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Новости Коронавирус и карантин
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Смертность от COVID-19 может вырасти к зиме, - ВОЗ

Смертность от COVID-19 может вырасти к зиме, - ВОЗ

Коронавирус усилится ближе к зиме. Тогда же может вырасти смертность пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

"Смертность от Covid-19 может вырасти к зиме. В холодное время, люди меньше времени будут проводить на улице, а больше в помещениях", - заявил региональный директор.

С приближением зимы, младшая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

"Потому возрастет количество заражений и госпитализаций. А смертность от коронавируса в поколения 60+ высока", — добавил Клюге.

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Напмним, ранее в ВОЗ сообщили, что коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19 - по крайней мере, сегодня на это рассчитывать нельзя.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в Беларуси, не смотря на скопление протестующих с одной стороны, и карательных войск с другой, нет информации о каких-либо вспышках вирусных заболеваний...
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27.08.2020 14:29
+1
Любопытно, а кто может дать такую инфу?
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27.08.2020 14:34
+1
Как обычно - профильные учреждения регулярно подают отчеты о своей деятельности, как правило они не засекречены.
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27.08.2020 14:36
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Необходимо обратить внимание на тот факт, что в Беларуси, не смотря на скопление протестующих с одной стороны, и карательных войск с другой, нет информации о каких-либо вспышках вирусных заболеваний...
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27.08.2020 14:29 Ответить
Так там нет во власти ставленников рептилоидов.
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27.08.2020 14:53 Ответить
По-ходу там счас вообще власти нет.
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27.08.2020 14:54 Ответить
Любопытно, а кто может дать такую инфу?
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27.08.2020 14:34 Ответить
Как обычно - профильные учреждения регулярно подают отчеты о своей деятельности, как правило они не засекречены.
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27.08.2020 14:36 Ответить
Хрен мы 60+ будем сидеть дома, будем бегать вокруг дома, повышая свой иммунитет.
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27.08.2020 14:52 Ответить
Если уж бегать, то на Банковую. И себе иммунитет повысить, и вiслюку оманскому энурез поддержать.
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27.08.2020 14:56 Ответить
Обезьяна эфиопская уже свалила в родные джунгли, не ?
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27.08.2020 14:53 Ответить
разве есть какая- тостатистика,которая указывает о том,что в зимнее времья смертность уменшилась ??что естественно,то выдадут за прибыль коронавирусный муйни...
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27.08.2020 15:26 Ответить
В начале лета говорили,что с наступлением жары "пандемия" не пойдет на спад. Так какого тогда может увеличиться смертность с наступлением холодов? Нам похоже опять врут все ВОЗ, МОЗ и все остальные заинтересованные люди.
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27.08.2020 15:38 Ответить
Убиває не КОВІД убиває наша медицина
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27.08.2020 15:39 Ответить
"Смертность от COVID-19 может вырасти к зиме"- влажные мечты ВОЗ
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27.08.2020 17:03 Ответить
Но, не всё так печально..
Смею предположить, что рождаемость от COVID-19 сможет вырасти уже к лету )))

Поскольку, цитирую:"С приближением зимы, младшая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением"
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27.08.2020 23:10 Ответить
 
 