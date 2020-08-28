Шмигаль - бізнесу: Повернення до жорсткого карантину не буде
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечує можливість повторного запровадження жорсткого карантину, покладаючись на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання.
Про це він повідомив під час онлайн-зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Під час спілкування з бізнесом Шмигаль повідомив, що уряд відмовився від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби, проте зберігає плани щодо розділення Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Прем'єр також зазначив, що уряд працює над системним відновленням економічної активності. Зокрема, над розробкою довгострокової стратегії розвитку України до 2030 року, а також над утіленням Програми стимулювання економіки і Плану дій уряду, які містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки України.
Говорячи про заборону на в'їзд в Україну іноземців на місяць, прем'єр-міністр підкреслив, що іноземні фахівці будуть допущені в країну, оскільки список містить безліч винятків. Таким чином, окремі категорії іноземних громадян зможуть перетнути кордони, а саме: ІТ-фахівці, технічні фахівці-наладчики пускового обладнання, іноземці з дозволами на проживання в Україні, члени міжнародних і гуманітарних місій, члени екіпажів. При цьому він зазначив, що громадяни Білорусі можуть отримати дозвіл на кордоні з Україною за зверненням. Рішення про дозвіл перетину кордону ухвалюватиме Державна прикордонна служба.
Денис Шмигаль також повідомив, що перший урок у школах відбудеться на тему культури життя в епоху коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Нажаль від великої війни нікуди не дітися. Власне це тільки питання часу.
- Не робіть мені смішні лупавки, Йося!...
28.08.2020 г.
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Цена на газ для населения взлетела на 45%. Собственно в июне мы об этих планах писали, но подъем цены удвоился с того времени.
А, тобто ковід - це вже ціла епоха ?
Ясно.
Дебіли хочуть відмовитись від розвиткуи економіки в цілому і розвивати лише сільське господарство і торгівлю товарами с/г виробництва. Для дебілів науково-технічний прогрес є недосяжною їхньому розуму містикою. І за що Бог покарав народженням в країні дебілів?!
А потім будуть нові "віруси", істерії, політики, вибори...
І накінець. Статистика показує, що смертність українців цього року значно менша ніж була два попередніх роки.
Ось така фігня, малятки. Доброї всім ночі і гарних всім нам снів.
Якщо летальність 0.1%, серед яких 90% старики, то для чого тоді вакцина??