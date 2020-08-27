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Новости Революция в Беларуси
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Белорусская оппозиция отказывается принимать иностранную помощь

Белорусская оппозиция отказывается принимать иностранную помощь

Координационный совет белорусской оппозиции отказывается принять помощь других государств и настаивает, что никто не должен вмешиваться дела Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Координационного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поскольку Координационный совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету и т.п.", - сказано в заявлении.

В документе подчеркивается, что совет "не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении".

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Кроме того, там напомнили, что совет не ставит своей целью получение власти, изменение конституционного строя и внешнеполитического курса, высказывает позицию и ведет свою работу в рамках закона.

"Все обвинения в использовании Координационным советом неконституционных способов и не предусмотренных законом инструментов являются ложными, что подтверждается программными документами и разъяснениями членов президиума Координационного совета", - отмечается в заявлении.

"Координационный совет будет выполнять только те функции, которые предусмотрены Регламентом. Цель Координационного совета - выражать позицию белорусского общества. Только внутренний диалог может быть решением для выхода из политического кризиса", - резюмировали в организации.

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Как сообщалось, на фоне продолжающихся после президентских выборов массовых протестов сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов.

Автор: 

Беларусь (7888) помощь (7768)


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Топ комментарии
+30
Тобто готується повна анексія Бєларусі.
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27.08.2020 19:56
+28
Они ещё не доросли . Жаль .
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27.08.2020 19:53
+23
да нет там никакой оппозиции! Там жопозиция и их принцип, стать жопой к путину что бы он их трахал и не дай Бог не обиделся!!
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27.08.2020 20:11
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Просто беларусская "опозиция" уже получила помощь от братушек из *********
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27.08.2020 21:16 Ответить
Ну вот и печальный финал. Не понимают белорусы что в глобализованном обществе мы все друг от друга зависим. Вопрос может только стоять о цивилизационных и человеческих ценностях в направлении развития своей страны. Независимость это прежде всего право выбора и самоопределения. Они же за независимость понимают абсолютную независимость ни от кого ни в чем. Чего по определению быть не может в общечеловеческом сообществе. Завтра вон кацапы газ им и рынок сбыта перекроют - что делать будут эти якобы независимые. С другой стороны если запад перекроет свои рынки - тоже не до жиру будет. Глупцы.
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27.08.2020 21:18 Ответить
Неожиданно с их стороны.
Есть шанс что САМИ разберутся и ни под кого не лягут. Ну и ничьего посла не посадят в кресло президента
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27.08.2020 21:44 Ответить
Опозиція, розбігшись по дрімучих лісах, перейшла на партизанські методи боротьби з режимом, вирішивши зайнятися перевіреною на давньої практиці, справі - пускати під укіс потяги з гуманітарною допомогою.
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27.08.2020 21:53 Ответить
Наївні білоруси думають що вони незалежна країна зі своїми внутрішніми справами. Москалі вас ковтнуть і не помітять. І ви також не помітите, мабуть...
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27.08.2020 22:02 Ответить
Да этот ихний союзный договорец с рашкой сильно усложняет ситуацию для помощи из вне, сябры заложники у луки.
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27.08.2020 22:05 Ответить
До сраки
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27.08.2020 23:15 Ответить
"Координационный совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси" - хороший значит координационный совет, понятно чей раз не вмешивается во внутренние дела своей страны!
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27.08.2020 23:22 Ответить
Я думала, що наші сусіди розумніші та візьмуть за приклад Польщу. Євросоюз з совкової Білорусі за кілька років зробив би другу Польщу, але прокацлені білоруси до Європи не хотять, їм рускій мір більше подобається.
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28.08.2020 01:10 Ответить
"Всё то хорошо, что к победе ведёт!"
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28.08.2020 12:26 Ответить
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