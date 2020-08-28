Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экспертиза не установила наличие ущерба от применения формулы "Роттердам +".
По данным источников Цензор.НЕТ, сегодня процессуальный руководитель дела "Роттердам+" прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела, написал на своей странице в Фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах", - отметил журналист.
"Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах в апреле 2019-го, закончилось ничем", - констатировал он.
"Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко Зеленский признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры", - добавил Бутусов.
"Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с "Роттердам+" спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией "Центрэнерго". Других результатов дела не оказалось", - резюмирорвал журналист.
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А в той час, той хто розганів мародерство і був тим мародером і баригою - пан Беня вкрав із банка 5,5 млрд.доларів США. Вкрав те,що йому дали на зберігання. То хто по "понятиям" и без понятій барига?????
Порошенко був оббреханий, всі ті маніпуляції і брехня:
-мародер
-барига
-свинарчуки
-овшори
-вбив брата
-вальцман
-іловайські котли
-ліпецька фабрика
-пів вареника
-зубожіння
-ротердам+
-збагнатився у 80 раз
-російський шпіон та інше - не знайшло свого підтвердження. Вибрали Зе на брехні , Брехня наріду перемогла. Але брехня не може довго жити.
продовжує бути керівництвом до дії, хохломанкуртів і совєцьких напівпокерів.
2 ч.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам +»
По данным источников Цензор.Нет, сегодня процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.
Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах.
Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ и завышению цен на энергоресурсы, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах 19 апреля 2019-го, закончился ничем. Вы же помните этот гневный голос Зеленского: «Сколько вам лично занесли с «Роттердам+»?!
Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко сам Зеленский, в конечном итоге, признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры.
Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов громкого дела нет. Так сколько занесли с «Роттердам+», Владимир Александрович, вы уже, как видно, разобрались? Когда ответите людям на свой вопрос?
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щось цей "журналіст" зі своїми "істочніками" біжить попереду поїзда.....
я почав слідкувати за його статтями після збиття нашого боінга в Ірані... про боінг взагалі все мімо... і досі не може зупинитись, "істочнікі цензорнет" напевно взяли його в оборот
Тут все чітко. Бо як така годівниця може бути закрита??? Лохи повинні платити завжди і неважливо кому - Порошенку чи Зеленському.
Отже - продовжуємо кричати про "війну" й надалі закуповувати вугілля в РФії ...