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Беларусь (7524) Лукашенко (3499) угрозы (832) Линкявичюс (213)

Линкявичюс об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Линкявичюс об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы Александра Лукашенко о вводе санкций в отношении Литвы и Польши - это естественное для него поведение.

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Это продолжение остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами", - сказал Линкявичюс.

"Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимания ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества", - добавил он.

Линкявичюс заявил, что режим Беларуси должен оценить экономическое положение своей страны и принять логичные решения.

"Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, ведь такие заявления звучали не раз и не два. Я так представляю, что они должны учитывать и свои интересы - страна в очень сложной экономической ситуации, и они должны учитывать, какие пути и способы поддержания экономики более приемлемы, - утверждает Линкявичюс. - Здесь нужно понять, что наше экономическое сотрудничество - это одна из тех сфер, которые мы называем прагматичной - она выгодна для обеих сторон, не только для Литвы. Нелогично будет это разрушить".

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Напомним, 28 августа Александр Лукашенко пообещал ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны Литвы и Польши.
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Топ комментарии
+13
А креведки?

Линкявичус об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны - Цензор.НЕТ 9883
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28.08.2020 17:42
+12
таракана в конце фильма убьют.
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28.08.2020 17:39
+12
Слава Богу, из Литвы в Украину проще и быстрее добраться через Польшу.
Объехав 10-й дорогой этот под}{уйловский картофельный клоповник. Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 1888
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28.08.2020 17:59
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Правила форума Совет форумчан
Просто власть для него-важнее всего. Потеряет её-потеряет всё. Соответственно...
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28.08.2020 17:36 Ответить
Дружбан на Рубльовці місце знайде.
Тут для них інше принципово.
Після факапа з Новороссієй, обісратись ще й в «Западном Фєдєральном округє»...
Народ такоє царю нє простіт.
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28.08.2020 17:40 Ответить
Не факт. Такое ещё заслужить надо, янычара хоть письмо успел написать к ***** "памаги-ввиди", а это что сделал, чтобы положить РБ на блюдечко к путлеру?Пока ничего.
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28.08.2020 17:42 Ответить
«Дачьтовитакоєгаварітє ?»
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28.08.2020 17:44 Ответить
«27 августа Путин рассказал, что по просьбе Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. »
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28.08.2020 17:47 Ответить
Для того, чтобы заюзать ихтамнетов в рамках ОДКБ-надо ВНЕШНЯЯ угроза, не будут соблюдены формальности-будет луке весело.
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28.08.2020 17:57 Ответить
таракана в конце фильма убьют.
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28.08.2020 17:39 Ответить
от тока не говорите, шо вы проснулись, а раньше ничего не видели - - озабоченности,
как обычно, достаточно..
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28.08.2020 17:41 Ответить
О каких портах идет речь? Кто нибудь помнит карту Белоруссии?! Она со вех сторон окружена.....барабанная дробь...сушей))
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28.08.2020 17:41 Ответить
А креведки?

Линкявичус об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны - Цензор.НЕТ 9883
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28.08.2020 17:42 Ответить
Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 5533
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28.08.2020 18:30 Ответить
у них там есть порт в потусторонний мир! бульбофюрер им регулярно пользуется, походу
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28.08.2020 17:43 Ответить
Литовские.
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28.08.2020 17:43 Ответить
Odin port u nas.Da ix udobrenije ottuda vozyt v Kitaj i Braziliju.Nebudet nenado najdut cem zamenyt ix.Dlia nas eto ne problema nasej ekonomike,krugli 0
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28.08.2020 18:00 Ответить
Чем вы замените клоун? Российскими грузами? Беларусь и транзит в ваш порт закрывает из Украины в частности.
Речь идет о 25 миллионах тонн грузов в год, притом что Клайпеда переваливает 45 миллионов. Это огромные деньги не только для порта но и для железной дороги.
Ваша экономика рухнула минус 10%, набрали кучу кредитов, которые надо отдавать с процентами. Жди повышения налогов и новые налоги.
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28.08.2020 18:55 Ответить
NU sto nebudet i nenado i tak bolse vesx tut zagruzajet. Nasa ekonomika xoroso vyderzala koronovirus 1 mesto vo vsiom ES po padeniju VVP tut pocti ****** .Kakoje ruxnula kloun ti ruski
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28.08.2020 19:05 Ответить
Smotriu port sto imejem 300 celovek raboatajet zarplaty 4000 evro srednem.Gosudarstvu zapaltyli 10 mln evro i eto cytajes mnogo,eto meloc .strojki kompaniji bolse za nix zaplatyt v biudzet
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28.08.2020 19:16 Ответить
Jesli na 1/3 mense budet primerno 3 mln evro zapaltyt mense v biudzet,vot eto udar po nasej ekonomike Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 4400
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28.08.2020 19:19 Ответить
Ecio kogda dajiote danyje ne izklryvlaijete ix 15mlv Belorus pogruzajet,a ne 25mln.Teper oni zaniati zernom nasim kotorogo v etom govu ocen mnogo vot 3 mesiaca etom tolko zanialis.Jest nasi zavodi neftepererabatojuci,te ze dva krupnyje udobrenyji,zerno jesli podcytat na celoveka Litva lider v mire takze
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28.08.2020 21:03 Ответить
Линкявичус об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны - Цензор.НЕТ 7303 Бацька сказал, если что, он всё НАТО с говном смешает.
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28.08.2020 17:42 Ответить
Гавна у бацьки полно, а мешать чем будет?)
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28.08.2020 17:46 Ответить
Будет 1 200 000% инфляции как в Венесуэле, ему похер будет, как Марудо.
Так там хоть нефть есть, в Беларуси будет торба на уровне севкореи)
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28.08.2020 17:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=k1TJNPVqpEw
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28.08.2020 17:45 Ответить
Линкявичус об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны - Цензор.НЕТ 8857Сын и внучка Лукашенко поступили в один лицейКоля Лукашенко в совершенстве владеет русским языком.
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28.08.2020 17:46 Ответить
Так?

Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 6392
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28.08.2020 18:32 Ответить
Ого! Як у неї мова в роті вміщається?
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28.08.2020 18:56 Ответить
Природний мовний талант.
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28.08.2020 19:05 Ответить
Хлопчык з аўтаматам.
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"
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29.08.2020 10:48 Ответить
У Луки нет другого выхода...Потеряет власть-станет никому не нужен(и физически тоже).Поэтому Лука впринципе готов на все...Даже разрешить проход кацапов к Украинской границе...У него не осталось ни каких вариантов,кроме как держатся за власть любыми способами,похожее на все,пока его поддерживает *****,он будет рвать...
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28.08.2020 17:47 Ответить
У него был другой выход, сделать четные выборы и уйти достойно на пенсию.
Остался только один, вынос из рабочего кабинета вперёд ногами)
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28.08.2020 17:57 Ответить
Так хотів зробити Янек...Не дали...І бацьке не дали б,тільки б дав слабину...Так що політика Лукашенки сама що не є адекватна...Мяч на стороні опозиціі,а вона не знає що з ним робити...Мирними маршируваннями і маханнями прапорами бацьку не скинути,а фаєрами,коктейлями і зброєю не можна,бацька у відповідь покладе пару сотень легко...і - головне - його за це ніхто не зможе осудити...
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28.08.2020 18:58 Ответить
Линкявичус - это голова! (с)
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28.08.2020 17:48 Ответить
Такому палец в рот не клади. Я бы ему свой палец в рот не положил.
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28.08.2020 18:39 Ответить
Чому правителі такі придуркуваті? ну міг же піти ,як президент,що втримав Білорусь після розпаду ср,зробив деякі реформи....ну йди собі з Богом! Про тебе врешті-решт напишуть історики більш -менш пристойні фрази....ні! треба обов"язково вляпатись в багно,виставити себе гнидою,жалюгідним слабаком,що вчепився у владу,як блоха штанів .....ну що це за бакланство?
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28.08.2020 17:53 Ответить
Російськомовні Президенти всі такі.
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28.08.2020 17:54 Ответить
В принципе сейчас в Беларуси сложилась смешная ситуация:усидит Лука на троне-все равно сдаст страну *****...Не усидит-это сделают "апазиционеры"...Единственно что жалко-беларусскую экономику,т.е предприятия Беларуси...Их ждёт "переформатирование" с новыми хозяевами...
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28.08.2020 17:57 Ответить
Если Белорусь присоединится (а вдруг) к ЕС - их не ждёт то же самое - "переформатирование" с новыми хозяевами, это влучшем случае, а вообще то полное уничтожение экономики?
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28.08.2020 18:26 Ответить
Ага. А всю картоплю солдати НАТО вивезуть в Техас.
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28.08.2020 19:20 Ответить
Сдалась она им) У них в Айдахо картошки - завались)))
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28.08.2020 19:29 Ответить
Ну у Вас и масштабы мышления - картоха, блин.
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28.08.2020 21:19 Ответить
Да не переживайте так за Лукашенко.
Он не такой псих как может показаться.
Все его заявления на тему "агрессия НАТО" имеют вполне определенную цель: связать в единое целое "угрозы исходящие от НАТО" и протестующих в Белорусии.
И тогда у него будет чисто формальный повод расправится с протестами.
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28.08.2020 17:57 Ответить
Слава Богу, из Литвы в Украину проще и быстрее добраться через Польшу.
Объехав 10-й дорогой этот под}{уйловский картофельный клоповник. Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 1888
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28.08.2020 17:59 Ответить
лукашеску уверен, что останется у власти. на остальное ему плевать.
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28.08.2020 18:00 Ответить
Никакой неадекватности там нет, рашка уже отказалась брать долг в этом году и наверняка еще бабла даст, а отказ от транзита в Литву может быть одним из условий финансовой помощи.
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28.08.2020 18:02 Ответить
У таракана только выбор минимальный. Или отставка, или должность белорусского федерального округа
