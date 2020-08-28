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Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка

Российские оккупационные администрации продолжают мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Обязательным условием прохождения военной службы личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оккупантов предусмотрено наличие у них российского гражданства. С начала сентября с. г. командиры соединений и частей оккупантов обязаны еженедельно докладывать по команде уточненные данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении документов на получение российского гражданства", - сказано в сообщении.

Кроме того, в соединениях и частях российских оккупационных войск введены дополнительные условия набора на военную службу по контракту. В частности, при оформлении контракта кандидаты обязательно должны иметь военный билет "ДНР / ЛНР" и паспорт гражданина РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СНБО есть списки всех украинских граждан, которые получили незаконные паспорта РФ, - Данилов

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 г. подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
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Топ комментарии
+9
- В чём разница между масковским рассеянином и «новым рассеянином» с Крыма или Донбасса?…
- В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
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28.08.2020 13:17
+5
Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка - Цензор.НЕТ 360
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28.08.2020 13:15
+4
хороший повод для лишения гражданства Украины, а цирк предлагает выборы, дно.
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28.08.2020 13:57
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Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка - Цензор.НЕТ 360
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28.08.2020 13:15 Ответить
- В чём разница между масковским рассеянином и «новым рассеянином» с Крыма или Донбасса?…
- В том же, что и между «хряком» и «боровом». Последние могут только «хрюкать», но не «трахать»…. Они же не полноценные «граждане России», а лишь «носители рассийских паспортов»…
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28.08.2020 13:17 Ответить
Рада в ответ запретит иметь двойное гражданство с государством-агрессором и ауфвидерзеен.
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28.08.2020 13:19 Ответить
ага.. щаааз...
19 мая 2020 г. - Владимир Зеленский хочет разрешить двойное гражданство в Украине.



"Этот законопроект, который, к сожалению, подписал Президент Владимир Зеленский, прямо нарушает Конституцию Украины, в частности статью 4, которая определяет, что в Украине действует единственное гражданство"

"Законопроект предусматривает, что из действующего законодательства убирается норма, которая говорит о том, что если человек приобретает гражданство другой страны - это является основанием для лишения его украинского паспорта. Эта норма исключается".

"Вы хорошо знаете, что на территории ОРДЛО - временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей - Россия основала огромную программу, как предоставить украинским гражданам российские паспорта. Многие сотни тысяч украинцев там получили российские паспорта",
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28.08.2020 13:23 Ответить
и вообще давайте перестанем ссылаться на законы или Конституцию - сегодня их в Украине нет как и трусов могилевской - жалкое зрелище...
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28.08.2020 13:31 Ответить
- Чем отличается паспорт Украины от российского?...
- За украинским стоят в очередях, и не каждому дают, а российский навязывают насильно...
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30.08.2020 04:03 Ответить
двойного гражданства в Украине нет - если вы не коломойша и не приближенный к тушке.
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28.08.2020 13:26 Ответить
Да-да. Надо поскорее ЗЕленые местные выбьоры там провести.

Граждане РФ в Донбабве плохого ЗЕ не наголосуют в отличии от противных бандеровцев в карантине...
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28.08.2020 13:20 Ответить
Паспорт Параши - это как билет в дурдом
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28.08.2020 13:22 Ответить
тю, а они еще не все там отпаспортяченые двухголой курятиной?...
если да - то пора выборы на оккупированых территориях.
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28.08.2020 13:23 Ответить
серьезная информация поступает от разведки...разведка как была ВДВ, так и осталась... как была воздушно-диванными войсками, так и осталась... за такую информацию надо яйчуны укорачивать... для кого эта информация - для руководства страны?
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28.08.2020 13:23 Ответить
А Кравчук настаивает, чтобы там провели местные выборы и чем быстрее вернули в состав Украины. Вот ненормальный дед.
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28.08.2020 13:23 Ответить
Командование оккупационных войск РФ продолжает мероприятия по принудительной паспортизации жителей ОРДЛО, - разведка - Цензор.НЕТ 4676
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28.08.2020 13:26 Ответить
Нічого. Янелох все "порішає", НЕ на користь України. Звичайно.
18 мая 2020 г.
Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство.
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28.08.2020 13:29 Ответить
Странно. То на Цензоре писали что в ОРДЛО не успевают всех обилечивать паспортами с курицей, местные в очереди стоят и взятки дают (как сейчас помню - писали про тариф в 200 долл.) чтобы не ждать по 2 месяца, а сейчас пишут про "насильственную раздачу паспортов".
Когда же новость была неправдивой - та или эта?
П.С. Кстати родственники "оттуда" тоже рассказывают что как стали раздавать паспорта так народ ломанулся за ними как бешенный. Наверное думают что раз российские паспорта то и пенсии им будут российские платить.
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28.08.2020 13:33 Ответить
Касапы МЕЛЬДОНИЕВССКИЕ !! - -. .. ....ЕСЛИ вы МУЛХИРУЕТЕ ДАЖЭ В БЕЗОБИДНОМ СПОРТЕ ,???,,, ------------------------------КАК ВЫ "чесны" в ОСТАЛЬНОМ ?????? .-- ..В ПОЛИТИКЕ ЭКОНОМИКЕ И ИСТОРИИ ???.
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28.08.2020 13:33 Ответить
Командування окупаційних військ РФ продовжує заходи щодо примусової паспортизації жителів ОРДЛО, - розвідка - Цензор.НЕТ 2327

Дайте ему уже удостоверение хирурга и диплом доктора медицинских наук и отправьте в операционную оперировать 73% .....
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28.08.2020 13:38 Ответить
В Кировоградской области зеленскому вручили черный пояс по карате.
Как теперь его правильно называть - ЗеСан или с японским акцентом Зассян ?!
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28.08.2020 13:45 Ответить
Пі Сю Ан
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28.08.2020 14:03 Ответить
он такой же каратист как и президент)
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28.08.2020 13:48 Ответить
к выборам готовятся
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28.08.2020 13:43 Ответить
жаль что в стране опять найдется достаточно ДЕБИЛОВ что бы опять наступить на эти грабли ...
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28.08.2020 13:46 Ответить
ордловцам

Сбылись все чаяния ваши,
Теперь вы граждане Параши.
Какое счастье невъе.ённое
Служить рабом у Обнулённого.
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28.08.2020 13:47 Ответить
хороший повод для лишения гражданства Украины, а цирк предлагает выборы, дно.
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28.08.2020 13:57 Ответить
 
 