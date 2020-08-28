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COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов людей, - глава ВОЗ Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов людей, - глава ВОЗ Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом он сообщил на брифинге в Женеве, запись которого размещена на YouTube-странице организации.

По словам главы ВОЗ, "глубокое воздействие" на психику вызывают введенные из-за коронавируса меры, ограничивающие социальное взаимодействие.

"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб поддержки психического здоровья", - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что и до пандемии коронавируса психическое здоровье было "забытым вопросом в глобальном здравоохранении".

На сегодняшний день "около 1 млрд человек живут с психическими расстройствами, 3 млн умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство", указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коллективный иммунитет не поможет побороть коронавирус, - ВОЗ

При этом доступ к качественной медицинской помощи по психологическим вопросам есть у меньшинства, сказал Гебрейесус. В странах с низкими или средними доходами более 75% человек с психическими и неврологическими расстройствами не получают никакого лечения, отметил он.

Как сообщалось ранее, в ВОЗ полагают, коронавирус усилится ближе к зиме. Тогда же может вырасти смертность среди пациентов в возрасте 60+, прогнозируют в ВОЗ.

В холодное время, люди меньше времени будут проводить на улице, а больше в помещениях, что приведет к увеличению социальных контактов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 300 тыс. украинцев в прошлом году обращались к психиатрам, - Степанов
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Топ комментарии
+7
Фейкодемія - перший етап введення електронного концтабору.
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28.08.2020 10:01
+5
Кто нибудь оставит работу ртом этого эфиопа-недоумка?
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28.08.2020 09:58
+3
Пандемія - це фейк. До речі на сайті ВОЗ ковід вже - вспышка. І взагалі вони нічого не знають і тіки ізучають.
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28.08.2020 10:49
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Робинзон в своё время чуть не спятил, аж с попугаем начал говорить, так что не удивительно. Тоже мне, открыли омеригу.
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28.08.2020 09:46 Ответить
*********, а давай махнемся? Ты будешь смотреть новости и писать высеры, а я буду листать бумаги и высерать высеры - ничего не поменяется кроме доходов?
Обезьяна, тя судить надо за сокрытие масштаба в Китае и опасности микроба.
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28.08.2020 09:54 Ответить
Коронавірус це фейк.(дупатут Шахов)
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28.08.2020 09:57 Ответить
Пандемія - це фейк. До речі на сайті ВОЗ ковід вже - вспышка. І взагалі вони нічого не знають і тіки ізучають.
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28.08.2020 10:49 Ответить
Нарушение работы служб поддержки психического здоровья?)))
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28.08.2020 09:56 Ответить
3 млн умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя Источник: https://censor.net.ua/n3216326\\\\\\\\\\\

Мавпа, да это тока в Рашке половина из этого числа подыхает. Для чего это говно там? Прочитать по бумажке как наш Стебанов? тьху! твари
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28.08.2020 09:56 Ответить
Кто нибудь оставит работу ртом этого эфиопа-недоумка?
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28.08.2020 09:58 Ответить
Конечно повлияло - мне , мирному челевеку, еще в марте просто говорившем о фигне ТАКОГО карантина теперь хочется засунуть все использованные маски кому то в ....... рот дурной....
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28.08.2020 09:58 Ответить
Прицеп прокрутки отождествления психических коробок в заказе отсутствия мозгового супа!
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28.08.2020 10:01 Ответить
Фейкодемія - перший етап введення електронного концтабору.
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28.08.2020 10:01 Ответить
"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб поддержки психического здоровья", - сказал Гебрейесус.- COVID есть указателем того,что он есть создан лукавым,алчным , отродьем для уничтожения рода человеческого и зарабатывания многомилярдных монет именно на этом...
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28.08.2020 10:39 Ответить
В холодное время, люди меньше времени будут проводить на улице, а больше в помещениях, что приведет к увеличению социальных контактов. Источник: https://censor.net.ua/n3216326

Це про жителів комунальних квартир? А їх багато таких?
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28.08.2020 10:47 Ответить
Фіг там, чекатимуть і мерзнутимуть в чергах на вулиці.
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28.08.2020 10:51 Ответить
Дивно, що цей ефіопський клоун ще не провів паралель між коронавірусом та венеричними захворюваннями...
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28.08.2020 10:50 Ответить
слышу дружный ржач на-интровертском...
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28.08.2020 11:16 Ответить
Это он имеет в виду, что множество людей выздоровели от гипноза и поняли, что ВОЗ нахрен никому не нужна?
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28.08.2020 11:43 Ответить
Cцуки
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28.08.2020 14:06 Ответить
пан Гєбрейісус заварнякався до нестями! Його та комітету головним завданням мало б бути запобігання пандемії (своєчасне визнання проблеми). А оці "ватні" випорожнення - вже ні до чого.
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28.08.2020 14:33 Ответить
есть еще более опасный вирус - ватавирус, но ВОЗ это не интересует...
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28.08.2020 15:21 Ответить
 
 