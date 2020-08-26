Нацкомиссию по стандартам языка не привлекали к разработке положений об употреблении феминитивов в названиях профессий, - глава органа Демская
Национальная комиссия по стандартам государственного языка не была приобщена к инициативе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства об утверждении изменений к национальному классификатору профессий, относительно которых разрешено использовать феминитивы.
Об этом в комментарии Укринформу сказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, комментируя приказ "Об утверждении изменения №9 к национальному классификатору" от 25 августа 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что предложило Министерство экономики, является инициативой Министерства экономики. Очевидно, они имеют какое-то логическое объяснение, почему именно они занимаются этой лингвистической, узко языковедческой проблемой. Мы не приобщены к этому проекту, не принимали участия в его согласовании и не несем ответственности за те предложения, которые утвердило своим приказом Министерство экономики", - прокомментировала Демская.
Она добавила, что полномочия Комиссии определяет Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", где четко написано, что нормы правописания, терминологические нормы (юридическая и медицинская системы) и обеспечение организации экзамена по уровню владения государственным языком является прерогативой Комиссии, являются теми вещами, для которых комиссия и была создана.
Особенно, по словам Демской, это касается феминитивов, потому что правописание их употребление позволило, но следующий шаг - инструкции и положения, каким образом их формировать, какие аффиксы и формы употреблять - должна разработать именно Комиссия. Скажем, "госпожа министр" или "министерша", или что-то другое.
"Это от начала до конца лингвистическая проблема и задача Национальной комиссии по стандартам государственного языка, решения которой являются обязательными для выполнения всеми в украинском государстве. Почему Министерство экономики сделало то, что сделало, ни я, ни члены комиссии не знают, мы не посвящены, не проинформированы", - сказала Демская.
Председатель комиссии сообщила, что в сентябре планируется большой круглый стол по обсуждению проблемы формирования, применения и обеспечения процесса принятия феминитивов в украинском языке.
"На самом деле присутствие феминитивов в языке является маркером гендерного равенства в обществе. Если мужчина и женщина могут выполнять одинаковые функции и нести одинаковую ответственность в социальной, государственной, общественной сфере, это всегда отражено в языке. А в украинском обществе, для которого демократическое устройство является типичным, феминитивы в языке имеют очень давнюю традицию. Другое дело, что в советский период у нас явно доминировала маскулинная политическая культура, которая не нуждалась в обеспечении женскими названиями. Но сегодня мы говорим о гендерном равенстве и гендерной справедливости, которая, соответственно, будет отображаться в языке. В обществах, где гендерная справедливость уже давно существует, это засвидетельствовано в языке, по крайней мере в немецком и польском точно", - подытожила Демская.
Напомним, 25 августа министр экономики Игорь Петрашко подписал приказ "Об утверждении изменения №9 к национальному классификатору", которым позволил по желанию использовать феминитивы. Документ обнародован на сайте Минэкономики.
В основных положениях классификатора указано, что профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра хозяйка, швея), но теперь есть возможность по желанию использовать феминитивы. "При необходимости пользователя при внесении записи о названии работы в кадровой документации отдельного работника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы. Например, инженер - инженерша, станочник широкого профиля - верстальщица широкого профиля, социолог - социологиня", - говорится в приказе.
Правительство 22 мая 2019 года одобрило изменения в украинском правописании. Согласно этим изменениям, закрепляется употребление феминитивов.
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Вроде 33-метрового флага или большого герба .
Вот именно сейчас без этого просто никуда .
Просто тупик .
А экономика или снижение тарифов - то такэ ...
Или это не его премьер Яйценюх задрал тарифы ...
И ввёл налог на войну , но тоже , исключительно для простых физических лиц ...
Задумался .
Оглянулся вокруг - одни курвы ...
ЗЕ и его прихлебатели, топчущие флаг Украины ?
- Яка я вам президентка?!
Тогда возможно слово "депутат" вполне законно заменять дефеминитивом "проститут" ?..
По ходу, в случае с нашими депутатами, так будет и правильнее и честнее.
Хабер
Хабалка
він - електрик,
вона - електричка.
сторож - сторожка,
піп - піпка,
пілот - пілотка.
P.S.Одною з перших у Європі,хто дав право голосу жінкам-була УНР у 1919 році.Решта Європи розчухувалася до середини сімдесятих.
P.S.В українській є тільки три слова,які неможливо ожіночити-це гетьман,кошовий і священник.А решта то таке,діло фантазії.
Членкиня, так можна, а от піпка, ніззя.
От і беріть з них приклад панове "євроінтегратори" і краще не чешіть свою дупу в пошуках що б зробити, щоб нічого не робити, а займайтеся реальним покращенням життя та добробуту українського народу.
Існують професії, які не мають форми жіночого роду.
У Квебеку вони фактично все фемінізували.
Мені трохи ріже очі, бо мене вчили інакше. Але у них своя французька - квебекська.
Ще скажи, що й від жінок теж гірше ...
Всім і скрізь ...
Мова - вона жива. Я мовчу, що з нею виробляють наші "діячі" он з =индиком=, =проєктом= і т.д.
Якщо щось не таке, то не приживеться (насаджують, правда теж), буває так, що вкоріниться і входить у вжиток неправильний варіант, з помилкою.
Інженерша я казати не буду, бо це - треш. Треба добре подумати, які суфікси вживати і які форми, а поки говорити, як є: вона - інженер / хірург / академік і т.д. замість коверкання.
''Інженерша я казати не буду, бо це - треш. Треба добре подумати, які суфікси вживати і які форми, а поки говорити, як є: вона - інженер / хірург / академік і т.д. замість коверкання.''
Нічого видумувати тут не потрібно.Є такі речі,які придумані на століття чи тисячоліття.
