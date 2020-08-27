РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11297 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
13 888 54

В СНБО прогнозируют трехкратное увеличение числа больных Covid-19 через 2 месяца

В СНБО прогнозируют трехкратное увеличение числа больных Covid-19 через 2 месяца

Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоялось совещание по вопросу прогнозирования распространения COVID-19 в Украине.

В совещании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, первый заместитель министра финансов Украины Денис Улютин, первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко, заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук, заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев, представители ЦИК, Госпродспоживслужбы , Национальной службы здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Во время совещания обсуждались вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии COVID-19 в осенний период, в частности в контексте начала нового учебного года в учреждениях среднего и высшего образования и проведения выборов в местные советы 25 октября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Местные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, - Данилов

Секретарь СНБО Украины отметил, что по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут соблюдать правил карантина. "По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения (по состоянию на утро 27 августа в Украине зарегистрированы 112 059 случаев  COVID-19. - Ред.), и мы должны быть к этому готовы", - сказал он.

По его словам, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезнью в период с 29 августа до 10 сентября с.г.

По словам премьер-министра Украины Шмыгаля, эпидемия во всем мире происходит волнообразно. Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости. Поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям, подчеркнул он.

Во время совещания отмечалось, что медицинские учреждения готовы к приему больных коронавирусной болезнью учитывая текущую динамику заболеваемости. Министр здравоохранения Украины Степанов отметил, что медицинская система снабжена достаточным количеством аппаратов ИВЛ, передвижных рентгенов и средств индивидуальной защиты. Он также сообщил, что сейчас с Министерством финансов согласовывается вопрос по закупке медицинского препарата "Ремдесивир" для 8 тыс. пациентов. Продолжаются клинические испытания отечественных лекарственных средств, в частности, "Биовен", которые должны завершиться в сентябре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав пересмотрел рекомендации по захоронению умерших с COVID-19: можно хоронить не в герметичном пакете-мешке, - Ляшко

Министр здравоохранения Украины отметил, что совместно с ЦИК был наработан четкий план функционирования избирательных комиссий в условиях эпидемии.

Данилов выразил убеждение, что весь этот процесс должен происходить максимально публично: "Необходимо привлекать общественность к обсуждению. Все члены избирательного процесса должны знать алгоритм действия при выборе в условиях карантина".

Автор: 

Данилов Алексей (1066) карантин (16729) СНБО (4430) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
зеленые долбоящеры уже просрали короновирусный фонд, а в больницах с ковид больными до сих пор нет элементарного. Зато клевые видосики с квартальным идиотом каждый день. Цирк, а не страна.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:23
+14
Нет в мире более страшной инфекции, чем ЗЕбилы
показать весь комментарий
27.08.2020 17:25
+7
Как раз к выборам. Ага. Это по пессимистическому сценарию выборов зелебобиков?..
показать весь комментарий
27.08.2020 17:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как раз к выборам. Ага. Это по пессимистическому сценарию выборов зелебобиков?..
показать весь комментарий
27.08.2020 17:09 Ответить
Это по сценарию мировых и наших сатанистов у власти, которые превращают людей в рабов с помощью такого вранья как пандемия и карантин.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:25 Ответить
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал пандемию "торнадо с длинным хвостом "

