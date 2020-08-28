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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело

Экспертиза не установила наличие ущерба от применения формулы "Роттердам +".

По данным источников Цензор.НЕТ, сегодня процессуальный руководитель дела "Роттердам+" прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела, написал на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах", - отметил журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам+", - Сытник

"Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах в апреле 2019-го, закончилось ничем", - констатировал он.

"Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко Зеленский признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры", - добавил Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": САП остановила расследование резонансного дела "Роттердам+" до завершения экспертиз, - Бутусов

"Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с "Роттердам+" спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией "Центрэнерго". Других результатов дела не оказалось", - резюмирорвал журналист.
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Топ комментарии
+39
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник - Цензор.НЕТ 6877
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28.08.2020 16:12
+33
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник - Цензор.НЕТ 6016 зебараны - вы тупые лохи!
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28.08.2020 16:08
+26
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник - Цензор.НЕТ 5561
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28.08.2020 16:11
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Страница 3 из 3
А що тепер будуть робити Масейчучка "піввонючоговареника"? А як там живеться бігусьонкущуру? Не соромно сірій масі 73% які оббрехали президента і головнокомандувача воюючої країни, який для перемоги і їх благополуччя віддав на армію мільяр 300 мільйонів особистих кроштів?. Хто ще дав таку суму?
А в той час, той хто розганів мародерство і був тим мародером і баригою - пан Беня вкрав із банка 5,5 млрд.доларів США. Вкрав те,що йому дали на зберігання. То хто по "понятиям" и без понятій барига?????
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28.08.2020 17:10 Ответить
Петя зробив дуже мало з того що повинен був зробити, зовсім не боровся з корупцією і не посадив жодного шкідника (від сепаратистів-зрадників до корупціонерів та агентів *****) за всі роки свого правління. Це й призвело до його переобрання. В порівнянні з ЗЕ - а це гівно всім гівнаам гівно! - він безумовно виглядає краще! Але це те ж саме гівно яке народ категорично не хоче бачити своїм президентом. Тому припиняйте хлопці "рекламувати" зіпсований товар, а починайте шукати новий. Час вже показав "хто є хто". Підтримуйте українців-патріотів і не сумнівайтесь - совкодрочерні кацапи та жиди "хором" проголосують тільки за своїх!
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28.08.2020 17:17 Ответить
Брехня.
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28.08.2020 18:03 Ответить
У товаріща, це така методологія.
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28.08.2020 18:11 Ответить
Ох як бояться кацапи і малороси Порошенко. Вже знову новий тренд "зіпрований товар" і "шукайте хлопці нових". Якраз Порошенко за ці 5 років зробив більше, чим всі патріоти і націоналісти разом взятих за всі часи незалежності України. Недостатньо бути патріотом і кричати гарно "москаль", потрібно мати освіту, вміння, бажання і можливості. Це все має якраз Геман ********** Порошенко. Не бійтеся його москалики і малороси, рано, чи пізно вам всеодно прийдеться здихати, а от з ним можливо і станете людьми. Скоріше за все не ви, то ваші діти точно.
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28.08.2020 17:24 Ответить
Для НБ (народного брехуна)
Порошенко був оббреханий, всі ті маніпуляції і брехня:
-мародер
-барига
-свинарчуки
-овшори
-вбив брата
-вальцман
-іловайські котли
-ліпецька фабрика
-пів вареника
-зубожіння
-ротердам+
-збагнатився у 80 раз
-російський шпіон та інше - не знайшло свого підтвердження. Вибрали Зе на брехні , Брехня наріду перемогла. Але брехня не може довго жити.
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28.08.2020 17:56 Ответить
Тупенятко, почитай значение этого слова. Тупенятко, зачем кукарекать с 7-ю классами образования в круге людей с университетским?
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28.08.2020 18:50 Ответить
Мадам Шарикова, как успехи в Очистке?
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28.08.2020 19:22 Ответить
Слоган Путіна: «Кто угодно, только не Порошенко !»
продовжує бути керівництвом до дії, хохломанкуртів і совєцьких напівпокерів.
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28.08.2020 18:07 Ответить
Чому ж тоді 54%(2014) стали 25% (2019) для"Гемана **********"?
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31.08.2020 22:58 Ответить
Юрий Бутусов

2 ч.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам +»

По данным источников Цензор.Нет, сегодня процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.

Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах.

Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ и завышению цен на энергоресурсы, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах 19 апреля 2019-го, закончился ничем. Вы же помните этот гневный голос Зеленского: «Сколько вам лично занесли с «Роттердам+»?!

Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко сам Зеленский, в конечном итоге, признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры.

Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов громкого дела нет. Так сколько занесли с «Роттердам+», Владимир Александрович, вы уже, как видно, разобрались? Когда ответите людям на свой вопрос?
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28.08.2020 17:25 Ответить
ну и сколько занесли он так и не ответил
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28.08.2020 18:09 Ответить
Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что еще 2 дня назад прокурор САП обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу, а теперь решил закрыть его "по непонятным причинам". НАБУ обжалует это решение.Источник: https://censor.net.ua/n3216449

_______________________
щось цей "журналіст" зі своїми "істочніками" біжить попереду поїзда.....
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28.08.2020 21:39 Ответить
От як ваше *****, своїх іхтамнєтов, з Донбасу забере, от тоді, через 24 години і закончат.
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28.08.2020 18:10 Ответить
он такой же мой как и твой, я его тебе дарю
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28.08.2020 18:27 Ответить
От чего же. Кормилец ваш, кацапский. Зоркий Глаз.
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28.08.2020 18:51 Ответить
Шкода. що Бутусов не називає прізвища тих ''журналістів'', які вигадали цю справу Роттердам. Пояснили б, в чому була їх помилка. Чи просто гроші не тхнуть?
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28.08.2020 18:07 Ответить
Помилка, это рождение зепомоев. Остальное все в пределах.
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28.08.2020 18:52 Ответить
Пан Бутусов сам на цензорі цілі мемуари написав про те, яких "збитків" державі завдала формула Роттердам+. Цікаво чи відправив він свої пвдрахунки до НАБУ та САП.
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28.08.2020 19:46 Ответить
цей "журналіст" після ковіду строчить як з кулемету, тільки все чогось в молоко....
я почав слідкувати за його статтями після збиття нашого боінга в Ірані... про боінг взагалі все мімо... і досі не може зупинитись, "істочнікі цензорнет" напевно взяли його в оборот
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28.08.2020 21:45 Ответить
Я час від часу читаю його статті на цензорі з 2015 року, і нажаль вони завжди були з присмаком особистих симпатій чи антипатій автора, тобто не дуже об'єктивними. Також автор вважає себе експертом не лише у військових справах, а ще й з економіки та інших сфер, у що насправді мало віриться, проте на джерела "своїх" роздумів він у статтях не посилається.
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29.08.2020 13:24 Ответить
а коли вже шмарклю та ЗеБiльну шоблу на цугундер ?
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28.08.2020 18:44 Ответить
Я дивуюсь, чому ще не створена підпільна організація Порошенка (ПОПа)? Мора, чому ти не рядах підпільників, постами на Цензорі шмарклю та ЗеБільну шоблу не звалиш, бо за нею стоять мафіозні клани, яким твоя писанина до ср..лампочки.
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28.08.2020 20:57 Ответить
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело - Цензор.НЕТ 3803 .... Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело - Цензор.НЕТ 3787

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело - Цензор.НЕТ 3646
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28.08.2020 21:55 Ответить
а звiдки ти знаєш, що така організація вже не створена? )
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31.08.2020 19:56 Ответить
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник.

Тут все чітко. Бо як така годівниця може бути закрита??? Лохи повинні платити завжди і неважливо кому - Порошенку чи Зеленському.
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28.08.2020 19:29 Ответить
"Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам.Источник: https://censor.net.ua/n3216421- ворон -ворону око не виклює !

Отже - продовжуємо кричати про "війну" й надалі закуповувати вугілля в РФії ... Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело - Цензор.НЕТ 3299
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28.08.2020 21:43 Ответить
какао-ботва потужно отбеливает выгодополучателя роттердама.
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29.08.2020 03:41 Ответить
То що, "тарифного геноциду" не було? Але Клоун не переживає - барани вже проглотили це, проглотять і інше. Виявляється в нас був й "шоколадний геноцид" - антимонопольщики, якщо я правильно зрозумів, почали перевірку Roshen. Ну чим би дитя не занялось, лиш би не плакало.
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29.08.2020 08:35 Ответить
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