Місцеві вибори можуть стати найскладнішими за останній час, - Данілов
У Головному ситуаційному центрі при Раді національної безпеки і оборони України під головуванням Секретаря РНБО України Олексія Данілова відбулася нарада щодо забезпечення безпеки виборчого процесу.
У нараді взяли участь Голова Служби безпеки України Іван Баканов, Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, Перший заступник Секретаря РНБО України Руслан Демченко, Заступник Секретаря РНБО України Олексій Соловйов, Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, Заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, Заступник Міністра розвитку громад та територій України В’ячеслав Негода, заступники Голови Національної поліції України Олег Козловський і Олександр Фацевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Під час наради було обговорено ряд питань щодо належної і безпечної організації місцевих виборів в Україні 25 жовтня ц.р. Зокрема Секретар РНБО України наголосив, що ці вибори будуть одними з найбільш складних за останній час, оскільки проводитимуться в умовах зростаючої епідемічної загрози. "Сьогоднішні цифри, які ми отримуємо згідно з аналізом програмно-апаратного комплексу "СОТА", дають нам розуміння того, що ми не можемо допустити, аби епідемічна ситуація вийшла з-під контролю під час місцевих виборів", - зазначив він, наголосивши на необхідності суворого дотримання на виборчих дільницях рекомендацій МОЗ, зокрема щодо дотримання соціальної дистанції, забезпечення дезінфікуючими засобами та маскового режиму.
Також, за словами О. Данілова, одним із проблемних питань, яке потребує вирішення, є своєчасне матеріально-технічне забезпечення ЦВК, що вимагає оперативного законодавчого регулювання. Голова ЦВК О. Діденко, у свою чергу, наголосив на необхідності забезпечення виборчих прав усіх громадян під час карантину, зокрема хворих на COVID-19, а також на важливості забезпечення безпеки на виборчих дільницях під час тривалого підрахунку голосів, обумовленого пропорційною виборчою системою.
Данілов також акцентував на критичній важливості недопущення маніпуляцій на виборчих дільницях, безпеки транспортування, суворого дотримання правил зберігання та підрахунку бюлетенів. У цьому контексті, зазначив він, вже з 5 вересня ц.р. МВС України має здійснювати моніторинг порушень на виборах, зокрема спроб маніпуляцій, фальсифікацій, викривлення результатів голосування.
За словами представників МВС, у цьому напрямі напрацьовано ряд заходів, зокрема налагоджено співпрацю з громадською мережею "ОПОРА" та ін., сплановано практичні навчання з представниками виборчих комісій для забезпечення готовності реагувати на випадки порушень виборчого законодавства.
Голова Служби безпеки України І. Баканов закликав звернути окрему увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи "Місцеві вибори". За його словами, СБУ застосує додаткові засоби, щоб унеможливити будь-які спроби втручання у роботу автоматизованих систем ЦВК.
Також І. Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, що співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав.
Крім того, з профілактичною метою СБУ доведе до всіх учасників виборчого процесу інформацію про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства України.
Підсумовуючи обговорення, Секретар РНБО України О. Данілов зазначив, що майбутні місцеві вибори мають пройти максимально відкрито, демократично і безпечно, оскільки "вони є обличчям нашої держави".
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Реальный борд в Житомире:
Місцеві вибори можуть стати найскладнішими за останній час, заявив капітулянт- Данілов. Так дуже таки вірно він мислить. На Південному - Сході України тепер на місцевих виборах швидше за все переможуть перекрашені під "життя - сепаратистів) найлютіші вороги України бандити екс-ригоАнали з команди втікача в паРашу кривавого ЗЕКА- Іуди. На Заході 100% перемога беззастережно буде вже за проукраїнськими - партіями, там народ вже давно розкусив цю прокремлівську антиукраїнську зелену заразу, яка хоче федералізацією - капітуляцією і виборами бандитів - терористів в автономну владу в окупованій кремлем "лугандонії" знищити Україну як державу. Та і в Центрі теж левова частка голосів на цих виборах перейде до "Батьківщини" і іншим партіям противникам продажу сельс. землі.
Звичайно що тепер важко ЗЕбілам складно знайти на виборах не те що 73% ідіотів по -приколу, хіба що вони підтасують результат як кривавий Лука... А в деяких західних регіонах України "слуги кремля" продажні ЗЕбіли - капітулянти вони навіть будуть несамовито битися тільки за свої жалюгідні прохідні 5%.