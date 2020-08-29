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патент (19) такси (209) Мининфраструктуры (935)

Для таксистов нужно ввести патент, - Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Общество

Для таксистов нужно ввести патент, - Мининфраструктуры

Большинство таксистов в Украине работают нелегально и не платят налоги. В тени находятся до 95% рынка. Чтобы вывести их работу в законную плоскость, для таксистов хотят ввести патент.

Об этом заявил гендиректор Директората автомобильного и электрического городского транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день они (Uber, Uklon и Bolt. - Ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сказал Погосян.

По его словам, чтобы обезопасить пассажиров и вывести таксистов "из тени", Мининфраструктуры разработало законопроект. Согласно документу, таксисты должны будут покупать патент на право заниматься извозом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мининфраструктуры подготовило новый законопроект, направленный на легализацию рынка такси в Украине, - Криклий. ИНФОГРАФИКА

Погосян пояснил, что водитель сможет купить патент на один год, на один месяц и т.д. Его стоимость на один год будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты, которая установлена по состоянию на 1 января текущего года. Если водитель захочет приобрести патент только на месяц, то соответственно, сумму нужно разделить на 12. Для водителей электромобилей стоимость патента будет в два раза меньше.

"Мы создаем условия, при которых люди бы - а это сотни тысяч, которые работают в этой сфере незаконно и перевозят граждан, что является очень ответственным вопросом, - работали на законных основаниях. Выбор у каждого гражданина будет: или работать на самого себя, купив патент, или открыть фирму и работать как классическая служба такси", - добавил Погосян.

Также на Цензор.НЕТ: Таксистка в Одессе украла через приложение в телефоне спящей пассажирки 72 тыс.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Номано...таксисты в основной своей массе за зеленое стадо голосовали...пусть теперь получат то что заслужили...
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29.08.2020 14:52
+30
Таксисты на радостях должны подарить ослу именные шашечки... Для таксистов нужно ввести патент, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 5622 .на его велосипед...
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29.08.2020 14:55
+23
Таксисты и маршрутчики это одна сплошная вата
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29.08.2020 14:58
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Страница 2 из 2
Последним ты только подтверждаешь мои слова - каждый кандидат верит своим политтехнологам что один голос это 5у.е.
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29.08.2020 15:51 Ответить
Мне по барабану чему верит кандидат...но я точно знаю что он отобьет любую сумму вложенную в избирательную компанию...
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29.08.2020 15:53 Ответить
Расскажи про это бабе Юле
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29.08.2020 15:58 Ответить
Для таксистів потрібно запровадити патент, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 5254 Ты думаешь она еще не отбила за полтора года потраченное на выборы ?? А я считаю что она уже давно в прибылях.... Для таксистів потрібно запровадити патент, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 3712
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29.08.2020 16:00 Ответить
Нужно искать другие пути....к примеру ограничить максимальный возраст избирателя и увеличить минимальный... ввести индекс социальной значимости голоса... и так далее...это большая и трудная работа...но разумеется ее никто делать не будет...
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29.08.2020 15:48 Ответить
Это будет справедливо воспринято как дискриминация.
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29.08.2020 15:50 Ответить
Во многих странах минимальный возраст 21 год....есть в которых 20 лет..есть 19.....а у нас паспорт получил и вперед...
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29.08.2020 15:50 Ответить
Да нет, в Украине никогда 16-ти летние( возраст получения паспорта) не имели право голоса. Отсюда возникает вполне закономерный вопрос, ты, чувачок, якобы под нашим флажком, откуда будешь? Для таксистів потрібно запровадити патент, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 6922
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29.08.2020 17:39 Ответить
И не может голос безработного...который не платит налогов...а получает пособие...быть равным голосу работающего человека который платит налоги....
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29.08.2020 15:52 Ответить
голосовать тогда будут только бюджетники
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29.08.2020 16:01 Ответить
Ну почему же.....?? В Украине масса людей работает на частных предприятиях...масса людей фопы....
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29.08.2020 16:03 Ответить
"индекс социальной значимости" - это когда голос папы Зеленского будет весить в 10 раз больше моего... что-то не хочется Для таксистів потрібно запровадити патент, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 649
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29.08.2020 15:54 Ответить
Накануне выборов всех увольняешь и платишь 1 месяц налоги.
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29.08.2020 15:59 Ответить
Нет.....должностя ... титулы и звания рояли играть не должны... критерий должен быть прост...платишь налоги или не платишь налоги....
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29.08.2020 16:02 Ответить
Если пенсионер работает и платит налоги...то его голос имеет одну цену...если он просто получает пенсию то цена голоса ниже...тем самым мы получим и какой то возрастной ценз...
Аналогично и и с 16-ти летними....

