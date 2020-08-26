Нацкомісію зі стандартів мови не залучали до розробки положень про вживання фемінітивів у назвах професій, - голова органу Демська
Національна комісія зі стандартів державної мови не була долучена до ініціативи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо затвердження змін до національного класифікатора професій, яким дозволено використовувати фемінітиви.
Про це в коментарі Укрінформу сказала голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, коментуючи наказ "Про затвердження зміни №9 до національного класифікатора" від 25 серпня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що запропонувало Міністерство економіки, є ініціативою Міністерства економіки. Очевидно, вони мають якесь логічне пояснення, чому саме вони займаються цією лінгвістичною, вузько мовознавчою проблемою. Ми не долучені до цього проєкту, не брали участі в його погодженні і не несемо відповідальності за ті пропозиції, які затвердило своїм наказом Міністерство економіки", - прокоментувала Демська.
Вона додала, що повноваження Комісії визначає Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", де чітко написано, що правописні норми, термінологічні норми (правнича та медична системи) і забезпечення організації іспиту на рівень володіння державною мовою є прерогативою Комісії, є тими речами, для яких комісія і була створена.
Особливо, за словами Демської, це стосується фемінітивів, бо правопис їх вживання дозволив, але наступним кроком – саме Комісія повинна розробити інструкції та засади, яким чином їх формувати, які афікси та які форми вживати. Скажімо, "пані міністр", чи "міністерка", чи щось інше.
"Це від початку до кінця лінгвістична проблема і завдання Національної комісії зі стандартів державної мови, рішення якої є обов’язковими до виконання всіма в українській державі. Чому Міністерство економіки зробило так, як зробило, ні я, ні члени комісії не знають, не посвячені, не поінформовані", - сказала Демська.
Голова комісії поінформувала, що у вересні планується великий круглий стіл з обговорення проблеми формування, застосування та забезпечення процесу вживання фемінітивів в українській мові.
"Насправді присутність фемінітивів у мові є маркерами гендерної рівності в суспільстві. Якщо чоловік і жінка можуть виконувати однакові функції і нести однакову відповідальність в соціальній, державній, громадській сфері, це завжди відображено в мові. А в українському суспільстві, для якого демократичний устрій є типовим, фемінітиви в мові мають дуже давню традицію. Інша річ, що за радянський період у нас явно домінувала маскулінна політична культура, яка не потребувала забезпечення жіночими назвами. Але на сьогодні ми говоримо про гендерну рівність і гендерну справедливість, яка, відповідно, відображатиметься в мові. В суспільствах, де гендерна справедливість вже давно існує, це засвідчено в мові, принаймні в німецькій і польській точно", - підсумувала Демська.
Нагадаємо, 25 серпня міністр економіки Ігор Петрашко підписав наказ "Про затвердження зміни №9 до національного класифікатора", яким дозволив за бажанням використовувати фемінітиви. Документ оприлюднено на сайті Мінекономіки.
В основних положеннях класифікатора зазначено, що професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра господиня, швачка), але тепер є можливість за бажанням використовувати фемінітиви. "За необхідності користувача при внесенні запису про назву роботи в кадровій документації окремого працівника професійні назви робіт можуть бути адаптовані для визначення жіночої статі особи, що виконує відповідні роботи. Наприклад, інженер - інженерка, верстатник широкого профілю - верстальниця широкого профілю, соціолог - соціологиня", - зазначено в наказі.
Уряд 22 травня 2019 року схвалив зміни в українському правописі. Згідно з цими змінами, закріплюється вживання фемінітивів.
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Вроде 33-метрового флага или большого герба .
Вот именно сейчас без этого просто никуда .
Просто тупик .
А экономика или снижение тарифов - то такэ ...
Или это не его премьер Яйценюх задрал тарифы ...
И ввёл налог на войну , но тоже , исключительно для простых физических лиц ...
Задумался .
