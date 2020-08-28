Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка
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Российские оккупационные администрации продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"Обязательным условием прохождения военной службы личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупантов предусмотрено наличие у них российского гражданства. С начала сентября с. г. командиры соединений и частей оккупантов обязаны еженедельно докладывать по команде уточненные данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении документов на получение российского гражданства", - сказано в сообщении.
Кроме того, в соединениях и частях российских оккупационных войск введены дополнительные условия набора на военную службу по контракту. В частности, при оформлении контракта кандидаты обязательно должны иметь военный билет "ДНР / ЛНР" и паспорт гражданина РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 г. подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
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- В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
19 мая 2020 г. - Владимир Зеленский хочет разрешить двойное гражданство в Украине.
"Этот законопроект, который, к сожалению, подписал Президент Владимир Зеленский, прямо нарушает Конституцию Украины, в частности статью 4, которая определяет, что в Украине действует единственное гражданство"
"Законопроект предусматривает, что из действующего законодательства убирается норма, которая говорит о том, что если человек приобретает гражданство другой страны - это является основанием для лишения его украинского паспорта. Эта норма исключается".
"Вы хорошо знаете, что на территории ОРДЛО - временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей - Россия основала огромную программу, как предоставить украинским гражданам российские паспорта. Многие сотни тысяч украинцев там получили российские паспорта",
- За украинским стоят в очередях, и не каждому дают, а российский навязывают насильно...
Граждане РФ в Донбабве плохого ЗЕ не наголосуют в отличии от противных бандеровцев в карантине...
если да - то пора выборы на оккупированых территориях.
18 мая 2020 г.
Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство.
Когда же новость была неправдивой - та или эта?
П.С. Кстати родственники "оттуда" тоже рассказывают что как стали раздавать паспорта так народ ломанулся за ними как бешенный. Наверное думают что раз российские паспорта то и пенсии им будут российские платить.
Дайте ему уже удостоверение хирурга и диплом доктора медицинских наук и отправьте в операционную оперировать 73% .....
Как теперь его правильно называть - ЗеСан или с японским акцентом Зассян ?!
Сбылись все чаяния ваши,
Теперь вы граждане Параши.
Какое счастье невъе.ённое
Служить рабом у Обнулённого.