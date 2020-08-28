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Расстрел автобуса под Харьковом: состояние четверых пострадавших стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Расстрел автобуса под Харьковом: состояние четверых пострадавших стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах

Четверо раненых во время расстрела автобуса, произошедшего накануне в Харьковской области, находятся в стабильном состоянии.

Об этом сообщила секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на Андрея Соцького, заместителя главного врача больницы неотложной помощи в Харькове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В харьковской больнице скорой и неотложной помощи находятся четверо пострадавших, всем оказана помощь, состояние стабильное - все мужчины находятся в обычных палатах", - сообщила пресс-секретарь. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате стрельбы на трассе Харьков-Киев задержали 14 человек, раненых четверо, - Офис ГПУ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В СБУ уточнили, что в результате обстрела ранены не 2, а 3 человека
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Топ комментарии
+18
В оправдание стреляющих по опозежопавцам хочу привести такую аналогию. Москва, 1943 год, из госпиталя в краткосрочный отпуск приезжает советский офицер с трофейным "вальтером". Выходит он на улицу и вдруг слышит: "мы всегда дружили с немецким народом, немецкие военные учились в наших училищах, мы вместе освобождали Польшу от польских панов. Нас поссорили зарубежные масоны (американцы, британцы..., .нужное подчеркнуть), Гитлер поднял Германию с колен, надо с ним договориться "где-то посредине". Он как законопослушный гражданин свой страны идет в НКВД, а там ему говорят: " ну это просто другое мнение тут нет ничего плохого" И как вы думаете, что сделает этот офицер (если он офицер)
Резюме: Во время войны не бывает полутонов-есть враг и есть свой.
В дополнение о демократии: В США во время Второй мировой войны все граждане США японской национальности были интернированы (посажены в лагеря) и выпушены после капитуляции Япрнии. И никого это не смущало.
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28.08.2020 10:50
+9
А чего они в больницу попали? Переананировали?!
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28.08.2020 10:32
+8
Как-то не качественно расстреляли.

14 человек шмаляют по наполненному сепарами автобусу и в результате всего несколько раненых.

Еще учиться и учиться...
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28.08.2020 10:56
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Правила форума Совет форумчан
что-то есть в этой новости эдакое двоякое.... если в автобусе ехали титушки ОПЗЖ и были от....ны такими же титушками - на провокацию похоже
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28.08.2020 10:26 Ответить
Бандиты задержаны.
Кто они - скоро узнаем.
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28.08.2020 10:38 Ответить
Сьезд в Полтаве был. Представляли кандидата в меры. Но я так понял у нас дураков охранять этот захід не нашлось - привезли титушню из харькова. И на обратной дороге .... вот.
https://www.0532.ua/news/2861513/u-poltavi-zizd-opozicijnoi-partii-ohoronali-tituski-foto-video
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28.08.2020 11:29 Ответить
Там окрім ківи ще й мужчини їхали? А звідки вони взялись у зажопників,це ті що стать змінили?
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28.08.2020 10:28 Ответить
А чего они в больницу попали? Переананировали?!
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28.08.2020 10:32 Ответить
может все таки стрельба а не расстрел???????????
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28.08.2020 10:32 Ответить
а как прям кукарекали заЖОПы, убили распяли изнасиловали похители, караул!! а оказывается у всех все стабильно)
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28.08.2020 10:33 Ответить
Задания на увечья своих же не было.
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28.08.2020 11:00 Ответить
Цирк на дроті від ФСБ
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28.08.2020 10:35 Ответить
Этих кадров пора дострелить во внутреннем дворике больницы.
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28.08.2020 10:37 Ответить
...я дам вам парабеллум!
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28.08.2020 10:41 Ответить
Як би у звичайних кайданках.....
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28.08.2020 10:49 Ответить
В оправдание стреляющих по опозежопавцам хочу привести такую аналогию. Москва, 1943 год, из госпиталя в краткосрочный отпуск приезжает советский офицер с трофейным "вальтером". Выходит он на улицу и вдруг слышит: "мы всегда дружили с немецким народом, немецкие военные учились в наших училищах, мы вместе освобождали Польшу от польских панов. Нас поссорили зарубежные масоны (американцы, британцы..., .нужное подчеркнуть), Гитлер поднял Германию с колен, надо с ним договориться "где-то посредине". Он как законопослушный гражданин свой страны идет в НКВД, а там ему говорят: " ну это просто другое мнение тут нет ничего плохого" И как вы думаете, что сделает этот офицер (если он офицер)
Резюме: Во время войны не бывает полутонов-есть враг и есть свой.
В дополнение о демократии: В США во время Второй мировой войны все граждане США японской национальности были интернированы (посажены в лагеря) и выпушены после капитуляции Япрнии. И никого это не смущало.
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28.08.2020 10:50 Ответить
Кстати, а что на "эсесесере" с этническими немцами творили? Не в курсе?
А из истории, ясно одно: работала чекистская *****, провоцировала под прикрытием, не более! Таких и сейчас много, взять ЖОПЗ!
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28.08.2020 12:41 Ответить
В дополнение о демократии: В США во время Второй мировой войны все граждане США японской национальности были интернированы (посажены в лагеря) и выпушены после капитуляции Японии. И никого это не смущало.

