В СНБО прогнозируют трехкратное увеличение числа больных Covid-19 через 2 месяца

Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоялось совещание по вопросу прогнозирования распространения COVID-19 в Украине.

В совещании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, первый заместитель министра финансов Украины Денис Улютин, первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко, заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук, заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев, представители ЦИК, Госпродспоживслужбы , Национальной службы здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Во время совещания обсуждались вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии COVID-19 в осенний период, в частности в контексте начала нового учебного года в учреждениях среднего и высшего образования и проведения выборов в местные советы 25 октября.

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Секретарь СНБО Украины отметил, что по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут соблюдать правил карантина. "По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения (по состоянию на утро 27 августа в Украине зарегистрированы 112 059 случаев COVID-19. - Ред.), и мы должны быть к этому готовы", - сказал он.

По его словам, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезнью в период с 29 августа до 10 сентября с.г.

По словам премьер-министра Украины Шмыгаля, эпидемия во всем мире происходит волнообразно. Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости. Поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям, подчеркнул он.

Во время совещания отмечалось, что медицинские учреждения готовы к приему больных коронавирусной болезнью учитывая текущую динамику заболеваемости. Министр здравоохранения Украины Степанов отметил, что медицинская система снабжена достаточным количеством аппаратов ИВЛ, передвижных рентгенов и средств индивидуальной защиты. Он также сообщил, что сейчас с Министерством финансов согласовывается вопрос по закупке медицинского препарата "Ремдесивир" для 8 тыс. пациентов. Продолжаются клинические испытания отечественных лекарственных средств, в частности, "Биовен", которые должны завершиться в сентябре.

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Министр здравоохранения Украины отметил, что совместно с ЦИК был наработан четкий план функционирования избирательных комиссий в условиях эпидемии.

Данилов выразил убеждение, что весь этот процесс должен происходить максимально публично: "Необходимо привлекать общественность к обсуждению. Все члены избирательного процесса должны знать алгоритм действия при выборе в условиях карантина".