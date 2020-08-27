Смертность от COVID-19 может вырасти к зиме, - ВОЗ
Коронавирус усилится ближе к зиме. Тогда же может вырасти смертность пациентов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.
"Смертность от Covid-19 может вырасти к зиме. В холодное время, люди меньше времени будут проводить на улице, а больше в помещениях", - заявил региональный директор.
С приближением зимы, младшая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.
"Потому возрастет количество заражений и госпитализаций. А смертность от коронавируса в поколения 60+ высока", — добавил Клюге.
Напмним, ранее в ВОЗ сообщили, что коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19 - по крайней мере, сегодня на это рассчитывать нельзя.
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Смею предположить, что рождаемость от COVID-19 сможет вырасти уже к лету )))
Поскольку, цитирую:"С приближением зимы, младшая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением"