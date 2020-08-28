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Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні

Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс заявив, що погрози Олександра Лукашенка про введення санкцій проти Литви і Польщі - це природна для нього поведінка.

Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.

"Це продовження інших його погроз. Природно, що він йде ва-банк, захищається всіма зрозумілими йому способами", - сказав Лінкявічюс.

"Якісь його вчинки неадекватні, але важко давати якісь оцінки, це його природна захисна поведінка для збереження своєї посади, не звертаючи уваги ні на внутрішню ситуацію, ні на тиск міжнародної спільноти", - додав він.

Лінкявічюс заявив, що режим Білорусі повинен оцінити економічний стан своєї країни і прийняти логічні рішення.

Читайте також: Не Росії нас учити, що не можна втручатися в справи інших країн, - Лінкявічюс

"Подивимося, як це виглядатиме на практиці, адже такі заяви звучали не раз і не два. Я так уявляю, що вони повинні враховувати і свої інтереси - країна в дуже складній економічній ситуації, і вони повинні враховувати, які шляхи і способи підтримки економіки більш прийнятні, - стверджує Лінкявічюс. - Тут потрібно зрозуміти, що наше економічне співробітництво - це одна з тих сфер, які ми називаємо прагматичною - вона вигідна для обох сторін, не тільки для Литви. Нелогічно буде це зруйнувати".

Нагадаємо, 28 серпня Олександр Лукашенко пообіцяв відповідь білоруської сторони на введення санкційних заходів з боку Литви та Польщі.
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Топ коментарі
+13
А креведки?

Линкявичус об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны - Цензор.НЕТ 9883
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28.08.2020 17:42
+12
таракана в конце фильма убьют.
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28.08.2020 17:39
+12
Слава Богу, из Литвы в Украину проще и быстрее добраться через Польшу.
Объехав 10-й дорогой этот под}{уйловский картофельный клоповник. Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 1888
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28.08.2020 17:59
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Просто власть для него-важнее всего. Потеряет её-потеряет всё. Соответственно...
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28.08.2020 17:36 Відповісти
Дружбан на Рубльовці місце знайде.
Тут для них інше принципово.
Після факапа з Новороссієй, обісратись ще й в «Западном Фєдєральном округє»...
Народ такоє царю нє простіт.
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28.08.2020 17:40 Відповісти
Не факт. Такое ещё заслужить надо, янычара хоть письмо успел написать к ***** "памаги-ввиди", а это что сделал, чтобы положить РБ на блюдечко к путлеру?Пока ничего.
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28.08.2020 17:42 Відповісти
«Дачьтовитакоєгаварітє ?»
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28.08.2020 17:44 Відповісти
«27 августа Путин рассказал, что по просьбе Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. »
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28.08.2020 17:47 Відповісти
Для того, чтобы заюзать ихтамнетов в рамках ОДКБ-надо ВНЕШНЯЯ угроза, не будут соблюдены формальности-будет луке весело.
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28.08.2020 17:57 Відповісти
таракана в конце фильма убьют.
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28.08.2020 17:39 Відповісти
от тока не говорите, шо вы проснулись, а раньше ничего не видели - - озабоченности,
как обычно, достаточно..
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28.08.2020 17:41 Відповісти
О каких портах идет речь? Кто нибудь помнит карту Белоруссии?! Она со вех сторон окружена.....барабанная дробь...сушей))
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28.08.2020 17:41 Відповісти
А креведки?

