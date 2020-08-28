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Новости Общество
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САП (1948) Роттердам+ (164)

Дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, но расследование продолжается, - САП

Новости Цензор.НЕТ Общество

Дело

Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления и достаточных доказательств вины подозреваемых. При этом досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"8 августа 2019 года 6 лицам сообщено о подозрении по ст. 364 УК Украины. Обоснованность подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 УПК Украины, в первую очередь, основана на доказательствах и документах, подтверждающих возможное нанесение ущерба в период времени 2016-2017 гг в результате действий подозреваемых лиц. Совокупность доказательств была достаточной для сообщения о подозрении, привлечения к уголовной ответственности и продолжения дальнейшего досудебного расследования", - говорится в комментарии САП.

Читайте на Цензор.НЕТ: Госэкспертиза СБУ подтвердила отсутствие убытков по делу Роттердам+

При этом в антикоррупционном органе добавили, что сейчас в связи с продолжительностью предварительного расследования исчерпаны возможности получить доказательства виновности подозреваемых и других лиц для суда.

"Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27.08.2020 уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", - говорится в комментарии САП.

Также на Цензор.НЕТ: Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков

Ранее о том, что САП закрыла дело "Роттердам+", сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Дело Роттердам+ закрыто в части, касающейся подозреваемых, но расследование продолжается, - САП 01
Дело Роттердам+ закрыто в части, касающейся подозреваемых, но расследование продолжается, - САП 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+16
Як цікаво у них звучить фраза: "Ми обісрались..."
Зразу видно, що не у Трускавці навчались...
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28.08.2020 17:32
+5
Игорь Валерьевич Коломойский обул США и Украину за 15 лет на 500 миллиардов долларов...Лучшие Пинкертоны Мира расследкуют єто дело уже больше года.... Справа "Роттердам +" закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП - Цензор.НЕТ 3617Прокуратура США и Налоговая полиция США обещают посадить Валерьевича на 500 лет...
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28.08.2020 17:52
+4
Це добре! .... Але є питання про інше....
ЯК ТАМ СПРАВА ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІСУ прЕЗЕдента , ЩО СТОСУЄТЬСЯ СПРАВИ "ВАГНЕРОВЦІВ" У БІЛОРУСІ ???? Язикатого ЗЕсланого чорта уже ЗнЕйшли?
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28.08.2020 18:08
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А тем временем Вовк не торопится возвращаться)))
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28.08.2020 17:29 Ответить
формула кодлана Коломойского Чтобы да так нет.
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28.08.2020 17:30 Ответить
Як цікаво у них звучить фраза: "Ми обісрались..."
Зразу видно, що не у Трускавці навчались...
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28.08.2020 17:32 Ответить
Тобто ми будем і далі утримувать сап щоб років через 10 вони сказали що нічого не знайшли, а на те що знайшли пройшов строк давності. Дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, но расследование продолжается, - САП - Цензор.НЕТ 4872
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28.08.2020 17:33 Ответить
можно арестовать тебе, хорошо поискать, может что то найдется, а если нет выпустить через лет пять шесть.
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28.08.2020 17:41 Ответить
Може краще ти сам повинись.Раніше сядеш ,молодшим вийдеш.
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28.08.2020 17:46 Ответить
Что могут расследовать баран и овца? Дело "Роттердам+" закрыто в части, касающейся подозреваемых, но расследование продолжается, - САП - Цензор.НЕТ 6457
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28.08.2020 17:45 Ответить
А что расследуют? Дело-то закрыто, преступления нет. Денежек еще попилить хочется?
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28.08.2020 17:45 Ответить
Юрий Бутусов

2 ч.
·

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам +»

По данным источников Цензор.Нет, сегодня процессуальный руководитель дела «Роттердам+» прокурор САП Виталий Пономаренко внёс в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.

Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах.

Таким образом, крупнейший скандал по закупке Украиной угля в РФ и завышению цен на энергоресурсы, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в Коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента Экс-президента Петра Порошенко на знаменитых дебатах 19 апреля 2019-го, закончился ничем. Вы же помните этот гневный голос Зеленского: «Сколько вам лично занесли с «Роттердам+»?!

