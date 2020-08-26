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Новости Языковой вопрос
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Нацкомиссию по стандартам языка не привлекали к разработке положений об употреблении феминитивов в названиях профессий, - глава органа Демская

Нацкомиссию по стандартам языка не привлекали к разработке положений об употреблении феминитивов в названиях профессий, - глава органа Демская

Национальная комиссия по стандартам государственного языка не была приобщена к инициативе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства об утверждении изменений к национальному классификатору профессий, относительно которых разрешено использовать феминитивы.

Об этом в комментарии Укринформу сказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, комментируя приказ "Об утверждении изменения №9 к национальному классификатору" от 25 августа 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что предложило Министерство экономики, является инициативой Министерства экономики. Очевидно, они имеют какое-то логическое объяснение, почему именно они занимаются этой лингвистической, узко языковедческой проблемой. Мы не приобщены к этому проекту, не принимали участия в его согласовании и не несем ответственности за те предложения, которые утвердило своим приказом Министерство экономики", - прокомментировала Демская.

Она добавила, что полномочия Комиссии определяет Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", где четко написано, что нормы правописания, терминологические нормы (юридическая и медицинская системы) и обеспечение организации экзамена по уровню владения государственным языком является прерогативой Комиссии, являются теми вещами, для которых комиссия и была создана.

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Особенно, по словам Демской, это касается феминитивов, потому что правописание их употребление позволило, но следующий шаг - инструкции и положения, каким образом их формировать, какие аффиксы и формы употреблять - должна разработать именно Комиссия. Скажем, "госпожа министр" или "министерша", или что-то другое.

"Это от начала до конца лингвистическая проблема и задача Национальной комиссии по стандартам государственного языка, решения которой являются обязательными для выполнения всеми в украинском государстве. Почему Министерство экономики сделало то, что сделало, ни я, ни члены комиссии не знают, мы не посвящены, не проинформированы", - сказала Демская.

Председатель комиссии сообщила, что в сентябре планируется большой круглый стол по обсуждению проблемы формирования, применения и обеспечения процесса принятия феминитивов в украинском языке.

"На самом деле присутствие феминитивов в языке является маркером гендерного равенства в обществе. Если мужчина и женщина могут выполнять одинаковые функции и нести одинаковую ответственность в социальной, государственной, общественной сфере, это всегда отражено в языке. А в украинском обществе, для которого демократическое устройство является типичным, феминитивы в языке имеют очень давнюю традицию. Другое дело, что в советский период у нас явно доминировала маскулинная политическая культура, которая не нуждалась в обеспечении женскими названиями. Но сегодня мы говорим о гендерном равенстве и гендерной справедливости, которая, соответственно, будет отображаться в языке. В обществах, где гендерная справедливость уже давно существует, это засвидетельствовано в языке, по крайней мере в немецком и польском точно", - подытожила Демская.

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Напомним, 25 августа министр экономики Игорь Петрашко подписал приказ "Об утверждении изменения №9 к национальному классификатору", которым позволил по желанию использовать феминитивы. Документ обнародован на сайте Минэкономики.

В основных положениях классификатора указано, что профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра хозяйка, швея), но теперь есть возможность по желанию использовать феминитивы. "При необходимости пользователя при внесении записи о названии работы в кадровой документации отдельного работника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы. Например, инженер - инженерша, станочник широкого профиля - верстальщица широкого профиля, социолог - социологиня", - говорится в приказе.

Правительство 22 мая 2019 года одобрило изменения в украинском правописании. Согласно этим изменениям, закрепляется употребление феминитивов.

Автор: 

Комиссия (147) украинский язык (1189) язык (3778) Министерство развития экономики (77)


