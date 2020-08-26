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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 подтвердили у 11 подопечных психоневрологического интерната на Буковине, учреждение закрыли на карантин

COVID-19 подтвердили у 11 подопечных психоневрологического интерната на Буковине, учреждение закрыли на карантин

В психоневрологическом интернате в селе Нижние Становцы Черновицкой области зафиксировали вспышку коронавируса. Сейчас инфекцию подтвердили у 11 подопечных интерната.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал директор заведения Николай Харина, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас коронавирус подтвердили у 11 подопечных нашего интерната. Их состояние стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, больных в тяжелом состоянии нет. Все они находятся на контроле семейного врача", - сказал директор интерната.

По его словам, еще пять человек сдали ПЦР-тесты и ожидают в ближайшие дни получить их результаты.

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Заведение закрыто на карантин, никого постороннего не пускают, персонал работает в масках и защитных костюмах.

В Нижнестановецком психоневрологическом интернате сейчас 187 подопечных, которые круглосуточно проживают в учреждении.

"Это взрослые люди, имеющие психоневрологические заболевания. Среди подопечных нашего интерната детей нет", - добавил Харина.

Напомним, по состоянию на 26 августа в Украине лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1 670.

В Черновицкой области зафиксировали 9 541 случай COVID-19. Из них 5 964 пациентов выздоровели, 266 человек умерли.

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Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В США наметилось падение второй волны COVID, до 40000 заражений в день. Моя версия - укрепляется коллективный иммунитет. Но как он возник, если только 2% населения переболело? Переболели упоротые - которые игнорировали эпидемию и они перестали заражать сознательных граждан! (с)
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26.08.2020 23:17 Ответить
"Ведь нельзя же,год подряд,то тарелками пугают:дескать подлые летают,то у нас собаки лают,то у нас руины говорят!"
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26.08.2020 23:30 Ответить
"Вот дантист-надомник Рудик,у него приемник "Grundig"- ловит контра "Фа-эр-ге"! Он там был купцом по шмуткам,ну и подвинулся рассудком,а к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге!"
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26.08.2020 23:40 Ответить
Почему в Беларуси нет гор трупов? Там не воводили карантин, там месяц толпы ходят без масок на мтингах. Вирус = фэйк. Власти нас дурят и грабят. Воруют на вирусе миллиарды и уничтожают рабочие меята и бизнес. Зеленский - полное ничтожество. Полный ноль
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26.08.2020 23:50 Ответить
Это да. Зачем их лечить ? Просто "умер от коронавируса".

Ребята, собирайте фамилии "врачей" и проч. сволочи, которая "борется с вирусом".
Пригодятся для суда.
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27.08.2020 00:38 Ответить
 
 