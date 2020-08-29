Ученикам 1-4 классов не обязательно носить маски в школах, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Дети могут учиться даже в условиях, когда в Украине растет число больных коронавирусной инфекцией.
Об этом заявил рассказал в интервью Радіо Свобода министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что дети при условии соблюдения тех правил, которые установлены, могут спокойно учиться, ходить в школу. Мы достаточно четко прописали эти правила. Например, дети с 1-го по 4 класс - не нужно обязательного ношения масок в школах… Во-первых, сложнее на них одеть маску, особенно на маленького ребенка. Во-вторых, у них совсем другой процент заболеваемости, они гораздо меньше болеют. Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой - безопасные условия обучения", - указал министр.
Однако, по словам Максима Степанова, ученики должны соблюдать дистанцию "максимально, как только это возможно".
"На уроках можно не пользоваться масками, только когда они выходят на перерыв. И просто родители, ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, - положите ему масочку", - призвал министр здравоохранения.
Напомним, с 1 сентября в школу пойдут все дети, кроме попавших в "красную зону" карантина регионов.
Министерство образования и науки Украины обнародовало новые требования Министерства здравоохранения относительно обучения во время карантина.
Пожалуйста, подождите...
У класі має бути не більш ніж 30 учнів - новий Закон «Про повну загальну середню освіту» Кількість учнів у класі не може бути меншою ніж 5 осіб (у сільській місцевості) і не може перевищувати 30. У початкових класах - максимум 24 школяра, ідеться в новому Законі «Про повну загальну середню освіту».
Відкривати школи в пандемію повна дурня.
Знають, до кого звертатися.
Ви небезпеки не представляєте.
І це - чудово.
В Беларуси, где вообще не было карантина, показатели лучше, чем в Украине.
Это раз.
А второе - почему при показателях 300-600 чел в день, все школы нахрен закрыли, а сейчас, когда показатели доходят до 2500 чел, школы открывают?
Я ни к чему не призываю, просто ищу логику.
А ее нема.
1. Если шо, люди просто не захотят снова сидеть дома.
2. Власть засцыт массовых протестов, ведь на этом фоне таки можно оказаться в мусорном баке.
НИКТО не одел маску правильно. На бороде, под носом....
Один я ехал с правильно одетой маской. Точно так и в маркетах.
Так шо люди в своем большинстве страх потеряли.
Вспомни, как все шугались в Н.Санжарах и как всем пофиг сейчас.
Движение есть. Толку нема.
В тебе міцні мозолісті вуха, я таких не маю - локшина не тримається.
По сути, ничего не изменилось, количество больных возрасло, к тому же ещё даже не осень и не зима, а изменилось просто отношение к болезни.
Возможно, первые дни дети будут в масках на переменах. Но потом эти маски будут исключительно в портфелях. Никто не знает правильного решения. Я вот даже не определилась, идти детям в школу или нет.
...стоимость возвращается + 10% бонус за беспокойство. Один день поплавать бесплатно, в моём случае.
Теперь можно и поговорить предметно, шо "Корона" фикция и заговор супротив простого пролетарьята и бедных туристов...
https://echo.msk.ru/news/2700665-echo.html
Состояние самых богатых людей мира достигло на этой неделе пиковых показателей
Состояние самых богатых людей мира достигло на этой неделе пиковых показателей. Произошло это на фоне роста стоимости акций технологических компаний, пишет Bloomberg.
Только за последнюю неделю августа 500 богатейших людей мира стали богаче более чем на $200 млрд., отмечает Bloomberg. Так, собственный капитал основателя Amazon Джефа Безоса в течение года вырос на почти на $85 млрд. Состояние основателя Tesla Илона Маска перевалило за $100 млрд. В результате он стал четвертым в списке обладателей 12-значных состояний, наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом.
Стремительные темпы накопления богатства технологических миллиардеров контрастируют с состоянием мировой экономики. «Нет сомнений в том, что пандемия усугубит неравенство в доходах и богатстве как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», - цитирует издание профессора экономики Майлза Корака, изучающего неравенство доходов в Центре аспирантуры городского университета Нью-Йорка.
Как отмечает Bloomberg, за год совокупное состояние богатейших людей мира выросло на 15% больше, чем годом ранее.
Ось так. А піплу - примусові маски, карантин, закриті бізнеси, обмежений доступ до мед.обслуговування чи взагалі відмова у лікуванні ... подихайте. Не вчіться нормально, не спілкуйтеся. Закрийтеся - і сидіть. І щоб вийти - дозвіл беріть.
О том, что дети могут быть переносчиками и они после школы пойдут домой к родителям, они не думают?
Сейчас все делается не из соображений безопасности, а под давлением общества, которое не хочет признавать опасность пандемии. Демарш мэров на местах против рекомендаций центральной власти можно объяснить тем, что впереди местные выборы.
Все-таки лучше было школы не открывать, давая возможность работать всем остальным организациям. Либо оставить обучаться только младшие классы- остальных на удаленку.
Это гораздо лучше , чем потом опять всеобщий карантин , из которого уже не выползем
чи вірус визначає вік людини перед тим, як в неї вселитись ?