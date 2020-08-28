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напад (1016) Нацполіція (13906) стрілянина (1676) Харківщина (4322) автобус (91)

14 затриманим за напад на автобус на Харківщині повідомили про підозру

Новини Цензор.НЕТ Події

14 затриманим за напад на автобус на Харківщині повідомили про підозру

Поліція оголосила підозру 14 затриманим після нападу на автобус з представниками ГО "Патріоти – За життя", що стався напередодні під Харковом. Іще з п’ятьма встановленими особами проводить слідчі дії.

Про це на пресконференції повідомив начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Сокуренко пояснив, що лише частині затриманих оголосили підозру за статтею "замах на вбивство", іншим – інкримінується "хуліганство".

"Не всі вчиняли замах на вбивство, ми бачили ті знімки, ви бачили, хтось просто когось штовхав, а хтось вкидав коктейлі Молотова, туди, в автобус", — сказав Сокуренко.

За його словами, встановлено особи ще 5 учасників нападу. Цих чоловіків доставили до поліції для проведення слідчих дій.

"Вже вчора нам було зрозуміло, що ці 14 - це не всі учасники конфлікту між радикалами, що там іще є люди, які до цього мають відношення, які до цього причетні. Була проведена радіорозвідка. І на сьогоднішню хвилину у нас є прізвища, адреси, телефони ще 35 громадян, які мають до цього відношення. Деякі з них вже затримані сьогодні, на цю хвилину. Я можу сказати, що це п'ятеро", — розповів начальник обласної поліції.

Також Сокуренко повідомив подробиці затримання 14 осіб, які переміщувалися двома машинами. У чоловіків вилучили травматичну зброю та газові пістолети, газові балончики.

Читайте також: Унаслідок стрілянини на трасі Харків-Київ затримали 14 осіб, поранених четверо, - Офіс ГПУ

"Поблизу Краснограда, автозаправочна станція - заблокований один з автомобілів зловмисників. Це був автомобіль Mitsubishi. Ми його заблокували. Комунікація між злочинцями була, і автомобіль Volkswagen змінив свій напрямок руху і з'їхав з траси на Дніпропетровськ, поїхав путівцями, але в селі Наталине був затриманий, заблокований співробітниками поліції", — розповів Сокуренко.

Слідчі дії на місці нападу продовжуються й зараз, зазначив начальник обласної поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дякую поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, - Зеленський

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В результаті нападу постраждали 4 людини. Зараз вони перебувають в лікарні.
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Топ коментарі
+12
Тут есть только один вопрос: кто нанял пацанов - наркоман Кива или уголовник Рабинович?
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28.08.2020 16:48
+3








Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·5 мин

Бійка під Харковом між Нацкорпусом і братами по розуму Киви - ілюстрація «миру», який готують нам Кравчук та Зеленський. Ппісля інкорпорації окупованих територій за россценарієм на наших вулицях будуть не вірні Нацкорпусу чи Киви, -а ті, для яких «героями» будуть Гіві і Моторола.
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28.08.2020 17:14
+3
Повторю свій вчорашній пост.
Уявляю собі - тут побоїще, стрілянина, а тут такий херой сміливо собі так знімає і навіть не втікає.
Вангую - все це груба провокація від Рабіновіча і компанії. Вуха ФСБ аж стирчать. І що найгірше, продовження буде. Боюсь, що то тільки початок. Точніше, початок був 21.04.19. Тепер весь цей спектакль переходить в агресивну стадію.
І добавлю. Перед нами розіграно брудний спектакль. Щось подібне колись розігрувала Вітренко, якщо хтось пам`ятає. Дешевий, примітивний. але медвечуківські канали і всілякі скабєєві мають про що звіздіти на кілька днів. Було б смішно, звичайно, якби не небезпека, що вся ця муйня може вилитись у справжню біду. І їм, і *****, і зеленій шмарклі того дуже хочеться.
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28.08.2020 17:25
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Тут есть только один вопрос: кто нанял пацанов - наркоман Кива или уголовник Рабинович?
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28.08.2020 16:48 Відповісти
Микроавтобус Volkswagen Transporter с номерами КЕ 1312 КЕ принадлежит Куриленко Ивану Петровичу.

14 затриманим за напад на автобус на Харківщині повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 4165
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28.08.2020 17:26 Відповісти
Забиваем в поиск: Куриленко Иван Петрович и получаем результат.
Возможно он решил подзаработать таксистом...

