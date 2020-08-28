Лінкявічюс про погрози Лукашенка: Йде ва-банк, його вчинки неадекватні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс заявив, що погрози Олександра Лукашенка про введення санкцій проти Литви і Польщі - це природна для нього поведінка.
Про це повідомляє Tut.by, передає Цензор.НЕТ.
"Це продовження інших його погроз. Природно, що він йде ва-банк, захищається всіма зрозумілими йому способами", - сказав Лінкявічюс.
"Якісь його вчинки неадекватні, але важко давати якісь оцінки, це його природна захисна поведінка для збереження своєї посади, не звертаючи уваги ні на внутрішню ситуацію, ні на тиск міжнародної спільноти", - додав він.
Лінкявічюс заявив, що режим Білорусі повинен оцінити економічний стан своєї країни і прийняти логічні рішення.
"Подивимося, як це виглядатиме на практиці, адже такі заяви звучали не раз і не два. Я так уявляю, що вони повинні враховувати і свої інтереси - країна в дуже складній економічній ситуації, і вони повинні враховувати, які шляхи і способи підтримки економіки більш прийнятні, - стверджує Лінкявічюс. - Тут потрібно зрозуміти, що наше економічне співробітництво - це одна з тих сфер, які ми називаємо прагматичною - вона вигідна для обох сторін, не тільки для Литви. Нелогічно буде це зруйнувати".
Нагадаємо, 28 серпня Олександр Лукашенко пообіцяв відповідь білоруської сторони на введення санкційних заходів з боку Литви та Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Тут для них інше принципово.
Після факапа з Новороссієй, обісратись ще й в «Западном Фєдєральном округє»...
Народ такоє царю нє простіт.
как обычно, достаточно..
Речь идет о 25 миллионах тонн грузов в год, притом что Клайпеда переваливает 45 миллионов. Это огромные деньги не только для порта но и для железной дороги.
Ваша экономика рухнула минус 10%, набрали кучу кредитов, которые надо отдавать с процентами. Жди повышения налогов и новые налоги.
Так там хоть нефть есть, в Беларуси будет торба на уровне севкореи)
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"
Остался только один, вынос из рабочего кабинета вперёд ногами)
Он не такой псих как может показаться.
Все его заявления на тему "агрессия НАТО" имеют вполне определенную цель: связать в единое целое "угрозы исходящие от НАТО" и протестующих в Белорусии.
И тогда у него будет чисто формальный повод расправится с протестами.
Объехав 10-й дорогой этот под}{уйловский картофельный клоповник.
Не понимаю, какого хрена делать в Белоруси Польше и Литве. Какого хрена вы туда лезете???
Евангелие от Матфея 10:26 - Мф 10:26: https://bible.by/verse/40/10/26/ Якщо людина може встановити камери спостереження, то надЛюдина (якщо є віра) вже давно все пише, кого виключити із книги життя.
P.S. А.Лукашенко окончательно об**калься...
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"
Не сядзіцца дома хлопчыку - падлетку,
Цягне яго бацька прагуляцца з "клеткі",
Цягне к верталёту, абяцаўшы зброю,
Недзе каля Менску жнівеньскай парою.
Аўтамт - сапраўдны,камуфляж і боты,
Не знайсьці для хлопца лепшае работы !
Хлопчык з аўтаматам у вайну "гуляе",
Бацька ўсё страшней словы прамаўляе,
Вочы пламянеюць,быццам,у вар'ята,
Ваяваць з народам будзе ён заўзята.
Чым хваліцца будзе некалі ў школе,
Калі хто спытае ў Лукашэнкі Колі :
"- Як з народпм "біўся", як "абараняўся",
І адкуль тады аўтамат узяўся?"
Як глядзець у вочы будзе гэты Коля,
Ці, ужо не з'явіцца ён у ёй ніколі ?!
Хочацца спытацца :"- Ці ён будзе катам,
Гэты паслухмяны хлопчык з аўтаматам?"