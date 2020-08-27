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Новини Коронавірус і карантин
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Смертність від COVID-19 може зрости до зими, - ВООЗ

Смертність від COVID-19 може зрости до зими, - ВООЗ

Коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Факти", про це заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

"Смертність від COVID-19 може зрости до зими. У холодну пору люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше у приміщеннях", – заявив регіональний директор.

З наближенням зими молодша вікова група увійде в більш тісний контакт із літнім населенням.

"Тому зросте кількість заражень і госпіталізацій. А смертність від коронавірусу в покоління 60+ висока", - додав Клюге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 на Київщині щодня погіршується: є серйозні передумови для посилення карантину, - ОДА

Нагадаємо, раніше в ВООЗ повідомили, що колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, що спричинив пандемію COVID-19, - принаймні сьогодні на це розраховувати не можна.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в Беларуси, не смотря на скопление протестующих с одной стороны, и карательных войск с другой, нет информации о каких-либо вспышках вирусных заболеваний...
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27.08.2020 14:29
+1
Любопытно, а кто может дать такую инфу?
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27.08.2020 14:34
+1
Как обычно - профильные учреждения регулярно подают отчеты о своей деятельности, как правило они не засекречены.
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27.08.2020 14:36
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Необходимо обратить внимание на тот факт, что в Беларуси, не смотря на скопление протестующих с одной стороны, и карательных войск с другой, нет информации о каких-либо вспышках вирусных заболеваний...
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27.08.2020 14:29 Відповісти
Так там нет во власти ставленников рептилоидов.
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27.08.2020 14:53 Відповісти
По-ходу там счас вообще власти нет.
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27.08.2020 14:54 Відповісти
Любопытно, а кто может дать такую инфу?
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27.08.2020 14:34 Відповісти
Как обычно - профильные учреждения регулярно подают отчеты о своей деятельности, как правило они не засекречены.
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27.08.2020 14:36 Відповісти
Хрен мы 60+ будем сидеть дома, будем бегать вокруг дома, повышая свой иммунитет.
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27.08.2020 14:52 Відповісти
Если уж бегать, то на Банковую. И себе иммунитет повысить, и вiслюку оманскому энурез поддержать.
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27.08.2020 14:56 Відповісти
Обезьяна эфиопская уже свалила в родные джунгли, не ?
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27.08.2020 14:53 Відповісти
разве есть какая- тостатистика,которая указывает о том,что в зимнее времья смертность уменшилась ??что естественно,то выдадут за прибыль коронавирусный муйни...
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27.08.2020 15:26 Відповісти
В начале лета говорили,что с наступлением жары "пандемия" не пойдет на спад. Так какого тогда может увеличиться смертность с наступлением холодов? Нам похоже опять врут все ВОЗ, МОЗ и все остальные заинтересованные люди.
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27.08.2020 15:38 Відповісти
Убиває не КОВІД убиває наша медицина
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27.08.2020 15:39 Відповісти
"Смертность от COVID-19 может вырасти к зиме"- влажные мечты ВОЗ
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27.08.2020 17:03 Відповісти
Но, не всё так печально..
Смею предположить, что рождаемость от COVID-19 сможет вырасти уже к лету )))

Поскольку, цитирую:"С приближением зимы, младшая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением"
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27.08.2020 23:10 Відповісти
 
 