Оглянулся вокруг - одни курвы ...
ЗЕ и его прихлебатели, топчущие флаг Украины ?
- Яка я вам президентка?!
Тогда возможно слово "депутат" вполне законно заменять дефеминитивом "проститут" ?..
По ходу, в случае с нашими депутатами, так будет и правильнее и честнее.
Хабер
Хабалка
він - електрик,
вона - електричка.
сторож - сторожка,
піп - піпка,
пілот - пілотка.
P.S.Одною з перших у Європі,хто дав право голосу жінкам-була УНР у 1919 році.Решта Європи розчухувалася до середини сімдесятих.
P.S.В українській є тільки три слова,які неможливо ожіночити-це гетьман,кошовий і священник.А решта то таке,діло фантазії.
Членкиня, так можна, а от піпка, ніззя.
От і беріть з них приклад панове "євроінтегратори" і краще не чешіть свою дупу в пошуках що б зробити, щоб нічого не робити, а займайтеся реальним покращенням життя та добробуту українського народу.
Існують професії, які не мають форми жіночого роду.
У Квебеку вони фактично все фемінізували.
Мені трохи ріже очі, бо мене вчили інакше. Але у них своя французька - квебекська.
Ще скажи, що й від жінок теж гірше ...
Всім і скрізь ...
Мова - вона жива. Я мовчу, що з нею виробляють наші "діячі" он з =индиком=, =проєктом= і т.д.
Якщо щось не таке, то не приживеться (насаджують, правда теж), буває так, що вкоріниться і входить у вжиток неправильний варіант, з помилкою.
Інженерша я казати не буду, бо це - треш. Треба добре подумати, які суфікси вживати і які форми, а поки говорити, як є: вона - інженер / хірург / академік і т.д. замість коверкання.
''Інженерша я казати не буду, бо це - треш. Треба добре подумати, які суфікси вживати і які форми, а поки говорити, як є: вона - інженер / хірург / академік і т.д. замість коверкання.''
Нічого видумувати тут не потрібно.Є такі речі,які придумані на століття чи тисячоліття.
Капець.
(Чому не можна сказати гінекологиня, наприклад ? Що тут дурного і важкого ?)
Нічого видумувати тут не потрібно.Є такі речі,які придумані на століття чи тисячоліття.
Ну, так уже пройшло скільки часу. Раніше жінки не могли вчитися, працювати (бути тими ж лікарями) - їм чоловіки не дозволяли. А тепер так є. Працюють, то це - логічно, що хочуть мати позначення професії відповідно до статті. Знаєш, тут народу з усього світу і по моєму імені (хоча воно абсолютно жіноче, але не таке, як Марія, Анна, Софія, що знали чи чули) не всі допетрують, що я - жінка. І от мені такі кадри раніше писали в електронці - Месье і називають моє прізвище / ім*я. Або колеги кажуть: дзвонив клієнт, казав, що йому дали з тобою рандеву, він питав чи ти - жінка чи чоловік (бо є такі, які не хочуть іти до чоловіка, їм зручніше з жінкою ... з х причин і навпаки). То коли - вже певну к-ть років - у нас ввели обов*язковий стандарт підпису (лоґо, повне ім*я, посада, адреса, прямий телефон ...), я зразу поставила посаду в жіночому роді (французькою). З англійською нема варіантів. Але вони і так шукають в інтернеті, і на LinkedIn.
(шепочучи): Що тебе сьогодні найшло ?
Мало чого буває геть назавжди. Треба бути відкритим до нового. Є позитивне, є негативне.
А не зразу: нє, і всьо ! Не вийде, не приживеться - так і буде. Щось інше з*явиться. Мова теж розвивається. Он, може, через сто років ці професії позникають ... А нові будуть або унісекс, або зразу гарненько в жіночій і чоловічій формі.
