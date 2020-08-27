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Новини Революція в Білорусі
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Посли країн ЄС закликали офіційний Мінськ припинити переслідування за політичними мотивами

Посли країн ЄС закликали офіційний Мінськ припинити переслідування за політичними мотивами

Глава представництва ЄС в Білорусі Дірк Шубель і посли країн ЄС закликали офіційний Мінськ припинити залякування і переслідування з політичних мотивів.

"Укотре ми закликаємо чинну владу Білорусі забезпечити верховенство права відповідно до своїх конституційних і міжнародних зобов'язань. Право народу Білорусі на мирний і безпечний протест має бути гарантовано. Залякування і переслідування з політичних мотивів має припинитися", - йдеться в заяві глав європейських дипмісій у Мінську, опублікованій представництвом ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У представництві також зазначили, що дипломати "висловлюють підтримку білорусам, які були піддані довільним арештам і стали жертвами зловживань і насильства за останні тижні і місяці, оскільки вони діяли і протестували мирно проти порушень їхніх фундаментальних прав".

Також дивіться: "На підлогу, #балом донизу! Обличчям вниз, на х#й! Тварина, бл#дь", - затриманий на акції в Білорусі зняв, що відбувалося в автозаку. ВIДЕО

"Повне і прозоре розслідування (випадків застосування насильства з боку правоохоронних органів - ІФ) - ключ до мирного вирішення кризи в Білорусі", - зазначили в дипмісії.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цей пост з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основну опонентку Світлану Тіхановську - 10,12%.

Всього в ході акцій протесту було затримано майже 7 тис. людей. За інформацією білоруської влади, загинуло троє людей, ООН заявляє про загибель чотирьох. Дотепер не відомо про порушення кримінальних справ стосовно працівників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство під час затримань.

Також дивіться: ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7925) посол (1096) Євросоюз (13322)


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Топ коментарі
+7
Ага!
Помню, был у меня таракан на кухне
И вот, сколько я его не призывал к примерению, всё было бесполезно!
Еще и омоновцы его шлялись постоянно повсюду...
Потом угостил его, и собратьев его, интересными крышечками, и исчез он со своей сворой навсегда...
Как-то так
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27.08.2020 00:59
+5
Мне кажется, что Луке по барабану все.
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27.08.2020 00:59
+4
До кого закликають ЄСівські можновладці? До нелегітимної влади Бєларусі?
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27.08.2020 00:54
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А озаботились?
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27.08.2020 00:47 Відповісти
Да, как обычно.
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27.08.2020 00:50 Відповісти
Дуже глибоко, як вони це вміють.
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27.08.2020 07:56 Відповісти
До кого закликають ЄСівські можновладці? До нелегітимної влади Бєларусі?
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27.08.2020 00:54 Відповісти
Мне кажется, что Луке по барабану все.
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27.08.2020 00:59 Відповісти
Угу...
Как раз на эту тему мой пост ниже...
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27.08.2020 01:01 Відповісти
Ага!
Помню, был у меня таракан на кухне
И вот, сколько я его не призывал к примерению, всё было бесполезно!
Еще и омоновцы его шлялись постоянно повсюду...
Потом угостил его, и собратьев его, интересными крышечками, и исчез он со своей сворой навсегда...
Как-то так
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27.08.2020 00:59 Відповісти
Взбесившегося придурка Лукашеску пора уже просто пристрелить.
Или этого зарвавшегося маразматика берегут для Гаагского Трибунала???
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27.08.2020 01:01 Відповісти
Так таракан трубку не берёт .
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27.08.2020 01:06 Відповісти
Прям как дети. Вы еще ***** попросите помочь урегулировать Луке конфликт с опозицией. ***** с етим очень хорошо справляется и со своей опозицией уже конфликт решил.
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27.08.2020 01:26 Відповісти
On mozet potomu sto armija realno tam podkontrolna raske,ix jest vojenije tam takze.Prikazi armiji otdajiot kreml,Luka tolko fon
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27.08.2020 07:35 Відповісти
А його і просити не треба, Гібридно він вже там давно зі своїми "тараканами".
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27.08.2020 07:58 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-53910587 Есть ли у ЕС план для Беларуси и почему Лукашенко не доверяет никому

"Беларусь - не Европа. Она находится на границе с Европой, между Европой и Россией". https://uk.reuters.com/article/uk-belarus-election-eu-sanctions-idUKKCN25F0PI Слова еврокомиссара по промышленности Тьерри Бретона вызвали у многих удивление. Его помощнику пришлось объяснять, что Бретон имел в виду политику, а не географию. Но это не помогло.(С)

