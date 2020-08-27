Местные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, - Данилов

В Главном ситуационном центре при Совете национальной безопасности и обороны Украины под председательством Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова состоялось совещание по обеспечению безопасности избирательного процесса.

В совещании приняли участие Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, Первый заместитель Секретаря СНБО Украины Руслан Демченко, заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щегол, Заместитель Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, Заместитель Министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода, заместители Председателя Национальной полиции Украины Олег Козловский и Александр Фацевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Во время совещания обсудили ряд вопросов относительно надлежащей и безопасной организации местных выборов в Украине 25 октября с.г. В частности Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что эти выборы будут одними из самых сложных за последнее время, поскольку будут проводиться в условиях растущей эпидемической угрозы. "Сегодняшние цифры, которые мы получаем согласно анализу программно-аппаратного комплекса "СОТА", дают нам понимание того, что мы не можем допустить, чтобы эпидемическая ситуация вышла из-под контроля во время местных выборов", - отметил он, подчеркнув необходимость строгого соблюдения на избирательных участках рекомендаций Минздрава, в частности по соблюдению социальной дистанции, обеспечению дезинфицирующими средствами и масочного режима.

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Также, по словам А. Данилова, одним из проблемных вопросов, который требует решения, является своевременное материально-техническое обеспечение ЦИК, что требует оперативного законодательного регулирования. Председатель ЦИК Диденко, в свою очередь, отметил необходимость обеспечения избирательных прав всех граждан во время карантина, в частности больных COVID-19, а также важность обеспечения безопасности на избирательных участках во время длительного подсчета голосов, обусловленного пропорциональной избирательной системой.

Данилов также акцентировал критическую важность недопущения манипуляций на избирательных участках, безопасности транспортировки, строгого соблюдения правил хранения и подсчета бюллетеней. В этом контексте, отметил он, уже с 5 сентября с.г. МВД Украины должен осуществлять мониторинг нарушений на выборах, в частности попыток манипуляций, фальсификаций, искажения результатов голосования.

По словам представителей МВД, в этом направлении наработан ряд мероприятий, в частности налажено сотрудничество с общественной сетью "ОПОРА" и др. Спланированы практические занятия с представителями избирательных комиссий для обеспечения готовности реагировать на случаи нарушений избирательного законодательства.

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Председатель Службы безопасности Украины И. Баканов призвал обратить особое внимание на надлежащее информационно-техническое обеспечение избирательного процесса, в частности работу системы "Местные выборы". По его словам, СБУ применит дополнительные средства, чтобы исключить любые попытки вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Также И. Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможность включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств.

Кроме того, с профилактической целью СБУ доведет до всех участников избирательного процесса информацию об уголовной ответственности за нарушение избирательного законодательства Украины.

Подытоживая обсуждение, Секретарь СНБО Украины А. Данилов отметил, что предстоящие местные выборы должны пройти максимально открыто, демократично и безопасно, поскольку "они являются лицом нашего государства".