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Шмыгаль - бизнесу: Возвращения к жесткому карантину не будет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль - бизнесу: Возвращения к жесткому карантину не будет

Премьер-министр Денис Шмыгаль отрицает возможность повторного введения жесткого карантина, полагаясь на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе общения с бизнесом Шмыгаль сообщил, что правительство отказалось от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы, однако сохраняет планы по разделению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Премьер также отметил, что правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

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Говоря о запрете на въезд в Украину иностранцев на месяц, премьер-министр подчеркнул, что иностранные специалисты будут допущены в страну, поскольку список содержит множество исключений. Таким образом, отдельные категории иностранных граждан смогут пересечь границы, а именно: ІТ-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы с разрешениями на проживание в Украине, члены международных и гуманитарных миссий, члены экипажей. При этом он указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба.

Денис Шмыгаль также сообщил, что первый урок в школах пройдет на тему культуры жизни в эпоху коронавируса.
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Топ комментарии
+10
Не вижу смысла в карантине любого вида. Швеция и Беларусь тому пример. Вирус безусловно есть, но его опасность явно преувеличена.
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28.08.2020 12:03
+7
Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 2527 Це відоме маніпулювання природними страхами людини. Коли кому померти вирішує випадок та мабуть Господь, або природа - як Вам більше до вподоби.
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28.08.2020 12:23
+6
Ну тут якраз можна вірити. Зебіли ввели карантин при 150 захворівших на добу і відміняють при 2,5 тисячах....
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28.08.2020 12:03
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Страница 2 из 2
Причем тут комплекс бога? Есть правила которые уменьшают риск наступления трагического случая. Не только заражением ковид но и прочие трагические случаи. Это как не переходить дорогу на красный свет не заплывать за буйки и тд... Вот самые тупые и погибают. Поэтому если человек не понимает что клоун не может управлять государством то и полезность маски для уменьшения вероятности заражения ковид он тоже не поймет. И поэтому шанс у него заразится выше!
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28.08.2020 12:36 Ответить
Полезность маски при постоянном ношении опровергают даже сами врачи. Равно как и жизнь опровергает то, что клоун не может управлять государством - управляет же. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 3470
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28.08.2020 12:38 Ответить
Какие врачи опровергают? Комаровский? Как он управляет все мы видим! Можно было обезьяну из зоопарка взять! Хуже бы точно не было!
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28.08.2020 12:45 Ответить
Но и лучше тоже. От масок пользы не более чем от шапочки из фольги. А уж в летнюю жару так еще и вреда немало.
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28.08.2020 13:14 Ответить
Странно если пользы нет почему весь врачебный персонал на операциях в масках!? Еще с начала прошлого века!
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28.08.2020 13:25 Ответить
Подумайте почему. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 3205 Что будет к примеру если кишечная бактерия попадет в место разреза брюшной полости к примеру при операции? Бактерия - не вирус. Там совсем разные размеры.
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28.08.2020 13:37 Ответить
Нічого, дебіле, не буде! - Антифаг її з'їсть!
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28.08.2020 21:40 Ответить
Я звісно не медик, але де власне знаходяться антифаги? В крові людини, або де ще?
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28.08.2020 22:34 Ответить
І ще питання Вам як вважаю спеціалісту - навіщо хирурги в такому разі вдягають маски?
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28.08.2020 22:40 Ответить
Все так, вірус значно менше бактерії. Тільки передається він ПОВІТРЯНОКРАПЕЛЬНИМ ШЛЯХОМ, себто з краплиною виділення хворого вірус попадає здоровій людині.От цю краплину(а це - не Мікро-, а Макро- розмір) і затримує маска. Хоча , ви - праві, її, маску потрібно або мііняти, або дезінфектувати через певний час.
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28.08.2020 22:20 Ответить
ТА НЕВЖЕ-Е-Е-Е?...
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28.08.2020 22:22 Ответить
Зуб даю.....
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28.08.2020 22:25 Ответить
Хоча, писав я не Вам, а Вашому візаві.
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28.08.2020 22:27 Ответить
Візаві це мабуть я. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 1357 З усім згодний. Але. Маску в умовах літньої спеки потрібно міняти щонайбільше через 10 хвилин, що в свою чергу НЕМОЖЛИВО взагалі. Якщо цього не зробити, то маска шкодить тому хто її носить. Це поперше. А подруге - якщо власне Ви не уражені вірусом - сенс від цієї маски. Правда вражені Ви чи ні - ще питання...
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28.08.2020 22:38 Ответить
Все так, тільки от "за десять хвилин", мєня тєрзают смутниє сомнєнья. Щось мені підказує, що медики, навряд чи, підраховували ці хвилини колись.
