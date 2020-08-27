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Новини Революція в Білорусі
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Білоруська опозиція відмовляється приймати іноземну допомогу

Білоруська опозиція відмовляється приймати іноземну допомогу

Координаційна рада білоруської опозиції відмовляється прийняти допомогу інших держав і наполягає, що ніхто не повинен втручатися у справи Білорусі.

Про це йдеться в заяві Координаційної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки Координаційна рада дотримується позиції невтручання у внутрішні справи Білорусі, ми просимо будь-яких іноземних партнерів утриматися від заяв про представлення інтересів білоруського суспільства, про надання допомоги Координаційній раді тощо", - сказано в заяві.

У документі підкреслюється, що рада "не прийме жодної іноземної допомоги і не буде прямо чи опосередковано брати участь у її розподілі".

Крім того, там нагадали, що рада не ставить собі за мету отримання влади, зміну конституційного ладу і зовнішньополітичного курсу, висловлює позицію і веде свою роботу в рамках закону.

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"Всі звинувачення у використанні Координаційною радою неконституційних способів і не передбачених законом інструментів є помилковими, що підтверджується програмними документами та роз'ясненнями членів президії Координаційної ради", - наголошується в заяві.

"Координаційна рада виконуватиме тільки ті функції, які передбачені Регламентом. Мета Координаційної ради - виражати позицію білоруського суспільства. Тільки внутрішній діалог може бути рішенням для виходу з політичної кризи", - резюмували в організації.

Як повідомлялося, на тлі триваючих після президентських виборів масових протестів прихильники екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської створили Координаційну раду, яка закликає до широкого суспільного діалогу, зокрема, про механізм проведення повторних президентських виборів.

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Автор: 

Білорусь (7925) допомога (8300)


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Топ коментарі
+30
Тобто готується повна анексія Бєларусі.
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27.08.2020 19:56
+28
Они ещё не доросли . Жаль .
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27.08.2020 19:53
+23
да нет там никакой оппозиции! Там жопозиция и их принцип, стать жопой к путину что бы он их трахал и не дай Бог не обиделся!!
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27.08.2020 20:11
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Просто беларусская "опозиция" уже получила помощь от братушек из *********
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27.08.2020 21:16 Відповісти
Ну вот и печальный финал. Не понимают белорусы что в глобализованном обществе мы все друг от друга зависим. Вопрос может только стоять о цивилизационных и человеческих ценностях в направлении развития своей страны. Независимость это прежде всего право выбора и самоопределения. Они же за независимость понимают абсолютную независимость ни от кого ни в чем. Чего по определению быть не может в общечеловеческом сообществе. Завтра вон кацапы газ им и рынок сбыта перекроют - что делать будут эти якобы независимые. С другой стороны если запад перекроет свои рынки - тоже не до жиру будет. Глупцы.
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27.08.2020 21:18 Відповісти
Неожиданно с их стороны.
Есть шанс что САМИ разберутся и ни под кого не лягут. Ну и ничьего посла не посадят в кресло президента
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27.08.2020 21:44 Відповісти
Опозиція, розбігшись по дрімучих лісах, перейшла на партизанські методи боротьби з режимом, вирішивши зайнятися перевіреною на давньої практиці, справі - пускати під укіс потяги з гуманітарною допомогою.
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27.08.2020 21:53 Відповісти
Наївні білоруси думають що вони незалежна країна зі своїми внутрішніми справами. Москалі вас ковтнуть і не помітять. І ви також не помітите, мабуть...
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27.08.2020 22:02 Відповісти
Да этот ихний союзный договорец с рашкой сильно усложняет ситуацию для помощи из вне, сябры заложники у луки.
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27.08.2020 22:05 Відповісти
До сраки
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27.08.2020 23:15 Відповісти
"Координационный совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси" - хороший значит координационный совет, понятно чей раз не вмешивается во внутренние дела своей страны!
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27.08.2020 23:22 Відповісти
Я думала, що наші сусіди розумніші та візьмуть за приклад Польщу. Євросоюз з совкової Білорусі за кілька років зробив би другу Польщу, але прокацлені білоруси до Європи не хотять, їм рускій мір більше подобається.
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28.08.2020 01:10 Відповісти
"Всё то хорошо, что к победе ведёт!"
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28.08.2020 12:26 Відповісти
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