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Нацкомісію зі стандартів мови не залучали до розробки положень про вживання фемінітивів у назвах професій, - голова органу Демська

Нацкомісію зі стандартів мови не залучали до розробки положень про вживання фемінітивів у назвах професій, - голова органу Демська

Національна комісія зі стандартів державної мови не була долучена до ініціативи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства щодо затвердження змін до національного класифікатора професій, яким дозволено використовувати фемінітиви.

Про це в коментарі Укрінформу сказала голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, коментуючи наказ "Про затвердження зміни №9 до національного класифікатора" від 25 серпня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що запропонувало Міністерство економіки, є ініціативою Міністерства економіки. Очевидно, вони мають якесь логічне пояснення, чому саме вони займаються цією лінгвістичною, вузько мовознавчою проблемою. Ми не долучені до цього проєкту, не брали участі в його погодженні і не несемо відповідальності за ті пропозиції, які затвердило своїм наказом Міністерство економіки", - прокоментувала Демська.

Вона додала, що повноваження Комісії визначає Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", де чітко написано, що правописні норми, термінологічні норми (правнича та медична системи) і забезпечення організації іспиту на рівень володіння державною мовою є прерогативою Комісії, є тими речами, для яких комісія і була створена.

Особливо, за словами Демської, це стосується фемінітивів, бо правопис їх вживання дозволив, але наступним кроком – саме Комісія повинна розробити інструкції та засади, яким чином їх формувати, які афікси та які форми вживати. Скажімо, "пані міністр", чи "міністерка", чи щось інше.

"Це від початку до кінця лінгвістична проблема і завдання Національної комісії зі стандартів державної мови, рішення якої є обов’язковими до виконання всіма в українській державі. Чому Міністерство економіки зробило так, як зробило, ні я, ні члени комісії не знають, не посвячені, не поінформовані", - сказала Демська.

Читайте також: Мінекономіки узаконило фемінітиви: дозволило в кадрових документах писати професії в жіночому роді

Голова комісії поінформувала, що у вересні планується великий круглий стіл з обговорення проблеми формування, застосування та забезпечення процесу вживання фемінітивів в українській мові.

"Насправді присутність фемінітивів у мові є маркерами гендерної рівності в суспільстві. Якщо чоловік і жінка можуть виконувати однакові функції і нести однакову відповідальність в соціальній, державній, громадській сфері, це завжди відображено в мові. А в українському суспільстві, для якого демократичний устрій є типовим, фемінітиви в мові мають дуже давню традицію. Інша річ, що за радянський період у нас явно домінувала маскулінна політична культура, яка не потребувала забезпечення жіночими назвами. Але на сьогодні ми говоримо про гендерну рівність і гендерну справедливість, яка, відповідно, відображатиметься в мові. В суспільствах, де гендерна справедливість вже давно існує, це засвідчено в мові, принаймні в німецькій і польській точно", - підсумувала Демська.

Нагадаємо, 25 серпня міністр економіки Ігор Петрашко підписав наказ "Про затвердження зміни №9 до національного класифікатора", яким дозволив за бажанням використовувати фемінітиви. Документ оприлюднено на сайті Мінекономіки.

В основних положеннях класифікатора зазначено, що професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра господиня, швачка), але тепер є можливість за бажанням використовувати фемінітиви. "За необхідності користувача при внесенні запису про назву роботи в кадровій документації окремого працівника професійні назви робіт можуть бути адаптовані для визначення жіночої статі особи, що виконує відповідні роботи. Наприклад, інженер - інженерка, верстатник широкого профілю - верстальниця широкого профілю, соціолог - соціологиня", - зазначено в наказі.

Уряд 22 травня 2019 року схвалив зміни в українському правописі. Згідно з цими змінами, закріплюється вживання фемінітивів.