Капець.
(Чому не можна сказати гінекологиня, наприклад ? Що тут дурного і важкого ?)
Нічого видумувати тут не потрібно.Є такі речі,які придумані на століття чи тисячоліття.
Ну, так уже пройшло скільки часу. Раніше жінки не могли вчитися, працювати (бути тими ж лікарями) - їм чоловіки не дозволяли. А тепер так є. Працюють, то це - логічно, що хочуть мати позначення професії відповідно до статті. Знаєш, тут народу з усього світу і по моєму імені (хоча воно абсолютно жіноче, але не таке, як Марія, Анна, Софія, що знали чи чули) не всі допетрують, що я - жінка. І от мені такі кадри раніше писали в електронці - Месье і називають моє прізвище / ім*я. Або колеги кажуть: дзвонив клієнт, казав, що йому дали з тобою рандеву, він питав чи ти - жінка чи чоловік (бо є такі, які не хочуть іти до чоловіка, їм зручніше з жінкою ... з х причин і навпаки). То коли - вже певну к-ть років - у нас ввели обов*язковий стандарт підпису (лоґо, повне ім*я, посада, адреса, прямий телефон ...), я зразу поставила посаду в жіночому роді (французькою). З англійською нема варіантів. Але вони і так шукають в інтернеті, і на LinkedIn.
(шепочучи): Що тебе сьогодні найшло ?
Мало чого буває геть назавжди. Треба бути відкритим до нового. Є позитивне, є негативне.
А не зразу: нє, і всьо ! Не вийде, не приживеться - так і буде. Щось інше з*явиться. Мова теж розвивається. Он, може, через сто років ці професії позникають ... А нові будуть або унісекс, або зразу гарненько в жіночій і чоловічій формі.
Але пані - то все-таки при звертанні (як і мадам президент, мадам міністр)
Як на мене французький варіант в ******** реаліях трохи виглядає дискримінаційним чи, швидше, сегрегаційним: вау, жінка-лікар. Я думаю, що зараз якраз пів на пів, а в окремих категоріях (наприклад, педіатр) жінок більше.
А на табличці на дверях кабінету як писати : О. Чумаченко, гінеколог, от ми не знаємо, це - чоловік приймає чи жінка.
Можна було б принаймні спробувати: чому зразу ні ?
Суфікс -иня якраз дуже підходить. Княгиня, берегиня. Є кравчиня, шевчиня - уже зразки.
Я б запропонувала: хірургиня, академеса (як доктореса), інженерка (як менеджерка, дикторка)
Ти просто уперся.
Я особисто не наполягаю вже аж так. Я можу жити з цим. З іншого боку, я тобі навела приклад: коли мене зачепило особисто кілька разів (я не хочу, щоб мене називали месьє, ок ?, бо я - жінка), тому я розумію порив і бажання багатьох жінок, які хотіли б мати позначення їхньої професії у жіночому роді, щоб до них правильно зверталися.
Це - нормально, хлопці, не кажіть, що жінки знов щось придумали і вимагають.
Я вважаю, що це збагатить українську мову.
З іншого боку, мова - це код, вона відображає світогляд і менталітет.
Таким чином, відображатиметься і зміна ставлення / сприйняття жінки.
Я - філолог, мова для мене має особливе значення.
І мова як явище - значно впливовіший і потужніший феномен та фактор, ніж ми собі уявляємо, використовуючи її лише у першій та основній функції - комунікативній.
анестезіолог,терапевт,уролог,травматолог і тд.Це спотворення нашої мови.Потрібно і по милозвучності підбирати і називати.Там де звучить,там має бути.Ми ж пишаємось,що мова милозвучна.
От бач, пиши тій комісії свої варіанти. А то вони таке придумають ...
Ну, не знаю, мені терапевтка звучить нормально. І урологиня теж.
Тут, до речі, нормально кажуть: нотар - нотарка (українці). Як ти сприймаєш таке ?
І ще: не треба забувати, що є слова, які не можна переробити: голова ? сільради (і він, і вона), суддя.
Я не з тих, хто махає шаблюкою: скасувати, переінакшити.
Треба думати і підходити розсудливо.
Тренувати язик, щелепи і артикуляцію.
Забираю свої слова назад ! Але я ж про професії говорила.
А в житті жінка має бути жінкою, а чоловік - чоловіком.
Тільки в нього не такий, треба було з =кісточками=.
(тут зразу реагувала дуже, коли бачила, як чоловіки беруть гігієнічну помаду. Але в нас клімат суворий, мороз і вітри - можу зрозуміти, боляче, коли губи тріскаються. Чоловіки ж - теж живі люди. ).
Життя міняється, це, напевне, виклик часу такий. Навряд чи потрібно створювати фемінітив до =електрик=, =механізатор=, =меліоратор= ... Знадобиться - мова знайде варіант і пристосується, щоб відобразити дане явище чи подію. Одні слова виходять з вжитку, інші з*являються.
Тобі сьогодні всю ніч снитимуться суфікси з префіксами і жінки найрізноманітніших професій.
Напевне, можна. Швидше, до понять, напевне.
Бо у житті так: існування та боротьба протилежностей.
А персонажі про емоційне забарвлення суффіксів щось чули ?
Як капітанша, генеральша !
Коли Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не займається своїми прямими обов'язками, то воно
- Займається впровадженням фемінітивів.
А шо, зарплата є, стаж держслужбовців є, премії теж є обов'язково!
Ну то чому ж міністерству не зайнятись рятуванням жінок від гноблення!?
ІнженерШа - дружина інженера, а професія - інженерКа.
ВерстаТник( станочник) і верстаЛьниця - РІЗНІ професії.
Чи вам пофіг на помилки?