Это поначалу не смущало,а потом...
Открываем английскую Википедию,цитирую:
В 1980 году под растущим давлением со стороны Японско-американской гражданской лиги и организаций по возмещению ущерба [30] президент Джимми Картер начал расследование, чтобы определить, было ли правительство оправдано решение отправить американцев японского происхождения в концентрационные лагеря. Он назначил Комиссию по переселению и интернированию гражданских лиц во время войны (CWRIC) для исследования лагерей. В отчете комиссии под названием « Личное правосудие отказано» было обнаружено мало доказательств нелояльности японцев в то время и сделан вывод о том, что заключение было продуктом расизма. Он рекомендовал правительству выплатить компенсацию интернированным. В 1988 году президент Рональд Рейган подписал Закон о гражданских свободах 1988 года, который принес извинения за интернирование от имени правительства США и разрешил выплату 20 000 долларов США (что эквивалентно 43 000 долларов США в 2019 году) каждому бывшему интернированному, который был еще жив на момент принятия закона. В законодательстве признавалось, что действия правительства были основаны на «расовых предрассудках, военной истерии и неудаче политического руководства». [31] В конечном итоге правительство США выплатило более 1,6 миллиарда долларов (что эквивалентно 3 460000000 долларов в 2019 году) в качестве компенсации 82 219 американцам японского происхождения, которые были интернированы.

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Internment_of_Japanese_Americans
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28.08.2020 18:45 Ответить
Борьба добра и зла, за счастье Украины продолжается.
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28.08.2020 10:53 Ответить
Как-то не качественно расстреляли.

14 человек шмаляют по наполненному сепарами автобусу и в результате всего несколько раненых.

Еще учиться и учиться...
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28.08.2020 10:56 Ответить
Хрен его знает, типа как с гепой...
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28.08.2020 12:53 Ответить
Якби це робили справжні патріоти, то стрільба б велась бойовими набоями(а не гумовими) і місце події обробили вогнеметами.
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28.08.2020 14:28 Ответить
Стабильное в смысле уже всьо?
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28.08.2020 11:01 Ответить
Розстріл автобуса під Харковом: стан чотирьох постраждалих стабільний - всі чоловіки перебувають у звичайних палатах - Цензор.НЕТ 8915
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28.08.2020 11:03 Ответить
Ничего такого не случилось.
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28.08.2020 11:04 Ответить
просто ОтПіЗдЖили
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28.08.2020 11:37 Ответить
Який расстрЄл?! Одна ОПГ напала на другую ОПГ. Окна побили дубинками, членов ОПГ били ногами. Все видно на видео.
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28.08.2020 11:44 Ответить
Бий заЖОПНИХ! Рятуй НЕНЬКУ!!!!!!!!!!!
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28.08.2020 11:54 Ответить
Розстріл автобуса під Харковом: стан чотирьох постраждалих стабільний - всі чоловіки перебувають у звичайних палатах - Цензор.НЕТ 4488
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28.08.2020 12:05 Ответить
З'їзд опзж?
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28.08.2020 12:39 Ответить
А жаль......
Этих бойцов Кивы и оппорыгов надо под землю..... В крайнем - в реанимацию и инв кресло!!!!
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28.08.2020 12:46 Ответить
Это провокация жопных
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28.08.2020 14:41 Ответить
а мають відлежуватись в камерах
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28.08.2020 15:33 Ответить
 
 