Линкявичус об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны - Цензор.НЕТ 9883
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28.08.2020 17:42 Відповісти
Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 5533
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28.08.2020 18:30 Відповісти
у них там есть порт в потусторонний мир! бульбофюрер им регулярно пользуется, походу
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28.08.2020 17:43 Відповісти
Литовские.
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28.08.2020 17:43 Відповісти
Odin port u nas.Da ix udobrenije ottuda vozyt v Kitaj i Braziliju.Nebudet nenado najdut cem zamenyt ix.Dlia nas eto ne problema nasej ekonomike,krugli 0
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28.08.2020 18:00 Відповісти
Чем вы замените клоун? Российскими грузами? Беларусь и транзит в ваш порт закрывает из Украины в частности.
Речь идет о 25 миллионах тонн грузов в год, притом что Клайпеда переваливает 45 миллионов. Это огромные деньги не только для порта но и для железной дороги.
Ваша экономика рухнула минус 10%, набрали кучу кредитов, которые надо отдавать с процентами. Жди повышения налогов и новые налоги.
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28.08.2020 18:55 Відповісти
NU sto nebudet i nenado i tak bolse vesx tut zagruzajet. Nasa ekonomika xoroso vyderzala koronovirus 1 mesto vo vsiom ES po padeniju VVP tut pocti ****** .Kakoje ruxnula kloun ti ruski
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28.08.2020 19:05 Відповісти
Smotriu port sto imejem 300 celovek raboatajet zarplaty 4000 evro srednem.Gosudarstvu zapaltyli 10 mln evro i eto cytajes mnogo,eto meloc .strojki kompaniji bolse za nix zaplatyt v biudzet
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28.08.2020 19:16 Відповісти
Jesli na 1/3 mense budet primerno 3 mln evro zapaltyt mense v biudzet,vot eto udar po nasej ekonomike Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 4400
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28.08.2020 19:19 Відповісти
Ecio kogda dajiote danyje ne izklryvlaijete ix 15mlv Belorus pogruzajet,a ne 25mln.Teper oni zaniati zernom nasim kotorogo v etom govu ocen mnogo vot 3 mesiaca etom tolko zanialis.Jest nasi zavodi neftepererabatojuci,te ze dva krupnyje udobrenyji,zerno jesli podcytat na celoveka Litva lider v mire takze
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28.08.2020 21:03 Відповісти
Линкявичус об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны - Цензор.НЕТ 7303 Бацька сказал, если что, он всё НАТО с говном смешает.
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28.08.2020 17:42 Відповісти
Гавна у бацьки полно, а мешать чем будет?)
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28.08.2020 17:46 Відповісти
Будет 1 200 000% инфляции как в Венесуэле, ему похер будет, как Марудо.
Так там хоть нефть есть, в Беларуси будет торба на уровне севкореи)
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28.08.2020 17:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=k1TJNPVqpEw
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28.08.2020 17:45 Відповісти
Линкявичус об угрозах Лукашенко: Идет ва-банк, его поступки неадекватны - Цензор.НЕТ 8857Сын и внучка Лукашенко поступили в один лицейКоля Лукашенко в совершенстве владеет русским языком.
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28.08.2020 17:46 Відповісти
Так?

Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 6392
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28.08.2020 18:32 Відповісти
Ого! Як у неї мова в роті вміщається?
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28.08.2020 18:56 Відповісти
Природний мовний талант.
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28.08.2020 19:05 Відповісти
Хлопчык з аўтаматам.
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"
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29.08.2020 10:48 Відповісти
У Луки нет другого выхода...Потеряет власть-станет никому не нужен(и физически тоже).Поэтому Лука впринципе готов на все...Даже разрешить проход кацапов к Украинской границе...У него не осталось ни каких вариантов,кроме как держатся за власть любыми способами,похожее на все,пока его поддерживает *****,он будет рвать...
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28.08.2020 17:47 Відповісти
У него был другой выход, сделать четные выборы и уйти достойно на пенсию.
Остался только один, вынос из рабочего кабинета вперёд ногами)
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28.08.2020 17:57 Відповісти
Так хотів зробити Янек...Не дали...І бацьке не дали б,тільки б дав слабину...Так що політика Лукашенки сама що не є адекватна...Мяч на стороні опозиціі,а вона не знає що з ним робити...Мирними маршируваннями і маханнями прапорами бацьку не скинути,а фаєрами,коктейлями і зброєю не можна,бацька у відповідь покладе пару сотень легко...і - головне - його за це ніхто не зможе осудити...
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28.08.2020 18:58 Відповісти
Линкявичус - это голова! (с)
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28.08.2020 17:48 Відповісти
Такому палец в рот не клади. Я бы ему свой палец в рот не положил.
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28.08.2020 18:39 Відповісти
Чому правителі такі придуркуваті? ну міг же піти ,як президент,що втримав Білорусь після розпаду ср,зробив деякі реформи....ну йди собі з Богом! Про тебе врешті-решт напишуть історики більш -менш пристойні фрази....ні! треба обов"язково вляпатись в багно,виставити себе гнидою,жалюгідним слабаком,що вчепився у владу,як блоха штанів .....ну що це за бакланство?
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28.08.2020 17:53 Відповісти
Російськомовні Президенти всі такі.
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28.08.2020 17:54 Відповісти
В принципе сейчас в Беларуси сложилась смешная ситуация:усидит Лука на троне-все равно сдаст страну *****...Не усидит-это сделают "апазиционеры"...Единственно что жалко-беларусскую экономику,т.е предприятия Беларуси...Их ждёт "переформатирование" с новыми хозяевами...
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28.08.2020 17:57 Відповісти
Если Белорусь присоединится (а вдруг) к ЕС - их не ждёт то же самое - "переформатирование" с новыми хозяевами, это влучшем случае, а вообще то полное уничтожение экономики?
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28.08.2020 18:26 Відповісти
Ага. А всю картоплю солдати НАТО вивезуть в Техас.
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28.08.2020 19:20 Відповісти
Сдалась она им) У них в Айдахо картошки - завались)))
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28.08.2020 19:29 Відповісти
Ну у Вас и масштабы мышления - картоха, блин.
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28.08.2020 21:19 Відповісти
Да не переживайте так за Лукашенко.
Он не такой псих как может показаться.
Все его заявления на тему "агрессия НАТО" имеют вполне определенную цель: связать в единое целое "угрозы исходящие от НАТО" и протестующих в Белорусии.
И тогда у него будет чисто формальный повод расправится с протестами.
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28.08.2020 17:57 Відповісти
Слава Богу, из Литвы в Украину проще и быстрее добраться через Польшу.
Объехав 10-й дорогой этот под}{уйловский картофельный клоповник. Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 1888
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28.08.2020 17:59 Відповісти
лукашеску уверен, что останется у власти. на остальное ему плевать.
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28.08.2020 18:00 Відповісти
Никакой неадекватности там нет, рашка уже отказалась брать долг в этом году и наверняка еще бабла даст, а отказ от транзита в Литву может быть одним из условий финансовой помощи.
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28.08.2020 18:02 Відповісти
У таракана только выбор минимальный. Или отставка, или должность белорусского федерального округа
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28.08.2020 18:15 Відповісти
_Странам Балтии - готовьтесь убивать оккупантов, забрать с собой как можно больше. Приближается ваш черёд и самим вам не устоять, увы. А Запад вас кинет.
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28.08.2020 18:17 Відповісти
Кто на ком стоял?
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28.08.2020 18:23 Відповісти
БЕЛАРУСЬ ЛЕГКО ОБЪЕЗЖАЕМА ДЛЯ ТРАНЗИТА. По моему у Таракана козырей нет в этом плане.План работает на все 100% я так понял.Сначала 81% на выборах,возмущение толпы и кровь.Обвинение запада и введение санкций.Введение войск СС ,ой извините РФ.Присоединение при полном согласии типа народа.
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28.08.2020 18:18 Відповісти
Линас Антанас Линкявичюс - литовский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел Литовской Республики с 13 декабря 2012 года. Министр обороны Литовской Республики. Википедия
Не понимаю, какого хрена делать в Белоруси Польше и Литве. Какого хрена вы туда лезете???
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28.08.2020 18:22 Відповісти
ПНХ псина ольгинская!
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28.08.2020 18:39 Відповісти
Это ты с зеркалом разговариваешь?
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28.08.2020 18:41 Відповісти
Tak ves ES vlezajet takze nemozet smotret na diktatora i kak on narusajet prava celoveka.On nam tut ugrozajet tranzitom,sto razrusit nasu ekonomiku ,a tam ekonomika v polnom razlave,a tut Litve VVP pocti ne upal i eto luci pokazatel vo vsiom ES stranax
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28.08.2020 18:49 Відповісти
А ты почему не на родине, а батрачишь в чужой стране?
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28.08.2020 19:42 Відповісти
Tak ja svojej rodine i zyvu
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28.08.2020 19:47 Відповісти
Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 2728
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28.08.2020 18:38 Відповісти
Пропоную ще раз переглянути "Ворошиловский стрелок". І Бєларусіія стане Біларусью. паРаша стане Россією, благодаря интернету мы живем в эпоху кончины остатков феодализма и империализма. Даже в Библии об этом сказано: "Нет ничего тайного, что не стало бы явным, и нет ничего скрытого, что со временем не раскрылось бы".
Евангелие от Матфея 10:26 - Мф 10:26: https://bible.by/verse/40/10/26/ Якщо людина може встановити камери спостереження, то надЛюдина (якщо є віра) вже давно все пише, кого виключити із книги життя.
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28.08.2020 18:45 Відповісти
А кому Бацька продаст свой бензин? Расии?
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28.08.2020 18:50 Відповісти
Проблеми литви і Білорусі якось.................... другорядні.....
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28.08.2020 19:43 Відповісти
28 августа Стратегический бомбардировщик Соединенных Штатов B-52 пролетел над Литвой в сопровождении истребителей из Испании и Великобритании, которые в настоящее время участвуют в миссии НАТО по охране воздушного пространства.
P.S. А.Лукашенко окончательно об**калься...

Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 9655
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28.08.2020 19:53 Відповісти
Ну і чим калгазник може налякати ? Як тільки він ********** (не буде пропускати наші транзитні вантажі, людей, авіаперельоти над територією) то його чекають дзеркальні санкції як мінімум. Дальше гірше, на весь брухт ТМ "Атлант", "МАЗ", МТЗ встановлюють ввізні мита 1 євро від 1кг ваги товару. І вийде так що пралка "Атлант" стане 2 рази дорожчою Бошівської
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28.08.2020 22:46 Відповісти
Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 2051Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 8798Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 599Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні - Цензор.НЕТ 7741
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28.08.2020 23:05 Відповісти
Litve kak raz manevri nedaleko proivodim,malo sto samozvancu pridiot v golovu,tut nasi soldati
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28.08.2020 23:07 Відповісти
Хлопчык з аўтаматам.
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"
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29.08.2020 10:52 Відповісти
Хлопчык з аўтаматам.
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"
показати весь коментар
29.08.2020 10:53 Відповісти
 
 