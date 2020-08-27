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Новости Революция в Беларуси
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Послы стран ЕС призвали официальный Минск прекратить преследования по политическим мотивам

Послы стран ЕС призвали официальный Минск прекратить преследования по политическим мотивам

Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель и послы стран ЕС призывали официальный Минск прекратить запугивания и преследования по политическим мотивам.

"В очередной раз мы призываем действующие власти Беларуси обеспечить верховенство права в соответствии со своими конституционными и международными обязательствами. Право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано. Запугивание и преследование по политическим мотивам должно прекратиться", - говорится в заявлении глав европейских дипмиссий в Минске, опубликованном представительством ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В представительстве также отметили, что дипломаты "выражают поддержку белорусам, которые были подвергнуты произвольным арестам и стали жертвами злоупотреблений и насилия в последние недели и месяцы, в то время как они действовали и протестовали мирно против нарушений их фундаментальных прав".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На пол, #балом вниз! Лицом вниз, на х#й! Животное, бл#дь", - задержанный на акции в Беларуси снял, что происходило в автозаке. ВИДЕО

"Полное и прозрачное расследование (случаев применения насилия со стороны правоохранительных органов - ИФ) - ключ к мирному разрешению кризиса в Беларуси", - подчеркнули в дипмиссии.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. По информации белорусских властей, погибло трое человек, ООН заявляет о гибели четверых. К настоящему времени до сих пор не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

Также читайте: ОМОН блокировал людей в костеле и задержал нескольких участников акции на площади Независимости в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7888) посол (1795) Евросоюз (17067)


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Топ комментарии
+7
Ага!
Помню, был у меня таракан на кухне
И вот, сколько я его не призывал к примерению, всё было бесполезно!
Еще и омоновцы его шлялись постоянно повсюду...
Потом угостил его, и собратьев его, интересными крышечками, и исчез он со своей сворой навсегда...
Как-то так
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27.08.2020 00:59
+5
Мне кажется, что Луке по барабану все.
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27.08.2020 00:59
+4
До кого закликають ЄСівські можновладці? До нелегітимної влади Бєларусі?
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27.08.2020 00:54
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А озаботились?
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27.08.2020 00:47 Ответить
Да, как обычно.
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27.08.2020 00:50 Ответить
Дуже глибоко, як вони це вміють.
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27.08.2020 07:56 Ответить
До кого закликають ЄСівські можновладці? До нелегітимної влади Бєларусі?
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27.08.2020 00:54 Ответить
Мне кажется, что Луке по барабану все.
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27.08.2020 00:59 Ответить
Угу...
Как раз на эту тему мой пост ниже...
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27.08.2020 01:01 Ответить
Ага!
Помню, был у меня таракан на кухне
И вот, сколько я его не призывал к примерению, всё было бесполезно!
Еще и омоновцы его шлялись постоянно повсюду...
Потом угостил его, и собратьев его, интересными крышечками, и исчез он со своей сворой навсегда...
Как-то так
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27.08.2020 00:59 Ответить
Взбесившегося придурка Лукашеску пора уже просто пристрелить.
Или этого зарвавшегося маразматика берегут для Гаагского Трибунала???
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27.08.2020 01:01 Ответить
Так таракан трубку не берёт .
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27.08.2020 01:06 Ответить
Прям как дети. Вы еще ***** попросите помочь урегулировать Луке конфликт с опозицией. ***** с етим очень хорошо справляется и со своей опозицией уже конфликт решил.
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27.08.2020 01:26 Ответить
On mozet potomu sto armija realno tam podkontrolna raske,ix jest vojenije tam takze.Prikazi armiji otdajiot kreml,Luka tolko fon
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27.08.2020 07:35 Ответить
А його і просити не треба, Гібридно він вже там давно зі своїми "тараканами".
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27.08.2020 07:58 Ответить
https://www.bbc.com/russian/features-53910587 Есть ли у ЕС план для Беларуси и почему Лукашенко не доверяет никому

"Беларусь - не Европа. Она находится на границе с Европой, между Европой и Россией". https://uk.reuters.com/article/uk-belarus-election-eu-sanctions-idUKKCN25F0PI Слова еврокомиссара по промышленности Тьерри Бретона вызвали у многих удивление. Его помощнику пришлось объяснять, что Бретон имел в виду политику, а не географию. Но это не помогло.(С)