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28.08.2020 18:15 Ответить
_Странам Балтии - готовьтесь убивать оккупантов, забрать с собой как можно больше. Приближается ваш черёд и самим вам не устоять, увы. А Запад вас кинет.
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28.08.2020 18:17 Ответить
Кто на ком стоял?
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28.08.2020 18:23 Ответить
БЕЛАРУСЬ ЛЕГКО ОБЪЕЗЖАЕМА ДЛЯ ТРАНЗИТА. По моему у Таракана козырей нет в этом плане.План работает на все 100% я так понял.Сначала 81% на выборах,возмущение толпы и кровь.Обвинение запада и введение санкций.Введение войск СС ,ой извините РФ.Присоединение при полном согласии типа народа.
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28.08.2020 18:18 Ответить
Линас Антанас Линкявичюс - литовский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел Литовской Республики с 13 декабря 2012 года. Министр обороны Литовской Республики. Википедия
Не понимаю, какого хрена делать в Белоруси Польше и Литве. Какого хрена вы туда лезете???
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28.08.2020 18:22 Ответить
ПНХ псина ольгинская!
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28.08.2020 18:39 Ответить
Это ты с зеркалом разговариваешь?
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28.08.2020 18:41 Ответить
Tak ves ES vlezajet takze nemozet smotret na diktatora i kak on narusajet prava celoveka.On nam tut ugrozajet tranzitom,sto razrusit nasu ekonomiku ,a tam ekonomika v polnom razlave,a tut Litve VVP pocti ne upal i eto luci pokazatel vo vsiom ES stranax
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28.08.2020 18:49 Ответить
А ты почему не на родине, а батрачишь в чужой стране?
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28.08.2020 19:42 Ответить
Tak ja svojej rodine i zyvu
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28.08.2020 19:47 Ответить
Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 2728
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28.08.2020 18:38 Ответить
Пропоную ще раз переглянути "Ворошиловский стрелок". І Бєларусіія стане Біларусью. паРаша стане Россією, благодаря интернету мы живем в эпоху кончины остатков феодализма и империализма. Даже в Библии об этом сказано: "Нет ничего тайного, что не стало бы явным, и нет ничего скрытого, что со временем не раскрылось бы".
Евангелие от Матфея 10:26 - Мф 10:26: https://bible.by/verse/40/10/26/ Якщо людина може встановити камери спостереження, то надЛюдина (якщо є віра) вже давно все пише, кого виключити із книги життя.
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28.08.2020 18:45 Ответить
А кому Бацька продаст свой бензин? Расии?
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28.08.2020 18:50 Ответить
Проблеми литви і Білорусі якось.................... другорядні.....
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28.08.2020 19:43 Ответить
28 августа Стратегический бомбардировщик Соединенных Штатов B-52 пролетел над Литвой в сопровождении истребителей из Испании и Великобритании, которые в настоящее время участвуют в миссии НАТО по охране воздушного пространства.
P.S. А.Лукашенко окончательно об**калься...

Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 9655
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28.08.2020 19:53 Ответить
Ну і чим калгазник може налякати ? Як тільки він ********** (не буде пропускати наші транзитні вантажі, людей, авіаперельоти над територією) то його чекають дзеркальні санкції як мінімум. Дальше гірше, на весь брухт ТМ "Атлант", "МАЗ", МТЗ встановлюють ввізні мита 1 євро від 1кг ваги товару. І вийде так що пралка "Атлант" стане 2 рази дорожчою Бошівської
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28.08.2020 22:46 Ответить
Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 2051Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 8798Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 599Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 7741
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28.08.2020 23:05 Ответить
Litve kak raz manevri nedaleko proivodim,malo sto samozvancu pridiot v golovu,tut nasi soldati
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28.08.2020 23:07 Ответить
Хлопчык з аўтаматам.
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"
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29.08.2020 10:52 Ответить
Хлопчык з аўтаматам.
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"
показать весь комментарий
29.08.2020 10:53 Ответить
 
 