Белорусская оппозиция отказывается принимать иностранную помощь

Координационный совет белорусской оппозиции отказывается принять помощь других государств и настаивает, что никто не должен вмешиваться дела Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Координационного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поскольку Координационный совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету и т.п.", - сказано в заявлении.

В документе подчеркивается, что совет "не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении".

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Кроме того, там напомнили, что совет не ставит своей целью получение власти, изменение конституционного строя и внешнеполитического курса, высказывает позицию и ведет свою работу в рамках закона.

"Все обвинения в использовании Координационным советом неконституционных способов и не предусмотренных законом инструментов являются ложными, что подтверждается программными документами и разъяснениями членов президиума Координационного совета", - отмечается в заявлении.

"Координационный совет будет выполнять только те функции, которые предусмотрены Регламентом. Цель Координационного совета - выражать позицию белорусского общества. Только внутренний диалог может быть решением для выхода из политического кризиса", - резюмировали в организации.

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Как сообщалось, на фоне продолжающихся после президентских выборов массовых протестов сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов.