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Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечує можливість повторного запровадження жорсткого карантину, покладаючись на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

Про це він повідомив під час онлайн-зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час спілкування з бізнесом Шмигаль повідомив, що уряд відмовився від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби, проте зберігає плани щодо розділення Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Прем'єр також зазначив, що уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над розробкою довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над утіленням Програми стимулювання економіки і Плану дій уряду, які містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України.

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Говорячи про заборону на в'їзд в Україну іноземців на місяць, прем'єр-міністр підкреслив, що іноземні фахівці будуть допущені в країну, оскільки список містить безліч винятків. Таким чином, окремі категорії іноземних громадян зможуть перетнути кордони, а саме: ІТ-фахівці, технічні фахівці-наладчики пускового обладнання, іноземці з дозволами на проживання в Україні, члени міжнародних і гуманітарних місій, члени екіпажів. При цьому він зазначив, що громадяни Білорусі можуть отримати дозвіл на кордоні з Україною за зверненням. Рішення про дозвіл перетину кордону ухвалюватиме Державна прикордонна служба.

Денис Шмигаль також повідомив, що перший урок у школах відбудеться на тему культури життя в епоху коронавірусу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Не вижу смысла в карантине любого вида. Швеция и Беларусь тому пример. Вирус безусловно есть, но его опасность явно преувеличена.
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28.08.2020 12:03
+7
Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 2527 Це відоме маніпулювання природними страхами людини. Коли кому померти вирішує випадок та мабуть Господь, або природа - як Вам більше до вподоби.
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28.08.2020 12:23
+6
Ну тут якраз можна вірити. Зебіли ввели карантин при 150 захворівших на добу і відміняють при 2,5 тисячах....
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28.08.2020 12:03
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Причем тут комплекс бога? Есть правила которые уменьшают риск наступления трагического случая. Не только заражением ковид но и прочие трагические случаи. Это как не переходить дорогу на красный свет не заплывать за буйки и тд... Вот самые тупые и погибают. Поэтому если человек не понимает что клоун не может управлять государством то и полезность маски для уменьшения вероятности заражения ковид он тоже не поймет. И поэтому шанс у него заразится выше!
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28.08.2020 12:36 Відповісти
Полезность маски при постоянном ношении опровергают даже сами врачи. Равно как и жизнь опровергает то, что клоун не может управлять государством - управляет же. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 3470
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28.08.2020 12:38 Відповісти
Какие врачи опровергают? Комаровский? Как он управляет все мы видим! Можно было обезьяну из зоопарка взять! Хуже бы точно не было!
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28.08.2020 12:45 Відповісти
Но и лучше тоже. От масок пользы не более чем от шапочки из фольги. А уж в летнюю жару так еще и вреда немало.
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28.08.2020 13:14 Відповісти
Странно если пользы нет почему весь врачебный персонал на операциях в масках!? Еще с начала прошлого века!
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28.08.2020 13:25 Відповісти
Подумайте почему. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 3205 Что будет к примеру если кишечная бактерия попадет в место разреза брюшной полости к примеру при операции? Бактерия - не вирус. Там совсем разные размеры.
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28.08.2020 13:37 Відповісти
Нічого, дебіле, не буде! - Антифаг її з'їсть!
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28.08.2020 21:40 Відповісти
Я звісно не медик, але де власне знаходяться антифаги? В крові людини, або де ще?
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28.08.2020 22:34 Відповісти
І ще питання Вам як вважаю спеціалісту - навіщо хирурги в такому разі вдягають маски?
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28.08.2020 22:40 Відповісти
Все так, вірус значно менше бактерії. Тільки передається він ПОВІТРЯНОКРАПЕЛЬНИМ ШЛЯХОМ, себто з краплиною виділення хворого вірус попадає здоровій людині.От цю краплину(а це - не Мікро-, а Макро- розмір) і затримує маска. Хоча , ви - праві, її, маску потрібно або мііняти, або дезінфектувати через певний час.
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28.08.2020 22:20 Відповісти
ТА НЕВЖЕ-Е-Е-Е?...
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28.08.2020 22:22 Відповісти
Зуб даю.....
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28.08.2020 22:25 Відповісти
Хоча, писав я не Вам, а Вашому візаві.
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28.08.2020 22:27 Відповісти
Візаві це мабуть я. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 1357 З усім згодний. Але. Маску в умовах літньої спеки потрібно міняти щонайбільше через 10 хвилин, що в свою чергу НЕМОЖЛИВО взагалі. Якщо цього не зробити, то маска шкодить тому хто її носить. Це поперше. А подруге - якщо власне Ви не уражені вірусом - сенс від цієї маски. Правда вражені Ви чи ні - ще питання...
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28.08.2020 22:38 Відповісти
