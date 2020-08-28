Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело
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Експертиза не встановила наявність завдання збитків від застосування формули "Роттердам+".
За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні процесуальний керівник справи "Роттердам+" прокурор САП Віталій Пономаренко вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань постанову про закриття справи, написав на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Підставою для закриття справи є результати комплексної комісійної експертизи з визначення збитків, проведеної Службою безпеки України. Експертиза була передана в САП 18 серпня. Збитків державі не встановлено, експерти вважають, що ціни коливалися виключно через різницю в тарифах", - зазначив журналіст.
"Таким чином, найбільший скандал щодо закупівлі Україною вугілля в РФ, який став підставою для порушення кримінальної справи Національним антикорупційним бюро, і який був підставою для звинувачень у корупції Володимиром Зеленським свого опонента експрезидента Петра Порошенка на знаменитих дебатах у квітні 2019-го, закінчився нічим", - констатував він.
"Сам Зеленський, по суті, руками підпорядкованої йому СБУ закрив справу проти свого опонента, всупереч власним погрозам. Одне з основних обвинувачень проти Порошенка Зеленський визнав безпідставним. Влада ніяк не коментувала експертизу СБУ, на підставі якої ухвалено рішення прокуратури", - додав Бутусов.
"Причина закриття справи - залежність Зеленського від олігархів - Ахметова і Коломойського насамперед. Скандал із "Роттердам+" спонсор Зеленського Ігор Коломойський використав для отримання контролю над державною енергокомпанією "Центренерго". Інших результатів справи не виявилося", - резюмував журналіст.
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А в той час, той хто розганів мародерство і був тим мародером і баригою - пан Беня вкрав із банка 5,5 млрд.доларів США. Вкрав те,що йому дали на зберігання. То хто по "понятиям" и без понятій барига?????
Порошенко був оббреханий, всі ті маніпуляції і брехня:
-мародер
-барига
-свинарчуки
-овшори
-вбив брата
-вальцман
-іловайські котли
-ліпецька фабрика
-пів вареника
-зубожіння
-ротердам+
-збагнатився у 80 раз
-російський шпіон та інше - не знайшло свого підтвердження. Вибрали Зе на брехні , Брехня наріду перемогла. Але брехня не може довго жити.
продовжує бути керівництвом до дії, хохломанкуртів і совєцьких напівпокерів.
2 ч.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам +»
По данным источников Цензор.Нет, сегодня процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.
Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах.
Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ и завышению цен на энергоресурсы, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах 19 апреля 2019-го, закончился ничем. Вы же помните этот гневный голос Зеленского: «Сколько вам лично занесли с «Роттердам+»?!
Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко сам Зеленский, в конечном итоге, признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры.
Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов громкого дела нет. Так сколько занесли с «Роттердам+», Владимир Александрович, вы уже, как видно, разобрались? Когда ответите людям на свой вопрос?
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щось цей "журналіст" зі своїми "істочніками" біжить попереду поїзда.....
я почав слідкувати за його статтями після збиття нашого боінга в Ірані... про боінг взагалі все мімо... і досі не може зупинитись, "істочнікі цензорнет" напевно взяли його в оборот
Тут все чітко. Бо як така годівниця може бути закрита??? Лохи повинні платити завжди і неважливо кому - Порошенку чи Зеленському.
Отже - продовжуємо кричати про "війну" й надалі закуповувати вугілля в РФії ...