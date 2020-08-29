Ученикам 1-4 классов не обязательно носить маски в школах, - Степанов

Дети могут учиться даже в условиях, когда в Украине растет число больных коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил рассказал в интервью Радіо Свобода министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что дети при условии соблюдения тех правил, которые установлены, могут спокойно учиться, ходить в школу. Мы достаточно четко прописали эти правила. Например, дети с 1-го по 4 класс - не нужно обязательного ношения масок в школах… Во-первых, сложнее на них одеть маску, особенно на маленького ребенка. Во-вторых, у них совсем другой процент заболеваемости, они гораздо меньше болеют. Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой - безопасные условия обучения", - указал министр.

Однако, по словам Максима Степанова, ученики должны соблюдать дистанцию ​​"максимально, как только это возможно".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ученику достаточно одной маски в день, - Степанов. ВИДЕО

"На уроках можно не пользоваться масками, только когда они выходят на перерыв. И просто родители, ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, - положите ему масочку", - призвал министр здравоохранения.

Напомним, с 1 сентября в школу пойдут все дети, кроме попавших в "красную зону" карантина регионов.

Министерство образования и науки Украины обнародовало новые требования Министерства здравоохранения относительно обучения во время карантина.