Автор: 

Комісія (83) українська мова (833) мова (740) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266)


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Топ коментарі
+20
Какой бред! Как вы достали с этими феминитивами . Позволю напомнить слова Маргарет Тетчер:' Если вам приходится напоминать, что вы леди, значит вы ею не являетесь´.
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26.08.2020 21:32
+9
Один из важнейших и актуальнейших вопросов .
Вроде 33-метрового флага или большого герба .
Вот именно сейчас без этого просто никуда .
Просто тупик .
А экономика или снижение тарифов - то такэ ...
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26.08.2020 21:00
+9
А чего ти скиглиш?
Нацкомиссию по стандартам языка не привлекали к разработке положений об употреблении феминитивов в названиях профессий, - глава органа Демская - Цензор.НЕТ 7226
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26.08.2020 21:07
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Один из важнейших и актуальнейших вопросов .
Вроде 33-метрового флага или большого герба .
Вот именно сейчас без этого просто никуда .
Просто тупик .
А экономика или снижение тарифов - то такэ ...
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26.08.2020 21:00 Відповісти
А чего ти скиглиш?
Нацкомиссию по стандартам языка не привлекали к разработке положений об употреблении феминитивов в названиях профессий, - глава органа Демская - Цензор.НЕТ 7226
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26.08.2020 21:07 Відповісти
А то Пэдро сильно экономикой заморачивался .
Или это не его премьер Яйценюх задрал тарифы ...
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26.08.2020 21:12 Відповісти
Росли тарифы но и росла зарплата и пенсии но все равно больше 10% от совокупного дохода ты за коммуналку не платил! Это соответствует 10% платили от зарплаты за коммуналку в твоем любимой совке!
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26.08.2020 21:16 Відповісти
Первое , что он сделал , это заморозил доходы населения , исключая чиновников .
И ввёл налог на войну , но тоже , исключительно для простых физических лиц ...
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26.08.2020 21:31 Відповісти
Во первый раз слышу. Как он заморозил доходы?
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26.08.2020 21:40 Відповісти
налог на войну как ты говоришь был и есть 1.5% если ты так плачешся о этом налоге то с минималки это 75 грн не такие большие и денги!
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26.08.2020 21:42 Відповісти
Кстати Зеленский так его за 1 год президенства и не отменил!
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26.08.2020 21:42 Відповісти
А кто тебе не курва?
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26.08.2020 21:47 Відповісти
Не знаю .
Задумался .
Оглянулся вокруг - одни курвы ...
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26.08.2020 21:51 Відповісти
Сектант ВАНЫ, ты в ЗЕркальной комнате
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26.08.2020 22:54 Відповісти
Кстати при совке тоже собирали 1.5% от зарплаты в фонд Мира но ты тогда не скиглив!
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26.08.2020 21:46 Відповісти
Даже больше кроме фонда мира были всякие там ДОСАФы клубы книголюбов и тд и тп..ю лтец рассказывал что выходило гдето около червонца из зарплаты а это гдето 8%
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26.08.2020 21:49 Відповісти
Никто вам тарифы не задирал.. Просто вы стали платить за них самостоятельно) А до этого я за вас платил...
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26.08.2020 21:21 Відповісти
А потому что задолбали халявщики-кацапы!
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26.08.2020 21:27 Відповісти
Не будет флага и герба - за тарифы можно будет не беспокоиться, дядя из Кремля решит это за вас. Министерство экономики никогда гербами и флагами все равно не занималось, а тут решило в лингвистов поиграть.
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26.08.2020 22:12 Відповісти
Какое отношение к украинскому язіку имеет Демская и остальные таджики, "работающие" в этой комиссии?
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26.08.2020 21:10 Відповісти
А кто имеет ?

