Шмыгаль - бизнесу: Возвращения к жесткому карантину не будет

Премьер-министр Денис Шмыгаль отрицает возможность повторного введения жесткого карантина, полагаясь на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе общения с бизнесом Шмыгаль сообщил, что правительство отказалось от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы, однако сохраняет планы по разделению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Премьер также отметил, что правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

Читайте также: В Украине за сутки рекордные 2 438 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 114 497 человек

Говоря о запрете на въезд в Украину иностранцев на месяц, премьер-министр подчеркнул, что иностранные специалисты будут допущены в страну, поскольку список содержит множество исключений. Таким образом, отдельные категории иностранных граждан смогут пересечь границы, а именно: ІТ-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы с разрешениями на проживание в Украине, члены международных и гуманитарных миссий, члены экипажей. При этом он указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба.

Денис Шмыгаль также сообщил, что первый урок в школах пройдет на тему культуры жизни в эпоху коронавируса.