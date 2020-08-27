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Путін відвідав окупований Крим і проїхався по незаконно побудованій дорозі
Президент Росії Володимир Путін прибув в окупований Крим, де автомобілем проїхався по незаконно побудованій ділянці траси "Таврида".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Проїхавши за кермом "Аурус" по одній з ділянок траси "Таврида", (Путін. - Ред.) дав дозвіл на відкриття автомобільного руху", - сказано в матеріалі агентства.
Раніше в серпні Путін вже побував в окупованому Криму, куди поїхав відпочивати його кум, голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук.
Топ коментарі
+9 Vitalij Vitalijs
показати весь коментар27.08.2020 18:57
+8 Александр Журавский #299244
показати весь коментар27.08.2020 17:40
+5 Valery Greff
показати весь коментар27.08.2020 17:28
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Ниочем новость
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АСТАНОВИТЕСЬ!!! Это незаконно!!!
надеюсь не забанят бо он Правослабный вепс, или какой-то дру.гой породы этот старец.
Эти понятия как-то вперемежку скачут, а какое более свежее?