ЗЕ и его прихлебатели, топчущие флаг Украины ?
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26.08.2020 22:55 Відповісти
Это легкотня, покатайтесь по сёлам и там услышите все профессий, относительно которых используют феминитивы.
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26.08.2020 21:12 Відповісти
добавляй только, например "ша" - секретарша, докторша, почтальонша, мендельша ))))
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26.08.2020 21:18 Відповісти
Выходит "умники" из сёл, засевшие в кресла, решили узаконить свою и лингвистическую безграмотность. Миленько. Врач- врачиха, учитель- учительша, а фельдшер- фельдшерша(ка)?!!!!!!ИдиЁты. Больше заняться нечем? Можно работать так, чтобы хоть не портить, не уничтожать, не просерать то, что что было сделано да вас, нормальными, здравыми, умными людьми с мозгами и руками?!!!!
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27.08.2020 08:23 Відповісти
ну значит нечем ))))
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27.08.2020 08:54 Відповісти
Наработки и рекомендации Национальной комиссии по стандартам государственного языка относительно применения феминитивов были опубликованы для широкого использования. Остаётся их использовать или не использовать. Министерство экономики доверяет рекомендациям Нацкомиссии и решило использовать. Какое Вам ещё нужно согласование с Вами, госпожа Демская? Может хватит бюрократию разводить? Это была обычная работа комиссии, но Вы хотите премию?
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26.08.2020 21:17 Відповісти
Як це "хватіт бюрократію разводіть"? Її при такому розкладі тоді взагалі звільнять.
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26.08.2020 21:23 Відповісти
Бухай мовчки!
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26.08.2020 21:27 Відповісти
Юля Володимирівна образилась:
- Яка я вам президентка?!
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26.08.2020 21:24 Відповісти
Ага Юля не хоче бути канцлеркою а хоче бути канцлером!
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26.08.2020 21:31 Відповісти
Какой бред! Как вы достали с этими феминитивами . Позволю напомнить слова Маргарет Тетчер:' Если вам приходится напоминать, что вы леди, значит вы ею не являетесь´.
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26.08.2020 21:32 Відповісти
Если есть понятие "феминитивы", то должны же быть наверное и "дефеминитивы" ?..
Тогда возможно слово "депутат" вполне законно заменять дефеминитивом "проститут" ?..
По ходу, в случае с нашими депутатами, так будет и правильнее и честнее.
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26.08.2020 21:33 Відповісти
Курва ...
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26.08.2020 21:35 Відповісти
гандон...
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26.08.2020 21:42 Відповісти
гандониня, чи гандонинша
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26.08.2020 21:59 Відповісти
гандонка
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26.08.2020 22:06 Відповісти
Пілот - пілотка, електрик - електричка
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26.08.2020 21:58 Відповісти
Хаб

Хабер

Хабалка
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26.08.2020 22:58 Відповісти
ага, членкиня з членом плідно працювали або членкиня погоджувалася з членом у всіх позиціях
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26.08.2020 22:34 Відповісти
членкиця обо членкарка
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27.08.2020 08:31 Відповісти
Я так и не понял, они хотят равноправия или сегригации !?
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26.08.2020 23:28 Відповісти
От ще приклад хорошого фемінативу:
він - електрик,
вона - електричка.
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26.08.2020 23:43 Відповісти
От ще годні:
сторож - сторожка,
піп - піпка,
пілот - пілотка.
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26.08.2020 23:47 Відповісти
Жінка не буває попом,тому вона не може бути піпкою😂,але попадею-дружиною попа.
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26.08.2020 23:56 Відповісти
https://censor.net/user/462244 Саме в православній церкві,ні.А в скандинавських країнах,вже є
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27.08.2020 01:59 Відповісти
Якщо в тій Скандинавії існує жінка-священник,то відповідно вона має якусь свою скандинавську назву.А так як в Україні жінки-священника і жінки-попа нема,то і відповідно в українській мові слова «священник» і «піп» не можуть відмінятися по родах.В українській не «ожіночиш»-«коваля»,бо знову ж таки жінки в Україні ніколи не підковували коней,тому і терміну такого не існує.Можна сказати-«ковалиха»,але це дружина коваля..В нас своя культура і історія,ми не можемо собі запроваджувати все що мають інші культури.Скандинави,коли давали можливість своїм жінкам бути священниками ж не казали-«о,дивіться на Україну,там священниками є тільки чоловіки.Давайте будемо,як українці».Ні,вони такого не казали і робили все так,як їм дозволяє їхня скандинавська культура.
P.S.Одною з перших у Європі,хто дав право голосу жінкам-була УНР у 1919 році.Решта Європи розчухувалася до середини сімдесятих.
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27.08.2020 03:55 Відповісти
https://censor.net/user/462244 Ну сьогодні немає,а завтра буде.Та й ковалі вже є.Я сам проти багатьох фемінітивів,бо вони погано звучать.Зараз в нас дійсно все хочуть брати з заходу,але ж не все підходить.
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27.08.2020 04:02 Відповісти
В українській мові фемінітиви існували,просто їх було мало,бо левовою часткою всіх ремесел займалися виключно чоловіки.І ще спрацьовує той фактор,що ******* українська є адаптована під російську,щоб підтримувати дебільну легенду про подібність мов.Тому повертаючись до справжньої мови,ми мусимо перебороти в собі ось це не сприймання новизни.Тим більше,що це не новизна,а розвиток.
P.S.В українській є тільки три слова,які неможливо ожіночити-це гетьман,кошовий і священник.А решта то таке,діло фантазії.
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27.08.2020 05:33 Відповісти
Тю.
Членкиня, так можна, а от піпка, ніззя.
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27.08.2020 08:25 Відповісти
Тю,а яка різниця між :»член нашого колективу-Ольга»і «членкиня нашого колективу Ольга»?Чим перша фраза відрізняється від другої по звучанню?Тим що ви до одної вже привикли,але наскладали на основі неї купу анекдотів?
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27.08.2020 10:19 Відповісти
Безобразие!!!!Это надо исправлять, надо ликвидировать гендерное неравенство в православии! Куда только Европа смотрит? И наши "умники" должны подключиться. Даёшь женщин в попы! Поп- попиня, попинша, поповша, поповка...
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27.08.2020 08:31 Відповісти
Жіночко,нововведення,якщо будуть,то будуть тільки в українській мові.Вам нема чого переживати.
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27.08.2020 11:14 Відповісти
Я считаю, что комиссия по стандартам языка должна в отместку ввести парочку экономических новшеств для населения этой страны. Разницы в подходах всё равно никто не заметит
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27.08.2020 00:41 Відповісти
Влада в англомовних країнах так не дуріє як наша, бо в них якщо немає прямої вказівки "she" або "he" всі професії в мові не мають статевої приналежності.
От і беріть з них приклад панове "євроінтегратори" і краще не чешіть свою дупу в пошуках що б зробити, щоб нічого не робити, а займайтеся реальним покращенням життя та добробуту українського народу.
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27.08.2020 01:03 Відповісти
У французькій мові у Франції така проблема є.
Існують професії, які не мають форми жіночого роду.
У Квебеку вони фактично все фемінізували.
Мені трохи ріже очі, бо мене вчили інакше. Але у них своя французька - квебекська.
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27.08.2020 01:48 Відповісти
https://censor.net/ua/user/165058 Від багатьох цих фемінітивів,мова стає гіршою.
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27.08.2020 01:58 Відповісти
Як це ?