Но это все мысли в слух....никогда этого не будет...
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29.08.2020 16:08 Ответить
Рашка уже предложила увеличить минимальный возраст избирателя. Пойдём их путём?
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29.08.2020 21:25 Ответить
Для танкистов нужно ввести патент, - Мининфраструктуры
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29.08.2020 15:48 Ответить
ліцензію. мининфр-ри не знає понять.
Ліцензуванню підлягає установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності. Слід також зауважити, що ліцензуванню підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави. В Україні є лише поняття торговий патент. що це зелене хоче не зрозуміло?Торговий патент дає право на провадження певного виду діяльності, визначеного законом, а ліцензія дає право ліцензіату на провадження діяльності, яка підлягає обмеженню згідно з законодавством.Торговий патент дає право на особливий порядок оподаткування, а ліцензія видається ліцензіату за умови відповідності і дотримання певних критеріїв та правил (ліцензійних умов).Торговий патент видається податковим органом, а ліцензія видається органами виконавчої влади.
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29.08.2020 23:50 Ответить
Вы все дураки и не лечитесь, один я тут умный и красивый.
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29.08.2020 15:53 Ответить
Так таксисты ж должны быть оформлены как СПД и платят налоги как СПД, что он трындит то?
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29.08.2020 16:07 Ответить
Так это должны, а по факту знакомые таксисты не платят. А вообще-то раньше был патент, разве никто не помнит, как вылавливали таксистов без патента и не хило штрафовали. Только тот патент стоил намного дороже, а в размере минимальной зарплаты за год - это вполне посильные деньги.
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29.08.2020 20:32 Ответить
5000 гр * 12 =60000 гр это нормальный налог? Это посильные деньги .Зебил окстись .Или гены Швондера своее берут?
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30.08.2020 12:17 Ответить
Помню было видео, где СанекЗП щимил Криклия за их сервис-центры по выдачи сертификатов на газ на авто.
Они все спецом авто, прикрутили к нему ГБО на стяжках и соплях и поехали оформлять. Ниче, получили разрешение )) Зато это разрешение теперь стоит в 4 раза дороже, чем при барыгах.
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29.08.2020 16:11 Ответить
В Украине не могут навести порядок даже с теми, кто, как кажется, работает официально. Про компанию Bolt, надеюсь, все слышали? Попробуйте попытаться обратится в нее, если возникнет проблема с обслуживанием и узнаете, что обратиться-то и не к кому! () Все чаты о хамстве уродов-водителей этом компании). Только рекомендация "напишите письмо через приложение в смартфоне". Аналогично какие-то чиновники из какого-то министерства за взятки дают разрешение на работу (=зарабатывание денег в Украине), не убедившись, что у компании есть свой офис, свой call-центр по приему обращений. Государство Украина НИКАК не защищает своих граждан даже в Украине. Недавно один малохольный боксер жаловался, что ничего не может сделать с Bolt, который без ведома властей расставил по всему городу самокаты. Будь у него понимание, что он ВСЕГО ЛИШЬ чиновник, нанятый народом, то собрал бы все самокаты и сдал в утиль. А то плакался на свою горькую судьбинушку, что Болт его обижает и не воспринимает, как мэра.
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29.08.2020 16:44 Ответить
Название конторы говорит само за себя. Типа они его таки ложили на всех, кто с ними имеет дело Для таксистів потрібно запровадити патент, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 1154
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29.08.2020 19:47 Ответить
Если во главе стоит какое-нибудь армянское/грузинское/ и др. свиное рыло, то толку не будет.
Большинство служб такси работают нелегально - сообщило армянское радио.

