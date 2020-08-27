Смертність від COVID-19 може зрости до зими, - ВООЗ

Коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Факти", про це заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

"Смертність від COVID-19 може зрости до зими. У холодну пору люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше у приміщеннях", – заявив регіональний директор.

З наближенням зими молодша вікова група увійде в більш тісний контакт із літнім населенням.

"Тому зросте кількість заражень і госпіталізацій. А смертність від коронавірусу в покоління 60+ висока", - додав Клюге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 на Київщині щодня погіршується: є серйозні передумови для посилення карантину, - ОДА

Нагадаємо, раніше в ВООЗ повідомили, що колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, що спричинив пандемію COVID-19, - принаймні сьогодні на це розраховувати не можна.