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Топ комментарии
+20
Какой бред! Как вы достали с этими феминитивами . Позволю напомнить слова Маргарет Тетчер:' Если вам приходится напоминать, что вы леди, значит вы ею не являетесь´.
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26.08.2020 21:32
+9
Один из важнейших и актуальнейших вопросов .
Вроде 33-метрового флага или большого герба .
Вот именно сейчас без этого просто никуда .
Просто тупик .
А экономика или снижение тарифов - то такэ ...
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26.08.2020 21:00
+9
А чего ти скиглиш?
Нацкомиссию по стандартам языка не привлекали к разработке положений об употреблении феминитивов в названиях профессий, - глава органа Демская - Цензор.НЕТ 7226
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26.08.2020 21:07
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один из важнейших и актуальнейших вопросов .
Вроде 33-метрового флага или большого герба .
Вот именно сейчас без этого просто никуда .
Просто тупик .
А экономика или снижение тарифов - то такэ ...
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26.08.2020 21:00 Ответить
А чего ти скиглиш?
Нацкомиссию по стандартам языка не привлекали к разработке положений об употреблении феминитивов в названиях профессий, - глава органа Демская - Цензор.НЕТ 7226
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26.08.2020 21:07 Ответить
А то Пэдро сильно экономикой заморачивался .
Или это не его премьер Яйценюх задрал тарифы ...
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26.08.2020 21:12 Ответить
Росли тарифы но и росла зарплата и пенсии но все равно больше 10% от совокупного дохода ты за коммуналку не платил! Это соответствует 10% платили от зарплаты за коммуналку в твоем любимой совке!
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26.08.2020 21:16 Ответить
Первое , что он сделал , это заморозил доходы населения , исключая чиновников .
И ввёл налог на войну , но тоже , исключительно для простых физических лиц ...
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26.08.2020 21:31 Ответить
Во первый раз слышу. Как он заморозил доходы?
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26.08.2020 21:40 Ответить
налог на войну как ты говоришь был и есть 1.5% если ты так плачешся о этом налоге то с минималки это 75 грн не такие большие и денги!
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26.08.2020 21:42 Ответить
Кстати Зеленский так его за 1 год президенства и не отменил!
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26.08.2020 21:42 Ответить
А кто тебе не курва?
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26.08.2020 21:47 Ответить
Не знаю .
Задумался .
Оглянулся вокруг - одни курвы ...
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26.08.2020 21:51 Ответить
Сектант ВАНЫ, ты в ЗЕркальной комнате
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26.08.2020 22:54 Ответить
Кстати при совке тоже собирали 1.5% от зарплаты в фонд Мира но ты тогда не скиглив!
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26.08.2020 21:46 Ответить
Даже больше кроме фонда мира были всякие там ДОСАФы клубы книголюбов и тд и тп..ю лтец рассказывал что выходило гдето около червонца из зарплаты а это гдето 8%
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26.08.2020 21:49 Ответить
Никто вам тарифы не задирал.. Просто вы стали платить за них самостоятельно) А до этого я за вас платил...
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26.08.2020 21:21 Ответить
А потому что задолбали халявщики-кацапы!
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26.08.2020 21:27 Ответить
Не будет флага и герба - за тарифы можно будет не беспокоиться, дядя из Кремля решит это за вас. Министерство экономики никогда гербами и флагами все равно не занималось, а тут решило в лингвистов поиграть.
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26.08.2020 22:12 Ответить
Какое отношение к украинскому язіку имеет Демская и остальные таджики, "работающие" в этой комиссии?
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26.08.2020 21:10 Ответить
А кто имеет ?

ЗЕ и его прихлебатели, топчущие флаг Украины ?
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26.08.2020 22:55 Ответить
Это легкотня, покатайтесь по сёлам и там услышите все профессий, относительно которых используют феминитивы.
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26.08.2020 21:12 Ответить
добавляй только, например "ша" - секретарша, докторша, почтальонша, мендельша ))))
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26.08.2020 21:18 Ответить
Выходит "умники" из сёл, засевшие в кресла, решили узаконить свою и лингвистическую безграмотность. Миленько. Врач- врачиха, учитель- учительша, а фельдшер- фельдшерша(ка)?!!!!!!ИдиЁты. Больше заняться нечем? Можно работать так, чтобы хоть не портить, не уничтожать, не просерать то, что что было сделано да вас, нормальными, здравыми, умными людьми с мозгами и руками?!!!!
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27.08.2020 08:23 Ответить
ну значит нечем ))))
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27.08.2020 08:54 Ответить
Наработки и рекомендации Национальной комиссии по стандартам государственного языка относительно применения феминитивов были опубликованы для широкого использования. Остаётся их использовать или не использовать. Министерство экономики доверяет рекомендациям Нацкомиссии и решило использовать. Какое Вам ещё нужно согласование с Вами, госпожа Демская? Может хватит бюрократию разводить? Это была обычная работа комиссии, но Вы хотите премию?
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26.08.2020 21:17 Ответить
Як це "хватіт бюрократію разводіть"? Її при такому розкладі тоді взагалі звільнять.
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26.08.2020 21:23 Ответить
Бухай мовчки!
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26.08.2020 21:27 Ответить
Юля Володимирівна образилась:
- Яка я вам президентка?!
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26.08.2020 21:24 Ответить
Ага Юля не хоче бути канцлеркою а хоче бути канцлером!
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26.08.2020 21:31 Ответить
Какой бред! Как вы достали с этими феминитивами . Позволю напомнить слова Маргарет Тетчер:' Если вам приходится напоминать, что вы леди, значит вы ею не являетесь´.
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26.08.2020 21:32 Ответить
Если есть понятие "феминитивы", то должны же быть наверное и "дефеминитивы" ?..
Тогда возможно слово "депутат" вполне законно заменять дефеминитивом "проститут" ?..
По ходу, в случае с нашими депутатами, так будет и правильнее и честнее.
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26.08.2020 21:33 Ответить
Курва ...
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26.08.2020 21:35 Ответить
гандон...
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26.08.2020 21:42 Ответить
гандониня, чи гандонинша
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26.08.2020 21:59 Ответить
гандонка
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26.08.2020 22:06 Ответить
Пілот - пілотка, електрик - електричка
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26.08.2020 21:58 Ответить
Хаб

Хабер

Хабалка
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26.08.2020 22:58 Ответить
ага, членкиня з членом плідно працювали або членкиня погоджувалася з членом у всіх позиціях
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26.08.2020 22:34 Ответить
членкиця обо членкарка
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27.08.2020 08:31 Ответить
Я так и не понял, они хотят равноправия или сегригации !?
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26.08.2020 23:28 Ответить
От ще приклад хорошого фемінативу:
він - електрик,
вона - електричка.
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26.08.2020 23:43 Ответить
От ще годні:
сторож - сторожка,
піп - піпка,
пілот - пілотка.
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26.08.2020 23:47 Ответить
Жінка не буває попом,тому вона не може бути піпкою😂,але попадею-дружиною попа.
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26.08.2020 23:56 Ответить
https://censor.net/user/462244 Саме в православній церкві,ні.А в скандинавських країнах,вже є
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27.08.2020 01:59 Ответить
Якщо в тій Скандинавії існує жінка-священник,то відповідно вона має якусь свою скандинавську назву.А так як в Україні жінки-священника і жінки-попа нема,то і відповідно в українській мові слова «священник» і «піп» не можуть відмінятися по родах.В українській не «ожіночиш»-«коваля»,бо знову ж таки жінки в Україні ніколи не підковували коней,тому і терміну такого не існує.Можна сказати-«ковалиха»,але це дружина коваля..В нас своя культура і історія,ми не можемо собі запроваджувати все що мають інші культури.Скандинави,коли давали можливість своїм жінкам бути священниками ж не казали-«о,дивіться на Україну,там священниками є тільки чоловіки.Давайте будемо,як українці».Ні,вони такого не казали і робили все так,як їм дозволяє їхня скандинавська культура.
P.S.Одною з перших у Європі,хто дав право голосу жінкам-була УНР у 1919 році.Решта Європи розчухувалася до середини сімдесятих.
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27.08.2020 03:55 Ответить
https://censor.net/user/462244 Ну сьогодні немає,а завтра буде.Та й ковалі вже є.Я сам проти багатьох фемінітивів,бо вони погано звучать.Зараз в нас дійсно все хочуть брати з заходу,але ж не все підходить.
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27.08.2020 04:02 Ответить
В українській мові фемінітиви існували,просто їх було мало,бо левовою часткою всіх ремесел займалися виключно чоловіки.І ще спрацьовує той фактор,що ******* українська є адаптована під російську,щоб підтримувати дебільну легенду про подібність мов.Тому повертаючись до справжньої мови,ми мусимо перебороти в собі ось це не сприймання новизни.Тим більше,що це не новизна,а розвиток.
P.S.В українській є тільки три слова,які неможливо ожіночити-це гетьман,кошовий і священник.А решта то таке,діло фантазії.
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27.08.2020 05:33 Ответить
Тю.
Членкиня, так можна, а от піпка, ніззя.
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27.08.2020 08:25 Ответить
Тю,а яка різниця між :»член нашого колективу-Ольга»і «членкиня нашого колективу Ольга»?Чим перша фраза відрізняється від другої по звучанню?Тим що ви до одної вже привикли,але наскладали на основі неї купу анекдотів?
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27.08.2020 10:19 Ответить
Безобразие!!!!Это надо исправлять, надо ликвидировать гендерное неравенство в православии! Куда только Европа смотрит? И наши "умники" должны подключиться. Даёшь женщин в попы! Поп- попиня, попинша, поповша, поповка...
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27.08.2020 08:31 Ответить
Жіночко,нововведення,якщо будуть,то будуть тільки в українській мові.Вам нема чого переживати.
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27.08.2020 11:14 Ответить
Я считаю, что комиссия по стандартам языка должна в отместку ввести парочку экономических новшеств для населения этой страны. Разницы в подходах всё равно никто не заметит
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27.08.2020 00:41 Ответить
Влада в англомовних країнах так не дуріє як наша, бо в них якщо немає прямої вказівки "she" або "he" всі професії в мові не мають статевої приналежності.
От і беріть з них приклад панове "євроінтегратори" і краще не чешіть свою дупу в пошуках що б зробити, щоб нічого не робити, а займайтеся реальним покращенням життя та добробуту українського народу.
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27.08.2020 01:03 Ответить
У французькій мові у Франції така проблема є.
Існують професії, які не мають форми жіночого роду.
У Квебеку вони фактично все фемінізували.
Мені трохи ріже очі, бо мене вчили інакше. Але у них своя французька - квебекська.
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27.08.2020 01:48 Ответить
https://censor.net/ua/user/165058 Від багатьох цих фемінітивів,мова стає гіршою.
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27.08.2020 01:58 Ответить
Як це ?

