урод долго не проживёт.
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26.08.2020 17:46 Відповісти
Штрафы еще поднимите-за пьяную езду.
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26.08.2020 17:53 Відповісти
там так сейчас психологи должны работать... день и ночь!!! (и с родителями тоже)
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26.08.2020 17:53 Відповісти
Это полный ******.
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26.08.2020 17:53 Відповісти
Больную на кацапские понты суку понтожану егорову бан и на гиляку.
Че эта **** по западному одевается? Понты западные гнет. В кацапские ***** ее тварь недоразвитую. кацапский кокошник суке и залейте клеем.

Больная на кацлживые понты **** говноснежана говноегорова должна ответить за убийство гадзюк - этой больной на кацапские понты и обчитавшейся и поведшейся на стизженный у запада литературы с прокацапскими самовозхваляния руцке дураков с обсиранием украинства, МОРДА ДОЛЖНА ЗАЛИТА КИСЛОТОЙ.
А то получается что народ ПОСТОЯННО несет потери, а всякие твари, коррупционеры и предатели типа зеленской путинской суперпроститутки, здравствуют. Это нужно исправлять. Око за око.Хотя бы не опосредственно.
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26.08.2020 19:59 Відповісти
Эка тебя колбасит. Браток, ты главное не нервничай, береги себя. Может ромашки завари.
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26.08.2020 21:02 Відповісти
Это надо как умудриться с места так сбить девчёнок на приусе? Он же не на бульдозере ехал...Феерический длбйб!!! Загадка для эксперта.
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26.08.2020 17:59 Відповісти
Бухой. Примерно бутылка водки
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26.08.2020 18:11 Відповісти
Один мой знакомый сел бухой в авто, перепутал передний/задний ход и расхерачил весь задок о стену дома. Если бы кто-то стоял у стены - ноги были бы в кашу.
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26.08.2020 21:35 Відповісти
Купить ящик водки и п@здить пока не выпьет. Ну это после срока и компенсаций разумеется.
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26.08.2020 18:23 Відповісти
https://www.facebook.com/vskholodniy
Начальник Военно-медицинской академии Валерий Савицкий сообщил, что за рулем Toyota Prius, который въехал в девушек, находился начальник курса факультета подготовки военных врачей майор Владимир Холодный.
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26.08.2020 18:56 Відповісти
Загрози життю немає... Радісний такий...А як дівчатам молодим до кінця днів без ніг...
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26.08.2020 19:08 Відповісти
за пьяную езду права надо забирать навеки
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26.08.2020 19:39 Відповісти
От 3 до 8 ?...Отдать родителям девчат!
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26.08.2020 20:36 Відповісти
Знову управлінець...знову "учасник" АТО. Герої гинуть у "котлах" та на передовій, а мразі та покидьки по Академіях розползлися, як щури та жирують у Київі на хабарях та бюджетних коштах...Горіти йому у пеклі!!
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26.08.2020 20:48 Відповісти
 
 