Все так, тільки от "за десять хвилин", мєня тєрзают смутниє сомнєнья. Щось мені підказує, що медики, навряд чи, підраховували ці хвилини колись.
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28.08.2020 22:48 Відповісти
Медики можуть щось підраховувати в стерильних умовах. В умовах вулиці в літню спеку навряд чи хтось щось рахував. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 9876
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28.08.2020 23:02 Відповісти
Все так, тому мене,як технаря,4 завжди ковбасить, коли люди навмання маніпулюють цифрами. Якось на одному з тренінгів я задав подібне питання дохтуру. Вона відповіла,що "медицина-наука НЕ ТОЧНА". Важко з цим не погодитись.
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28.08.2020 23:23 Відповісти
Звісно неточна. А як вона може буть точна коли прикладом компьютерні науки неточні, Особливо що стосується штучного інтелекту. А тут людина. Відносно компьютерів кажу дуже відповідально. Бо трошки відношусь до цієї справи.
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28.08.2020 23:29 Відповісти
І нашо взагалі блазнювати спотворюючи мову.
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28.08.2020 23:12 Відповісти
Викинув мацкальський алфавіт.
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28.08.2020 23:41 Відповісти
Нашо? Я двома мовами спілкуюся. Притрушую голову попелом - москальською більше. Спадщина совка. Важко щось вдіяти в такому випадку. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 7731
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28.08.2020 23:46 Відповісти
А я - ні, навіть, з друзями з-за парєбріка. По-троху привчаю. Щоб, коли наше знамено замайорить над Спаською вежею, могли спілкуватися з нашим патрулем.
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29.08.2020 00:00 Відповісти
Най Вам щастить в цьому безумовно важкому питанні. Кацапа мови навчить це щось позамежами. Але безумовно хід думки вірний. Бо можливо це їх зможе врятувати у свій час. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 4039
Нажаль від великої війни нікуди не дітися. Власне це тільки питання часу.
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29.08.2020 00:16 Відповісти
Гоню від себе цю думку, але, нажаль,скоріш за все, Ви - праві.
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29.08.2020 09:08 Відповісти
+ простая арифметика. если ковидлу насрать, то кого больше накосит - тех, кого 73% или тех, кого 25%? Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 6502
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28.08.2020 12:31 Відповісти
Спросите у ковида. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 2987
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28.08.2020 12:33 Відповісти
а чё его спрашивать? тут умственные способности нужны, чего у ковидла и 73% не наблюдается. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 7241
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28.08.2020 12:35 Відповісти
А... Понял. Тоже комплекс Бога прослеживается. Ну тогда дальнейший дискус бесполезен. Я не психиатр. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 6882
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28.08.2020 12:37 Відповісти
Начебто якісь розумові здібності у секти 27% спостерігалися...
- Не робіть мені смішні лупавки, Йося!...
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28.08.2020 22:18 Відповісти
А-а-а-а-а. Зрозумів. Ви теж з соєвої секти. А я в Вас медика побачив. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 732 Вибачаюсь зазделегідь. Більше питаннь до Вас власне не маю.
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28.08.2020 22:42 Відповісти
Ещё смотри 25% понимают что из клоуна даже посредственного президента не получится. В клоуны нормальный человек не пойдет. Их раньше вобще за пределами кладбищ хоронили! Получается что у 25% уровень интелекта выше чем у 72% проголосовавших. И эти 25% подсчитают что 300 грн в месяц потратить на маски не такие большие деньги по сравнению чем 50 000 грн отдать за лечение ковид. Поэтому у среднестатистического избирателя Порошенко меньше шансов заразитсмя ковидом чем у избирателя Зеленского! А избиратель Зеленского из-за своего тупизма подумает! Отдавать 300 грн в месяц за маски та ну нах авось пронесет!
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28.08.2020 12:43 Відповісти
Каждый заблуждается в меру своих способностей. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 3569
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28.08.2020 13:15 Відповісти
Зебил ты не одного моего пункта не отверг! Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 7505 Кстати знал я одну зебилку которая тоже забила на ТБ. И ходила по ж.д путям в наушниках. Долго проходила лет 5 а потом её по рельсам размазал поезд! Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 7505
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28.08.2020 13:28 Відповісти
Я не психиатр. Мне трудно Вам что либо доказывать. Человеку с манией величия доказать что либо невозможно впринципе ИМХО. Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 1872
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28.08.2020 13:33 Відповісти
щоб ти здохло з твоєю маланською сім'єю від корони а прості люди видужали!
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28.08.2020 12:16 Відповісти
Скажешь " гоп" як перескочиш
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28.08.2020 12:18 Відповісти
А КРАСНЫЕ ЗОНЫ - ЭТО ЧТО? ШМЫГАЛЬ ИДИ НАХ ЧУЧЕЛО БЕЗМОЗГЛОЕ
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28.08.2020 12:31 Відповісти
Жесткий карантинный пацан Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 3855

Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 1746
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28.08.2020 12:51 Відповісти
Хтось дуже розумний і, напевне, порохобот, підказав цій дівчинці, як найдошкульніше під' їбать зєльоного утирка. Красівінько вийшло. Браво, мала!!!
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28.08.2020 22:52 Відповісти
какому это он бизнесу сказал? ахметовскому, который он сам крышует?
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28.08.2020 12:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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28.08.2020 13:00 Відповісти
Усе правильно. Гои вымрут, хитрожопым больше достанется...
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28.08.2020 13:35 Відповісти
Хроника одного президента

28.08.2020 г.

В результате деятельности по лоббированию интересов фирм Коломойского и Ахметова, задолженность государственного "Энергоатома" уже перевалила за 6 млрд. гривен. Вполне успешное и прибыльное предприятие в 2018-2109 годах фактически превращено в банкрота.

Из Государственного резерва выбрано остатки средств индивидуальной защиты медицинского персонала для распределения по областям. Тестов ПЦР централизовано не выделялось уже почти две недели.
27.08.2020 г.

Резко обострились отношения Баканова с Ермаком. СБУ жестко отказало ОПУ в предоставлении интересующей ее информации. Ермак пожаловался Зеленскому, но тот решил промолчать. Кроме того Одесскому СБУ приказано взять под строгий контроль таможенную службу, вместе с новоназначенным руководителем.

Цена на газ для населения взлетела на 45%. Собственно в июне мы об этих планах писали, но подъем цены удвоился с того времени.
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28.08.2020 13:51 Відповісти
"Цена на газ для населения взлетела на 45%" - бо ж "населення" за рівнем інтелектуального розвитку того варте!
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28.08.2020 21:47 Відповісти
Закройте школы и вузы и откройте экономику. Это просто. Но масок купят меньше, да, это печалька.
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28.08.2020 14:22 Відповісти
так немає кого повертати до жорсткого. Бо ви, паскуди, вже вбили все, що можна !!
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28.08.2020 14:26 Відповісти
Жесткого карантина для большого бизнеса никогда и небыло. Кошмарили только всякую мелюзгу, а заводы Ахметки и ему подобных работали бесперебойно.
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28.08.2020 14:39 Відповісти
ТА НЕВЖЕ-Е-Е?! - АЙ-ЯЙ-ЯЙ-Я-ЯЙ!
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28.08.2020 22:07 Відповісти
Чучело,ти вже повернуло поцуплене тобою з митниці?Чи й далі крадеш?
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28.08.2020 18:54 Відповісти
... первый урок в школах пройдет на тему культуры жизни в эпоху коронавируса.