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют в скором времени увеличение числа смертельных случаев от https://glavred.info/virus/koronavirus-novosti-v-voz-predupredili-ob-uhudshenii-situacii-koronavirus-novosti-10185926.html пандемии китайского коронавируса Covid-19.
Об этом http://www.theguardian.com/world/live/2020/aug/27/coronavirus-live-blog-france-italy-hit-post-lockdown-case-highs-as-global-infections-top-24m?page=with:block-5f47801e8f08f9fdc758f4db#block-5f47801e8f08f9fdc758f4db сообщает британское издание The Guardian . По данным экспертов, ближе к зиме 2020/2021 года число смертельных случаев может увеличиться, поскольку сравнительно молодая возрастная группа жителей Земли войдет в более тесный контакт с пожилым населением.
показать весь комментарий
27.08.2020 19:02 Ответить
С длинным хвостом, с рогами и копытами.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:03 Ответить
И эти же роги постоянно спамят мои комментарии, рептилоиды. А я написала чей это сценарий - ложнопандемии и липокороны - Это по сценарию мировых и наших сатанистов у власти, которые превращают людей в рабов с помощью такого вранья как пандемия и карантин.
показать весь комментарий
27.08.2020 21:05 Ответить
Я так розумію, що навіть сама влада визнає, що при них оптимістичні сценарії нам не світять.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:31 Ответить
Не нам, а им...
показать весь комментарий
27.08.2020 17:32 Ответить
Взагалі-то їм - "какая разніца". Притомні до них оптимізму і так не відчували, лише рядові зебіли чомусь палали оптимізмом до цієї влади. Дехто ще дотепер оптимізує.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:35 Ответить
вам отаких пісьок-місісьок не вистачало, зебіли?
показать весь комментарий
27.08.2020 17:11 Ответить
Гундяй,утебе,ЗА ФРОЙДОМ, явно виражені сексуальні проблеми.. ВСюди "піськи" ввижаються )))
показать весь комментарий
27.08.2020 19:15 Ответить
За песимістичним сценарієм через два місяці в Україні кількість виявлених випадків COVID-19 збільшиться в 3 рази, - Данілов - Цензор.НЕТ 1293
показать весь комментарий
27.08.2020 19:39 Ответить
Сценарий в 95 квартале писали?
показать весь комментарий
27.08.2020 17:13 Ответить
Вас коронавирус не спасет "слуги" народа.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:15 Ответить
Все поняли, Слуги Народные?
Под ИВЛ пожалуйте, приглашают.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
показать весь комментарий
27.08.2020 17:15 Ответить
А по оптимистическому заразятся в основном АП и ВР и к весне все будет хорошо
показать весь комментарий
27.08.2020 17:16 Ответить
Я вже стерла літери на клаві, щоразу повторюючи: Не кажи гоп... Коли було по 500-600 випадків на добу, аж пищали, що це в нас уже "вершина айсбергу" і 3 - 5 травня буде пік захворюваності. Наголошую, що я не радію тому.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:21 Ответить
ЗЕбилы в тысячи раз страшнее короны
показать весь комментарий
27.08.2020 17:21 Ответить
Пусть в школи побольше детей напихают - будет в 3 раза больше не через 2 месяца а через 1. Слуги урода *****
показать весь комментарий
27.08.2020 17:22 Ответить
зеленые долбоящеры уже просрали короновирусный фонд, а в больницах с ковид больными до сих пор нет элементарного. Зато клевые видосики с квартальным идиотом каждый день. Цирк, а не страна.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:23 Ответить
Нет в мире более страшной инфекции, чем ЗЕбилы
показать весь комментарий
27.08.2020 17:25 Ответить
Заражаемость 73%, лечению не поддается.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:51 Ответить
у порохоботів параноя прогресує ....

ТЕМА про Ковід,нагадую...
показать весь комментарий
27.08.2020 19:04 Ответить
Угу. Все залежить від того, який сценарій вирішать втілювати в життя наші санепідеміки.
За песимістичним сценарієм до кінця року число жертв коронавірусу зросте у 10 разів - будєм рєалізовивать?
https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend
показать весь комментарий
27.08.2020 17:29 Ответить
Это их хотелки довести липовые циферки до этого уровня и разворовать еще пару раз по 60 ярдов.. Как никто не знал вокруг больных в марте так и сейчас больные только со слов афериста Степанова
показать весь комментарий
27.08.2020 17:43 Ответить
Увага!

Триває Акція Лахті "Заражайся Україно весело і здихай" !!

