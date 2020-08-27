Путін відвідав окупований Крим і проїхався по незаконно побудованій дорозі

Президент Росії Володимир Путін прибув в окупований Крим, де автомобілем проїхався по незаконно побудованій ділянці траси "Таврида".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Проїхавши за кермом "Аурус" по одній з ділянок траси "Таврида", (Путін. - Ред.) дав дозвіл на відкриття автомобільного руху", - сказано в матеріалі агентства.

Раніше в серпні Путін вже побував в окупованому Криму, куди поїхав відпочивати його кум, голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук.

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