Для таксистів потрібно запровадити патент, - Мінінфраструктури
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Більшість таксистів в Україні працюють нелегально і не сплачують податків. У тіні перебуває до 95% ринку. Щоб вивести їхню роботу в законну площину, для таксистів хочуть запровадити патент.
Про це заявив гендиректор Директорату автомобільного та електричного міського транспорту Міністерства інфраструктури України Гамлет Погосян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Наразі вони (Uber, Uklon і Bolt. - Ред.) поза правовим полем працюють. Це є прямим ризиком для наших громадян у питаннях безпеки і питаннях відстоювання своїх інтересів у разі потреби", - сказав Погосян.
За його словами, щоб убезпечити пасажирів і вивести таксистів "із тіні", Мінінфраструктури розробило законопроєкт. Згідно з документом, таксисти муситимуть купувати патент на право займатися перевезеннями.
Погосян пояснив, що водій зможе купити патент на один рік, на один місяць тощо. Його вартість на один рік буде зафіксовано на рівні однієї мінімальної зарплати, яка встановлена станом на 1 січня поточного року. Якщо водій захоче придбати патент тільки на місяць, то відповідно суму потрібно розділити на 12. Для водіїв електромобілів вартість патенту буде вдвічі меншою.
"Ми створюємо умови, за яких люди, - а це сотні тисяч, які працюють у цій сфері незаконно і перевозять громадян, що є дуже відповідальним питанням, - працювали б на законних підставах. Вибір у кожного громадянина буде: або працювати на самого себе, купивши патент, або відкрити фірму і працювати як класична служба таксі", - додав Погосян.
Будь ласка, зачекайте...
Аналогично и и с 16-ти летними....
Но это все мысли в слух....никогда этого не будет...
Ліцензуванню підлягає установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності. Слід також зауважити, що ліцензуванню підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави. В Україні є лише поняття торговий патент. що це зелене хоче не зрозуміло?Торговий патент дає право на провадження певного виду діяльності, визначеного законом, а ліцензія дає право ліцензіату на провадження діяльності, яка підлягає обмеженню згідно з законодавством.Торговий патент дає право на особливий порядок оподаткування, а ліцензія видається ліцензіату за умови відповідності і дотримання певних критеріїв та правил (ліцензійних умов).Торговий патент видається податковим органом, а ліцензія видається органами виконавчої влади.
Они все спецом авто, прикрутили к нему ГБО на стяжках и соплях и поехали оформлять. Ниче, получили разрешение )) Зато это разрешение теперь стоит в 4 раза дороже, чем при барыгах.
Большинство служб такси работают нелегально - сообщило армянское радио.
Об этом заявил генеральный директор Директората автомобильного и электрического транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян в эфире телеканала ДОМ.
По его словам, 95% рынка такси находится в тени. В области занятых почти 220 тысяч водителей.
"На сегодняшний день они (Uber, Uklon и Bolt - ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сообщил Погосян.
Погосян не уточнил, сколько занесли ему от этих нелегальных компаний и что он лично сделал, чтобы все работали в правовом поле.
Вы сделали это разом!
Бабки в бюджет нужны!!!
Але ж середньостатистичний таксист, голосуючи за зє, марив, що найвеличніший відбере все в олигархів та буде їм доплачувати, а тут така «несправедливість»...
Тут монополія держави на тютюнові вироби тому що сигаретні лавочки, крім продажі сигарет, газет і журналів також виконують деякі державні функції - продають фіскальні марки, якщо треба напр. за якусь послугу заплатити, за паспорт напр., штраф заплатити за неоплачену парковку і т.п. також різні грошові ігри - лото, євромільйон і інші надуваловки там продають. На ці надуваловки теж була монополія держави, але єврокомісія примусила державу поділитись монополією і держава почала продавати акції під час карантину (недавно) на ці ігри. Якусь частину продала, але мало, тому що то дуже дохідна штука.