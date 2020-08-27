Послы стран ЕС призвали официальный Минск прекратить преследования по политическим мотивам
Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель и послы стран ЕС призывали официальный Минск прекратить запугивания и преследования по политическим мотивам.
"В очередной раз мы призываем действующие власти Беларуси обеспечить верховенство права в соответствии со своими конституционными и международными обязательствами. Право народа Беларуси на мирный и безопасный протест должно быть гарантировано. Запугивание и преследование по политическим мотивам должно прекратиться", - говорится в заявлении глав европейских дипмиссий в Минске, опубликованном представительством ЕС, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В представительстве также отметили, что дипломаты "выражают поддержку белорусам, которые были подвергнуты произвольным арестам и стали жертвами злоупотреблений и насилия в последние недели и месяцы, в то время как они действовали и протестовали мирно против нарушений их фундаментальных прав".
"Полное и прозрачное расследование (случаев применения насилия со стороны правоохранительных органов - ИФ) - ключ к мирному разрешению кризиса в Беларуси", - подчеркнули в дипмиссии.
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. По информации белорусских властей, погибло трое человек, ООН заявляет о гибели четверых. К настоящему времени до сих пор не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.
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Как раз на эту тему мой пост ниже...
Помню, был у меня таракан на кухне
И вот, сколько я его не призывал к примерению, всё было бесполезно!
Еще и омоновцы его шлялись постоянно повсюду...
Потом угостил его, и собратьев его, интересными крышечками, и исчез он со своей сворой навсегда...
Как-то так
Или этого зарвавшегося маразматика берегут для Гаагского Трибунала???
"Беларусь - не Европа. Она находится на границе с Европой, между Европой и Россией". https://uk.reuters.com/article/uk-belarus-election-eu-sanctions-idUKKCN25F0PI Слова еврокомиссара по промышленности Тьерри Бретона вызвали у многих удивление. Его помощнику пришлось объяснять, что Бретон имел в виду политику, а не географию. Но это не помогло.(С)
потому, что подобные заявления высокопоставленных чиновников ЕС могут означать готовность Евросоюза по-прежнему признавать Беларусь сферой влияния Москвы со всеми вытекающими обстоятельствами: когда после не соответствующих международным стандартам выборов и репрессий в Беларуси ЕС лишь ограничивается традиционными заявлениями о глубокой обеспокоенности, ставшими уже давно политическим мемом, а еще не слишком болезненными санкциями в отношении Александра Лукашенко и его окружения, к которым ему с конца 1990-х не привыкать и которые смягчаются всякий раз, когда в Брюсселе видят намеки на либерализацию белорусского режима.(С)
Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности https://www.politico.eu/article/eu-leaders-bark-on-belarus-but-dont-bite/ в интервью изданию Politico говорит, что "для Франции и Германии, да и не только для них, сейчас неподходящее время идти на жесткую конфронтацию с Россией. Но не надо называть это слабостью - это просто прагматизм".
Российский фактор стал не просто важным, а едва ли не определяющим в политике ЕС по отношению к событиям в Беларуси.
По словам отвечающего за внешнюю политику ЕС Бореля, Брюссель находится в постоянном контакте с Москвой: "Председатель Евросовета уже говорил с президентом Путиным и с министром Лавровым, чтобы избежать непонимания, и чтобы с российской стороны не было решений, которые могли бы дестабилизировать ситуацию".(С)
... все это вместе означает, что действия ЕС вряд ли станут решающим фактором в разрешении белорусского кризиса.(С)