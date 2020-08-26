COVID-19 подтвердили у 11 подопечных психоневрологического интерната на Буковине, учреждение закрыли на карантин

В психоневрологическом интернате в селе Нижние Становцы Черновицкой области зафиксировали вспышку коронавируса. Сейчас инфекцию подтвердили у 11 подопечных интерната.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал директор заведения Николай Харина, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас коронавирус подтвердили у 11 подопечных нашего интерната. Их состояние стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, больных в тяжелом состоянии нет. Все они находятся на контроле семейного врача", - сказал директор интерната.

По его словам, еще пять человек сдали ПЦР-тесты и ожидают в ближайшие дни получить их результаты.

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Заведение закрыто на карантин, никого постороннего не пускают, персонал работает в масках и защитных костюмах.

В Нижнестановецком психоневрологическом интернате сейчас 187 подопечных, которые круглосуточно проживают в учреждении.

"Это взрослые люди, имеющие психоневрологические заболевания. Среди подопечных нашего интерната детей нет", - добавил Харина.

Напомним, по состоянию на 26 августа в Украине лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1 670.

В Черновицкой области зафиксировали 9 541 случай COVID-19. Из них 5 964 пациентов выздоровели, 266 человек умерли.

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