Для таксистов нужно ввести патент, - Мининфраструктуры
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Большинство таксистов в Украине работают нелегально и не платят налоги. В тени находятся до 95% рынка. Чтобы вывести их работу в законную плоскость, для таксистов хотят ввести патент.
Об этом заявил гендиректор Директората автомобильного и электрического городского транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На сегодняшний день они (Uber, Uklon и Bolt. - Ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сказал Погосян.
По его словам, чтобы обезопасить пассажиров и вывести таксистов "из тени", Мининфраструктуры разработало законопроект. Согласно документу, таксисты должны будут покупать патент на право заниматься извозом.
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Погосян пояснил, что водитель сможет купить патент на один год, на один месяц и т.д. Его стоимость на один год будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты, которая установлена по состоянию на 1 января текущего года. Если водитель захочет приобрести патент только на месяц, то соответственно, сумму нужно разделить на 12. Для водителей электромобилей стоимость патента будет в два раза меньше.
"Мы создаем условия, при которых люди бы - а это сотни тысяч, которые работают в этой сфере незаконно и перевозят граждан, что является очень ответственным вопросом, - работали на законных основаниях. Выбор у каждого гражданина будет: или работать на самого себя, купив патент, или открыть фирму и работать как классическая служба такси", - добавил Погосян.
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Пожалуйста, подождите...
Аналогично и и с 16-ти летними....
Но это все мысли в слух....никогда этого не будет...
Ліцензуванню підлягає установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності. Слід також зауважити, що ліцензуванню підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави. В Україні є лише поняття торговий патент. що це зелене хоче не зрозуміло?Торговий патент дає право на провадження певного виду діяльності, визначеного законом, а ліцензія дає право ліцензіату на провадження діяльності, яка підлягає обмеженню згідно з законодавством.Торговий патент дає право на особливий порядок оподаткування, а ліцензія видається ліцензіату за умови відповідності і дотримання певних критеріїв та правил (ліцензійних умов).Торговий патент видається податковим органом, а ліцензія видається органами виконавчої влади.
Они все спецом авто, прикрутили к нему ГБО на стяжках и соплях и поехали оформлять. Ниче, получили разрешение )) Зато это разрешение теперь стоит в 4 раза дороже, чем при барыгах.
Большинство служб такси работают нелегально - сообщило армянское радио.
Об этом заявил генеральный директор Директората автомобильного и электрического транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян в эфире телеканала ДОМ.
По его словам, 95% рынка такси находится в тени. В области занятых почти 220 тысяч водителей.
"На сегодняшний день они (Uber, Uklon и Bolt - ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сообщил Погосян.
Погосян не уточнил, сколько занесли ему от этих нелегальных компаний и что он лично сделал, чтобы все работали в правовом поле.
Вы сделали это разом!
Бабки в бюджет нужны!!!
Але ж середньостатистичний таксист, голосуючи за зє, марив, що найвеличніший відбере все в олигархів та буде їм доплачувати, а тут така «несправедливість»...
Тут монополія держави на тютюнові вироби тому що сигаретні лавочки, крім продажі сигарет, газет і журналів також виконують деякі державні функції - продають фіскальні марки, якщо треба напр. за якусь послугу заплатити, за паспорт напр., штраф заплатити за неоплачену парковку і т.п. також різні грошові ігри - лото, євромільйон і інші надуваловки там продають. На ці надуваловки теж була монополія держави, але єврокомісія примусила державу поділитись монополією і держава почала продавати акції під час карантину (недавно) на ці ігри. Якусь частину продала, але мало, тому що то дуже дохідна штука.