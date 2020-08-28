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Новости Происшествия
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нападение (2125) Нацполиция (15752) стрельба (3159) Харьковщина (4162) автобус (86)

14 задержанным за нападение на автобус на Харьковщине сообщили о подозрении

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

14 задержанным за нападение на автобус на Харьковщине сообщили о подозрении

Полиция сообщила о подозрении 14 задержанным после нападения на автобус с представителями ОО "Патриоты - За жизнь", произошедшего накануне под Харьковом. Еще с пятью установленными лицами проводят следственные действия.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Сокуренко объяснил, что только части задержанных сообщили о подозрении по статье "покушение на убийство", другим - инкриминируется "хулиганство".

"Не все покушались на убийство, мы видели те снимки, вы видели, кто-то просто кого-то толкал, а кто-то бросал коктейли Молотова туда, в автобус", - сказал Сокуренко.

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По его словам, установлены личности еще 5 участников нападения. Этих мужчин доставили в полицию для проведения следственных действий.

"Уже вчера нам было понятно, что эти 14 - это не все участники конфликта между радикалами, там еще есть люди, которые к этому имеют отношение, которые к этому причастны. Была проведена радиоразведка. И на сегодняшнюю минуту у нас есть фамилии, адреса, телефоны еще 35 граждан, которые имеют к этому отношение. Некоторые из них уже задержаны сегодня, на эту минуту. Я могу сказать, что это пятеро", - рассказал начальник областной полиции.

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Также Сокуренко сообщил подробности задержания 14 человек: они перемещались на двух машинах, и них изъяли травматическое оружие, газовые пистолеты и газовые баллончики.

"Вблизи Краснограда автозаправочная станция - заблокирован один из автомобилей злоумышленников. Это был автомобиль Mitsubishi. Мы его заблокировали. Коммуникация между преступниками была, и автомобиль Volkswagen изменил свое направление движения и съехал с трассы на Днепропетровск, поехал по проселочным дорогам, но в селе Натальино был задержан, заблокирован сотрудниками полиции", - рассказал Сокуренко.

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Следственные действия на месте нападения продолжаются и сейчас, отметил начальник областной полиции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В результате нападения пострадали 4 человека. Сейчас они находятся в больнице.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Тут есть только один вопрос: кто нанял пацанов - наркоман Кива или уголовник Рабинович?
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28.08.2020 16:48
+3








Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·5 мин

Бійка під Харковом між Нацкорпусом і братами по розуму Киви - ілюстрація «миру», який готують нам Кравчук та Зеленський. Ппісля інкорпорації окупованих територій за россценарієм на наших вулицях будуть не вірні Нацкорпусу чи Киви, -а ті, для яких «героями» будуть Гіві і Моторола.
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28.08.2020 17:14
+3
Повторю свій вчорашній пост.
Уявляю собі - тут побоїще, стрілянина, а тут такий херой сміливо собі так знімає і навіть не втікає.
Вангую - все це груба провокація від Рабіновіча і компанії. Вуха ФСБ аж стирчать. І що найгірше, продовження буде. Боюсь, що то тільки початок. Точніше, початок був 21.04.19. Тепер весь цей спектакль переходить в агресивну стадію.
І добавлю. Перед нами розіграно брудний спектакль. Щось подібне колись розігрувала Вітренко, якщо хтось пам`ятає. Дешевий, примітивний. але медвечуківські канали і всілякі скабєєві мають про що звіздіти на кілька днів. Було б смішно, звичайно, якби не небезпека, що вся ця муйня може вилитись у справжню біду. І їм, і *****, і зеленій шмарклі того дуже хочеться.
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28.08.2020 17:25
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Тут есть только один вопрос: кто нанял пацанов - наркоман Кива или уголовник Рабинович?
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28.08.2020 16:48 Ответить
Микроавтобус Volkswagen Transporter с номерами КЕ 1312 КЕ принадлежит Куриленко Ивану Петровичу.

14 затриманим за напад на автобус на Харківщині повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 4165
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28.08.2020 17:26 Ответить
Забиваем в поиск: Куриленко Иван Петрович и получаем результат.
Возможно он решил подзаработать таксистом...

