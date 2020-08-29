Для таксистов нужно ввести патент, - Мининфраструктуры

Большинство таксистов в Украине работают нелегально и не платят налоги. В тени находятся до 95% рынка. Чтобы вывести их работу в законную плоскость, для таксистов хотят ввести патент.

Об этом заявил гендиректор Директората автомобильного и электрического городского транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день они (Uber, Uklon и Bolt. - Ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сказал Погосян.

По его словам, чтобы обезопасить пассажиров и вывести таксистов "из тени", Мининфраструктуры разработало законопроект. Согласно документу, таксисты должны будут покупать патент на право заниматься извозом.

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Погосян пояснил, что водитель сможет купить патент на один год, на один месяц и т.д. Его стоимость на один год будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты, которая установлена по состоянию на 1 января текущего года. Если водитель захочет приобрести патент только на месяц, то соответственно, сумму нужно разделить на 12. Для водителей электромобилей стоимость патента будет в два раза меньше.

"Мы создаем условия, при которых люди бы - а это сотни тысяч, которые работают в этой сфере незаконно и перевозят граждан, что является очень ответственным вопросом, - работали на законных основаниях. Выбор у каждого гражданина будет: или работать на самого себя, купив патент, или открыть фирму и работать как классическая служба такси", - добавил Погосян.

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