Ще скажи, що й від жінок теж гірше ...

Всім і скрізь ...

Мова - вона жива. Я мовчу, що з нею виробляють наші "діячі" он з =индиком=, =проєктом= і т.д.
Якщо щось не таке, то не приживеться (насаджують, правда теж), буває так, що вкоріниться і входить у вжиток неправильний варіант, з помилкою.

Інженерша я казати не буду, бо це - треш. Треба добре подумати, які суфікси вживати і які форми, а поки говорити, як є: вона - інженер / хірург / академік і т.д. замість коверкання.
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27.08.2020 02:15 Ответить
https://censor.net/user/165058 Вони звучать по дурному і вимовити важко.Правда не всі.Хіба жінкам легше від того,що будуть професії,які по дурному звучать?

''Інженерша я казати не буду, бо це - треш. Треба добре подумати, які суфікси вживати і які форми, а поки говорити, як є: вона - інженер / хірург / академік і т.д. замість коверкання.''

Нічого видумувати тут не потрібно.Є такі речі,які придумані на століття чи тисячоліття.
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27.08.2020 02:21 Ответить
Вони звучать по дурному і вимовити важко

Капець.
(Чому не можна сказати гінекологиня, наприклад ? Що тут дурного і важкого ?)

Нічого видумувати тут не потрібно.Є такі речі,які придумані на століття чи тисячоліття.

Ну, так уже пройшло скільки часу. Раніше жінки не могли вчитися, працювати (бути тими ж лікарями) - їм чоловіки не дозволяли. А тепер так є. Працюють, то це - логічно, що хочуть мати позначення професії відповідно до статті. Знаєш, тут народу з усього світу і по моєму імені (хоча воно абсолютно жіноче, але не таке, як Марія, Анна, Софія, що знали чи чули) не всі допетрують, що я - жінка. І от мені такі кадри раніше писали в електронці - Месье і називають моє прізвище / ім*я. Або колеги кажуть: дзвонив клієнт, казав, що йому дали з тобою рандеву, він питав чи ти - жінка чи чоловік (бо є такі, які не хочуть іти до чоловіка, їм зручніше з жінкою ... з х причин і навпаки). То коли - вже певну к-ть років - у нас ввели обов*язковий стандарт підпису (лоґо, повне ім*я, посада, адреса, прямий телефон ...), я зразу поставила посаду в жіночому роді (французькою). З англійською нема варіантів. Але вони і так шукають в інтернеті, і на LinkedIn.

(шепочучи): Що тебе сьогодні найшло ?

