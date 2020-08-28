COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов людей, - глава ВОЗ Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом он сообщил на брифинге в Женеве, запись которого размещена на YouTube-странице организации.

По словам главы ВОЗ, "глубокое воздействие" на психику вызывают введенные из-за коронавируса меры, ограничивающие социальное взаимодействие.

"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб поддержки психического здоровья", - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что и до пандемии коронавируса психическое здоровье было "забытым вопросом в глобальном здравоохранении".

На сегодняшний день "около 1 млрд человек живут с психическими расстройствами, 3 млн умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство", указал он.

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При этом доступ к качественной медицинской помощи по психологическим вопросам есть у меньшинства, сказал Гебрейесус. В странах с низкими или средними доходами более 75% человек с психическими и неврологическими расстройствами не получают никакого лечения, отметил он.

Как сообщалось ранее, в ВОЗ полагают, коронавирус усилится ближе к зиме. Тогда же может вырасти смертность среди пациентов в возрасте 60+, прогнозируют в ВОЗ.

В холодное время, люди меньше времени будут проводить на улице, а больше в помещениях, что приведет к увеличению социальных контактов.

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