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28.08.2020 22:48 Ответить
Медики можуть щось підраховувати в стерильних умовах. В умовах вулиці в літню спеку навряд чи хтось щось рахував. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 9876
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28.08.2020 23:02 Ответить
Все так, тому мене,як технаря,4 завжди ковбасить, коли люди навмання маніпулюють цифрами. Якось на одному з тренінгів я задав подібне питання дохтуру. Вона відповіла,що "медицина-наука НЕ ТОЧНА". Важко з цим не погодитись.
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28.08.2020 23:23 Ответить
Звісно неточна. А як вона може буть точна коли прикладом компьютерні науки неточні, Особливо що стосується штучного інтелекту. А тут людина. Відносно компьютерів кажу дуже відповідально. Бо трошки відношусь до цієї справи.
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28.08.2020 23:29 Ответить
І нашо взагалі блазнювати спотворюючи мову.
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28.08.2020 23:12 Ответить
Викинув мацкальський алфавіт.
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28.08.2020 23:41 Ответить
Нашо? Я двома мовами спілкуюся. Притрушую голову попелом - москальською більше. Спадщина совка. Важко щось вдіяти в такому випадку. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 7731
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28.08.2020 23:46 Ответить
А я - ні, навіть, з друзями з-за парєбріка. По-троху привчаю. Щоб, коли наше знамено замайорить над Спаською вежею, могли спілкуватися з нашим патрулем.
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29.08.2020 00:00 Ответить
Най Вам щастить в цьому безумовно важкому питанні. Кацапа мови навчить це щось позамежами. Але безумовно хід думки вірний. Бо можливо це їх зможе врятувати у свій час. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 4039
Нажаль від великої війни нікуди не дітися. Власне це тільки питання часу.
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29.08.2020 00:16 Ответить
Гоню від себе цю думку, але, нажаль,скоріш за все, Ви - праві.
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29.08.2020 09:08 Ответить
+ простая арифметика. если ковидлу насрать, то кого больше накосит - тех, кого 73% или тех, кого 25%? Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 6502
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28.08.2020 12:31 Ответить
Спросите у ковида. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 2987
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28.08.2020 12:33 Ответить
а чё его спрашивать? тут умственные способности нужны, чего у ковидла и 73% не наблюдается. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 7241
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28.08.2020 12:35 Ответить
А... Понял. Тоже комплекс Бога прослеживается. Ну тогда дальнейший дискус бесполезен. Я не психиатр. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 6882
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28.08.2020 12:37 Ответить
Начебто якісь розумові здібності у секти 27% спостерігалися...
- Не робіть мені смішні лупавки, Йося!...
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28.08.2020 22:18 Ответить
А-а-а-а-а. Зрозумів. Ви теж з соєвої секти. А я в Вас медика побачив. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 732 Вибачаюсь зазделегідь. Більше питаннь до Вас власне не маю.
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28.08.2020 22:42 Ответить
Ещё смотри 25% понимают что из клоуна даже посредственного президента не получится. В клоуны нормальный человек не пойдет. Их раньше вобще за пределами кладбищ хоронили! Получается что у 25% уровень интелекта выше чем у 72% проголосовавших. И эти 25% подсчитают что 300 грн в месяц потратить на маски не такие большие деньги по сравнению чем 50 000 грн отдать за лечение ковид. Поэтому у среднестатистического избирателя Порошенко меньше шансов заразитсмя ковидом чем у избирателя Зеленского! А избиратель Зеленского из-за своего тупизма подумает! Отдавать 300 грн в месяц за маски та ну нах авось пронесет!
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28.08.2020 12:43 Ответить
Каждый заблуждается в меру своих способностей. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 3569
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28.08.2020 13:15 Ответить
Зебил ты не одного моего пункта не отверг! Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 7505 Кстати знал я одну зебилку которая тоже забила на ТБ. И ходила по ж.д путям в наушниках. Долго проходила лет 5 а потом её по рельсам размазал поезд! Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 7505
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28.08.2020 13:28 Ответить
Я не психиатр. Мне трудно Вам что либо доказывать. Человеку с манией величия доказать что либо невозможно впринципе ИМХО. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 1872
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28.08.2020 13:33 Ответить
щоб ти здохло з твоєю маланською сім'єю від корони а прості люди видужали!
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28.08.2020 12:16 Ответить
Скажешь " гоп" як перескочиш
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28.08.2020 12:18 Ответить
А КРАСНЫЕ ЗОНЫ - ЭТО ЧТО? ШМЫГАЛЬ ИДИ НАХ ЧУЧЕЛО БЕЗМОЗГЛОЕ
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28.08.2020 12:31 Ответить
Жесткий карантинный пацан Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 3855

Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 1746
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28.08.2020 12:51 Ответить
Хтось дуже розумний і, напевне, порохобот, підказав цій дівчинці, як найдошкульніше під' їбать зєльоного утирка. Красівінько вийшло. Браво, мала!!!
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28.08.2020 22:52 Ответить
какому это он бизнесу сказал? ахметовскому, который он сам крышует?
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28.08.2020 12:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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28.08.2020 13:00 Ответить
Усе правильно. Гои вымрут, хитрожопым больше достанется...
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28.08.2020 13:35 Ответить
Хроника одного президента

28.08.2020 г.

В результате деятельности по лоббированию интересов фирм Коломойского и Ахметова, задолженность государственного "Энергоатома" уже перевалила за 6 млрд. гривен. Вполне успешное и прибыльное предприятие в 2018-2109 годах фактически превращено в банкрота.

Из Государственного резерва выбрано остатки средств индивидуальной защиты медицинского персонала для распределения по областям. Тестов ПЦР централизовано не выделялось уже почти две недели.
27.08.2020 г.

Резко обострились отношения Баканова с Ермаком. СБУ жестко отказало ОПУ в предоставлении интересующей ее информации. Ермак пожаловался Зеленскому, но тот решил промолчать. Кроме того Одесскому СБУ приказано взять под строгий контроль таможенную службу, вместе с новоназначенным руководителем.

Цена на газ для населения взлетела на 45%. Собственно в июне мы об этих планах писали, но подъем цены удвоился с того времени.
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28.08.2020 13:51 Ответить
"Цена на газ для населения взлетела на 45%" - бо ж "населення" за рівнем інтелектуального розвитку того варте!
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28.08.2020 21:47 Ответить
Закройте школы и вузы и откройте экономику. Это просто. Но масок купят меньше, да, это печалька.
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28.08.2020 14:22 Ответить
так немає кого повертати до жорсткого. Бо ви, паскуди, вже вбили все, що можна !!
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28.08.2020 14:26 Ответить
Жесткого карантина для большого бизнеса никогда и небыло. Кошмарили только всякую мелюзгу, а заводы Ахметки и ему подобных работали бесперебойно.
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28.08.2020 14:39 Ответить
ТА НЕВЖЕ-Е-Е?! - АЙ-ЯЙ-ЯЙ-Я-ЯЙ!
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28.08.2020 22:07 Ответить
Чучело,ти вже повернуло поцуплене тобою з митниці?Чи й далі крадеш?
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28.08.2020 18:54 Ответить
... первый урок в школах пройдет на тему культуры жизни в эпоху коронавируса.

А, тобто ковід - це вже ціла епоха ?
Ясно.
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28.08.2020 19:48 Ответить
Перше екзаменаційне питання: "Коли розпочалася епоха ковіду-19 та коли вона для вас закінчиться?"
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28.08.2020 21:59 Ответить
Це реінкарнація лєнінського уроку.
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29.08.2020 08:16 Ответить
Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 2947 Они просто не знают что такое эпоха в пространственно - временнОм континууме. В их понятии 1,5 года правления уже эпоха.
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29.08.2020 20:34 Ответить
"сохраняет планы по разделению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства" - Источник: https://censor.net.ua/n3216360
Дебіли хочуть відмовитись від розвиткуи економіки в цілому і розвивати лише сільське господарство і торгівлю товарами с/г виробництва. Для дебілів науково-технічний прогрес є недосяжною їхньому розуму містикою. І за що Бог покарав народженням в країні дебілів?!
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28.08.2020 21:35 Ответить
А есть ли в Украине коронавилус?Ведь по официальным публикациям в СМИ из всех денег выделеных международными организациями правительство и наш минздрав освоил всего лиш 1.5% Выходит что вируса не существует.
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28.08.2020 22:02 Ответить
А скільки того бізнесу ше лишилося
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28.08.2020 22:52 Ответить
Люди добрі! Коли лунає тема Соvid-19, прошу вас, БЛАГАЮ! Уважно ставтесь до думок і висновків тільки фахівців з медичною СПЕЦІАЛЬНОЮ освітою. Всякі клички, зеленські, прем"єри, підпрем"єри, міністри, підлабузники і особливо журналісти це - розгойдувачі ситуації масової істерії там де її немає. Пандемія є. Вірус є. Але це не чума, не чорна віспа, не іспанка. Вірус вбиває, але дуже низький відсоток інфікованих. Вірус летально небезпечний ТІЛЬКИ для групи ризику. Але в цій групі значно більша частина людей від вірусу не гине. Вчені стверджують, що на сьогодні вірус зазнав мутацію. Збільшилась кількість інфікованих і зменшилась кількість летальності від впливу вірусу. Раніше приблизно 80% інфікованих по даним спостережень самостійно справлялися з вірусом, з яких більше 60% взагалі не відчували цієї проблеми, а 20% спокійно долали її на самоізоляції. Біля 15% долали цю проблему в стаціонарі без жодних наслідків для свого здоров"я. І лише серед 5% інфікованих були проблеми різного ступеня складності. Відсоток летальності серед них становив і становить менше 3%. Виникає питання. Кому потрібна істерія з Соvid-19? Наприклад, чому цією темою так опікується Кличко в Києві? Цікаво, чому Кабмін України більше мусує цю проблему ніж проблими, якими він мусить займатися безпосередньо на місцях України? І останнє. Вакцина буде промислово запроваджена обов"язково. Трішки треба зачикати. І атака на наші мізки з цього приводу раз і на завжди піде в минуле.

А потім будуть нові "віруси", істерії, політики, вибори...

І накінець. Статистика показує, що смертність українців цього року значно менша ніж була два попередніх роки.

Ось така фігня, малятки. Доброї всім ночі і гарних всім нам снів.
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28.08.2020 23:46 Ответить
З усім згідний, крім вакцини.
Якщо летальність 0.1%, серед яких 90% старики, то для чого тоді вакцина??
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29.08.2020 10:49 Ответить
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