переможцям гарантується поліетиленовий мішок "на весь зріст",поштівка з подякою від путіна особисто і згадка у біжучій "поминальній стрічці" сайту Лєнта .сру.
показать весь комментарий
27.08.2020 19:42 Ответить
Ну конечно,приходишь с аллергией,но учитывая 300% надбавку за больного с covid,безусловно уходишь или нет именно с ним!
показать весь комментарий
27.08.2020 17:47 Ответить
у зебыдла кроме ковида, проблем в стране нет.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:51 Ответить
Очевидно что будет наихудший сценарий, так как прктически по всей стране все забили на меры предосторожности. А власти на все это смотрят сквозь пальцы. Их больше волнует рейтинг.
показать весь комментарий
27.08.2020 17:54 Ответить
Через коронавірус у Парижі зобов'язують носити маски на вулиці

Через зростання захворюваності на коронавірус влада Парижа ухвалила рішення про обов'язкове носіння масок на всіх вулицях столиці.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
За його словами, зараз вірус поширюється по всій країні, тому для стримування коронавірусу буде ухвалена умова обов'язкового носіння маски.
Читайте: https://fakty.com.ua/ua/svit/20200821-yevropi-ne-potriben-povtornyj-karantyn-vooz/ Європі не потрібен повторний карантин - ВООЗ
Також Жан Кастекс зазначив, що спалах Covid-19 може вийти з-під контролю, якщо не будуть прийняті швидкі заходи.
- Поширення епідемії може стати експоненціальним, якщо ми не відреагуємо швидко, - сказав Кастекс.
21 липня Франція ввела обов'язкове носіння маски в закритих громадських місцях. На початку серпня це стало обов'язковою умовою перебування на відкритому повітрі в багатолюдних частинах столиці.
У четвер, 27 серпня, у Франції зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусів з травня. За добу підтвердилися більше 5 тис. Нових випадків. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні досягла 253, 5 тис.
показать весь комментарий
27.08.2020 19:48 Ответить
догоняем Францию....
показать весь комментарий
27.08.2020 22:14 Ответить
Именно в странах, где принудительно одели все население в маски даже на улицах, самый высокий рост количества инфицированных за последних два месяца.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/france/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/spain/

Сравните это со Швецией и Беларусью, где нет принуждения к ношению масок.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
показать весь комментарий
28.08.2020 13:57 Ответить
в китаї?

а у франції власне заставили носити маски НЕДАВНО у людних місцях...
І таєм ШТРАФИ ЩО ДІЮТЬ..
бо не ідіотські,як в нас..
показать весь комментарий
28.08.2020 18:03 Ответить
А какие меры?
Мыть подъезды хлоркой, так ее вирус не боится
Мыть руки мылом, передача через предметы маловероятна\
Носить маски, уже говорят что через выдыхаемый воздух передается от которого маска не спасает
Иммунитет , уже доказаны повторные случаи заражения
А какие меры?
показать весь комментарий
27.08.2020 20:04 Ответить
Только социальная дистанция. И надежда на счастливую звезду. Сейчас заражен примерно каждый тысячный житель страны. Когда дойдет до каждого сотого, будет веселее.
показать весь комментарий
28.08.2020 12:20 Ответить
Включить собственную голову и выполнять давно известные правила гигиены в период всплесков ОРЗ и гриппа.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:00 Ответить
Флаг в руки особенно в час пик в метро, в маршрутке!
показать весь комментарий
28.08.2020 19:40 Ответить
С Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 млн грн на средства защиты медиков, в то время, как Порошенко уже потратил 100 млн
Популярный украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет на своей странице в Facebook, журналисты Бигус.инфо сообщили, что по состоянию на 20 августа с Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 миллионов гривен на средства защиты медиков. Порошенко на этот же момент потратил на защитные костюмы для врачей 100 миллионов гривен.
https://www.replyua.net/koronavirus/220679-politolog-s-fonda-borby-s-sovid-19-vydeleno-lish-37-mln-grn-na-sredstva-zaschity-medikov-v-to-vremya-kak-poroshenko-uzhe-potratil-100-mln.html
показать весь комментарий
27.08.2020 18:11 Ответить
читайте уважніше..