Об этом заявил генеральный директор Директората автомобильного и электрического транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян в эфире телеканала ДОМ.

По его словам, 95% рынка такси находится в тени. В области занятых почти 220 тысяч водителей.
"На сегодняшний день они (Uber, Uklon и Bolt - ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сообщил Погосян.
Погосян не уточнил, сколько занесли ему от этих нелегальных компаний и что он лично сделал, чтобы все работали в правовом поле.
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29.08.2020 21:31 Ответить
Так красиво электорат Зеленского ещё никто не опускал!
Вы сделали это разом!
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29.08.2020 16:46 Ответить
Таксты, при Порохе вам армия-мова-вера не намазывалась? Так намазывайте теперь патенты! Для таксистів потрібно запровадити патент, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 1366
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29.08.2020 16:46 Ответить
А нафига эта коррупционное патентованное корыто? Для таксистів потрібно запровадити патент, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 9566
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29.08.2020 17:15 Ответить
Ну как нафига?!
Бабки в бюджет нужны!!!
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29.08.2020 19:13 Ответить
Все правильно- давно пора! И обязать установить счетчики и кассовые аппараты.
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29.08.2020 17:28 Ответить
В Україні є лише поняття торговий патент. що це зелене хоче не зрозуміло?Торговий патент дає право на провадження певного виду діяльності, визначеного законом, а ліцензія дає право ліцензіату на провадження діяльності, яка підлягає обмеженню згідно з законодавством.Торговий патент дає право на особливий порядок оподаткування, а ліцензія видається ліцензіату за умови відповідності і дотримання певних критеріїв та правил (ліцензійних умов).Торговий патент видається податковим органом, а ліцензія видається органами виконавчої влади. Ліцензуванню підлягає установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності. Слід також зауважити, що ліцензуванню підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави.
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29.08.2020 23:52 Ответить
Самый обычный таксист получает 1000 грн в день и это в Луцке, прикиньте сколько имеют таксисты в больших городах.
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29.08.2020 17:52 Ответить
Откуда информация ? Луцк город небольшой, средняя поездка наверное гривень 50. 1000 / 50 = 20 поездок, а еще на бензин надо, на диспетчера, на амортизацию. Чтбы 1000 чистыми заработать надо в той машине жить.
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30.08.2020 05:14 Ответить
поездка за 50 грн занимает 5 минут.
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30.08.2020 06:37 Ответить
В чужих руках всегда ..уй толще .Внук Шарикова ,а авто заправлять ,чинить ,обслуживать не надо? Думай, не как пес, а как человек . Или гены свое берут?К слову ,к такси не имею ни какого отношения.
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30.08.2020 12:22 Ответить
Кто армяшку назначил на эту должность,пусть едет в москвабад командовать?
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29.08.2020 18:15 Ответить
Как предприниматель со стажем, пожалуй большим, чем возраст многих здесь комментаторов скажу - патент - это правильно! Купил патент за справедливые деньги (учитывающие средний доход и необходимые налоги) - и работай себе весь срок действия патента не боясь дурацких проверок и еще более дурацких, мало кому нужных отчетов. В отношении таксистов - повесь тот патент на стекло - и все будут знать, что все по-честному, у таксиста совесть чиста и государству выгодно, деньги за патент получены. Поймали без патента - штраф... Моя бы власть - ввел бы патенты всем единщикам первой группы кто хочет. Кто не хочет - пусть работает как раньше, ведет дурацкий учет, возит дурацкие отчеты...
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29.08.2020 19:31 Ответить
хуже нє будєт! Таксьори в своїй більшості агітували та голосували за зелене опудало. ЇжТЕ, не обляпайтесь.
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29.08.2020 20:29 Ответить
Звісно патент то правильно...
Але ж середньостатистичний таксист, голосуючи за зє, марив, що найвеличніший відбере все в олигархів та буде їм доплачувати, а тут така «несправедливість»...
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29.08.2020 20:56 Ответить