потому, что подобные заявления высокопоставленных чиновников ЕС могут означать готовность Евросоюза по-прежнему признавать Беларусь сферой влияния Москвы со всеми вытекающими обстоятельствами: когда после не соответствующих международным стандартам выборов и репрессий в Беларуси ЕС лишь ограничивается традиционными заявлениями о глубокой обеспокоенности, ставшими уже давно политическим мемом, а еще не слишком болезненными санкциями в отношении Александра Лукашенко и его окружения, к которым ему с конца 1990-х не привыкать и которые смягчаются всякий раз, когда в Брюсселе видят намеки на либерализацию белорусского режима.(С)
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27.08.2020 01:38 Ответить
Слова еврокомиссара по промышленности Тьерри Бретона о месте Беларуси в Европе не являются исключением. Верховный представитель по внешней политике и безопасности ЕС Жозеп Боррель https://elpais.com/internacional/2020-08-22/borrell-lukashenko-es-como-maduro-no-le-reconocemos-pero-hay-que-tratarle.html в интервью испанскому изданию El Pais сказал , что "белорусы не выбирают папу или маму. Они просто требуют свободы и гражданских прав. На демонстрациях нет европейских флагов. И ЕС тем более не намерен превратить Беларусь во вторую Украину".(с)

Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности https://www.politico.eu/article/eu-leaders-bark-on-belarus-but-dont-bite/ в интервью изданию Politico говорит, что "для Франции и Германии, да и не только для них, сейчас неподходящее время идти на жесткую конфронтацию с Россией. Но не надо называть это слабостью - это просто прагматизм".
Российский фактор стал не просто важным, а едва ли не определяющим в политике ЕС по отношению к событиям в Беларуси.
По словам отвечающего за внешнюю политику ЕС Бореля, Брюссель находится в постоянном контакте с Москвой: "Председатель Евросовета уже говорил с президентом Путиным и с министром Лавровым, чтобы избежать непонимания, и чтобы с российской стороны не было решений, которые могли бы дестабилизировать ситуацию".(С)
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27.08.2020 01:41 Ответить
А это означает, что любые действия Брюсселя будут совершаться с оглядкой на Москву, что сильно сокращает возможности давления ЕС на Александра Лукашенко с целью заставить его пойти на диалог с оппозицией и добиваться новых выборов.(С)

... все это вместе означает, что действия ЕС вряд ли станут решающим фактором в разрешении белорусского кризиса.(С)
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27.08.2020 01:43 Ответить
Да кроме США,Польши и стран Балтии ни один здравый у нас и не надеется.Ну за Украиной ещё Канада горой,и то это при Порохе было.А при Зеле об Украине уже и эти не вспоминают.
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27.08.2020 02:17 Ответить
п(ОСЛЫ) стран ЕС дружно что-то там проблеяли. Наверное с целью "испугать" волка.
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27.08.2020 02:48 Ответить
Все за стандартною схемою........
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27.08.2020 04:40 Ответить
Послы стран ЕС призвали официальный Минск прекратить преследования по политическим мотивам - Цензор.НЕТ 4784
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27.08.2020 05:30 Ответить
При владі.
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27.08.2020 07:59 Ответить
Краснопузый колхозник и КГБист,это что Джугашвили и чЛенин...
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27.08.2020 06:30 Ответить
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27.08.2020 06:31 Ответить
Мурло Мавзолейное для всего Мира сказало Мочить в сортире... Навальный может и ваыживет в этом спектакеле для дебилов...
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27.08.2020 06:34 Ответить
Призвали ,...вот уроды ,хватит призывать пора действовать , террористы удерживают В заложниках целую страну. Это получается ,как если бы в соседской квартире постоянно насиловали и избивали женщин и детей ,они бы тоже призывали к насильнику. А может быть пора взломать двери и арестовать Злодея😡
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27.08.2020 06:53 Ответить
Для ЕС Белорусь страна Изгой уже 26 лет.
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27.08.2020 07:01 Ответить
Omon poka poderzyvajet samozvanca,te jest ne liudi im xoroso platyt imejut privilegiji,tam sadisti iz nix bolsinstvo.A vot armija mozet pojti protiv samozvanca,nezria on ejio vyslal podalse.Bolsinstvo u nix prizyvniki,oni nebudet idti protiv naroda,daze naooborot mozet napravit oruzyje protiv xunti
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27.08.2020 07:19 Ответить
Официальный Минск - это Лукашенко с Колей, шо ли? Призвали этих двух уплюдков шоб они перестали бить стадо? Так посмотрите на СевКорею. Много там действуют призывы?
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27.08.2020 07:34 Ответить
 
 