Ще скажи, що й від жінок теж гірше ...

Всім і скрізь ...

Мова - вона жива. Я мовчу, що з нею виробляють наші "діячі" он з =индиком=, =проєктом= і т.д.
Якщо щось не таке, то не приживеться (насаджують, правда теж), буває так, що вкоріниться і входить у вжиток неправильний варіант, з помилкою.

Інженерша я казати не буду, бо це - треш. Треба добре подумати, які суфікси вживати і які форми, а поки говорити, як є: вона - інженер / хірург / академік і т.д. замість коверкання.
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27.08.2020 02:15 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Вони звучать по дурному і вимовити важко.Правда не всі.Хіба жінкам легше від того,що будуть професії,які по дурному звучать?

''Інженерша я казати не буду, бо це - треш. Треба добре подумати, які суфікси вживати і які форми, а поки говорити, як є: вона - інженер / хірург / академік і т.д. замість коверкання.''

Нічого видумувати тут не потрібно.Є такі речі,які придумані на століття чи тисячоліття.
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27.08.2020 02:21 Відповісти
Вони звучать по дурному і вимовити важко

Капець.
(Чому не можна сказати гінекологиня, наприклад ? Що тут дурного і важкого ?)

Нічого видумувати тут не потрібно.Є такі речі,які придумані на століття чи тисячоліття.

Ну, так уже пройшло скільки часу. Раніше жінки не могли вчитися, працювати (бути тими ж лікарями) - їм чоловіки не дозволяли. А тепер так є. Працюють, то це - логічно, що хочуть мати позначення професії відповідно до статті. Знаєш, тут народу з усього світу і по моєму імені (хоча воно абсолютно жіноче, але не таке, як Марія, Анна, Софія, що знали чи чули) не всі допетрують, що я - жінка. І от мені такі кадри раніше писали в електронці - Месье і називають моє прізвище / ім*я. Або колеги кажуть: дзвонив клієнт, казав, що йому дали з тобою рандеву, він питав чи ти - жінка чи чоловік (бо є такі, які не хочуть іти до чоловіка, їм зручніше з жінкою ... з х причин і навпаки). То коли - вже певну к-ть років - у нас ввели обов*язковий стандарт підпису (лоґо, повне ім*я, посада, адреса, прямий телефон ...), я зразу поставила посаду в жіночому роді (французькою). З англійською нема варіантів. Але вони і так шукають в інтернеті, і на LinkedIn.

