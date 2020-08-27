Білоруська опозиція відмовляється приймати іноземну допомогу

Координаційна рада білоруської опозиції відмовляється прийняти допомогу інших держав і наполягає, що ніхто не повинен втручатися у справи Білорусі.

Про це йдеться в заяві Координаційної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки Координаційна рада дотримується позиції невтручання у внутрішні справи Білорусі, ми просимо будь-яких іноземних партнерів утриматися від заяв про представлення інтересів білоруського суспільства, про надання допомоги Координаційній раді тощо", - сказано в заяві.

У документі підкреслюється, що рада "не прийме жодної іноземної допомоги і не буде прямо чи опосередковано брати участь у її розподілі".

Крім того, там нагадали, що рада не ставить собі за мету отримання влади, зміну конституційного ладу і зовнішньополітичного курсу, висловлює позицію і веде свою роботу в рамках закону.

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"Всі звинувачення у використанні Координаційною радою неконституційних способів і не передбачених законом інструментів є помилковими, що підтверджується програмними документами та роз'ясненнями членів президії Координаційної ради", - наголошується в заяві.

"Координаційна рада виконуватиме тільки ті функції, які передбачені Регламентом. Мета Координаційної ради - виражати позицію білоруського суспільства. Тільки внутрішній діалог може бути рішенням для виходу з політичної кризи", - резюмували в організації.

Як повідомлялося, на тлі триваючих після президентських виборів масових протестів прихильники екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської створили Координаційну раду, яка закликає до широкого суспільного діалогу, зокрема, про механізм проведення повторних президентських виборів.

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