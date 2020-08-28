Дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, но расследование продолжается, - САП

Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления и достаточных доказательств вины подозреваемых. При этом досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"8 августа 2019 года 6 лицам сообщено о подозрении по ст. 364 УК Украины. Обоснованность подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УПК Украины, в первую очередь, основана на доказательствах и документах, подтверждающих возможное нанесение ущерба в период времени 2016-2017 гг в результате действий подозреваемых лиц. Совокупность доказательств была достаточной для сообщения о подозрении, привлечения к уголовной ответственности и продолжения дальнейшего досудебного расследования", - говорится в комментарии САП.

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При этом в антикоррупционном органе добавили, что сейчас в связи с продолжительностью предварительного расследования исчерпаны возможности получить доказательства виновности подозреваемых и других лиц для суда.

"Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27.08.2020 уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", - говорится в комментарии САП.

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Ранее о том, что САП закрыла дело "Роттердам+", сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.