14 затриманим за напад на автобус на Харківщині повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 5123
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28.08.2020 17:30 Відповісти
КАКАЯ-ТО ПОДСТАВА ДЛЯ ПАЦАНОВ. 14 задержанным за нападение на автобус на Харьковщине сообщили о подозрении - Цензор.НЕТ 3585
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28.08.2020 16:50 Відповісти
Если наёмники ЖОПЗ то пацаны, а если с ЖОПЗ и Аваковым, не имеют ни чего общего, то хлопцы! Блин, все предатели-сепары обошлись мелкими царапинами...
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28.08.2020 17:09 Відповісти
Конфлікт між радикалами, що він має на увазі?
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28.08.2020 16:55 Відповісти
Интересно, чем все это закончится, сядут ли нападавшие или нет?
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28.08.2020 17:01 Відповісти
Якось воно все несерйозно, газові балончики, трамати, газові пістолети!
Дитячий садочок, а не радикали!
З гранатомета жахнуть, ото радикали!
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28.08.2020 17:07 Відповісти
ради чего?
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28.08.2020 18:33 Відповісти
Це конфлікт між Україною та кацапією.
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28.08.2020 17:07 Відповісти








Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·5 мин

Бійка під Харковом між Нацкорпусом і братами по розуму Киви - ілюстрація «миру», який готують нам Кравчук та Зеленський. Ппісля інкорпорації окупованих територій за россценарієм на наших вулицях будуть не вірні Нацкорпусу чи Киви, -а ті, для яких «героями» будуть Гіві і Моторола.
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28.08.2020 17:14 Відповісти
Може вони просто так кіно знімали. А інцидент - це нещасний случай на знімальному майданчику.
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28.08.2020 17:22 Відповісти
Повторю свій вчорашній пост.
Уявляю собі - тут побоїще, стрілянина, а тут такий херой сміливо собі так знімає і навіть не втікає.
Вангую - все це груба провокація від Рабіновіча і компанії. Вуха ФСБ аж стирчать. І що найгірше, продовження буде. Боюсь, що то тільки початок. Точніше, початок був 21.04.19. Тепер весь цей спектакль переходить в агресивну стадію.
І добавлю. Перед нами розіграно брудний спектакль. Щось подібне колись розігрувала Вітренко, якщо хтось пам`ятає. Дешевий, примітивний. але медвечуківські канали і всілякі скабєєві мають про що звіздіти на кілька днів. Було б смішно, звичайно, якби не небезпека, що вся ця муйня може вилитись у справжню біду. І їм, і *****, і зеленій шмарклі того дуже хочеться.
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28.08.2020 17:25 Відповісти
Не обманывай себя и других.
Всё уже известно.
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28.08.2020 17:35 Відповісти
І що ж тобі ізвестно? Заяви нацжон?! Не сміши, убоге, не смішно.
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28.08.2020 17:41 Відповісти
"ізвестно" не только мне.
"ізвестно" всем, кто интересуется этим вопросом.
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28.08.2020 17:48 Відповісти
Власне... А хто такі нацжони, під ким ходять? Тобі відомо? Націоналісти, пілять. тільки якої національності, пілять.
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28.08.2020 17:54 Відповісти
Тупенький у нас нарот. Как детки, но не детки.
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28.08.2020 17:55 Відповісти
Повідомлення про підозру це ще нічого не значить,практично в нас це нуль без палички,а нам це декілька років підряд припідносять ніби це вже, чуть не покарання. 14 затриманим за напад на автобус на Харківщині повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 538
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28.08.2020 18:36 Відповісти
Менты уже старательно уравнивают уголовников и пострадавших, это не был конфликт между радикалами, пострадавшие никаким образом до избиения не трогали и не провоцировали нападавших и ничего противозаконного не делали, понятно, что Авакову очень хочется отмазать своих внештатных подручных, так что формально преследуют, но одновременно готовят почву для смягчения через обвинение потерпевших.
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28.08.2020 19:34 Відповісти
Писец! Аж 35 хороших людей задержали, чисто потому, что знакомы! При этом сепаров у упор не видят! Кому-то ещё надо доказывать, что это полный реванш и капитуляция?
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28.08.2020 19:41 Відповісти
Ого! І це замість того, щоб позакривати представників "Об'єднання Покидьків Заради Жому" (ОПЗЖ), закривають тих, кому вони мозолять очі. Так недалеко і до Лукашенки.
Вангую: Зю!-команді скоро доведеться переплюнути Лукашенку. Інакше - на дочасний дємбєль!
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28.08.2020 23:06 Відповісти
Так бодро рапортует! А платил кто хлопчикам? Только про заказчиков не смог сказать, видимо, язык от страха в жопу себе затолкал.
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31.08.2020 17:28 Відповісти
 
 