14 затриманим за напад на автобус на Харківщині повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 5123
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28.08.2020 17:30 Ответить
КАКАЯ-ТО ПОДСТАВА ДЛЯ ПАЦАНОВ. 14 задержанным за нападение на автобус на Харьковщине сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 3585
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28.08.2020 16:50 Ответить
Если наёмники ЖОПЗ то пацаны, а если с ЖОПЗ и Аваковым, не имеют ни чего общего, то хлопцы! Блин, все предатели-сепары обошлись мелкими царапинами...
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28.08.2020 17:09 Ответить
Конфлікт між радикалами, що він має на увазі?
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28.08.2020 16:55 Ответить
Интересно, чем все это закончится, сядут ли нападавшие или нет?
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28.08.2020 17:01 Ответить
Якось воно все несерйозно, газові балончики, трамати, газові пістолети!
Дитячий садочок, а не радикали!
З гранатомета жахнуть, ото радикали!
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28.08.2020 17:07 Ответить
ради чего?
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28.08.2020 18:33 Ответить
Це конфлікт між Україною та кацапією.
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28.08.2020 17:07 Ответить








Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·5 мин

Бійка під Харковом між Нацкорпусом і братами по розуму Киви - ілюстрація «миру», який готують нам Кравчук та Зеленський. Ппісля інкорпорації окупованих територій за россценарієм на наших вулицях будуть не вірні Нацкорпусу чи Киви, -а ті, для яких «героями» будуть Гіві і Моторола.
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28.08.2020 17:14 Ответить
Може вони просто так кіно знімали. А інцидент - це нещасний случай на знімальному майданчику.
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28.08.2020 17:22 Ответить
Повторю свій вчорашній пост.
Уявляю собі - тут побоїще, стрілянина, а тут такий херой сміливо собі так знімає і навіть не втікає.
Вангую - все це груба провокація від Рабіновіча і компанії. Вуха ФСБ аж стирчать. І що найгірше, продовження буде. Боюсь, що то тільки початок. Точніше, початок був 21.04.19. Тепер весь цей спектакль переходить в агресивну стадію.
І добавлю. Перед нами розіграно брудний спектакль. Щось подібне колись розігрувала Вітренко, якщо хтось пам`ятає. Дешевий, примітивний. але медвечуківські канали і всілякі скабєєві мають про що звіздіти на кілька днів. Було б смішно, звичайно, якби не небезпека, що вся ця муйня може вилитись у справжню біду. І їм, і *****, і зеленій шмарклі того дуже хочеться.
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28.08.2020 17:25 Ответить
Не обманывай себя и других.
Всё уже известно.
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28.08.2020 17:35 Ответить
І що ж тобі ізвестно? Заяви нацжон?! Не сміши, убоге, не смішно.
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28.08.2020 17:41 Ответить
"ізвестно" не только мне.
"ізвестно" всем, кто интересуется этим вопросом.
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28.08.2020 17:48 Ответить
Власне... А хто такі нацжони, під ким ходять? Тобі відомо? Націоналісти, пілять. тільки якої національності, пілять.
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28.08.2020 17:54 Ответить
Тупенький у нас нарот. Как детки, но не детки.
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28.08.2020 17:55 Ответить
Повідомлення про підозру це ще нічого не значить,практично в нас це нуль без палички,а нам це декілька років підряд припідносять ніби це вже, чуть не покарання. 14 затриманим за напад на автобус на Харківщині повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 538
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28.08.2020 18:36 Ответить
Менты уже старательно уравнивают уголовников и пострадавших, это не был конфликт между радикалами, пострадавшие никаким образом до избиения не трогали и не провоцировали нападавших и ничего противозаконного не делали, понятно, что Авакову очень хочется отмазать своих внештатных подручных, так что формально преследуют, но одновременно готовят почву для смягчения через обвинение потерпевших.
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28.08.2020 19:34 Ответить
Писец! Аж 35 хороших людей задержали, чисто потому, что знакомы! При этом сепаров у упор не видят! Кому-то ещё надо доказывать, что это полный реванш и капитуляция?
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28.08.2020 19:41 Ответить
Ого! І це замість того, щоб позакривати представників "Об'єднання Покидьків Заради Жому" (ОПЗЖ), закривають тих, кому вони мозолять очі. Так недалеко і до Лукашенки.
Вангую: Зю!-команді скоро доведеться переплюнути Лукашенку. Інакше - на дочасний дємбєль!
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28.08.2020 23:06 Ответить
Так бодро рапортует! А платил кто хлопчикам? Только про заказчиков не смог сказать, видимо, язык от страха в жопу себе затолкал.
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31.08.2020 17:28 Ответить
 
 