потому, что подобные заявления высокопоставленных чиновников ЕС могут означать готовность Евросоюза по-прежнему признавать Беларусь сферой влияния Москвы со всеми вытекающими обстоятельствами: когда после не соответствующих международным стандартам выборов и репрессий в Беларуси ЕС лишь ограничивается традиционными заявлениями о глубокой обеспокоенности, ставшими уже давно политическим мемом, а еще не слишком болезненными санкциями в отношении Александра Лукашенко и его окружения, к которым ему с конца 1990-х не привыкать и которые смягчаются всякий раз, когда в Брюсселе видят намеки на либерализацию белорусского режима.(С)
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27.08.2020 01:38 Відповісти
Слова еврокомиссара по промышленности Тьерри Бретона о месте Беларуси в Европе не являются исключением. Верховный представитель по внешней политике и безопасности ЕС Жозеп Боррель https://elpais.com/internacional/2020-08-22/borrell-lukashenko-es-como-maduro-no-le-reconocemos-pero-hay-que-tratarle.html в интервью испанскому изданию El Pais сказал , что "белорусы не выбирают папу или маму. Они просто требуют свободы и гражданских прав. На демонстрациях нет европейских флагов. И ЕС тем более не намерен превратить Беларусь во вторую Украину".(с)

Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности https://www.politico.eu/article/eu-leaders-bark-on-belarus-but-dont-bite/ в интервью изданию Politico говорит, что "для Франции и Германии, да и не только для них, сейчас неподходящее время идти на жесткую конфронтацию с Россией. Но не надо называть это слабостью - это просто прагматизм".
Российский фактор стал не просто важным, а едва ли не определяющим в политике ЕС по отношению к событиям в Беларуси.
По словам отвечающего за внешнюю политику ЕС Бореля, Брюссель находится в постоянном контакте с Москвой: "Председатель Евросовета уже говорил с президентом Путиным и с министром Лавровым, чтобы избежать непонимания, и чтобы с российской стороны не было решений, которые могли бы дестабилизировать ситуацию".(С)
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27.08.2020 01:41 Відповісти
А это означает, что любые действия Брюсселя будут совершаться с оглядкой на Москву, что сильно сокращает возможности давления ЕС на Александра Лукашенко с целью заставить его пойти на диалог с оппозицией и добиваться новых выборов.(С)

... все это вместе означает, что действия ЕС вряд ли станут решающим фактором в разрешении белорусского кризиса.(С)
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27.08.2020 01:43 Відповісти
Да кроме США,Польши и стран Балтии ни один здравый у нас и не надеется.Ну за Украиной ещё Канада горой,и то это при Порохе было.А при Зеле об Украине уже и эти не вспоминают.
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27.08.2020 02:17 Відповісти
п(ОСЛЫ) стран ЕС дружно что-то там проблеяли. Наверное с целью "испугать" волка.
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27.08.2020 02:48 Відповісти
Все за стандартною схемою........
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27.08.2020 04:40 Відповісти
Послы стран ЕС призвали официальный Минск прекратить преследования по политическим мотивам - Цензор.НЕТ 4784
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27.08.2020 05:30 Відповісти
При владі.
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27.08.2020 07:59 Відповісти
Краснопузый колхозник и КГБист,это что Джугашвили и чЛенин...
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27.08.2020 06:30 Відповісти
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27.08.2020 06:31 Відповісти
Мурло Мавзолейное для всего Мира сказало Мочить в сортире... Навальный может и ваыживет в этом спектакеле для дебилов...
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27.08.2020 06:34 Відповісти
Призвали ,...вот уроды ,хватит призывать пора действовать , террористы удерживают В заложниках целую страну. Это получается ,как если бы в соседской квартире постоянно насиловали и избивали женщин и детей ,они бы тоже призывали к насильнику. А может быть пора взломать двери и арестовать Злодея😡
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27.08.2020 06:53 Відповісти
Для ЕС Белорусь страна Изгой уже 26 лет.
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27.08.2020 07:01 Відповісти
Omon poka poderzyvajet samozvanca,te jest ne liudi im xoroso platyt imejut privilegiji,tam sadisti iz nix bolsinstvo.A vot armija mozet pojti protiv samozvanca,nezria on ejio vyslal podalse.Bolsinstvo u nix prizyvniki,oni nebudet idti protiv naroda,daze naooborot mozet napravit oruzyje protiv xunti
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27.08.2020 07:19 Відповісти
Официальный Минск - это Лукашенко с Колей, шо ли? Призвали этих двух уплюдков шоб они перестали бить стадо? Так посмотрите на СевКорею. Много там действуют призывы?
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27.08.2020 07:34 Відповісти
 
 