Линкявичюс об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы Александра Лукашенко о вводе санкций в отношении Литвы и Польши - это естественное для него поведение.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Это продолжение остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами", - сказал Линкявичюс.

"Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества", - добавил он.

Линкявичюс заявил, что режим Беларуси должен оценить экономическое положение своей страны и принять логичные решения.

"Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, ведь такие заявления звучали не раз и не два. Я так представляю, что они должны учитывать и свои интересы - страна в очень сложной экономической ситуации, и они должны учитывать, какие пути и способы поддержания экономики более приемлемы, - утверждает Линкявичюс. - Здесь нужно понять, что наше экономическое сотрудничество - это одна из тех сфер, которые мы называем прагматичной - она выгодна для обеих сторон, не только для Литвы. Нелогично будет это разрушить".

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Напомним, 28 августа Александр Лукашенко пообещал ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны Литвы и Польши.