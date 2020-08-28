14 задержанным за нападение на автобус на Харьковщине сообщили о подозрении

Полиция сообщила о подозрении 14 задержанным после нападения на автобус с представителями ОО "Патриоты - За жизнь", произошедшего накануне под Харьковом. Еще с пятью установленными лицами проводят следственные действия.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Сокуренко объяснил, что только части задержанных сообщили о подозрении по статье "покушение на убийство", другим - инкриминируется "хулиганство".

"Не все покушались на убийство, мы видели те снимки, вы видели, кто-то просто кого-то толкал, а кто-то бросал коктейли Молотова туда, в автобус", - сказал Сокуренко.

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По его словам, установлены личности еще 5 участников нападения. Этих мужчин доставили в полицию для проведения следственных действий.

"Уже вчера нам было понятно, что эти 14 - это не все участники конфликта между радикалами, там еще есть люди, которые к этому имеют отношение, которые к этому причастны. Была проведена радиоразведка. И на сегодняшнюю минуту у нас есть фамилии, адреса, телефоны еще 35 граждан, которые имеют к этому отношение. Некоторые из них уже задержаны сегодня, на эту минуту. Я могу сказать, что это пятеро", - рассказал начальник областной полиции.

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Также Сокуренко сообщил подробности задержания 14 человек: они перемещались на двух машинах, и них изъяли травматическое оружие, газовые пистолеты и газовые баллончики.

"Вблизи Краснограда автозаправочная станция - заблокирован один из автомобилей злоумышленников. Это был автомобиль Mitsubishi. Мы его заблокировали. Коммуникация между преступниками была, и автомобиль Volkswagen изменил свое направление движения и съехал с трассы на Днепропетровск, поехал по проселочным дорогам, но в селе Натальино был задержан, заблокирован сотрудниками полиции", - рассказал Сокуренко.

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Следственные действия на месте нападения продолжаются и сейчас, отметил начальник областной полиции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В результате нападения пострадали 4 человека. Сейчас они находятся в больнице.