Мало чого буває геть назавжди. Треба бути відкритим до нового. Є позитивне, є негативне.
А не зразу: нє, і всьо ! Не вийде, не приживеться - так і буде. Щось інше з*явиться. Мова теж розвивається. Он, може, через сто років ці професії позникають ... А нові будуть або унісекс, або зразу гарненько в жіночій і чоловічій формі.
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27.08.2020 02:56 Ответить
https://censor.net/user/165058 Ти ж сама написала за такі слова,як інженер,академік,хірург.Це до цих слів нічого не придумаєш.Але їх в майбутньому спаплюжать і вони будуть звучати по дурному.Гінекологиня також,не дуже звучить. Набагато краще пані гінеколог. Я хочу,щоб все було як найкраще.І тут справа не в тім,що колись жінкам не можна було вчитися,чи навіть голосувати.Ці часи вже давно пройшли.
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27.08.2020 03:10 Ответить
Я не заперечую проти пані + професія у чоловічому роді. У французькій мові у Франції це звучить так: жінка письменник, жінка лікар ...
Але пані - то все-таки при звертанні (як і мадам президент, мадам міністр)
Як на мене французький варіант в ******** реаліях трохи виглядає дискримінаційним чи, швидше, сегрегаційним: вау, жінка-лікар. Я думаю, що зараз якраз пів на пів, а в окремих категоріях (наприклад, педіатр) жінок більше.
А на табличці на дверях кабінету як писати : О. Чумаченко, гінеколог, от ми не знаємо, це - чоловік приймає чи жінка.
Можна було б принаймні спробувати: чому зразу ні ?
Суфікс -иня якраз дуже підходить. Княгиня, берегиня. Є кравчиня, шевчиня - уже зразки.
Я б запропонувала: хірургиня, академеса (як доктореса), інженерка (як менеджерка, дикторка)
Ти просто уперся.
Я особисто не наполягаю вже аж так. Я можу жити з цим. З іншого боку, я тобі навела приклад: коли мене зачепило особисто кілька разів (я не хочу, щоб мене називали месьє, ок ?, бо я - жінка), тому я розумію порив і бажання багатьох жінок, які хотіли б мати позначення їхньої професії у жіночому роді, щоб до них правильно зверталися.
Це - нормально, хлопці, не кажіть, що жінки знов щось придумали і вимагають.
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27.08.2020 03:49 Ответить
https://censor.net/user/165058 Є слова які нормально звучать,а ні ті,що ні.Наша мова не може підлаштовуватись під все чуже.В нас і так половина,а то і більше мовою не розмовляють.А багато таких слів,ще більше відштовхнуть розмовляти мовою.
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27.08.2020 03:58 Ответить
Але тому і потрібно підібрати суфікси (яких в нашій мові багато і вони шикоро використовуються для словотворення), які підходять під кожне слово-професію. Тоді ці слова гармонійно ввійдуть в мову.
Я вважаю, що це збагатить українську мову.
З іншого боку, мова - це код, вона відображає світогляд і менталітет.
Таким чином, відображатиметься і зміна ставлення / сприйняття жінки.

Я - філолог, мова для мене має особливе значення.
І мова як явище - значно впливовіший і потужніший феномен та фактор, ніж ми собі уявляємо, використовуючи її лише у першій та основній функції - комунікативній.
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27.08.2020 04:11 Ответить
https://censor.net/user/165058 Чому не написати замість гінелокологиня,лікарка гінеколог? Є такі слова як:
анестезіолог,терапевт,уролог,травматолог і тд.Це спотворення нашої мови.Потрібно і по милозвучності підбирати і називати.Там де звучить,там має бути.Ми ж пишаємось,що мова милозвучна.
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27.08.2020 04:27 Ответить
Можна і лікарка гінеколог та решта за подібною моделлю.
От бач, пиши тій комісії свої варіанти. А то вони таке придумають ...

Ну, не знаю, мені терапевтка звучить нормально. І урологиня теж.
Тут, до речі, нормально кажуть: нотар - нотарка (українці). Як ти сприймаєш таке ?
І ще: не треба забувати, що є слова, які не можна переробити: голова ? сільради (і він, і вона), суддя.
Я не з тих, хто махає шаблюкою: скасувати, переінакшити.
Треба думати і підходити розсудливо.
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27.08.2020 04:40 Ответить
Тут, пока скажешь отоларінголог, замучаешься, а какого выговаривать "отоларінгологиня"!
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27.08.2020 06:43 Ответить


Тренувати язик, щелепи і артикуляцію.
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27.08.2020 07:06 Ответить
https://censor.net/user/165058 Тобі мало зараз того унісексу?



