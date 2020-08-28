14 затриманим за напад на автобус на Харківщині повідомили про підозру
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Поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками ГО "Патріоти – За життя", що стався напередодні під Харковом. Іще з п’ятьма встановленими особами проводить слідчі дії.
Про це на пресконференції повідомив начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Сокуренко пояснив, що лише частині затриманих оголосили підозру за статтею "замах на вбивство", іншим – інкримінується "хуліганство".
"Не всі вчиняли замах на вбивство, ми бачили ті знімки, ви бачили, хтось просто когось штовхав, а хтось вкидав коктейлі Молотова, туди, в автобус", — сказав Сокуренко.
За його словами, встановлено особи ще 5 учасників нападу. Цих чоловіків доставили до поліції для проведення слідчих дій.
"Вже вчора нам було зрозуміло, що ці 14 - це не всі учасники конфлікту між радикалами, що там іще є люди, які до цього мають відношення, які до цього причетні. Була проведена радіорозвідка. І на сьогоднішню хвилину у нас є прізвища, адреси, телефони ще 35 громадян, які мають до цього відношення. Деякі з них вже затримані сьогодні, на цю хвилину. Я можу сказати, що це п'ятеро", — розповів начальник обласної поліції.
Також Сокуренко повідомив подробиці затримання 14 осіб, які переміщувалися двома машинами. У чоловіків вилучили травматичну зброю та газові пістолети, газові балончики.
"Поблизу Краснограда, автозаправочна станція - заблокований один з автомобілів зловмисників. Це був автомобіль Mitsubishi. Ми його заблокували. Комунікація між злочинцями була, і автомобіль Volkswagen змінив свій напрямок руху і з'їхав з траси на Дніпропетровськ, поїхав путівцями, але в селі Наталине був затриманий, заблокований співробітниками поліції", — розповів Сокуренко.
Слідчі дії на місці нападу продовжуються й зараз, зазначив начальник обласної поліції.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
В результаті нападу постраждали 4 людини. Зараз вони перебувають в лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Возможно он решил подзаработать таксистом...
Дитячий садочок, а не радикали!
З гранатомета жахнуть, ото радикали!
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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Бійка під Харковом між Нацкорпусом і братами по розуму Киви - ілюстрація «миру», який готують нам Кравчук та Зеленський. Ппісля інкорпорації окупованих територій за россценарієм на наших вулицях будуть не вірні Нацкорпусу чи Киви, -а ті, для яких «героями» будуть Гіві і Моторола.
Уявляю собі - тут побоїще, стрілянина, а тут такий херой сміливо собі так знімає і навіть не втікає.
Вангую - все це груба провокація від Рабіновіча і компанії. Вуха ФСБ аж стирчать. І що найгірше, продовження буде. Боюсь, що то тільки початок. Точніше, початок був 21.04.19. Тепер весь цей спектакль переходить в агресивну стадію.
І добавлю. Перед нами розіграно брудний спектакль. Щось подібне колись розігрувала Вітренко, якщо хтось пам`ятає. Дешевий, примітивний. але медвечуківські канали і всілякі скабєєві мають про що звіздіти на кілька днів. Було б смішно, звичайно, якби не небезпека, що вся ця муйня може вилитись у справжню біду. І їм, і *****, і зеленій шмарклі того дуже хочеться.
Всё уже известно.
"ізвестно" всем, кто интересуется этим вопросом.
Вангую: Зю!-команді скоро доведеться переплюнути Лукашенку. Інакше - на дочасний дємбєль!