Линкявичюс об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны
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Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы Александра Лукашенко о вводе санкций в отношении Литвы и Польши - это естественное для него поведение.
Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
"Это продолжение остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами", - сказал Линкявичюс.
"Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества", - добавил он.
Линкявичюс заявил, что режим Беларуси должен оценить экономическое положение своей страны и принять логичные решения.
"Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, ведь такие заявления звучали не раз и не два. Я так представляю, что они должны учитывать и свои интересы - страна в очень сложной экономической ситуации, и они должны учитывать, какие пути и способы поддержания экономики более приемлемы, - утверждает Линкявичюс. - Здесь нужно понять, что наше экономическое сотрудничество - это одна из тех сфер, которые мы называем прагматичной - она выгодна для обеих сторон, не только для Литвы. Нелогично будет это разрушить".
Напомним, 28 августа Александр Лукашенко пообещал ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны Литвы и Польши.
Пожалуйста, подождите...
Тут для них інше принципово.
Після факапа з Новороссієй, обісратись ще й в «Западном Фєдєральном округє»...
Народ такоє царю нє простіт.
как обычно, достаточно..
Речь идет о 25 миллионах тонн грузов в год, притом что Клайпеда переваливает 45 миллионов. Это огромные деньги не только для порта но и для железной дороги.
Ваша экономика рухнула минус 10%, набрали кучу кредитов, которые надо отдавать с процентами. Жди повышения налогов и новые налоги.
Так там хоть нефть есть, в Беларуси будет торба на уровне севкореи)
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"
Остался только один, вынос из рабочего кабинета вперёд ногами)
Он не такой псих как может показаться.
Все его заявления на тему "агрессия НАТО" имеют вполне определенную цель: связать в единое целое "угрозы исходящие от НАТО" и протестующих в Белорусии.
И тогда у него будет чисто формальный повод расправится с протестами.
Объехав 10-й дорогой этот под}{уйловский картофельный клоповник.
Не понимаю, какого хрена делать в Белоруси Польше и Литве. Какого хрена вы туда лезете???
Евангелие от Матфея 10:26 - Мф 10:26: https://bible.by/verse/40/10/26/ Якщо людина може встановити камери спостереження, то надЛюдина (якщо є віра) вже давно все пише, кого виключити із книги життя.
P.S. А.Лукашенко окончательно об**калься...
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"