(шепочучи): Що тебе сьогодні найшло ?

Мало чого буває геть назавжди. Треба бути відкритим до нового. Є позитивне, є негативне.
А не зразу: нє, і всьо ! Не вийде, не приживеться - так і буде. Щось інше з*явиться. Мова теж розвивається. Он, може, через сто років ці професії позникають ... А нові будуть або унісекс, або зразу гарненько в жіночій і чоловічій формі.
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27.08.2020 02:56 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Ти ж сама написала за такі слова,як інженер,академік,хірург.Це до цих слів нічого не придумаєш.Але їх в майбутньому спаплюжать і вони будуть звучати по дурному.Гінекологиня також,не дуже звучить. Набагато краще пані гінеколог. Я хочу,щоб все було як найкраще.І тут справа не в тім,що колись жінкам не можна було вчитися,чи навіть голосувати.Ці часи вже давно пройшли.
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27.08.2020 03:10 Відповісти
Я не заперечую проти пані + професія у чоловічому роді. У французькій мові у Франції це звучить так: жінка письменник, жінка лікар ...
Але пані - то все-таки при звертанні (як і мадам президент, мадам міністр)
Як на мене французький варіант в ******** реаліях трохи виглядає дискримінаційним чи, швидше, сегрегаційним: вау, жінка-лікар. Я думаю, що зараз якраз пів на пів, а в окремих категоріях (наприклад, педіатр) жінок більше.
А на табличці на дверях кабінету як писати : О. Чумаченко, гінеколог, от ми не знаємо, це - чоловік приймає чи жінка.
Можна було б принаймні спробувати: чому зразу ні ?
Суфікс -иня якраз дуже підходить. Княгиня, берегиня. Є кравчиня, шевчиня - уже зразки.
Я б запропонувала: хірургиня, академеса (як доктореса), інженерка (як менеджерка, дикторка)
Ти просто уперся.
Я особисто не наполягаю вже аж так. Я можу жити з цим. З іншого боку, я тобі навела приклад: коли мене зачепило особисто кілька разів (я не хочу, щоб мене називали месьє, ок ?, бо я - жінка), тому я розумію порив і бажання багатьох жінок, які хотіли б мати позначення їхньої професії у жіночому роді, щоб до них правильно зверталися.
Це - нормально, хлопці, не кажіть, що жінки знов щось придумали і вимагають.
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27.08.2020 03:49 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Є слова які нормально звучать,а ні ті,що ні.Наша мова не може підлаштовуватись під все чуже.В нас і так половина,а то і більше мовою не розмовляють.А багато таких слів,ще більше відштовхнуть розмовляти мовою.
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27.08.2020 03:58 Відповісти
Але тому і потрібно підібрати суфікси (яких в нашій мові багато і вони шикоро використовуються для словотворення), які підходять під кожне слово-професію. Тоді ці слова гармонійно ввійдуть в мову.
Я вважаю, що це збагатить українську мову.
З іншого боку, мова - це код, вона відображає світогляд і менталітет.
Таким чином, відображатиметься і зміна ставлення / сприйняття жінки.

Я - філолог, мова для мене має особливе значення.
І мова як явище - значно впливовіший і потужніший феномен та фактор, ніж ми собі уявляємо, використовуючи її лише у першій та основній функції - комунікативній.
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27.08.2020 04:11 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Чому не написати замість гінелокологиня,лікарка гінеколог? Є такі слова як:
анестезіолог,терапевт,уролог,травматолог і тд.Це спотворення нашої мови.Потрібно і по милозвучності підбирати і називати.Там де звучить,там має бути.Ми ж пишаємось,що мова милозвучна.
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27.08.2020 04:27 Відповісти
Можна і лікарка гінеколог та решта за подібною моделлю.
От бач, пиши тій комісії свої варіанти. А то вони таке придумають ...

Ну, не знаю, мені терапевтка звучить нормально. І урологиня теж.
Тут, до речі, нормально кажуть: нотар - нотарка (українці). Як ти сприймаєш таке ?
І ще: не треба забувати, що є слова, які не можна переробити: голова ? сільради (і він, і вона), суддя.
Я не з тих, хто махає шаблюкою: скасувати, переінакшити.
Треба думати і підходити розсудливо.
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27.08.2020 04:40 Відповісти
Тут, пока скажешь отоларінголог, замучаешься, а какого выговаривать "отоларінгологиня"!
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27.08.2020 06:43 Відповісти


Тренувати язик, щелепи і артикуляцію.
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27.08.2020 07:06 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Тобі мало зараз того унісексу?



