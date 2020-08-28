Дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, но расследование продолжается, - САП
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Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления и достаточных доказательств вины подозреваемых. При этом досудебное расследование продолжается.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"8 августа 2019 года 6 лицам сообщено о подозрении по ст. 364 УК Украины. Обоснованность подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УПК Украины, в первую очередь, основана на доказательствах и документах, подтверждающих возможное нанесение ущерба в период времени 2016-2017 гг в результате действий подозреваемых лиц. Совокупность доказательств была достаточной для сообщения о подозрении, привлечения к уголовной ответственности и продолжения дальнейшего досудебного расследования", - говорится в комментарии САП.
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При этом в антикоррупционном органе добавили, что сейчас в связи с продолжительностью предварительного расследования исчерпаны возможности получить доказательства виновности подозреваемых и других лиц для суда.
"Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27.08.2020 уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", - говорится в комментарии САП.
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Ранее о том, что САП закрыла дело "Роттердам+", сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Зразу видно, що не у Трускавці навчались...
2 ч.
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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам +»
По данным источников Цензор.Нет, сегодня процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.
Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах.
Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ и завышению цен на энергоресурсы, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах 19 апреля 2019-го, закончился ничем. Вы же помните этот гневный голос Зеленского: «Сколько вам лично занесли с «Роттердам+»?!
Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко сам Зеленский, в конечном итоге, признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры.
Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов громкого дела нет. Так сколько занесли с «Роттердам+», Владимир Александрович, вы уже, как видно, разобрались? Когда ответите людям на свой вопрос?
гривень було витрачено на розслідування у справі "Роттердам+"
ЯК ТАМ СПРАВА ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІСУ прЕЗЕдента , ЩО СТОСУЄТЬСЯ СПРАВИ "ВАГНЕРОВЦІВ" У БІЛОРУСІ ???? Язикатого ЗЕсланого чорта уже ЗнЕйшли?
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*****, я что они продолжают расследовать? деревня дураков