В Україні є лише поняття торговий патент. що це зелене хоче не зрозуміло?Торговий патент дає право на провадження певного виду діяльності, визначеного законом, а ліцензія дає право ліцензіату на провадження діяльності, яка підлягає обмеженню згідно з законодавством.Торговий патент дає право на особливий порядок оподаткування, а ліцензія видається ліцензіату за умови відповідності і дотримання певних критеріїв та правил (ліцензійних умов).Торговий патент видається податковим органом, а ліцензія видається органами виконавчої влади.
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29.08.2020 23:45 Ответить
Ліцензуванню підлягає установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності. Слід також зауважити, що ліцензуванню підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави.
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29.08.2020 23:48 Ответить
И разрешит 30 - ти летние авто ввозить ,мусор .Без растоможки.
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30.08.2020 12:24 Ответить
Вы бы твари,вместо патентов для таксистов начали заниматься налогами на Пудриков с домами по всему миру. В киевской области и Киеве можно в сотни раз больше собрать налогов чем с таксистов. Или рабы должны безропотно платить? Уроды,вы что не видите что гнойник вот вот порвётся и первые будете ВЫ ,уроды,к Вам придут к вашим домишкам и семьишкам и кладишкам. В стране оружия как у дурака махорки,не играйтесь.
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29.08.2020 20:58 Ответить
все смешалось - оружие, таксисты, пудрики, налоги и махорка.
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29.08.2020 22:01 Ответить
Пивной Иннокентий у вас нарушена причинно следственная связь. Таксисты- в основном потерявшие работу люди которые могут как то сносно себя обеспечивать,чиновники ,принимающие законы об очередном налоге в основном воруют из бюджета формируемого этими налогами. От жадности и тупости( не понимают социальных законов равновесия богач-бедняк) провоцируют ситуацию, когда замученные очередными поборами ВЕЗДЕ нищеброды придут с купленной по интернету гранатой к "таварищам" из касты чинуш "за высоким забором" ибо там есть что взять и их имущество на виду. И читая криминальную хронику это уже становится повседневностью. Нужен лишь черный лебедь-повод типа очередного карантина,понимаете пивной Иннокентий?
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30.08.2020 07:30 Ответить
Нет он не понимает ,он внучатый племянник Швондера. А может оболонского( качественного ) пива перепил.
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30.08.2020 12:27 Ответить
Твои жлобские рассуждения "я последний кто согласится платить налоги в этой стране" как раз выдают Шарикова в тебе. Ты наверное на колчаковских фронтах воевал.
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30.08.2020 13:01 Ответить
Нет ,я не понимаю ,зачем в нацгвардии Тесла.Просто быть рабом и верить обещаниям ,которые не возможно воплотить в жизнь ,не мое. Свобода и низкие налоги ,не вмешательство государство в бизнес. Может ты и не Шариков ,то Швондер точно.
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30.08.2020 19:57 Ответить
Твои рассуждения о справедливости и налогах на уровне Шарикова.
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30.08.2020 12:58 Ответить
на початку треба вивчити що таке патент а що таке ліцнзія. бо муж державний описує ліцензію, а каже патент.
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29.08.2020 23:47 Ответить
Учителя для меня как таксисты. Введите и им патент 😄😄😄
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29.08.2020 21:00 Ответить
учителя хуже
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29.08.2020 22:00 Ответить
у них вже є вчительське ЗНО. Перевірте у своїх штрихкод на затилку )))
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29.08.2020 23:41 Ответить
По моєму вони поняття переплутали, таксисти повинні купляти не патент, а ліцензію. Патент не купляють, купляють ліцензію.
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29.08.2020 21:11 Ответить
тебе ніхто не лайкнув, знач не зрозуміли. тому не дивно, що обрали клоуна.
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29.08.2020 23:20 Ответить
В мене наприклад нема кнопки для "лайкнути", не знаю чому. ??
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29.08.2020 23:31 Ответить
почисть кукі. якщо нічого не дасть, знач частково блоконули.
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29.08.2020 23:43 Ответить
В мене вони заблоковані як і вся реклама, нічого лишнього не відкриває. Не люблю коли реклама мигає як новорічна ялинка.
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29.08.2020 23:53 Ответить