Нацкомісію зі стандартів мови не залучали до розробки положень про вживання фемінітивів у назвах професій, - голова органу Демська - Цензор.НЕТ 939
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27.08.2020 03:19 Відповісти
Мрак !

Забираю свої слова назад ! Але я ж про професії говорила.
А в житті жінка має бути жінкою, а чоловік - чоловіком.
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27.08.2020 03:52 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Це австралійська фірма білизни випускає.Скоро у вас буде,а може вже є .Всі професії все одно не можна порівно зробити.Наприклад чоловікам більше подобаються технічні.Навіть у вас переважна більшість,хто навчається на технічні професії,це чоловіки.Чоловікам просто подобається,набагато більше таке.Можуть годинами розповідати про якусь техніку,чи виріб.Ти сама написали наприклад за педіатрів,а там більшість жінки.Є повно таких прикладів,де не буде порівно.Я не вважаю це приниженням жінок.
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27.08.2020 04:12 Відповісти
Я думала, це якийсь жарт ... От бач, чоловіки хочуть спробувати, як це - носити бюстгальтер
Тільки в нього не такий, треба було з =кісточками=. Нацкомісію зі стандартів мови не залучали до розробки положень про вживання фемінітивів у назвах професій, - голова органу Демська - Цензор.НЕТ 8229

(тут зразу реагувала дуже, коли бачила, як чоловіки беруть гігієнічну помаду. Але в нас клімат суворий, мороз і вітри - можу зрозуміти, боляче, коли губи тріскаються. Чоловіки ж - теж живі люди. ).

Життя міняється, це, напевне, виклик часу такий. Навряд чи потрібно створювати фемінітив до =електрик=, =механізатор=, =меліоратор= ... Знадобиться - мова знайде варіант і пристосується, щоб відобразити дане явище чи подію. Одні слова виходять з вжитку, інші з*являються.

Тобі сьогодні всю ніч снитимуться суфікси з префіксами і жінки найрізноманітніших професій.
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27.08.2020 04:34 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Та це не чоловіки хочуть спробувати.Це через масову культуру,тв і інтернет все перетворюється на абсурд.Те саме,коли жінки носять чоловіче.Висить як кишки.Якщо задатися метою,то до всіх слів можна підібрати протилежне.
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27.08.2020 05:05 Відповісти
Так =широкі верстви населення= на те і є.

Напевне, можна. Швидше, до понять, напевне.
Бо у житті так: існування та боротьба протилежностей.
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27.08.2020 05:43 Відповісти
Інженерша ? Серйозно ?
А персонажі про емоційне забарвлення суффіксів щось чули ?
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27.08.2020 01:30 Відповісти
Блін, *суфіксів ...
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27.08.2020 01:30 Відповісти
ІнженерШа - дружина інженера.
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27.08.2020 06:44 Відповісти
Точно !
Як капітанша, генеральша !
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27.08.2020 07:07 Відповісти
"Пані міністр" викликає повагу, а "міністерка" як маршрутка.
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27.08.2020 01:50 Відповісти
верстаТник широкого профілю і верстаЛьниця - це РІЗНІ професії!!
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27.08.2020 06:42 Відповісти
Нам до фемінізмів як до неба рачки. Почніть з введення нормальної термінології, наприклад є хутро яке є і в корови (по російські мех) і є пушнина тобто хутро з пухом, білка, соболь. Так от українською все це одне і теж, що хутро корови, що хутро соболя.
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27.08.2020 08:07 Відповісти
Коли коту немає що робити він лиже яйця.

Коли Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не займається своїми прямими обов'язками, то воно

- Займається впровадженням фемінітивів.

А шо, зарплата є, стаж держслужбовців є, премії теж є обов'язково!

Ну то чому ж міністерству не зайнятись рятуванням жінок від гноблення!?
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27.08.2020 12:18 Відповісти
ЦЕНЗОР, ще раз для тебе:
ІнженерШа - дружина інженера, а професія - інженерКа.
ВерстаТник( станочник) і верстаЛьниця - РІЗНІ професії.
Чи вам пофіг на помилки?
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27.08.2020 14:58 Відповісти
 
 