А, тобто ковід - це вже ціла епоха ?
Ясно.
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28.08.2020 19:48 Відповісти
Перше екзаменаційне питання: "Коли розпочалася епоха ковіду-19 та коли вона для вас закінчиться?"
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28.08.2020 21:59 Відповісти
Це реінкарнація лєнінського уроку.
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29.08.2020 08:16 Відповісти
Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде - Цензор.НЕТ 2947 Они просто не знают что такое эпоха в пространственно - временнОм континууме. В их понятии 1,5 года правления уже эпоха.
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29.08.2020 20:34 Відповісти
"сохраняет планы по разделению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства" - Источник: https://censor.net.ua/n3216360
Дебіли хочуть відмовитись від розвиткуи економіки в цілому і розвивати лише сільське господарство і торгівлю товарами с/г виробництва. Для дебілів науково-технічний прогрес є недосяжною їхньому розуму містикою. І за що Бог покарав народженням в країні дебілів?!
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28.08.2020 21:35 Відповісти
А есть ли в Украине коронавилус?Ведь по официальным публикациям в СМИ из всех денег выделеных международными организациями правительство и наш минздрав освоил всего лиш 1.5% Выходит что вируса не существует.
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28.08.2020 22:02 Відповісти
А скільки того бізнесу ше лишилося
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28.08.2020 22:52 Відповісти
Люди добрі! Коли лунає тема Соvid-19, прошу вас, БЛАГАЮ! Уважно ставтесь до думок і висновків тільки фахівців з медичною СПЕЦІАЛЬНОЮ освітою. Всякі клички, зеленські, прем"єри, підпрем"єри, міністри, підлабузники і особливо журналісти це - розгойдувачі ситуації масової істерії там де її немає. Пандемія є. Вірус є. Але це не чума, не чорна віспа, не іспанка. Вірус вбиває, але дуже низький відсоток інфікованих. Вірус летально небезпечний ТІЛЬКИ для групи ризику. Але в цій групі значно більша частина людей від вірусу не гине. Вчені стверджують, що на сьогодні вірус зазнав мутацію. Збільшилась кількість інфікованих і зменшилась кількість летальності від впливу вірусу. Раніше приблизно 80% інфікованих по даним спостережень самостійно справлялися з вірусом, з яких більше 60% взагалі не відчували цієї проблеми, а 20% спокійно долали її на самоізоляції. Біля 15% долали цю проблему в стаціонарі без жодних наслідків для свого здоров"я. І лише серед 5% інфікованих були проблеми різного ступеня складності. Відсоток летальності серед них становив і становить менше 3%. Виникає питання. Кому потрібна істерія з Соvid-19? Наприклад, чому цією темою так опікується Кличко в Києві? Цікаво, чому Кабмін України більше мусує цю проблему ніж проблими, якими він мусить займатися безпосередньо на місцях України? І останнє. Вакцина буде промислово запроваджена обов"язково. Трішки треба зачикати. І атака на наші мізки з цього приводу раз і на завжди піде в минуле.

А потім будуть нові "віруси", істерії, політики, вибори...

І накінець. Статистика показує, що смертність українців цього року значно менша ніж була два попередніх роки.

Ось така фігня, малятки. Доброї всім ночі і гарних всім нам снів.
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28.08.2020 23:46 Відповісти
З усім згідний, крім вакцини.
Якщо летальність 0.1%, серед яких 90% старики, то для чого тоді вакцина??
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29.08.2020 10:49 Відповісти
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