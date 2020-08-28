Расстрел автобуса под Харьковом: состояние четверых пострадавших стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах
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Четверо раненых во время расстрела автобуса, произошедшего накануне в Харьковской области, находятся в стабильном состоянии.
Об этом сообщила секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на Андрея Соцького, заместителя главного врача больницы неотложной помощи в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В харьковской больнице скорой и неотложной помощи находятся четверо пострадавших, всем оказана помощь, состояние стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах", - сообщила пресс-секретарь.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.
Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.
В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека
Пожалуйста, подождите...
Кто они - скоро узнаем.
https://www.0532.ua/news/2861513/u-poltavi-zizd-opozicijnoi-partii-ohoronali-tituski-foto-video
Резюме: Во время войны не бывает полутонов-есть враг и есть свой.
В дополнение о демократии: В США во время Второй мировой войны все граждане США японской национальности были интернированы (посажены в лагеря) и выпушены после капитуляции Япрнии. И никого это не смущало.
А из истории, ясно одно: работала чекистская *****, провоцировала под прикрытием, не более! Таких и сейчас много, взять ЖОПЗ!
Это поначалу не смущало,а потом...
Открываем английскую Википедию,цитирую:
В 1980 году под растущим давлением со стороны Японско-американской гражданской лиги и организаций по возмещению ущерба [30] президент Джимми Картер начал расследование, чтобы определить, было ли правительство оправдано решение отправить американцев японского происхождения в концентрационные лагеря. Он назначил Комиссию по переселению и интернированию гражданских лиц во время войны (CWRIC) для исследования лагерей. В отчете комиссии под названием « Личное правосудие отказано» было обнаружено мало доказательств нелояльности японцев в то время и сделан вывод о том, что заключение было продуктом расизма. Он рекомендовал правительству выплатить компенсацию интернированным. В 1988 году президент Рональд Рейган подписал Закон о гражданских свободах 1988 года, который принес извинения за интернирование от имени правительства США и разрешил выплату 20 000 долларов США (что эквивалентно 43 000 долларов США в 2019 году) каждому бывшему интернированному, который был еще жив на момент принятия закона. В законодательстве признавалось, что действия правительства были основаны на «расовых предрассудках, военной истерии и неудаче политического руководства». [31] В конечном итоге правительство США выплатило более 1,6 миллиарда долларов (что эквивалентно 3 460000000 долларов в 2019 году) в качестве компенсации 82 219 американцам японского происхождения, которые были интернированы.
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Internment_of_Japanese_Americans
14 человек шмаляют по наполненному сепарами автобусу и в результате всего несколько раненых.
Еще учиться и учиться...
Этих бойцов Кивы и оппорыгов надо под землю..... В крайнем - в реанимацию и инв кресло!!!!