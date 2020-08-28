14 затриманим за напад на автобус на Харківщині повідомили про підозру

Поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками ГО "Патріоти – За життя", що стався напередодні під Харковом. Іще з п’ятьма встановленими особами проводить слідчі дії.

Про це на пресконференції повідомив начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Сокуренко пояснив, що лише частині затриманих оголосили підозру за статтею "замах на вбивство", іншим – інкримінується "хуліганство".

"Не всі вчиняли замах на вбивство, ми бачили ті знімки, ви бачили, хтось просто когось штовхав, а хтось вкидав коктейлі Молотова, туди, в автобус", — сказав Сокуренко.

За його словами, встановлено особи ще 5 учасників нападу. Цих чоловіків доставили до поліції для проведення слідчих дій.

"Вже вчора нам було зрозуміло, що ці 14 - це не всі учасники конфлікту між радикалами, що там іще є люди, які до цього мають відношення, які до цього причетні. Була проведена радіорозвідка. І на сьогоднішню хвилину у нас є прізвища, адреси, телефони ще 35 громадян, які мають до цього відношення. Деякі з них вже затримані сьогодні, на цю хвилину. Я можу сказати, що це п'ятеро", — розповів начальник обласної поліції.

Також Сокуренко повідомив подробиці затримання 14 осіб, які переміщувалися двома машинами. У чоловіків вилучили травматичну зброю та газові пістолети, газові балончики.

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"Поблизу Краснограда, автозаправочна станція - заблокований один з автомобілів зловмисників. Це був автомобіль Mitsubishi. Ми його заблокували. Комунікація між злочинцями була, і автомобіль Volkswagen змінив свій напрямок руху і з'їхав з траси на Дніпропетровськ, поїхав путівцями, але в селі Наталине був затриманий, заблокований співробітниками поліції", — розповів Сокуренко.

Слідчі дії на місці нападу продовжуються й зараз, зазначив начальник обласної поліції.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В результаті нападу постраждали 4 людини. Зараз вони перебувають в лікарні.