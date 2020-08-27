Посли країн ЄС закликали офіційний Мінськ припинити переслідування за політичними мотивами
Глава представництва ЄС в Білорусі Дірк Шубель і посли країн ЄС закликали офіційний Мінськ припинити залякування і переслідування з політичних мотивів.
"Укотре ми закликаємо чинну владу Білорусі забезпечити верховенство права відповідно до своїх конституційних і міжнародних зобов'язань. Право народу Білорусі на мирний і безпечний протест має бути гарантовано. Залякування і переслідування з політичних мотивів має припинитися", - йдеться в заяві глав європейських дипмісій у Мінську, опублікованій представництвом ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У представництві також зазначили, що дипломати "висловлюють підтримку білорусам, які були піддані довільним арештам і стали жертвами зловживань і насильства за останні тижні і місяці, оскільки вони діяли і протестували мирно проти порушень їхніх фундаментальних прав".
"Повне і прозоре розслідування (випадків застосування насильства з боку правоохоронних органів - ІФ) - ключ до мирного вирішення кризи в Білорусі", - зазначили в дипмісії.
У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цей пост з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%.
Всього в ході акцій протесту було затримано майже 7 тис. людей. За інформацією білоруської влади, загинуло троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох. Дотепер не відомо про порушення кримінальних справ стосовно працівників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство під час затримань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как раз на эту тему мой пост ниже...
Помню, был у меня таракан на кухне
И вот, сколько я его не призывал к примерению, всё было бесполезно!
Еще и омоновцы его шлялись постоянно повсюду...
Потом угостил его, и собратьев его, интересными крышечками, и исчез он со своей сворой навсегда...
Как-то так
Или этого зарвавшегося маразматика берегут для Гаагского Трибунала???
"Беларусь - не Европа. Она находится на границе с Европой, между Европой и Россией". https://uk.reuters.com/article/uk-belarus-election-eu-sanctions-idUKKCN25F0PI Слова еврокомиссара по промышленности Тьерри Бретона вызвали у многих удивление. Его помощнику пришлось объяснять, что Бретон имел в виду политику, а не географию. Но это не помогло.(С)
потому, что подобные заявления высокопоставленных чиновников ЕС могут означать готовность Евросоюза по-прежнему признавать Беларусь сферой влияния Москвы со всеми вытекающими обстоятельствами: когда после не соответствующих международным стандартам выборов и репрессий в Беларуси ЕС лишь ограничивается традиционными заявлениями о глубокой обеспокоенности, ставшими уже давно политическим мемом, а еще не слишком болезненными санкциями в отношении Александра Лукашенко и его окружения, к которым ему с конца 1990-х не привыкать и которые смягчаются всякий раз, когда в Брюсселе видят намеки на либерализацию белорусского режима.(С)
Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности https://www.politico.eu/article/eu-leaders-bark-on-belarus-but-dont-bite/ в интервью изданию Politico говорит, что "для Франции и Германии, да и не только для них, сейчас неподходящее время идти на жесткую конфронтацию с Россией. Но не надо называть это слабостью - это просто прагматизм".
Российский фактор стал не просто важным, а едва ли не определяющим в политике ЕС по отношению к событиям в Беларуси.
По словам отвечающего за внешнюю политику ЕС Бореля, Брюссель находится в постоянном контакте с Москвой: "Председатель Евросовета уже говорил с президентом Путиным и с министром Лавровым, чтобы избежать непонимания, и чтобы с российской стороны не было решений, которые могли бы дестабилизировать ситуацию".(С)
... все это вместе означает, что действия ЕС вряд ли станут решающим фактором в разрешении белорусского кризиса.(С)