Нацкомісію зі стандартів мови не залучали до розробки положень про вживання фемінітивів у назвах професій, - голова органу Демська - Цензор.НЕТ 939
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27.08.2020 03:19 Ответить
Мрак !

Забираю свої слова назад ! Але я ж про професії говорила.
А в житті жінка має бути жінкою, а чоловік - чоловіком.
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27.08.2020 03:52 Ответить
https://censor.net/user/165058 Це австралійська фірма білизни випускає.Скоро у вас буде,а може вже є .Всі професії все одно не можна порівно зробити.Наприклад чоловікам більше подобаються технічні.Навіть у вас переважна більшість,хто навчається на технічні професії,це чоловіки.Чоловікам просто подобається,набагато більше таке.Можуть годинами розповідати про якусь техніку,чи виріб.Ти сама написали наприклад за педіатрів,а там більшість жінки.Є повно таких прикладів,де не буде порівно.Я не вважаю це приниженням жінок.
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27.08.2020 04:12 Ответить
Я думала, це якийсь жарт ... От бач, чоловіки хочуть спробувати, як це - носити бюстгальтер
Тільки в нього не такий, треба було з =кісточками=. Нацкомісію зі стандартів мови не залучали до розробки положень про вживання фемінітивів у назвах професій, - голова органу Демська - Цензор.НЕТ 8229

(тут зразу реагувала дуже, коли бачила, як чоловіки беруть гігієнічну помаду. Але в нас клімат суворий, мороз і вітри - можу зрозуміти, боляче, коли губи тріскаються. Чоловіки ж - теж живі люди. ).

Життя міняється, це, напевне, виклик часу такий. Навряд чи потрібно створювати фемінітив до =електрик=, =механізатор=, =меліоратор= ... Знадобиться - мова знайде варіант і пристосується, щоб відобразити дане явище чи подію. Одні слова виходять з вжитку, інші з*являються.

Тобі сьогодні всю ніч снитимуться суфікси з префіксами і жінки найрізноманітніших професій.
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27.08.2020 04:34 Ответить
https://censor.net/user/165058 Та це не чоловіки хочуть спробувати.Це через масову культуру,тв і інтернет все перетворюється на абсурд.Те саме,коли жінки носять чоловіче.Висить як кишки.Якщо задатися метою,то до всіх слів можна підібрати протилежне.
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27.08.2020 05:05 Ответить
Так =широкі верстви населення= на те і є.

Напевне, можна. Швидше, до понять, напевне.
Бо у житті так: існування та боротьба протилежностей.
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27.08.2020 05:43 Ответить
Інженерша ? Серйозно ?
А персонажі про емоційне забарвлення суффіксів щось чули ?
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27.08.2020 01:30 Ответить
Блін, *суфіксів ...
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27.08.2020 01:30 Ответить
ІнженерШа - дружина інженера.
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27.08.2020 06:44 Ответить
Точно !
Як капітанша, генеральша !
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27.08.2020 07:07 Ответить
"Пані міністр" викликає повагу, а "міністерка" як маршрутка.
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27.08.2020 01:50 Ответить
верстаТник широкого профілю і верстаЛьниця - це РІЗНІ професії!!
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27.08.2020 06:42 Ответить
Нам до фемінізмів як до неба рачки. Почніть з введення нормальної термінології, наприклад є хутро яке є і в корови (по російські мех) і є пушнина тобто хутро з пухом, білка, соболь. Так от українською все це одне і теж, що хутро корови, що хутро соболя.
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27.08.2020 08:07 Ответить
Коли коту немає що робити він лиже яйця.

Коли Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не займається своїми прямими обов'язками, то воно

- Займається впровадженням фемінітивів.

А шо, зарплата є, стаж держслужбовців є, премії теж є обов'язково!

Ну то чому ж міністерству не зайнятись рятуванням жінок від гноблення!?
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27.08.2020 12:18 Ответить
ЦЕНЗОР, ще раз для тебе:
ІнженерШа - дружина інженера, а професія - інженерКа.
ВерстаТник( станочник) і верстаЛьниця - РІЗНІ професії.
Чи вам пофіг на помилки?
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27.08.2020 14:58 Ответить
 
 