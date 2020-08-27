Посли країн ЄС закликали офіційний Мінськ припинити переслідування за політичними мотивами

Глава представництва ЄС в Білорусі Дірк Шубель і посли країн ЄС закликали офіційний Мінськ припинити залякування і переслідування з політичних мотивів.

"Укотре ми закликаємо чинну владу Білорусі забезпечити верховенство права відповідно до своїх конституційних і міжнародних зобов'язань. Право народу Білорусі на мирний і безпечний протест має бути гарантовано. Залякування і переслідування з політичних мотивів має припинитися", - йдеться в заяві глав європейських дипмісій у Мінську, опублікованій представництвом ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У представництві також зазначили, що дипломати "висловлюють підтримку білорусам, які були піддані довільним арештам і стали жертвами зловживань і насильства за останні тижні і місяці, оскільки вони діяли і протестували мирно проти порушень їхніх фундаментальних прав".

Також дивіться: "На підлогу, #балом донизу! Обличчям вниз, на х#й! Тварина, бл#дь", - затриманий на акції в Білорусі зняв, що відбувалося в автозаку. ВIДЕО

"Повне і прозоре розслідування (випадків застосування насильства з боку правоохоронних органів - ІФ) - ключ до мирного вирішення кризи в Білорусі", - зазначили в дипмісії.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цей пост з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%.

Всього в ході акцій протесту було затримано майже 7 тис. людей. За інформацією білоруської влади, загинуло троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох. Дотепер не відомо про порушення кримінальних справ стосовно працівників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство під час затримань.

Також дивіться: ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж