Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечує можливість повторного запровадження жорсткого карантину, покладаючись на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.

Про це він повідомив під час онлайн-зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час спілкування з бізнесом Шмигаль повідомив, що уряд відмовився від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби, проте зберігає плани щодо розділення Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Прем'єр також зазначив, що уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над розробкою довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над утіленням Програми стимулювання економіки і Плану дій уряду, які містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України.

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Говорячи про заборону на в'їзд в Україну іноземців на місяць, прем'єр-міністр підкреслив, що іноземні фахівці будуть допущені в країну, оскільки список містить безліч винятків. Таким чином, окремі категорії іноземних громадян зможуть перетнути кордони, а саме: ІТ-фахівці, технічні фахівці-наладчики пускового обладнання, іноземці з дозволами на проживання в Україні, члени міжнародних і гуманітарних місій, члени екіпажів. При цьому він зазначив, що громадяни Білорусі можуть отримати дозвіл на кордоні з Україною за зверненням. Рішення про дозвіл перетину кордону ухвалюватиме Державна прикордонна служба.

Денис Шмигаль також повідомив, що перший урок у школах відбудеться на тему культури життя в епоху коронавірусу.