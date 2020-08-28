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Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу

Експертиза не встановила наявність завдання збитків від застосування формули "Роттердам+".

За даними джерел Цензор.НЕТ, сьогодні процесуальний керівник справи "Роттердам+" прокурор САП Віталій Пономаренко вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань постанову про закриття справи, написав на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Підставою для закриття справи є результати комплексної комісійної експертизи з визначення збитків, проведеної Службою безпеки України. Експертиза була передана в САП 18 серпня. Збитків державі не встановлено, експерти вважають, що ціни коливалися виключно через різницю в тарифах", - зазначив журналіст.

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"Таким чином, найбільший скандал щодо закупівлі Україною вугілля в РФ, який став підставою для порушення кримінальної справи Національним антикорупційним бюро, і який був підставою для звинувачень у корупції Володимиром Зеленським свого опонента експрезидента Петра Порошенка на знаменитих дебатах у квітні 2019-го, закінчився нічим", - констатував він.

"Сам Зеленський, по суті, руками підпорядкованої йому СБУ закрив справу проти свого опонента, всупереч власним погрозам. Одне з основних обвинувачень проти Порошенка Зеленський визнав безпідставним. Влада ніяк не коментувала експертизу СБУ, на підставі якої ухвалено рішення прокуратури", - додав Бутусов.

Також читайте: САП зупинила розслідування резонансної справи "Роттердам+" до завершення експертиз, - Бутусов

"Причина закриття справи - залежність Зеленського від олігархів - Ахметова і Коломойського насамперед. Скандал із "Роттердам+" спонсор Зеленського Ігор Коломойський використав для отримання контролю над державною енергокомпанією "Центренерго". Інших результатів справи не виявилося", - резюмував журналіст.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник - Цензор.НЕТ 6877
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28.08.2020 16:12
+33
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник - Цензор.НЕТ 6016 зебараны - вы тупые лохи!
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28.08.2020 16:08
+26
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник - Цензор.НЕТ 5561
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28.08.2020 16:11
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А що тепер будуть робити Масейчучка "піввонючоговареника"? А як там живеться бігусьонкущуру? Не соромно сірій масі 73% які оббрехали президента і головнокомандувача воюючої країни, який для перемоги і їх благополуччя віддав на армію мільяр 300 мільйонів особистих кроштів?. Хто ще дав таку суму?
А в той час, той хто розганів мародерство і був тим мародером і баригою - пан Беня вкрав із банка 5,5 млрд.доларів США. Вкрав те,що йому дали на зберігання. То хто по "понятиям" и без понятій барига?????
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28.08.2020 17:10 Відповісти
Петя зробив дуже мало з того що повинен був зробити, зовсім не боровся з корупцією і не посадив жодного шкідника (від сепаратистів-зрадників до корупціонерів та агентів *****) за всі роки свого правління. Це й призвело до його переобрання. В порівнянні з ЗЕ - а це гівно всім гівнаам гівно! - він безумовно виглядає краще! Але це те ж саме гівно яке народ категорично не хоче бачити своїм президентом. Тому припиняйте хлопці "рекламувати" зіпсований товар, а починайте шукати новий. Час вже показав "хто є хто". Підтримуйте українців-патріотів і не сумнівайтесь - совкодрочерні кацапи та жиди "хором" проголосують тільки за своїх!
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28.08.2020 17:17 Відповісти
Брехня.
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28.08.2020 18:03 Відповісти
У товаріща, це така методологія.
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28.08.2020 18:11 Відповісти
Ох як бояться кацапи і малороси Порошенко. Вже знову новий тренд "зіпрований товар" і "шукайте хлопці нових". Якраз Порошенко за ці 5 років зробив більше, чим всі патріоти і націоналісти разом взятих за всі часи незалежності України. Недостатньо бути патріотом і кричати гарно "москаль", потрібно мати освіту, вміння, бажання і можливості. Це все має якраз Геман ********** Порошенко. Не бійтеся його москалики і малороси, рано, чи пізно вам всеодно прийдеться здихати, а от з ним можливо і станете людьми. Скоріше за все не ви, то ваші діти точно.
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28.08.2020 17:24 Відповісти
Для НБ (народного брехуна)
Порошенко був оббреханий, всі ті маніпуляції і брехня:
-мародер
-барига
-свинарчуки
-овшори
-вбив брата
-вальцман
-іловайські котли
-ліпецька фабрика
-пів вареника
-зубожіння
-ротердам+
-збагнатився у 80 раз
-російський шпіон та інше - не знайшло свого підтвердження. Вибрали Зе на брехні , Брехня наріду перемогла. Але брехня не може довго жити.
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28.08.2020 17:56 Відповісти
Тупенятко, почитай значение этого слова. Тупенятко, зачем кукарекать с 7-ю классами образования в круге людей с университетским?
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28.08.2020 18:50 Відповісти
Мадам Шарикова, как успехи в Очистке?
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28.08.2020 19:22 Відповісти
Слоган Путіна: «Кто угодно, только не Порошенко !»
продовжує бути керівництвом до дії, хохломанкуртів і совєцьких напівпокерів.
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28.08.2020 18:07 Відповісти
Чому ж тоді 54%(2014) стали 25% (2019) для"Гемана **********"?
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31.08.2020 22:58 Відповісти
Юрий Бутусов

2 ч.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам +»

По данным источников Цензор.Нет, сегодня процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.

Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах.

Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ и завышению цен на энергоресурсы, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах 19 апреля 2019-го, закончился ничем. Вы же помните этот гневный голос Зеленского: «Сколько вам лично занесли с «Роттердам+»?!

Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко сам Зеленский, в конечном итоге, признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры.

Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов громкого дела нет. Так сколько занесли с «Роттердам+», Владимир Александрович, вы уже, как видно, разобрались? Когда ответите людям на свой вопрос?
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28.08.2020 17:25 Відповісти
ну и сколько занесли он так и не ответил
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28.08.2020 18:09 Відповісти
Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что еще 2 дня назад прокурор САП обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу, а теперь решил закрыть его "по непонятным причинам". НАБУ обжалует это решение.Источник: https://censor.net.ua/n3216449

_______________________
щось цей "журналіст" зі своїми "істочніками" біжить попереду поїзда.....
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28.08.2020 21:39 Відповісти
От як ваше *****, своїх іхтамнєтов, з Донбасу забере, от тоді, через 24 години і закончат.
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28.08.2020 18:10 Відповісти
он такой же мой как и твой, я его тебе дарю
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28.08.2020 18:27 Відповісти
От чего же. Кормилец ваш, кацапский. Зоркий Глаз.
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28.08.2020 18:51 Відповісти
Шкода. що Бутусов не називає прізвища тих ''журналістів'', які вигадали цю справу Роттердам. Пояснили б, в чому була їх помилка. Чи просто гроші не тхнуть?
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28.08.2020 18:07 Відповісти
Помилка, это рождение зепомоев. Остальное все в пределах.
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28.08.2020 18:52 Відповісти
Пан Бутусов сам на цензорі цілі мемуари написав про те, яких "збитків" державі завдала формула Роттердам+. Цікаво чи відправив він свої пвдрахунки до НАБУ та САП.
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28.08.2020 19:46 Відповісти
цей "журналіст" після ковіду строчить як з кулемету, тільки все чогось в молоко....
я почав слідкувати за його статтями після збиття нашого боінга в Ірані... про боінг взагалі все мімо... і досі не може зупинитись, "істочнікі цензорнет" напевно взяли його в оборот
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28.08.2020 21:45 Відповісти
Я час від часу читаю його статті на цензорі з 2015 року, і нажаль вони завжди були з присмаком особистих симпатій чи антипатій автора, тобто не дуже об'єктивними. Також автор вважає себе експертом не лише у військових справах, а ще й з економіки та інших сфер, у що насправді мало віриться, проте на джерела "своїх" роздумів він у статтях не посилається.
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29.08.2020 13:24 Відповісти
а коли вже шмарклю та ЗеБiльну шоблу на цугундер ?
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28.08.2020 18:44 Відповісти
Я дивуюсь, чому ще не створена підпільна організація Порошенка (ПОПа)? Мора, чому ти не рядах підпільників, постами на Цензорі шмарклю та ЗеБільну шоблу не звалиш, бо за нею стоять мафіозні клани, яким твоя писанина до ср..лампочки.
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28.08.2020 20:57 Відповісти
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело - Цензор.НЕТ 3803 .... Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело - Цензор.НЕТ 3787

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело - Цензор.НЕТ 3646
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28.08.2020 21:55 Відповісти
а звiдки ти знаєш, що така організація вже не створена? )
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31.08.2020 19:56 Відповісти
Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам +", - источник.

Тут все чітко. Бо як така годівниця може бути закрита??? Лохи повинні платити завжди і неважливо кому - Порошенку чи Зеленському.
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28.08.2020 19:29 Відповісти
"Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам.Источник: https://censor.net.ua/n3216421- ворон -ворону око не виклює !

Отже - продовжуємо кричати про "війну" й надалі закуповувати вугілля в РФії ... Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+", - джерело - Цензор.НЕТ 3299
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28.08.2020 21:43 Відповісти
какао-ботва потужно отбеливает выгодополучателя роттердама.
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29.08.2020 03:41 Відповісти
То що, "тарифного геноциду" не було? Але Клоун не переживає - барани вже проглотили це, проглотять і інше. Виявляється в нас був й "шоколадний геноцид" - антимонопольщики, якщо я правильно зрозумів, почали перевірку Roshen. Ну чим би дитя не занялось, лиш би не плакало.
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29.08.2020 08:35 Відповісти
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