Сам Зеленский, по сути, руками подчиненной ему СБУ, закрыл дело против своего оппонента, вопреки своим же угрозам. Одно из основных обвинений против Порошенко сам Зеленский, в конечном итоге, признал безосновательным. Власти никак не комментировали экспертизу СБУ, на основании которой вынесено решение прокуратуры.

Причина закрытия дела - зависимость Зеленского от олигархов - Ахметова и Коломойского прежде всего. Скандал с «Роттердам+» спонсор Зеленского Игорь Коломойский использовал для получения контроля над государственной энергокомпанией «Центрэнерго». Других результатов громкого дела нет. Так сколько занесли с «Роттердам+», Владимир Александрович, вы уже, как видно, разобрались? Когда ответите людям на свой вопрос?
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28.08.2020 17:48 Ответить
Цифра дня: 96 млн.
гривень було витрачено на розслідування у справі "Роттердам+"
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28.08.2020 17:51 Ответить
Игорь Валерьевич Коломойский обул США и Украину за 15 лет на 500 миллиардов долларов...Лучшие Пинкертоны Мира расследкуют єто дело уже больше года.... Справа "Роттердам +" закрита в частині, що стосується підозрюваних, але розслідування триває, - САП - Цензор.НЕТ 3617Прокуратура США и Налоговая полиция США обещают посадить Валерьевича на 500 лет...
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28.08.2020 17:52 Ответить
Я думаю, що США спочатку "розбують" "Влєрьєвіча", а потім посадять на 500 років! Приблизно, буде так само, як із Лазаренком!
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28.08.2020 23:23 Ответить
Це добре! .... Але є питання про інше....
ЯК ТАМ СПРАВА ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІСУ прЕЗЕдента , ЩО СТОСУЄТЬСЯ СПРАВИ "ВАГНЕРОВЦІВ" У БІЛОРУСІ ???? Язикатого ЗЕсланого чорта уже ЗнЕйшли?
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28.08.2020 18:08 Ответить
Микола! Бери глибже.... Які там вагнерівці? Вже за Гонгадзе забули .... Про Пукача навіть жодного згадування у СМІ..... А його фразу про «Спитате в Кучми та Литвина» мабуть з стенограм по видаляли )))) « по-моєму чувак нас кинули» Неофіційний гімн України.....Я бачу по ІD для тебе Битва Під Полтавою пішла на користь..... Отож)
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29.08.2020 00:32 Ответить
Звичайно, потрібно тримати всіх у напрузі, бо дозу дали і наркомани чекають чуда. Пройдуть вибори і тоді вже можна повністю похоронити рідужні мріх дурнів 73%.
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28.08.2020 18:17 Ответить
Так може треба якось вибачитись перед тими, кого ганьбили?
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28.08.2020 18:49 Ответить
Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления и достаточных доказательств вины подозреваемых. При этом досудебное расследование продолжается.

++++++++++++++++++++++++++
*****, я что они продолжают расследовать? деревня дураков
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28.08.2020 19:28 Ответить
И Свинарчука суд оправдал из-за отсутствия состава преступления а вот расследование по воровству 42 млн из приватбанка на офшорные счета 95 квартала еще впереди.
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28.08.2020 19:56 Ответить
Чула по Прямому інтерв'ю з Бутусовим з приводу Роттердам. Склалось враження, що він не задоволений цим рішенням. Ще раз про його українську. Судячи з акценту, він з західної України, і мова не вивчена, а рідна.
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28.08.2020 20:19 Ответить
Очень хочу дождаться того момента, когда Зеленнский будет публично извиняться перед Порохом, за всю ту клевету которую он вывалил на него. Желательно на стадионе. Но, судя по всему, «зеленые» будут продолжать «копать». Экскаватор им в помощь! Как сказал когда-то Уилл Роджерс, кстати, тоже комик - «Если вы попали в яму, то первое, что надо сделать - это перестать копать», но дуракам закон не писан!
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29.08.2020 11:47 Ответить
 
 