ПЕРЕД ОСІННІМИ виборами Пєтя вже попіарився на лікарях на 3.7 млн доларів...
Що становить лише 1.5 відсотків від виведеного бабла,котре він надерибанив,будучи при владі, в офшори...
показать весь комментарий
27.08.2020 19:13 Ответить
Докази виведення бабла (посилання як мінімум) в студію!
показать весь комментарий
27.08.2020 19:59 Ответить
Я не розумію ... Для формування колективного імунітету, повинні перехворіти, по різних оцінках, 65-85 % населення.
Ну так з цього і треба виходити.
З такими темпами захворюваності, як зараз, карантин розтягнеться років на 10 ...
показать весь комментарий
27.08.2020 18:57 Ответить
КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ ПРОТи КОВІД -,,,УЙНЯ "від дурантинофілів",прихильників"швецько-білоруської моделі"...
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?

ученые лондонского King's College, с марта по июнь наблюдавшие за более чем 90 пациентами, установили, что концентрация антител в крови инфицированных достигала максимума через три недели после появления первых симптомов заболевания, а затем быстро, даже стремительно падала. На пике заболевания около 60 процентов демонстрировали сильный иммунный ответ, спустя три месяца его обнаружили только у 17 процентов.



Карл Лаутербах: Переболевшие COVID-19 попадают в группу риска

Именно это исследование побудило немецкого политика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) провозгласить 13 июля в Twitter фактический крах концепции коллективного иммунитета. Его заявление процитировали многие немецкие СМИ, поскольку бывший врач, считавшийся кандидатом на пост министра здравоохранения, является ведущим экспертом по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а она входят в правящую в ФРГ правительственную коалицию.
показать весь комментарий
27.08.2020 19:09 Ответить
О! Тим більше ... Повня фігня ...
показать весь комментарий
27.08.2020 20:06 Ответить
Дудрня розповсюджує антинаукові фейки псевдовчених
масовий Т-клітинний імунітет був і є завжди, саме завдяки йому 99% заражених сарс-ков-2 не мають навіть ніяких симптомів
показать весь комментарий
28.08.2020 09:50 Ответить
так цього і добиваються всіма силами. колись на ютубі бачив відос про те. що карантин хочуть зробити постійним .здається до того йде...
показать весь комментарий
27.08.2020 22:11 Ответить
Це тільки мені здається, що вони під видом карантину відтермінують місцеві вибори на кілька місяців, щоб проштовхнути зміни в законодавстві і провести місцеві вибори в Ордло?
показать весь комментарий
27.08.2020 19:58 Ответить
Навряд чи ... В ОРДЛО ніяких виборів по наших законах неможливі. Зараз точно.
показать весь комментарий
27.08.2020 20:07 Ответить
Так я ж і пишу: відкласти вибори, поки не внесуть відповідні зміни в законодавство. А домалювати цифри - то раз плюнути. Ясна річ, ні перевірити статистики, ні оскаржити неможливо
показать весь комментарий
27.08.2020 20:14 Ответить
а хоча б якісь ОПТИМІСТИЧНІ сценарії розглядаються??? Уроди мля...
показать весь комментарий
27.08.2020 22:19 Ответить
Я ДУМАЮ ПРИ ТАКОМ ПОДХОДЕ КАРАНТИНА ЛЕТ НА 5 ХВАТИТ.- ЛЕПОТА!
А может и не хватит. Может и на 10 лет растянется, пока все не переболеют и не выработается устойчивый иммунитет. Правда от экономических последствий вымрет в 10 раз больше
показать весь комментарий
27.08.2020 22:37 Ответить
Нагадує варіант Білорусі: черги на виборчих дільницях, фальсифікації і т.д. ЗЕсранці готують грунт.
показать весь комментарий
28.08.2020 09:21 Ответить
прямо по Штирлицу )))) запоминается всегда последняя фраза )))
кто про что - а выборы вне эпидемий и карантинов
показать весь комментарий
28.08.2020 09:27 Ответить
вже академія наук в березні напрогнозувала 22 мільйони хворих в Україні
йдіть в дупу із своїми безглуздими прогнозами
показать весь комментарий
28.08.2020 09:47 Ответить
Зеля сказал если мы не введем карантин к концу года будет 120 тыс трупов. Карантина фактически нет и шо? А в Беларуси ни фактически не теоритически не было карантина и где? Пугало ковидное .
показать весь комментарий
28.08.2020 11:24 Ответить
 
 