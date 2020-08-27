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Новини Коронавірус і карантин
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Місцеві вибори можуть стати найскладнішими за останній час, - Данілов

Місцеві вибори можуть стати найскладнішими за останній час, - Данілов

У Головному ситуаційному центрі при Раді національної безпеки і оборони України під головуванням Секретаря РНБО України Олексія Данілова відбулася нарада щодо забезпечення безпеки виборчого процесу.

У нараді взяли участь Голова Служби безпеки України Іван Баканов, Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, Перший заступник Секретаря РНБО України Руслан Демченко, Заступник Секретаря РНБО України Олексій Соловйов, Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, Заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, Заступник Міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода, заступники Голови Національної поліції України Олег Козловський і Олександр Фацевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Під час наради було обговорено ряд питань щодо належної і безпечної організації місцевих виборів в Україні 25 жовтня ц.р. Зокрема Секретар РНБО України наголосив, що ці вибори будуть одними з найбільш складних за останній час, оскільки проводитимуться в умовах зростаючої епідемічної загрози. "Сьогоднішні цифри, які ми отримуємо згідно з аналізом програмно-апаратного комплексу "СОТА", дають нам розуміння того, що ми не можемо допустити, аби епідемічна ситуація вийшла з-під контролю під час місцевих виборів", - зазначив він, наголосивши на необхідності суворого дотримання на виборчих дільницях рекомендацій МОЗ, зокрема щодо дотримання соціальної дистанції, забезпечення дезінфікуючими засобами та маскового режиму.

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Також, за словами О. Данілова, одним із проблемних питань, яке потребує вирішення, є своєчасне матеріально-технічне забезпечення ЦВК, що вимагає оперативного законодавчого регулювання. Голова ЦВК О. Діденко, у свою чергу, наголосив на необхідності забезпечення виборчих прав усіх громадян під час карантину, зокрема хворих на COVID-19, а також на важливості забезпечення безпеки на виборчих дільницях під час тривалого підрахунку голосів, обумовленого пропорційною виборчою системою.

Данілов також акцентував на критичній важливості недопущення маніпуляцій на виборчих дільницях, безпеки транспортування, суворого дотримання правил зберігання та підрахунку бюлетенів. У цьому контексті, зазначив він, вже з 5 вересня ц.р. МВС України має здійснювати моніторинг порушень на виборах, зокрема спроб маніпуляцій, фальсифікацій, викривлення результатів голосування.

За словами представників МВС, у цьому напрямі напрацьовано ряд заходів, зокрема налагоджено співпрацю з громадською мережею "ОПОРА" та ін., сплановано практичні навчання з представниками виборчих комісій для забезпечення готовності реагувати на випадки порушень виборчого законодавства.

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Голова Служби безпеки України І. Баканов закликав звернути окрему увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи "Місцеві вибори". За його словами, СБУ застосує додаткові засоби, щоб унеможливити будь-які спроби втручання у роботу автоматизованих систем ЦВК.

Також І. Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, що співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав.

Крім того, з профілактичною метою СБУ доведе до всіх учасників виборчого процесу інформацію про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства України.

Підсумовуючи обговорення, Секретар РНБО України О. Данілов зазначив, що майбутні місцеві вибори мають пройти максимально відкрито, демократично і безпечно, оскільки "вони є обличчям нашої держави".

Автор: 

Данілов Олексій (1259) карантин (18172) місцеві вибори (1366) РНБО (2278) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Конечно для СН выборы будуь очень сложными.
Реальный борд в Житомире:
Місцеві вибори можуть стати найскладнішими за останній час, - Данілов - Цензор.НЕТ 7613
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27.08.2020 16:25
+3
злебобикам придется что-то выдумывать. Просто нассать в уши баранам и проехать на шару уже не получится...
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27.08.2020 15:52
+2
Этот этап пройден. Хочется как минимум пнутьМестные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, - Данилов - Цензор.НЕТ 4196
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27.08.2020 16:00
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http://dialogs.org.ua/people/42550/ «20 мінімальних зарплат»: У нардепа помітили сумку за 3,6 тисячі доларів США (Діалоги) Оцю статтю я неможу опублікувати на ФБ,бо порушую права їхньої спільноти.
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27.08.2020 15:52 Відповісти
злебобикам придется что-то выдумывать. Просто нассать в уши баранам и проехать на шару уже не получится...
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27.08.2020 15:52 Відповісти
Типа ядерного короновирусного пепла на участках для выборов.
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27.08.2020 16:15 Відповісти
Згідно нового "Виборчого Кодексу" вибори будуть просто не дійсні... Бо там такого наворочено, що суди просто потухнуть від оскаржень.
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27.08.2020 15:53 Відповісти
Местные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, - Данилов - Цензор.НЕТ 8286
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27.08.2020 15:57 Відповісти
Этот этап пройден. Хочется как минимум пнутьМестные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, - Данилов - Цензор.НЕТ 4196
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27.08.2020 16:00 Відповісти
И де там "лицо"?

Как в анекдоте про колобка - "откуда ты это сказал?"...
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27.08.2020 16:18 Відповісти
Для СН они точно будут сложными и последними.
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27.08.2020 16:03 Відповісти
Местные выборы могут стать самыми сложными за последнее время, - Данилов - Цензор.НЕТ 8222
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27.08.2020 16:11 Відповісти
Та куда уже сложнее для зеленой падали. Падать по осени будут. Как говорил Порошенко.
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27.08.2020 16:13 Відповісти
Конечно для СН выборы будуь очень сложными.
Реальный борд в Житомире:
Місцеві вибори можуть стати найскладнішими за останній час, - Данілов - Цензор.НЕТ 7613
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27.08.2020 16:25 Відповісти
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27.08.2020 16:29 Відповісти
Все що зараз відбувається,я говорив перед 21.04.2019.Руйнування країни з середини і поступова деморалізація всього.
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27.08.2020 16:47 Відповісти
Если украинцы хоть на этих выборах включат мозг и не будут выбирать врагов Украины, значит у нас есть шанс не упасть ещё ниже...
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27.08.2020 16:55 Відповісти
-
Місцеві вибори можуть стати найскладнішими за останній час, заявив капітулянт- Данілов. Так дуже таки вірно він мислить. На Південному - Сході України тепер на місцевих виборах швидше за все переможуть перекрашені під "життя - сепаратистів) найлютіші вороги України бандити екс-ригоАнали з команди втікача в паРашу кривавого ЗЕКА- Іуди. На Заході 100% перемога беззастережно буде вже за проукраїнськими - партіями, там народ вже давно розкусив цю прокремлівську антиукраїнську зелену заразу, яка хоче федералізацією - капітуляцією і виборами бандитів - терористів в автономну владу в окупованій кремлем "лугандонії" знищити Україну як державу. Та і в Центрі теж левова частка голосів на цих виборах перейде до "Батьківщини" і іншим партіям противникам продажу сельс. землі.
Звичайно що тепер важко ЗЕбілам складно знайти на виборах не те що 73% ідіотів по -приколу, хіба що вони підтасують результат як кривавий Лука... А в деяких західних регіонах України "слуги кремля" продажні ЗЕбіли - капітулянти вони навіть будуть несамовито битися тільки за свої жалюгідні прохідні 5%.
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27.08.2020 18:15 Відповісти
будут фальсифицировать со всех сил, прикрываясь ковидом и всем, чем в голову придет
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27.08.2020 18:31 Відповісти
 
 