Путин посетил оккупированный Крым и проехался по незаконно построенной дороге
Президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, где на автомобиле проехался по незаконно построенному участку трассы "Таврида".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Проехавшись за рулем "Ауруса" по одному из участков трассы "Таврида", (Путин. - Ред.) дал разрешение на открытие автомобильного движения", - говорится в материале агентства.
Ранее в августе Путин уже побывал в оккупированном Крыму, куда поехал отдыхать его кум, председатель политсовета "Оппозиционного платформы-За жизнь" Виктор Медведчук
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+9 Vitalij Vitalijs
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Ниочем новость
Зачем такие новости?
АСТАНОВИТЕСЬ!!! Это незаконно!!!
надеюсь не забанят бо он Правослабный вепс, или какой-то дру.гой породы этот старец.
Эти понятия как-то вперемежку скачут, а какое более свежее?