Але пані - то все-таки при звертанні (як і мадам президент, мадам міністр)
Як на мене французький варіант в ******** реаліях трохи виглядає дискримінаційним чи, швидше, сегрегаційним: вау, жінка-лікар. Я думаю, що зараз якраз пів на пів, а в окремих категоріях (наприклад, педіатр) жінок більше.
А на табличці на дверях кабінету як писати : О. Чумаченко, гінеколог, от ми не знаємо, це - чоловік приймає чи жінка.
Можна було б принаймні спробувати: чому зразу ні ?
Суфікс -иня якраз дуже підходить. Княгиня, берегиня. Є кравчиня, шевчиня - уже зразки.
Я б запропонувала: хірургиня, академеса (як доктореса), інженерка (як менеджерка, дикторка)
Ти просто уперся.
Я особисто не наполягаю вже аж так. Я можу жити з цим. З іншого боку, я тобі навела приклад: коли мене зачепило особисто кілька разів (я не хочу, щоб мене називали месьє, ок ?, бо я - жінка), тому я розумію порив і бажання багатьох жінок, які хотіли б мати позначення їхньої професії у жіночому роді, щоб до них правильно зверталися.
Це - нормально, хлопці, не кажіть, що жінки знов щось придумали і вимагають.
Я вважаю, що це збагатить українську мову.
З іншого боку, мова - це код, вона відображає світогляд і менталітет.
Таким чином, відображатиметься і зміна ставлення / сприйняття жінки.
Я - філолог, мова для мене має особливе значення.
І мова як явище - значно впливовіший і потужніший феномен та фактор, ніж ми собі уявляємо, використовуючи її лише у першій та основній функції - комунікативній.
анестезіолог,терапевт,уролог,травматолог і тд.Це спотворення нашої мови.Потрібно і по милозвучності підбирати і називати.Там де звучить,там має бути.Ми ж пишаємось,що мова милозвучна.
От бач, пиши тій комісії свої варіанти. А то вони таке придумають ...
Ну, не знаю, мені терапевтка звучить нормально. І урологиня теж.
Тут, до речі, нормально кажуть: нотар - нотарка (українці). Як ти сприймаєш таке ?
І ще: не треба забувати, що є слова, які не можна переробити: голова ? сільради (і він, і вона), суддя.
Я не з тих, хто махає шаблюкою: скасувати, переінакшити.
Треба думати і підходити розсудливо.
Тренувати язик, щелепи і артикуляцію.
Забираю свої слова назад ! Але я ж про професії говорила.
А в житті жінка має бути жінкою, а чоловік - чоловіком.
Тільки в нього не такий, треба було з =кісточками=.
(тут зразу реагувала дуже, коли бачила, як чоловіки беруть гігієнічну помаду. Але в нас клімат суворий, мороз і вітри - можу зрозуміти, боляче, коли губи тріскаються. Чоловіки ж - теж живі люди. ).
Життя міняється, це, напевне, виклик часу такий. Навряд чи потрібно створювати фемінітив до =електрик=, =механізатор=, =меліоратор= ... Знадобиться - мова знайде варіант і пристосується, щоб відобразити дане явище чи подію. Одні слова виходять з вжитку, інші з*являються.
Тобі сьогодні всю ніч снитимуться суфікси з префіксами і жінки найрізноманітніших професій.
Напевне, можна. Швидше, до понять, напевне.
Бо у житті так: існування та боротьба протилежностей.
А персонажі про емоційне забарвлення суффіксів щось чули ?
Як капітанша, генеральша !
Коли Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не займається своїми прямими обов'язками, то воно
- Займається впровадженням фемінітивів.
А шо, зарплата є, стаж держслужбовців є, премії теж є обов'язково!
Ну то чому ж міністерству не зайнятись рятуванням жінок від гноблення!?
ІнженерШа - дружина інженера, а професія - інженерКа.
ВерстаТник( станочник) і верстаЛьниця - РІЗНІ професії.
Чи вам пофіг на помилки?