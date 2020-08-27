В СНБО прогнозируют трехкратное увеличение числа больных Covid-19 через 2 месяца
Под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоялось совещание по вопросу прогнозирования распространения COVID-19 в Украине.
В совещании приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская, первый заместитель министра финансов Украины Денис Улютин, первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко, заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук, заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев, представители ЦИК, Госпродспоживслужбы , Национальной службы здоровья Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Во время совещания обсуждались вопросы адаптации стратегии противодействия эпидемии COVID-19 в осенний период, в частности в контексте начала нового учебного года в учреждениях среднего и высшего образования и проведения выборов в местные советы 25 октября.
Секретарь СНБО Украины отметил, что по результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА" мониторинга можно спрогнозировать существенный рост количества новых случаев инфицирования, если граждане не будут соблюдать правил карантина. "По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тыс. случаев заражения (по состоянию на утро 27 августа в Украине зарегистрированы 112 059 случаев COVID-19. - Ред.), и мы должны быть к этому готовы", - сказал он.
По его словам, в связи с началом нового учебного года и активизацией избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусной болезнью в период с 29 августа до 10 сентября с.г.
По словам премьер-министра Украины Шмыгаля, эпидемия во всем мире происходит волнообразно. Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости. Поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям, подчеркнул он.
Во время совещания отмечалось, что медицинские учреждения готовы к приему больных коронавирусной болезнью учитывая текущую динамику заболеваемости. Министр здравоохранения Украины Степанов отметил, что медицинская система снабжена достаточным количеством аппаратов ИВЛ, передвижных рентгенов и средств индивидуальной защиты. Он также сообщил, что сейчас с Министерством финансов согласовывается вопрос по закупке медицинского препарата "Ремдесивир" для 8 тыс. пациентов. Продолжаются клинические испытания отечественных лекарственных средств, в частности, "Биовен", которые должны завершиться в сентябре.
Министр здравоохранения Украины отметил, что совместно с ЦИК был наработан четкий план функционирования избирательных комиссий в условиях эпидемии.
Данилов выразил убеждение, что весь этот процесс должен происходить максимально публично: "Необходимо привлекать общественность к обсуждению. Все члены избирательного процесса должны знать алгоритм действия при выборе в условиях карантина".
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют в скором времени увеличение числа смертельных случаев от https://glavred.info/virus/koronavirus-novosti-v-voz-predupredili-ob-uhudshenii-situacii-koronavirus-novosti-10185926.html пандемии китайского коронавируса Covid-19.
Об этом http://www.theguardian.com/world/live/2020/aug/27/coronavirus-live-blog-france-italy-hit-post-lockdown-case-highs-as-global-infections-top-24m?page=with:block-5f47801e8f08f9fdc758f4db#block-5f47801e8f08f9fdc758f4db сообщает британское издание The Guardian . По данным экспертов, ближе к зиме 2020/2021 года число смертельных случаев может увеличиться, поскольку сравнительно молодая возрастная группа жителей Земли войдет в более тесный контакт с пожилым населением.
Под ИВЛ пожалуйте, приглашают.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
ТЕМА про Ковід,нагадую...
За песимістичним сценарієм до кінця року число жертв коронавірусу зросте у 10 разів - будєм рєалізовивать?
https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend
Триває Акція Лахті "Заражайся Україно весело і здихай" !!
переможцям гарантується поліетиленовий мішок "на весь зріст",поштівка з подякою від путіна особисто і згадка у біжучій "поминальній стрічці" сайту Лєнта .сру.
Через зростання захворюваності на коронавірус влада Парижа ухвалила рішення про обов'язкове носіння масок на всіх вулицях столиці.
Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.
За його словами, зараз вірус поширюється по всій країні, тому для стримування коронавірусу буде ухвалена умова обов'язкового носіння маски.
Читайте: https://fakty.com.ua/ua/svit/20200821-yevropi-ne-potriben-povtornyj-karantyn-vooz/ Європі не потрібен повторний карантин - ВООЗ
Також Жан Кастекс зазначив, що спалах Covid-19 може вийти з-під контролю, якщо не будуть прийняті швидкі заходи.
- Поширення епідемії може стати експоненціальним, якщо ми не відреагуємо швидко, - сказав Кастекс.
21 липня Франція ввела обов'язкове носіння маски в закритих громадських місцях. На початку серпня це стало обов'язковою умовою перебування на відкритому повітрі в багатолюдних частинах столиці.
У четвер, 27 серпня, у Франції зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусів з травня. За добу підтвердилися більше 5 тис. Нових випадків. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні досягла 253, 5 тис.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/france/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belgium/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/spain/
Сравните это со Швецией и Беларусью, где нет принуждения к ношению масок.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/belarus/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
а у франції власне заставили носити маски НЕДАВНО у людних місцях...
І таєм ШТРАФИ ЩО ДІЮТЬ..
бо не ідіотські,як в нас..
Мыть подъезды хлоркой, так ее вирус не боится
Мыть руки мылом, передача через предметы маловероятна\
Носить маски, уже говорят что через выдыхаемый воздух передается от которого маска не спасает
Иммунитет , уже доказаны повторные случаи заражения
А какие меры?
Популярный украинский политолог Алексей Голобуцкий пишет на своей странице в Facebook, журналисты Бигус.инфо сообщили, что по состоянию на 20 августа с Фонда борьбы с СOVID-19 выделено лишь 37 миллионов гривен на средства защиты медиков. Порошенко на этот же момент потратил на защитные костюмы для врачей 100 миллионов гривен.
https://www.replyua.net/koronavirus/220679-politolog-s-fonda-borby-s-sovid-19-vydeleno-lish-37-mln-grn-na-sredstva-zaschity-medikov-v-to-vremya-kak-poroshenko-uzhe-potratil-100-mln.html
ПЕРЕД ОСІННІМИ виборами Пєтя вже попіарився на лікарях на 3.7 млн доларів...
Що становить лише 1.5 відсотків від виведеного бабла,котре він надерибанив,будучи при владі, в офшори...
Ну так з цього і треба виходити.
З такими темпами захворюваності, як зараз, карантин розтягнеться років на 10 ...
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?
ученые лондонского King's College, с марта по июнь наблюдавшие за более чем 90 пациентами, установили, что концентрация антител в крови инфицированных достигала максимума через три недели после появления первых симптомов заболевания, а затем быстро, даже стремительно падала. На пике заболевания около 60 процентов демонстрировали сильный иммунный ответ, спустя три месяца его обнаружили только у 17 процентов.
Карл Лаутербах: Переболевшие COVID-19 попадают в группу риска
Именно это исследование побудило немецкого политика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) провозгласить 13 июля в Twitter фактический крах концепции коллективного иммунитета. Его заявление процитировали многие немецкие СМИ, поскольку бывший врач, считавшийся кандидатом на пост министра здравоохранения, является ведущим экспертом по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а она входят в правящую в ФРГ правительственную коалицию.
масовий Т-клітинний імунітет був і є завжди, саме завдяки йому 99% заражених сарс-ков-2 не мають навіть ніяких симптомів
А может и не хватит. Может и на 10 лет растянется, пока все не переболеют и не выработается устойчивый иммунитет. Правда от экономических последствий вымрет в 10 раз больше
кто про что - а выборы вне эпидемий и карантинов
йдіть в дупу із своїми безглуздими прогнозами