Послы стран ЕС призвали официальный Минск прекратить преследования по политическим мотивам

Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель и послы стран ЕС призывали официальный Минск прекратить запугивания и преследования по политическим мотивам.

"В очередной раз мы призываем действующие власти Беларуси обеспечить верховенство права в соответствии со своими конституционными и международными обязательствами. Право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано. Запугивание и преследование по политическим мотивам должно прекратиться", - говорится в заявлении глав европейских дипмиссий в Минске, опубликованном представительством ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В представительстве также отметили, что дипломаты "выражают поддержку белорусам, которые были подвергнуты произвольным арестам и стали жертвами злоупотреблений и насилия в последние недели и месяцы, в то время как они действовали и протестовали мирно против нарушений их фундаментальных прав".

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"Полное и прозрачное расследование (случаев применения насилия со стороны правоохранительных органов - ИФ) - ключ к мирному разрешению кризиса в Беларуси", - подчеркнули в дипмиссии.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. По информации белорусских властей, погибло трое человек, ООН заявляет о гибели четверых. К настоящему времени до сих пор не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

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