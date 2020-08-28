Шмыгаль - бизнесу: Возвращения к жесткому карантину не будет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль отрицает возможность повторного введения жесткого карантина, полагаясь на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.
Об этом он сообщил в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В ходе общения с бизнесом Шмыгаль сообщил, что правительство отказалось от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы, однако сохраняет планы по разделению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Премьер также отметил, что правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над разработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также над воплощением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.
Говоря о запрете на въезд в Украину иностранцев на месяц, премьер-министр подчеркнул, что иностранные специалисты будут допущены в страну, поскольку список содержит множество исключений. Таким образом, отдельные категории иностранных граждан смогут пересечь границы, а именно: ІТ-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы с разрешениями на проживание в Украине, члены международных и гуманитарных миссий, члены экипажей. При этом он указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба.
Денис Шмыгаль также сообщил, что первый урок в школах пройдет на тему культуры жизни в эпоху коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Нажаль від великої війни нікуди не дітися. Власне це тільки питання часу.
- Не робіть мені смішні лупавки, Йося!...
28.08.2020 г.
В результате деятельности по лоббированию интересов фирм Коломойского и Ахметова, задолженность государственного "Энергоатома" уже перевалила за 6 млрд. гривен. Вполне успешное и прибыльное предприятие в 2018-2109 годах фактически превращено в банкрота.
Из Государственного резерва выбрано остатки средств индивидуальной защиты медицинского персонала для распределения по областям. Тестов ПЦР централизовано не выделялось уже почти две недели.
27.08.2020 г.
Резко обострились отношения Баканова с Ермаком. СБУ жестко отказало ОПУ в предоставлении интересующей ее информации. Ермак пожаловался Зеленскому, но тот решил промолчать. Кроме того Одесскому СБУ приказано взять под строгий контроль таможенную службу, вместе с новоназначенным руководителем.
Цена на газ для населения взлетела на 45%. Собственно в июне мы об этих планах писали, но подъем цены удвоился с того времени.
А, тобто ковід - це вже ціла епоха ?
Ясно.
Дебіли хочуть відмовитись від розвиткуи економіки в цілому і розвивати лише сільське господарство і торгівлю товарами с/г виробництва. Для дебілів науково-технічний прогрес є недосяжною їхньому розуму містикою. І за що Бог покарав народженням в країні дебілів?!
А потім будуть нові "віруси", істерії, політики, вибори...
І накінець. Статистика показує, що смертність українців цього року значно менша ніж була два попередніх роки.
Ось така фігня, малятки. Доброї всім ночі і гарних всім нам снів.
Якщо летальність 0.1%, серед яких 90% старики, то для чого тоді вакцина??