ну так ото і немає лайків, бо адблок їх блокує. треба дозволити для цього сайту.
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30.08.2020 00:07 Ответить
Я не знаю як то розблокувати, а шукати не охота, мені й так годиться
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30.08.2020 00:10 Ответить
Понавибирали безграмотних трускавецьких випускників, які вживають слова не розуміючи їх значення.
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29.08.2020 21:14 Ответить
В Україні є лише поняття торговий патент. Таксисти не торгують.Торговий патент дає право на провадження певного виду діяльності, визначеного законом, а ліцензія дає право ліцензіату на провадження діяльності, яка підлягає обмеженню згідно з законодавством.Торговий патент дає право на особливий порядок оподаткування, а ліцензія видається ліцензіату за умови відповідності і дотримання певних критеріїв та правил (ліцензійних умов).Торговий патент видається податковим органом, а ліцензія видається органами виконавчої влади. Ліцензуванню підлягає установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності. Слід також зауважити, що ліцензуванню підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави.
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29.08.2020 23:53 Ответить
Тут патентуються винаходи і продаються ліцензії на їх експлуатацію / виробництво, а ліцензії на торгівлю існують тільки на товари на які є державна монополія, на тютюнові вироби / сигарети напр. Патенти не продаються, а передаються напр. якщо підприємство, власника патенту хтось його купив, або збанкрутувало й інша фірма бере патент за борги. Але я детально не знаю, то юридичні тонкості.
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30.08.2020 00:08 Ответить
https://flexp.com.ua/library/article/198
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30.08.2020 00:13 Ответить
Дякую.
Тут монополія держави на тютюнові вироби тому що сигаретні лавочки, крім продажі сигарет, газет і журналів також виконують деякі державні функції - продають фіскальні марки, якщо треба напр. за якусь послугу заплатити, за паспорт напр., штраф заплатити за неоплачену парковку і т.п. також різні грошові ігри - лото, євромільйон і інші надуваловки там продають. На ці надуваловки теж була монополія держави, але єврокомісія примусила державу поділитись монополією і держава почала продавати акції під час карантину (недавно) на ці ігри. Якусь частину продала, але мало, тому що то дуже дохідна штука.
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30.08.2020 00:25 Ответить
Ты слушай, для лохов все понятно. Им сказали, что нужно дать денег и придется давать, а патент это или лицензия - вопрос последний...
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30.08.2020 07:40 Ответить
верное решение.
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29.08.2020 23:50 Ответить
дать патент замість як у нормі ліцензію?
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29.08.2020 23:54 Ответить
и так и эдак.
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30.08.2020 00:32 Ответить
Надо не изобретать велосипед, а делать как у людей. Шашечки счётчик чек. И разогнать всё жлобьё, а кто попался машину наХ и иди в велорикши.
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30.08.2020 00:08 Ответить
А мне нравится, что ЗЕ и Ко щимят какраз зебилов - базарных хабалок и таксистов. Для таксистів потрібно запровадити патент, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 5691
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30.08.2020 02:59 Ответить
Зебіли повинні страждати, а ОПЗЖисти - здохнути.
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30.08.2020 03:03 Ответить
А свнарчуківці повішатись.
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30.08.2020 07:51 Ответить
Касовий апарат,8% з кожної поїздки,і все.
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30.08.2020 04:34 Ответить
Как всегда, оправдывают новые поборы якобы заботой о безопасности.
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30.08.2020 05:10 Ответить
Таксисты клоуну голоса, а клоун им-патент.
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30.08.2020 05:51 Ответить
А таксисти не повинні платити податки? Тобто купив евробляху без податків і таксує без податків, а платять нехай зенелохи?
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30.08.2020 07:50 Ответить
Проголосовали за зеленого клоуна, - получите и распишитесь! Зебилы, мля...
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30.08.2020 08:45 Ответить
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