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Новини Окуповані території
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Путін відвідав окупований Крим і проїхався по незаконно побудованій дорозі

Путін відвідав окупований Крим і проїхався по незаконно побудованій дорозі

Президент Росії Володимир Путін прибув в окупований Крим, де автомобілем проїхався по незаконно побудованій ділянці траси "Таврида".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Проїхавши за кермом "Аурус" по одній з ділянок траси "Таврида", (Путін. - Ред.) дав дозвіл на відкриття автомобільного руху", - сказано в матеріалі агентства.

Раніше в серпні Путін вже побував в окупованому Криму, куди поїхав відпочивати його кум, голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук.

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Автор: 

Крим (14133) путін володимир (23765)


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Топ коментарі
+9
Незаконно построенная дорога, мост, 2 ТЭЦ, десятки детских садиков, отремантированные улицы.
АСТАНОВИТЕСЬ!!! Это незаконно!!!
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27.08.2020 18:57
+8
ботоксная плешивая гнида перед началом конца решила попакататся))
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27.08.2020 17:40
+5
Напоследок...
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27.08.2020 17:28
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27.08.2020 17:28 Відповісти
ботоксная плешивая гнида перед началом конца решила попакататся))
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27.08.2020 17:40 Відповісти
і половой орган бабушкі нє стьор?
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27.08.2020 17:41 Відповісти
плешивый ***** карлик смальцевый
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27.08.2020 17:56 Відповісти
удмурт вивозной на люді № 4...
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27.08.2020 17:59 Відповісти
Новость для испражнения желчью
Ниочем новость
Зачем такие новости?
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27.08.2020 18:01 Відповісти
Что наших больше бесит - что пуйло там шариться,или что те имбицилы построили "незаконную" дорогу там и лишили наших выродков-чиновником возможности намыть бабла на той дороге?Все таки 2-6 млн. с каждого километра себе в карман,нешуточной перспективы лишились )).
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27.08.2020 18:09 Відповісти
Ну это да! Как строить - так нет, а вот уничтожать дороги - это мы умеем!
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27.08.2020 21:57 Відповісти
Незаконно построенная дорога, мост, 2 ТЭЦ, десятки детских садиков, отремантированные улицы.
АСТАНОВИТЕСЬ!!! Это незаконно!!!
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27.08.2020 18:57 Відповісти
В немецкой оккупации в Крыму тоже много чего строили.
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28.08.2020 03:19 Відповісти
Что именно?
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28.08.2020 13:07 Відповісти
Июль 1942 год, Молотов пишет ноту Риббентропу - хер -друг, скажи ФЮРЕРУ, что без разрешения ВОЖДЯ, нельзя посещать "ВЕРВОЛЬФ". Что-то есть созвучное и сейчас.
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27.08.2020 19:31 Відповісти
да завали клавиатуру, почитай шо біло, "молотов"
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27.08.2020 21:39 Відповісти
Путін відвідав окупований Крим і проїхався по незаконно побудованій дорозі - Цензор.НЕТ 9441
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27.08.2020 19:49 Відповісти
Путін відвідав окупований Крим і проїхався по незаконно побудованій дорозі - Цензор.НЕТ 1893
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27.08.2020 21:37 Відповісти
Путин - *****!
надеюсь не забанят бо он Правослабный вепс, или какой-то дру.гой породы этот старец.
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27.08.2020 21:41 Відповісти
Не совсем понимаю, Крым оккупированный или аннексированный?

Эти понятия как-то вперемежку скачут, а какое более свежее?
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27.08.2020 22:00 Відповісти
И вы ещё думаете, подавать ли воду в Крым? А можа не хай они здрадники здохнуть разам с пукиным?
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27.08.2020 23:30 Відповісти
Незаконная трасса Таврида
Путін відвідав окупований Крим і проїхався по незаконно побудованій дорозі - Цензор.НЕТ 2462
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14.09.2020 18:54 Відповісти
 
 