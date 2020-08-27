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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Путин посетил оккупированный Крым и проехался по незаконно построенной дороге

Путин посетил оккупированный Крым и проехался по незаконно построенной дороге

Президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, где на автомобиле проехался по незаконно построенному участку трассы "Таврида".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Проехавшись за рулем "Ауруса" по одному из участков трассы "Таврида", (Путин. - Ред.) дал разрешение на открытие автомобильного движения", - говорится в материале агентства.

Ранее в августе Путин уже побывал в оккупированном Крыму, куда поехал отдыхать его кум, председатель политсовета "Оппозиционного платформы-За жизнь" Виктор Медведчук

Читайте также: У Медведчука подтвердили поездку в оккупированный Крым: Находится в отпуске

Крым (26371) путин владимир (31217)


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Топ комментарии
+9
Незаконно построенная дорога, мост, 2 ТЭЦ, десятки детских садиков, отремантированные улицы.
АСТАНОВИТЕСЬ!!! Это незаконно!!!
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27.08.2020 18:57
+8
ботоксная плешивая гнида перед началом конца решила попакататся))
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27.08.2020 17:40
+5
Напоследок...
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27.08.2020 17:28
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Напоследок...
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27.08.2020 17:28 Ответить
ботоксная плешивая гнида перед началом конца решила попакататся))
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27.08.2020 17:40 Ответить
і половой орган бабушкі нє стьор?
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27.08.2020 17:41 Ответить
плешивый ***** карлик смальцевый
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27.08.2020 17:56 Ответить
удмурт вивозной на люді № 4...
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27.08.2020 17:59 Ответить
Новость для испражнения желчью
Ниочем новость
Зачем такие новости?
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27.08.2020 18:01 Ответить
Что наших больше бесит - что пуйло там шариться,или что те имбицилы построили "незаконную" дорогу там и лишили наших выродков-чиновником возможности намыть бабла на той дороге?Все таки 2-6 млн. с каждого километра себе в карман,нешуточной перспективы лишились )).
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27.08.2020 18:09 Ответить
Ну это да! Как строить - так нет, а вот уничтожать дороги - это мы умеем!
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27.08.2020 21:57 Ответить
Незаконно построенная дорога, мост, 2 ТЭЦ, десятки детских садиков, отремантированные улицы.
АСТАНОВИТЕСЬ!!! Это незаконно!!!
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27.08.2020 18:57 Ответить
В немецкой оккупации в Крыму тоже много чего строили.
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28.08.2020 03:19 Ответить
Что именно?
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28.08.2020 13:07 Ответить
Июль 1942 год, Молотов пишет ноту Риббентропу - хер -друг, скажи ФЮРЕРУ, что без разрешения ВОЖДЯ, нельзя посещать "ВЕРВОЛЬФ". Что-то есть созвучное и сейчас.
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27.08.2020 19:31 Ответить
да завали клавиатуру, почитай шо біло, "молотов"
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27.08.2020 21:39 Ответить
Путін відвідав окупований Крим і проїхався по незаконно побудованій дорозі - Цензор.НЕТ 9441
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27.08.2020 19:49 Ответить
Путін відвідав окупований Крим і проїхався по незаконно побудованій дорозі - Цензор.НЕТ 1893
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27.08.2020 21:37 Ответить
Путин - *****!
надеюсь не забанят бо он Правослабный вепс, или какой-то дру.гой породы этот старец.
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27.08.2020 21:41 Ответить
Не совсем понимаю, Крым оккупированный или аннексированный?

Эти понятия как-то вперемежку скачут, а какое более свежее?
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27.08.2020 22:00 Ответить
И вы ещё думаете, подавать ли воду в Крым? А можа не хай они здрадники здохнуть разам с пукиным?
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27.08.2020 23:30 Ответить
Незаконная трасса Таврида
Путін відвідав окупований Крим і проїхався по незаконно побудованій дорозі - Цензор.НЕТ 2462
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14.09.2020 18:54 Ответить
 
 