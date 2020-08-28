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COVID-19 вплинув на психічне здоров'я мільйонів людей, - глава ВООЗ Гебресус

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19 вплинув на психічне здоров'я мільйонів людей, - глава ВООЗ Гебресус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу вплинула на психічне здоров'я мільйонів людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це він повідомив на брифінгу в Женеві, запис якого розміщено на YouTube-сторінці організації.

За словами глави ВООЗ, "глибокий вплив" на психіку викликають запроваджені через коронавірус заходи, що обмежують соціальну взаємодію.

"COVID-19 вплинув на психічне здоров'я мільйонів у тому, що стосується викликаної ним тривоги і страху, а також порушення роботи служб підтримки психічного здоров'я", - сказав Гебреєсус.

Глава ВООЗ зазначив, що і до пандемії коронавірусу психічне здоров'я було "забутим питанням у глобальній охороні здоров'я".

На сьогодні "майже 1 млрд осіб живуть із психічними розладами, 3 млн вмирають щорічно від шкідливого вживання алкоголю і кожні 40 секунд одна людина у світі вчиняє самогубство", зазначив він.

При цьому доступ до якісної медичної допомоги з психологічних питань є у меншості, сказав Гебреєсус. У країнах з низькими або середніми доходами понад 75% осіб з психічними і неврологічними розладами не отримують жодного лікування, зазначив він.

Як повідомлялося раніше, у ВООЗ вважають, що коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність серед пацієнтів віком 60+, прогнозують у ВООЗ.

У холодну пору люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше в приміщеннях, що призведе до збільшення соціальних контактів.

Читайте також: ВООЗ сподівається, що пандемія коронавірусу триватиме менше двох років

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Фейкодемія - перший етап введення електронного концтабору.
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28.08.2020 10:01
+5
Кто нибудь оставит работу ртом этого эфиопа-недоумка?
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28.08.2020 09:58
+3
Пандемія - це фейк. До речі на сайті ВОЗ ковід вже - вспышка. І взагалі вони нічого не знають і тіки ізучають.
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28.08.2020 10:49
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Робинзон в своё время чуть не спятил, аж с попугаем начал говорить, так что не удивительно. Тоже мне, открыли омеригу.
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28.08.2020 09:46 Відповісти
*********, а давай махнемся? Ты будешь смотреть новости и писать высеры, а я буду листать бумаги и высерать высеры - ничего не поменяется кроме доходов?
Обезьяна, тя судить надо за сокрытие масштаба в Китае и опасности микроба.
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28.08.2020 09:54 Відповісти
Коронавірус це фейк.(дупатут Шахов)
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28.08.2020 09:57 Відповісти
Пандемія - це фейк. До речі на сайті ВОЗ ковід вже - вспышка. І взагалі вони нічого не знають і тіки ізучають.
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28.08.2020 10:49 Відповісти
Нарушение работы служб поддержки психического здоровья?)))
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28.08.2020 09:56 Відповісти
3 млн умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя Источник: https://censor.net.ua/n3216326\\\\\\\\\\\

Мавпа, да это тока в Рашке половина из этого числа подыхает. Для чего это говно там? Прочитать по бумажке как наш Стебанов? тьху! твари
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28.08.2020 09:56 Відповісти
Кто нибудь оставит работу ртом этого эфиопа-недоумка?
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28.08.2020 09:58 Відповісти
Конечно повлияло - мне , мирному челевеку, еще в марте просто говорившем о фигне ТАКОГО карантина теперь хочется засунуть все использованные маски кому то в ....... рот дурной....
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28.08.2020 09:58 Відповісти
Прицеп прокрутки отождествления психических коробок в заказе отсутствия мозгового супа!
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28.08.2020 10:01 Відповісти
Фейкодемія - перший етап введення електронного концтабору.
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28.08.2020 10:01 Відповісти
"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб поддержки психического здоровья", - сказал Гебрейесус.- COVID есть указателем того,что он есть создан лукавым,алчным , отродьем для уничтожения рода человеческого и зарабатывания многомилярдных монет именно на этом...
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28.08.2020 10:39 Відповісти
В холодное время, люди меньше времени будут проводить на улице, а больше в помещениях, что приведет к увеличению социальных контактов. Источник: https://censor.net.ua/n3216326

Це про жителів комунальних квартир? А їх багато таких?
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28.08.2020 10:47 Відповісти
Фіг там, чекатимуть і мерзнутимуть в чергах на вулиці.
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28.08.2020 10:51 Відповісти
Дивно, що цей ефіопський клоун ще не провів паралель між коронавірусом та венеричними захворюваннями...
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28.08.2020 10:50 Відповісти
слышу дружный ржач на-интровертском...
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28.08.2020 11:16 Відповісти
Это он имеет в виду, что множество людей выздоровели от гипноза и поняли, что ВОЗ нахрен никому не нужна?
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28.08.2020 11:43 Відповісти
Cцуки
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28.08.2020 14:06 Відповісти
пан Гєбрейісус заварнякався до нестями! Його та комітету головним завданням мало б бути запобігання пандемії (своєчасне визнання проблеми). А оці "ватні" випорожнення - вже ні до чого.
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28.08.2020 14:33 Відповісти
есть еще более опасный вирус - ватавирус, но ВОЗ это не интересует...
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28.08.2020 15:21 Відповісти
 
 